DHA YURT BÜLTENİ -13

Vardiya müdürü Filiz, 'evlilik' tartışmasında sevgilisini öldürdü



TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, pizza restoranında vardiya müdürü olarak çalışan Filiz Kızıldere (26), bir süredir birlikte yaşadığı sevgilisi, aynı iş yerinde kurye olarak görev yapan Mehmet Sönmez'i (24) evlilik yüzünden çıkan tartışmada tabancayla vurarak, öldürdü. Aynı silahı başına dayayıp, intihar etmek isteyen Kızıldere, polis ekiplerince 1,5 saatte ikna edilmesi sonucu teslim olurken, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çerkezköy ilçesi Atatürk Caddesi'ndeki pizza restoranında vardiya müdürü olan Filiz Kızıldere, dün gece, mesai bittikten sonra aynı iş yerinde kurye olarak çalışan sevgilisi Mehmet Sönmez ile birlikte restorandan çıktı. Eve doğru yürüyen çift, yol ortasında evlilik yüzünden tartışmaya başladı. Filiz Kızıldere'nin, iddiaya göre, evlenmek istediğini söylediği Mehmet Sönmez, talebe karşı çıktı. Bunun üzerine Kızıldere, çantasından çıkardığı tabancayla sevgilisi Sönmez'e 2 el ateş etti. Sönmez, kanlar içinde yerde kalırken, Kızıldere de aynı silahı başına dayayıp, intihar etmek istedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, yolu trafiğe kapatarak, Kızıldere'yi ikna etmeye çalıştı.

OLAY YERİNDE KAN KAYBEDİP, HASTANEDE ÖLDÜ

Filiz Kızıldere, yaklaşık 1,5 saat süren ikna konuşmasının ardından polisin "Yapma, ne olur. Daha çok gençsin. Bir hata yaptın, büyük hataya bulaşma. Arkadaşının durumu iyi. Bize güven" sözleri üzerine silahı bıraktı. Teslim olan Kızıldere, gözaltına alındı.

Sağlık görevlilerince ağır yaralı olduğu belirlenen Mehmet Sönmez ise ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç kadının ikna edilmesi sırasında çok kan kaybeden Sönmez, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Gazi Polis Merkezi'nde sorgulanan Filiz Kızıldere, güvenlik önlemleri alınarak, Çerkezköy Adliyesi'ne sevk edildi. Kızıldere, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mehmet Sönmez'in cansız bedeni ise İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

-Güvenlik kamerası görüntüleri

-Çiftin sokakta yürümesi

-Durup tartışması

-Kadının başına silah dayaması

-Polisin ikna etmeye çalışması

-Cep telefonu olay yeri görüntüsü

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Şaban KARDEŞ-Onur KAYA/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),()-

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Uludağ ve teleferikte haftasonu yoğunluğu

KIŞ turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor. Zirvede kar yağışıda etkili olurken, günübirlikçi vatandaşlar teleferikte uzun kuyruklar oluşturdu.

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden olan Uludağ'da, pazar günü yoğunluğu yaşanıyor. Haftasonu tatilini fırsat bilen vatandaşlar, teleferik ve dağ yolunda uzun kuyruklar oluşturdu. Kayak yapmak ve kızakla kaymak isteyen vatandaşlar pistleri doldururken, acemi kayakçılar da zor anlar yaşadı. Uludağ'da yoğun kar yağışıda etkili olurken kar kalınlığı 120 santimetreye ulaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Pistlerden görüntüler

-Kayak yapan vatandaşlardan görüntüler

-Teleferikten görüntüler

Süre: 2.16 Boyut: 253 MB

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,()

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Poşet parası vermemek için markete eşekle geldi

NİĞDE’de poşetten 25 kuruş para alınmasını protesto etmek isteyen bir vatandaş, market alışverişine eşekle geldi.

Merkez Terminal Caddesi üzerinde bir markete eşeğinin üzerine bağladığı heybe ile gelen vatandaş, alışveriş yaptı. Eşeği ile reyonları gezen vatandaşı gören diğer müşteriler şoke oldu. Alışverişi tamamlayan ve adını açıklamak istemediğini söyleyen vatandaş, poşet parası vermemek için eşeği ile geldiğini söyledi. Alışveriş sonrası aldığı ürünleri eşeğinin üzerindeki heybeye yükleyen vatandaş, marketten ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Eşek ile market içerisinde alışveriş yapması

- Vatandaşların cep telefonu ile çekmesi

- Kasa bekleyen eşek

- Ürünleri eşeğin heybesine koyması

Haber - Kamera: Ali KADI/NİĞDE,()

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Diyarbakır'da husumetli iki aile törenle barıştı

DİYARBAKIR'da iki aile arasında 2 ay önce bir kişinin yaralandığı kavganın ardından başlayan husumet, düzenlenen barış töreni ile son buldu.

Diyarbakır'da merkezde 2 ay önce Özçelik ve Aksu aileleri arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda, Özçelik ailesinden bir kişinin yaralanmasıyla iki aile arasında husumet başladı. Bölgede husumetli aileleri bir araya getiren Metina Yardımlaşma Dayanışma ve Eğitim Derneği'nin (Metina-Der) barış komisyonu üyeleri, Özçelik ve Aksu aileleriyle görüşerek, husumetin son bulmasını istedi.

Görüşmeler sonunda iki aile arasındaki husumet barışla sonuçlandı. İki aile için bugün, Yenişehir ilçesinde bulunan Metina-Der binasında barış töreni düzenlendi. Metina-Der Başkanı Aydın Pirinççioğlu, Kurucu Başkan Esat Güngürür, basın sözcüsü Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü Öğretim Görevlisi Abdulkadir Öz ile iki aile üyelerinin de katıldığı törende, Kuran-ı Kerim okundu.

'BÖLGENİN CİDDİ BİR ŞEKİLDE BARIŞA İHTİYACI VAR'

Metina-Der Başkanı Aydın Pirinççioğlu, 19'u husumetli ve 3'ü de kan davalı olan aileleri barıştıkların dile getirerek, böylesi olayların bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu. Pirinççioğlu, "Barış bütün insanlar geçerli bir kavramdır. Eğer biz barışı sağlarsak insanlarımız evinde çocuğuyla mutlu olur. Onun için ailelere büyük sorumluluklar düşüyor. Bugünki husumetin de barışla sonlanmasında emeği geçen herkese saygılarımı sunuyorum. Ortalama 2 aya yakın bir süredir derneğimizin barış komisyonunun girişimleriyle barışla noktalandı. Dün de Mardin'in Derik ilçesinde amca çocukları arasındaki husumet de aşiretimizin değerli büyükleri ve kanaat önderlerinin girişimleriyle barışla sonuçlandı. Son bir yılda 19 davayı barışla sonuçlandırdık. Bölgenin ciddi bir şekilde barışa ihtiyacı var. Barışın olduğu yerde huzur vardır. Huzurun olduğu yerde herkes rahattır. Bölgemize barışın hakim olmasını diliyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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- Tarafların tokalaşmaları

- Duaların okunması

- Prinççioğlu'nun konuşması

- Törene katılanlar

- İki aile büyüklerinin tokalaşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrah KIZIL-DİYARBAKIR--

