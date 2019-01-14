DHA YURT BÜLTENİ-13

1)SİVAS'TA 4 EYLÜL BARAJI DA DONDU

SİVAS'ta son günlerde etkili olan soğuk hava nedeniyle 4 Eylül Barajı'nın yüzeyi buz tuttu.

Son günlerde hava sıcaklığının sıfırın altında 24 derecelere kadar düştüğü Sivas'ta, akarsu ve göllerin ardından 4 Eylül Barajı da buz tuttu. Kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan ve şehrin şebeke suyu ihtiyacını karşılayan barajın yüzeyi tamamen buzla kaplandı. Buz tutan baraj gölünün yüzeyinde kartpostallık görüntüler oluştu. Donan baraj, drone ile havadan da görüntülendi. Soğuk havanın kentte hafta boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Görüntü Dökümü:

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-Barajın drone görüntüsü

-Yüzeydeki buzların görüntüsü

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, ()

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2)TAKLA ATAN OTOMOBİLDEKİ BABA-OĞUL YARALANDI

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu orta refüje çarpan otomobil takla attı. Kazada ters dönen otomobilin sürücüsü ile yanındaki babası yaralandı.Keşan'a giden Sadık Durmaz (45) yönetimindeki 42 SN 414 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarparak takla attı. Kazada ters dönen otomobilin sürücüsü Sadık Durmaz ile araçta bulunan babası Osman Durmaz (70) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobil içerisinden Malkara İtfaiye kaza kırım ekiplerince çıkartılan yaralılar ambulanslarla, Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle yaklaşık 30 dakika kapatılan karayolu trafiği otomobilin yol üzerinden çekilmesiyle tekrar ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Sağlık ve polis ekipleri

-İtfaiye ekiplerinin gelişi

-Ekiplerin çalışması

-Kaza yapan otomobilden detay

-Dağılan otomobil parçaları

-Yaralıların ambulansa götürülmesi

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),()-

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3)BURDUR'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

BURDUR İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bazı şüphelilerin Antalya'dan temin ettikleri uyuşturucu maddeleri Bucak ilçesine getirecekleri yönünde istihbarat aldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri takibe aldıkları 8 kişinin Bucak merkezdeki evlerine baskın düzenledi. Baskında evlerde 752 gram eroin, 30 gram kubar esrar, 55 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi, enjektör, yasaklı yayın kapsamında olan ve FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile ilgili kitap, ruhsatsız tabanca ile bu tabancaya ait 8 fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alınırken, bunlardan 1'i tutuklandı, 5'i ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 1 kişinin işlemlerinin sürdüğü olayla ilgili firari 1 şüphelinin de arandığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Jandarma cep telefonu görüntüleri

- Dedektör köpekle yapılan aramalar

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, ()