DHA YURT BÜLTENİ -13

YURT BÜLTENİ -13

ABD konsolosluğu çalışanının tahliye ve nakil taleplerine ret

Mardin'de 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanan ABD Adana Konsolosluğu'nda politik işler danışmanlığı ve tercüman olarak görev yapan Hamza Uluçay'ın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, Uluçay'ın yenilediği tahliye talebini reddedip, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

ABD Adana Konsolosluğu'nda politik işler danışmanlığı ve tercüman olarak görev yapan Hamza Uluçay, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 23 Şubat 2017 tarihinde polis tarafından operasyon düzenlenen Adana'daki evinde bulunamayınca konsolosluk çıkışında gözaltına alınıp, mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldıktan sonra savcılığın itirazı üzerine tutuklanarak cezaevine konuldu. 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanan Hamza Uluçay ile aynı davada tutuksuz yargılanan Hüseyin Cangir'in yargılanmasına Mardin'de devam edildi. 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya; sanık Hamza Uluçay tutuklu bulunduğu Silifke M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, avukatı Hüseyin Çeken ve tutuksuz sanık Hüseyin Cangir hazır bulundu. ABD Adana Başkonsolosu Alejandro Baez de duruşmayı salondan izledi. Uluçay, duruşmada suçsuz olduğunu belirtip, tahliye talebini yineledi. Avukatların sözlü savunmasını dinleyen mahkeme, verilen aranın ardından Uluçay'ın tahliye ve nakil taleplerini reddedip, tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 30 Ocak 2019'a erteledi.

GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLECEK

Haber: Nezir GÜNEŞ/MARDİN, ()-

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Yüksekova'da öğrenciler yolda mahsur kaldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 7 okul servis aracı, içindeki öğrencilerle birlikte kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı. Olay yerine gelen karla mücadele ekiplerinin 3 saatlik çalışmasının ardından araçlar bulundukları yerden kurtarıldı.

Yüksekova İlçesi'nde 4 günden beri etkisini sürdüren kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. İlçe merkezinde kar kalınlığı 1 metre, yüksek kesimlerde ise 2 metreyi aştı. Bugün sabah saatlerinde İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Çevreli ve Yoncalı köylerinin taşımalı öğrencilerinin 7 servis aracı içindeki 60 öğrenci ile birlikte, okulların tatil edilmesinin ardından Yüksekova'dan köylerine dönüş yolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı. Servis şoförleri de kaymakamlığa bağlı karla mücadele ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine giden karla mücadele ekipleri, yaklaşık 3 saat süren bir çalışma ile öğrencileri kaldıkları yerden kurtardı. Öğrencilerden Zelihe Karataş, soğuk hava nedeniyle yolda kaldıkları sürede çok üşüdüklerini belirterek, "Sabah saat 07.00'da okula gittik ancak okul tatil edilince dönmek zorunda kaldık. Köye varmadan aşırı tipi ve kar yağışından dolayı yolda mahsur kaldık. Çok üşüdük" dedi.

Servisi sürücüsü Bedirhan Karataş ise kar ve tipi nedeniyle saatlerdir yolda mahsir kaldıklarını belirterek, "Öğrenciler üşümeye başladı. Bizde Yüksekova Şantiye Şefliliğini arayarak yardım istedik. Yaklaşık 3 saat süren bir çalışmanın ardından servisler bulunkuları yerden kurtarıldı. Sağ salim öğrencilerimizi köye ulaştırdık. Karla mücadele ekiplerine teşekür ediyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-İş makinasının yol açması

-Yolda kalan öğrenci servisleri

-Servilserde üşüyen öğrenciler

-Kar yağışı ve tipi

-Köye ulaşan öğrenci servisleri

-Servis sürücüsü Bedirhan Karataş'ın açıklması

-Öğrencilerden Zeliha Karataş'ın açıklaması

-Genel detaylar

Haber-Kamera: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), ()-

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Mersin'de dört mevsim

Türkiye’nin dört bir yanı kara kışa teslim olurken, Doğu Akdeniz'in turizm cenneti Mersin'de 4 mevsim birden yaşanıyor.

Yüksek kesimleri kara ve yağmura teslim olan Mersin kent merkezi bahardan kalma günler yaşıyor. Hafta sonuna kadar en düşük 5 en yüksek 17 derece sıcaklığın yaşanacağı kentte, güneşli havanın kendini göstermesi ile vatandaşlar kendilerini parklara attı. Güneşli havanın keyfini çıkartanlar bir taraftan dinlenirken diğer taraftan da uzun yürüyüşler yaparak keyfini çıkarttı.

Öte yandan Torosların yüksek kesimlerindeki yerleşim yerlerinde de ise kar kendini hissettirmeyi sürdürüyor. Beyaz örtüde eğlenmeye gidenler kardan adam yapıp bol bol kartopu oynuyor.

Mut ilçesinin yüksek kesimlerinde 1 metreyi bulan kar nedeni ile bazı bölgelerde ulaşımı olumsuz etkiledi. Büyükşehir Belediyesi Mut Koordinasyon Müdürlüğü, ilçede 15 iş makinesi, 3 kamyonet ve 40 personelle 24 saat çalışma yürütüyor. Ekipler, şiddetli kar yağışına rağmen kapanan yolları kısa sürede ulaşıma açtı. Ekipler, Dağpazarı Mahallesi’nden Karaman’a çalışmaya giderken kar nedeniyle yolda 22 işçisini kurtararak fabrikaya gitmelerini sağladı.

OKULLAR 1 GÜN TATİL

Erdemli ilçesinde kaymakamlık tarafından alınan kararla kar ve yollardaki buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Erdemli Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, "Erdemli ilçemizde yoğun kar yağışı nedeniyle tatil olan okullarımız. Şehit Ali İhsan Öğer İlkokulu, Ortaokulu-Güzeloluk İlkokulu, Ortaokulu-Sarıkaya İlkokulu,Ortaokulu-Sorgun İlkokulu,Ortaokulu-Çerçili İlkokulu. Aynı zamanda Aslanlıya taşınan öğrenciler ve Çamlı, Ohut, Üzümlü, Şahna bölgelerinden taşınan öğrencilere okullar tatil edilmiştir" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Sahilde çocuğunu gezdiren bir kişi

-Teknede ağları ile ilgilenen balıkçı

-Sahilde oturan yaşlı çift

-Meydandan ve denizden genel ve detay

-Ömer Faruk Taşkın ile röp

-Sahilde gezenler

-Uğur Dağgül ile röp

-Denizdeki tekneden görüntü

-Yürüyenler

-Resul Çelik ile röp

-Çiftin görüntüsü

-Oturun gençler

-Mert Kılıç ile röp

-Belediye ekiplerinin görüntüsü

-Araçlar karda giderken

-İş makineleri yol açarken

-Genel ve detay

(BOYUT:487,48 MB) (SÜRE:4,20 DK)

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, ()

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Kışın ortasında Adana'da bahar havası

Yurt genelinde kış mevsimi zor şartlar altında yaşanırken termometrelerin 15 dereceyi gösterdiği Adana’da vatandaşlar güneşli bahar havasının tadını çıkarıyor.

Birkaç haftalık sağanak yağışın ardından, 3 yıl aradan sonra gece saatlerinde kısa süreli kar yağışının meydana geldiği Adana'nın kent merkezinde sabah saatlerinden bu yana güneşli hava hakim oldu. Yurt genelinde kar ve sağanak yağış hakim olurken termometrelerin 15 dereceyi gösterdiği Adana’da vatandaşlar güneşin tadını dinlenme parklarında çıkardı. Vatandaşlar ve sokak hayvanları banklarda ve çimlerde güneşlenirken, aileler çocuklarıyla doyasıya vakit geçirdi. Hava sıcaklığının haftasonuna kadar birkaç derece daha artacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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- Parkta güneşlenen vatandaşlar

- Güneşte yatan köpekler

- Güneş görüntüsü

- Güvercinlerin görüntüsü

- Güvercinleri yemleyen vatandaş

SÜRE:01'55" BOYUT:212 MB

Haber:-Kamera: Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI/ADANA,()

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Elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında evde mahsur kaldı

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir dairede, elektrikli ısıtıcının kablolarının alev almasıyla yangın çıktı. Büyüyen yangında evde mahsur kalan 21 yaşındaki Arda Beyazıt, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İncilipınar Mahallesi 1195/3 Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın 3'üncü katında yaşayan, Denizli Devlet Hastanesi'nde hemşire Adile Beyazıt'a ait evin mutfağında, elektrikli ısıtıcının kablolarının alev almasıyla bugün saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Adile Beyazıt'ın oğlu Arda Beyazıt, evde yalnız olduğu sırada çıkan yangında, konutta mahsur kaldı. Apartmandan çıkan dumanları gören vatandaşlar yangını, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine ayrıca doğalgaz ekipleri de sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Evde mahsur kalan Arda Beyazıt'ı da kurtaran itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Evin çatısı, mutfağı ve oturma odasında büyük hasar oluştu. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı. Anne Adile Beyazıt, yangının mutfaktaki elektrikli ısıtıcıdan çıktığını belirterek, "Yangını büyümeden söndüren itfaiye ekiplerine teşekkür ediyorum. Oğlum yangın nedeniyle panik yapınca evden çıkamamış. İtfaiyeciler oğlumu kurtarmış. Onlardan Allah razı olsun" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- İtfaiye ekiplerinden görüntü

- Polis ekiplerinden görüntü

- Sağlık ekiplerinden görüntü

- Yanan daireden görüntü

- Bir görgü tanığının konuşması

Haber- Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

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Depoya giren hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde, kapısını kırarak girdikleri depoda hırsızlık yapan 3 kişi, depo sahibinin gelmesiyle kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Yaşananlar ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

İlçeye bağlı Yeni Besni mahallesinde Mustafa Taşçı’ya ait depoya giren 3 hırsız, buradaki eski bilgisayar malzemelerini çalmaya çalıştı. Bu sırada Mustafa Taşçı’nın babası Metin Taşçı'nın depoya gelmesiyle telaşa kapılan hırsızlar aldıkları malzemeleri bırakarak kaçtı. Hırsızların arkasından koşamayan yaşlı adam durumu polise bildirdi.

Depo sahibi Mustafa Taşçı, mahallede daha önce de hırsızlık olayları yaşandığını belirterek, "Babam lavaboya gitmek için benden anahtar istedi. Daha sonra depoya gitti ve geç kaldı. Gelince depoda hırsızların olduğunu söyledi. Bizde güvenlik kamerasına baktık, gerçekten de hırsızlar kaçarken babam arkalarından parmak sallıyordu. Görüntüleri görünce 155’i aradık, olay yeri inceleme falan geldi. Poşette eski kullanmadığım modem, telsiz telefon, bazı bakır eşyalarımız falan bunları poşetlemiş kaçarken alıp götürememişler. Yalnız çalacağı malzemeden ziyade kapıya verdiği zarar daha fazla. Yetkililerin bunları biran önce bulmasını istiyoruz. Mahallede 4-5 tane daha eve girmişler. Komşularımızın da eşyalarını çalmışlar" dedi.

Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık girişiminde, 3 şüphelinin depoya gelmesi ve kapıları kırarak içeri girdiği görülüyor. İhbar üzerine olay yerine gelen polis deponun güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yeri

- Hırsızlık şüphelileri

- Şüphelilerinin depoya gelişi

- Şüphelilerinin etrafı kontrol etmesi

- Kapıyı kazma ile açmaları

- Birinin çaldıkları malzemeleri dışarı çıkarması

- Metin Taşçı’nın depoya gelmesi

- Hırsızların malzemeleri bırakarak kaçması

- Metin Taşçı’nın hırsızların arkasından parmak sallaması

- Mustafa Taşçı röp.

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 126 MB

Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN-)

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Adıyaman'da 500 yetim ve öksüz çocuğa mont

İnsani Yardım Vakfı(İHH) Adıyaman şubesi tarafından Adıyaman'da 500 yetim ve öksüz çocuğa mont yardımı yapıldı.

Adıyaman Belediyesi Konferans Salonu'nda öğle saatlerinde düzenlenen programda İHH görevlileri tarafından kentteki 500 yetim ve öksüz çocuğa kışlık giysi yardımı yapıldı.

400 yetim ve öksüz olmak üzere 500 çocuğa mont ve gömlek dağıtacaklarını belirten İnsani Yardım Vakfı(İHH) Adıyaman şubesi Başkanı Mahmut İzci,"Bugün 400 yetim ve öksüz olmak üzere 500 çocuğumuza hayırseverlerin destekleri ile kışlık mont ve gömlek yardımında bulunuyoruz. Yardımlarını esirgemeyen Adıyaman halkına ve yardımseverlere çok teşekkür ediyorum. Yetim çocuklarımıza montlarımızla birlikte gömleklerimizi vereceğiz. Bu tür çalışmalarımız aralıksız olarak devam ediyor. Bundan sonrada devam edecektir. Ocak itibari ile 250 ailemize 100 lira hesaplarına aktardık. Dönemsel olarak bu ailelerimize gıda yardımında bulunuyoruz." dedi.

Açıklamanın ardından toplanan mont ve gömlekler çocuklara dağıtıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Belediye konferans salonu

- Kışlık montlar

- Yetim ve Öksüzler giydirilmesi

- İnsani Yardım Vakfı(İHH) Adıyaman şubesi Başkanı Mahmut İzci ile röp.

- Katılan aileleri

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 90 MB

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

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Denizli'de FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Denizli'de düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bu sabah, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY üyesi olduğu iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Polis ekiplerinin 10 ayrı adrese eş zamanlı yaptığı baskında esnaf, işçi ve özel şirket çalışanı gibi çeşitli meslek gruplarından 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda ele geçirilen dokümanlara el konuldu. Emniyete getirilen şüphelilerin sorgusu sürüyor.

Haber: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, ()-