DHA YURT BÜLTENİ -13

Kerç Boğazı’ndaki gemi yangınında ölen genç gemici son seferinden dönemedi

Kerç Boğazı’ndaki gemi yangınında ölen stajyer gemici Sinan Karabulut’un baba ocağı olan Yalova’da yas var.

Kerç Boğazı’nda 21 Ocak’ta Tanzanya bayraklı ‘Maestro’ ve ‘Candy’ gemileri arasındaki yakın transferi sırasında çıkan yangın sonucu burada ölen 4 Türk mürettebattan biri olan 22 yaşındaki Sinan Karabulut’un Yalova’daki baba evinde yas var. Karabulut’un Yalova’nın Kadıköy Beldesi’nde bulunan baba ocağına gelen akrabaları ve komşuları taziyede bulundu.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan baba Orhan Karabulut, “Geçen ay görüşmüştük. Çanakkale’deydi yükleme alanında. Baba iyiyim dedi. Bir hafta sonra döneceğim dedi. Nasip işte. Cenabı Allah’ın takdiriö dedi.

“SON SEFERİYDİö

Sinan Karabulut’un dayısı Can Özdemir ise, “Sinan 22 yaşında, makine dairesinde stajyer olarak çalışıyordu. Bu son stajıydı. 10 gün sonra bitecekti. Son seferiydi. Bunu bitirince gelecekti. Olmadı nasip değilmiş. Cenabı Allah nasip etmedi. Cumartesi annesiyle görüşüyorlar. Ondan sonra bir daha haber alınamadı. Konuşulamadı. Çünkü ulaşım zordu. Cumartesi en son haber aldık. Ölüm haberi dün detaylı yollarda geldi ama kesin değildi. Sonradan bir liste çıktı ortaya. Listede öldüğü belli oluyordu. Biz hala emin olamadığımız için bir ümittir diye, bugün konsoloslukla görüştük. Konsolosluk bilgiyi verdi. Şirket yetkilisi aradı, boğulmadan, atlamadan dolayı donma sebebiyle öldüğü belirlendi. 4 tane Türk vatandaşının öldüğü, onların da şu anda Kırım’da kaldığı söylendi. Diyaloglar orada devam ediyor. Artık cenazeler ne zaman buraya gelir artık buna devletimiz karar verecek. Bizimle alakalı bir şey yok biz bekliyoruz sadeceö diye konuştu.

Zabıta ekiplerinden, seyyar satıcıya şiddet

İzmir'in Konak ilçesinde, seyyar tatlıcı, kendisine işlem yapmak isteyen zabıta memurlarına direnince darbedildi. Olay, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, dün Konak ilçesinin gümrük bölgesinde tatlı satan seyyar satıcı hakkında işlem yapmak istedi. Seyyar arabaya da el koymak isteyen zabıtaya, satıcı direndi. Bunun üzerine çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Zabıta memurları, seyyar satıcıyı darbetti. Bu sırada seyyar arabadaki tatlılar yola döküldü. Dayak olayı, bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, çevredekilerin seyyar satıcıya şiddet uygulayan zabıta memurlarına gösterdikleri tepki de görülüyor.

CHP'li Özel: Seçimlere iki büyük krizle giriyoruz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkan Vekili Özgür Özel, "31 Mart'a giderken 2 büyük krizle gidiyoruz. Bunların bir tanesi ekonomik kriz, diğeri demokratik kriz. Zaten demokrasinin olmadığı yerde ekonomik krizin yolunda gitmesi beklenemez" dedi.

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Şanlıurfa İl Başkanlığı'nda haftalık değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık ile partililerin de katıldığı toplantıda gündeme ilişkin konular konuşuldu. Şanlıurfa'nın hak ettiği yerel yönetime kavuşması için çalışmalar yaptığını aktaran CHP Grup Başkan Vekili Özel, şöyle konuştu:

"31 Mart'a giderken 2 büyük krizle gidiyoruz. Bunların bir tanesi ekonomik kriz, diğeri demokratik kriz. Zaten demokrasinin olmadığı yerde ekonomik krizin yolunda gitmesi beklenemez. Ülkeyi OHAL'le seçime götürenler ülkenin ekonomisini berbat ettiler. Geldikleri günden bugüne kadarki en yüksek enflasyon, faiz oranları yaşanıyor. Erdoğan, 'Fiyatlar neden düşmüyor' diye isyan ediyor. Sanki ülkeyi yöneten bizmişiz, sanki Kemal Kılıçdaroğlu devletin başındaymış gibi konuşuyor. Bu devleti yöneten kim, bunu görmek lazım. Burası demokrasiyle yönetilmesi gereken, seçilmişlerin yönetmesi gereken bir ülke. Bir anda bir kişinin başa geçip, herkesi atadığı bir hale geldi. Ülkeyi bir kişi yönetiyor."

'HAYALİ SEÇMEN ÇOK, TAKİPTE KALACAĞIZ'

Şanlıurfa'da 'hayali seçmen' sayısının yüksek olduğunu da ileri süren Özgür Özel, şöyle dedi:

"Geçtiğimiz seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde yüz oy aldığı sandıktaki oyların tamamını ve seçmen sayısından fazla oy aldığı sandıkları inceledik. Bunun sonucunda şimdi de sandıklarda fahiş seçmen artışları olduğunu görüyoruz. Erdoğan'ın oyların tamamını aldığı sandıkların kimisinde yüzde 378, kimisinde yüzde 294'lük artışlar var. Örnek olarak, Ankara'nın Haymana ilçesinde yüzde 300 seçmen artışı var. Bu seçmen artışının en fazla olduğu illerden birisi de bugün bu toplantıyı yaptığımız Şanlıurfa. AK Parti'nin oyların tamamını aldığı sandıklarda ciddi bir artış olmuş. Bununla ilgili itirazlarımızı yaptık. Anbean, dakika dakika takip ediyoruz. YSK'nın seçmenden fazla oy çıkan şüpheli sandıklardaki bu artışları, CHP'nin yaptığı itirazları dikkatle incelemesini, yeni gelen seçmenleri dondurmasını bekliyoruz. Oralarda sandığın denetimsiz, sahipsiz olduğunu düşünen birileri oraya ilave seçmen gönderiyor. Bu anormal sandıklara, anormal seçmen yüklemesi yapanların niyetinin ne olduğunu biliyoruz. Bunun peşindeyiz, seçmen artışına göz yummayacağız."

CHP'li heyet, toplantının ardından İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın vefat eden ağabeyi Mehmet Hanifi Tanal'ın cenazesine katıldı.

Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

KAYSERİ'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda Suriye uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere operasyon yaptı. Polisin, iki adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda Suriye uyruklu Abdulfettah A. (32) ve Abdulselam E. (29), gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda örgüte ait bazı dökümanlara el konuldu. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Termal otellerde sömestr bereketi

Zafer Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği (ZAFTODER) Başkanı Ali Gümüşhan, Afyonkarahisar'daki termal otellerin sömestir tatilinde yüzde 100 doluluk oranına ulaştığını belirterek, tesislerin bereketli günler geçirdiğini söyledi.

Türkiye'nin 25 bine ulaşan yatak kapasitesiyle önemli termal turizm merkezlerinden Afyonkarahisar'da sömestir tatili yoğunluğu yaşanıyor. Türkiye'nin dört bir yanından, aralarında şifa arayanların da bulunduğu misafirlerle, tatilin ilk haftasında oteller yüzde 100 doluluğa ulaştı.

ZAFTODER Başkanı Ali Gümüşhan, termal otellere gelen misafirlerin hem mutlu olduklarını hem şifa bulduklarını belirtti. Başkan Gümüşhan, "Tüm misafirlerimiz mutlu şekilde eğleniyor. Çocuklar çok mutlu, hava da çok güzel. Artık Afyonkarahisar'da 365 gün termal ve havuz keyfi bir arada. Hem şifa buluyorlar hem de dinleniyorlar. Gerçekten misafirlerimiz mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz. Sömestirin ilk haftası bitmek üzere, ikinci haftaya da başlayacağız. İnşallah ikinci haftamız da dolu geçerse Afyonkarahisar termal turizmde sömestir dönemini tamamen dolu geçirmiş olacak" dedi.

TÜRKİYE'NİN HER YERİNDEN MİSAFİR

Başta İstanbul, İzmir ve Antalya olmak üzere Türkiye'nin her bölgesinden misafirlerin geldiğini kaydeden Gümüşhan, "Şu anda misafirlerimiz genelde İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya bölgesinden gelmektedir. Misafirlerimiz genelde 5 ile 7 gün arasında kalıyor. Çocuklu aileler geliyor şu anda. Yaş ortalaması da 40'a düştü, gençleşti biraz daha termal müşterisi. Biz de bundan çok mutluyuz. Hem alışveriş hem termal keyfi yapıyorlar hem de tarihi yerleri geziyorlar. Giderken de Afyonkarahisar'ın sucuğunu, lokumunu alıp, hediye götürüyorlar. Bereketli bir sömestir geçiyor. Tüm misallerimizi yıl boyunca Afyonkarahisar'a bekliyoruz" diye konuştu.

'SAĞLIĞA İYİ GELİYOR'

Termal suyun sağlık açısından çok faydalı olduğunu belirten Ali Gümüşhan, "Termal suların analizi yapılıyor. Mineral bakımından en zengin su. Hem ruhen dinlendiriyor hem de sağlık anlamında rehabilitasyon anlamında fayda sağlıyor. Tabii doktorlarımız daha iyi biliyor ama sonuçta suyun analizi yapıldığında ameliyat sonrası iyi gelmektedir. Romatizmalı ağrılar, diz ağrılarına iyi gelmektedir. En önemlisi de dinlendirici özelliği vardır" dedi.

'HER YIL GELİYORUZ'

Alanya'dan Afyonkarahisar'a gelen Müttalip Çakar, termal su için her yıl kenti ziyaret ettiğini belirterek, "Ailemle geldim, çok güzel. Afyonkarahisar'ı kaplıcalarından dolayı tercih ediyoruz. Malum Akdeniz Bölgesi sıcak ve bizim sadece denizimiz var. Kış aylarını bu şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Yarıyıl tatilinde fırsat bulduk. 3-4 günlüğüne ailemle birlikte geldik. Herkese tavsiye ederim, biz çok memnun olduk" diye konuştu.

'TAVSİYE EDERİM'

İstanbul'dan gelen Erhan Zengin, tesislerin ve termal suyun kente gelmelerinde büyük etki yarattığını kaydederek, "Her yıl termale geliyorum. Suyun güzel olması, tesislerin güzel olması tercihlerimiz arasında. Afyonkarahisar genel itibarıyla güzel, termalinden de sağlık açısından yararlanıyoruz. Afyonkarahisar'a gelmek isteyenlere tavsiye ederim. Herkesin sömestir tatilinde buradan yararlanması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

'SAĞLIK İÇİN MUHAKKAK GELİN'

İstanbul'dan gelen Haydar Zengin de Afyonkarahisar'ın termal açısından çok zengin bir il olduğunu belirterek, şöyle dedi:

"Termal suyundan dolayı Afyonkarahisar'ı tercih ediyoruz. Her yıl 1 hafta geliyoruz buraya. Sağlık sıhhat için muhakkak Afyonkarahisar'a gelmeleri gerekiyor. Afyonkarahisar bulunmaz bir yer. Çok memnun kalıyoruz. Her yıl ailemle birlikte geliyorum. Kaplıcaların faydasını bildiğim için geliyoruz. Vücut ve sağlık için bence her yıl gelinmesi gerekiyor. Herkese tavsiye ediyorum."

Karda drift yapan ehliyetsiz sürücüye 9 bin 46 TL para cezası

Tokat'ta ailesine ait otomobille kar üzerinde drift yapan, polisi görünce de panik yapıp park halindeki bir otomobile çarpan ehliyetsiz sürücü B.G.'ye (17), 9 bin 46 TL para cezası kesildi. Kullandığı otomobil de 60 gün trafikten men edildi.

Tokat kent merkezindeki Şeyhi Şirvani Sokak'ta gece yarısı ailesine ait 60 AAN 330 plakalı otomobil ile gezmeye çıkan B.G., karla kaplı caddede drift yapmaya başladı. Bu sırada devriye görevi yapan polis ekibi ile karşılaştı. Panik yapan sürücü, park halindeki bir otomobile çarptı.

Polis, B.G.'ye 'trafiği tehlikeye sokmak'tan 5 bin 10 TL, 'sürücü belgesi olmaksızın araç kullanmak'tan 4 bin 36 TL olmak üzere toplam 9 bin 46 TL para cezası kesti. Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil de 60 gün trafikten men edildi.

Haber: Fatih YILMAZ/TOKAT, () -