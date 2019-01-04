DHA YURT BÜLTENİ -13

1)İDLİB'TE, HTŞ İLE MUHALİF GRUPLAR ARASINDA ÇATIŞMA GERGİNLİĞİ



TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin 'garantör' ülke olarak 12 üssünün bulunduğu ve Rusya destekli rejim güçlerinin saldırısının Türkiye'nin çabasıyla varılan ateşkes ile sonlandırıldığı Suriye'nin İdlib kentinde Heyeti Tahriri Şam (HTŞ) grubu ile muhaliflerin oluşturduğu Ulusal Kurtuluş Cephesi arasında çatışmalar başladı. Gruplar arasındaki çatışmalarda şu ana kadar çoğunluğu sivil olmak üzere 100'den fazla kişi yaşamını yitirdi. Hatay'ın karşısında yer alan ve rejim karşıtlarının göç etmesiyle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in kırsalındaki bölgeler geçen Ağustos ayında Suriye Ordusu tarafından karadan ateş altına alındı. Binlerce kişi zorunlu olarak göç ederken, Eylül ayı başında Rus ve Suriye savaş uçakları İdlib çevresindeki yerleşim alanlarına hava saldırıları düzenlemeye başladı. Milyonlarca insanı tedirgin eden saldırılar Türkiye'nin girişimiyle varılan Soçi mutabakatı ile oluşturulan çatışmasızlık bölgesi modeli sayesinde sonlandı. Türkiye'nin diplomatik başarısıyla tansiyonun düştüğü İdlib'de, Aralık ayının son günlerinde HTŞ ile 16 muhalif grubun bir araya gelerek oluşturduğu Ulusal Kurtuluş Cephesi arasında çatışmalar başladı. HTŞ militanları, bazı üyelerinin öldürüldüğü bahanesiyle Ulusal Kurtuluş Cephesi kontrolündeki Daret İzze ve İdlib kırsalındaki birçok köy ve kasaaya saldırı düzenledi. HTŞ'nin tank ve zırhlı araçlar da kullanarak düzenlediği saldırılarda çoğunluğu sivil yüzü aşkın kişi yaşamını yitirdi. Saldırıların ardından HTŞ, bazı bölgelerde kontrolü ele geçirdi. Ulusal Kurtuluş Cephesi, kaybettiği bazı noktaları HTŞ'den yeniden alırken, tedirgin olan siviller ise çatışmalardan korunmak için bölgeye yakın noktada bulunan TSK'ya ait üslerin çevresine sığındı. Çatışmaların yoğunlaşmasının ardından olası Menbiç operasyonu için Fırat Kalkanı bölgesine giden Ulusal Kurtuluş Cephesi askerleri de tekrar İdlib'e döndü.

İDLİB'İ KANA BULAYAN HTŞ'Yİ, TÜRKİYE 4 AY ÖNCE TERÖR LİSTESİNE ALDI

İdlib'te 1 Ocak'tan itibaren silahlı Suriye muhalefetinde yer alan Nureddin Zengi Hareketi ile çatışan Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) örgütü, kentin yüzde 60'ını kontrolünde tutuyor. İdlib'teki yaklaşık 30 bin savaşçının büyük çoğunluğunu elinde tutan Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) örgütü, El Kaide'nin Suriye kolu El Nusra'dan dönüştü. Cihatçı örgütün lideri ise DEAŞ Lideri Bağdadi'nin bir dönem Suriye'deki sağ kolu olan eski El Nusra mensubu Ebu Muhammed Colani.

Ebu Bekir el-Bağdadi, Ebu Muhammed Colani'yi, 2011 yılında operasyonların komutanı olarak Suriye'ye gönderdi. Suriye'de Nusra Cephesi adıyla yapılan çok sayıda kanlı eylemi yöneten Colani ile Bağdadi'nin arası, DEAŞ liderinin, 2013 yılında Nusra ile birleşerek, Irak-Şam İslam Devleti kurduğunu açıklaması, Colani'nin de birleşmeyi reddetmesiyle açıldı.

Ebu Muhammed Colani adlı bir kişinin gerçekte var olup olmadığı ise hiçbir fotoğrafı ya da görüntüsü olmaması nedeniyle bir dönem tartışma konusu oldu. El-Cezire televizyonu ise 2013 yılının ağustos ayında Ebu Muhammed Colani ile yaptığını öne sürdüğü bir röportaj yayımladı.

Asıl adı Usame el-Haddavi olan Ebu Muhammed Colani, Deyr ez-Zor'a bağlı eş-Şehil kentine mensup. Şam Üniversitesi tıp fakültesinde öğrenim gördüğü dönemde, 2003 yılında Irak'a gidip el-Kaide'ye katıldı. Şam Üniversitesi tıp fakültesinde öğrenim gören Colani, kardeşi Yahya ile birlikte 2003'teki işgal sırasında Irak'a giderek El- Kaide örgütüne katıldı. 2010'da El-Kaide üyeliği suçundan tutuklandı. 2011 yılında da serbest bırakıldı.

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle Heyet Tahrir el Şam (HTŞ)'yi terör örgütleri listesine aldı. 29 Ağustos 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararnamede El Nusra'nın adının Heyet Tahrir el Şam olarak güncellendiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yaşanan çatışma sesleri

- Yoldaki ÖSO konvoyu

- Ağır silahlarla ateş edilmesi

- Tankın ilerlemesi

- Tankın ateş etmesi

- ÖSO askerlerinin konvoyla hareket etmesi

- Çatışma alanındaki yıkıntılar

- Genel ve detay görüntüler

( Haber- Kamera: Hasan KIRIMIZITAŞ- GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 566 MB

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2)GAZİANTEP'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

IĞDIR'ın Aralık ilçesinin İran sınırındaki Şehit Bülent Aydın Hudut Karakolu'nda görev yaparken, PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ahmet Furkan Köse'nin (23) acı haberi, Gaziantep'in Nizip ilçesinde yaşayan dedesi Ökkeş Köse'ye (80) verildi. Annesi, babası ve kız kardeşi, 7 ay önce eniştesi tarafından öldürülen Köse'nin hayatta kalan tek akrabasının, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gören dedesi olduğu öğrenildi.

Iğdır'ın Aralık ilçesine bağlı, İran sınırında bulunan Şehit Bülent Aydın Hudut Karakolu'na, terör örgütü PKK mensuplarınca sabaha karşı saldırı düzenlendi. Saldırıda, karakolda görevli Piyade Uzman Onbaşı Ahmet Furkan Köse, şehit olurken, 2 asker de yaralandı. Köse'nin şehadet haberi, Nizip'in Bahçelik Mahallesi'ndeki tek yakını olan dedesine verildi.

ENİŞTESİ KATLİAM YAPMIŞTI

Şehidin annesi Gülsüm ve babası Bekir Köse ile kız kardeşi Gülşen Yakar, 7 ay önce, cinnet getiren eniştesi Eyüp Yakar tarafından öldürülmüştü. Olay sonrası gözaltına alınan Eyüp Yakar, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. İlçedeki tek akrabası olan ve kalp rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gören dedesi Ökkeş Köse'ye, Nizip Kaymakamı Kemal Şahin ve diğer yetkililer tarafından torunun acı haberi verildi. Ökkeş Köse'nin, Bahçeli Mahallesi'ndeki evine de Türk bayrakları asıldı.

3 GÜN ÖNCE KÖYE GELİP, ZEYTİN TOPLAMIŞ

Şehidin yakınları, Ahmet Furkan Köse'nin 3 gün önce memleketine geldiğini ve zeytin topladıktan sonra tekrar görevine döndüğünü söyledi.

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Ahmet Furkan Köse, yarın düzenlenecek cenaze töreninin ardından Bahçelik Mahallesi'nde anne ve babasının mezarının yanında toprağa verilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şehidin dedesinin evi

- Evden detay

- Evde asılı Türk bayrağı

- Şehidin defnedileceği mezarlık

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Metin İLİKSOY- NİZİP-GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 65 MB

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3)AHMET ŞIK'IN BABASI TOPRAĞA VERİLDİ

HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ile akademisyen Bülent Şık'ın dün yaşamını yitiren babası Hüseyin Şık (81), Antalya'da toprağa verildi.

HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ve akademisyen Bülent Şık'ın, Antalya'da özel bir hastanede tedavi gören babası Hüseyin Şık, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Hüseyin Şık için Uncalı Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene, Ahmet Şık, ağabeyi Bülent Şık, anneleri Fatma Albay Şık, ailenin yakınları, CHP ve HDP'li siyasetçiler katıldı. Hüseyin Şık'ın cenazesi, Uncalı Mezarlığı'nda cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Konyaaltı ilçesi Sarısu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Babalarının tabutunu omuzlayan Ahmet Şık ve Bülent Şık, mezarlıkta taziyeleri kabul etti.

Görüntü Dökümü

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-Cenazeye katılanlardan görüntü

-Cenaze namazından görüntü

-Şık kardeşlerin cenazeyi taşıması

-Cenaze arabasının hareket etmesi

-Anne Şık'dan görüntü

-Detaylar

'132 MB/ 1 DK 12 SN'

Haber Hasan DEMİRBAŞ- Kamera Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,()

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4)MERSİN'DE AŞIRI YAĞIŞTAN KAYAN TOPRAK, YOLU KAPADI

MERSİN'in Tarsus İlçesinde yağışlar karayolunda toprak kaymasına ve çökmeye neden oldu.

Uzun süre yağan yağmur nedeniyle Tarsus - Çamlıyayla yolu 11'ci kilometresinde toprak kayması meydana geldi. Kayma nedeni ile yol tamamen kapanırken, aynı güzergâh üzerinde ise yaklaşık iki metre derinliğinde asfalt yolda göçük meydana geldi. Karayollarının göçük ve kayma tehlikesine karşı önlem alması nedeni ile felekatle sonuçlanacak bir olay olmadı. Toprak kayması ve çökme sonucu Tarsus-Çamlıyayla karayolu trafiğe kapatılırken, trafik akışı Ulaş Mahallesi içerisinden sağlanıyor.

Görüntü Dökümü

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- Kaymanın meydana geldiği yolda alınan güvenlik önlemi

- Kavşaktan geçen araçlar

- Toprak kaymasının görüntüsü

- Yoldaki toprağın görüntüsü

- Yolda biriken su

- Çöken yoldan görüntü

- Yolda bekleyen araçlar

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE:1'32" BOYUT:173,19 MB

Haber-kamera: MERSİN, ()

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Hastane asansörü çakılınca doktorun bacağı kırıldı (EK)

5)BAŞHEKİMDEN AÇIKLAMA

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Ümit Semiz, asansörün iki kat aşağı düşmesiyle Doç. Dr. Murat Biteker'in bacağının kırıldığı olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Başhekim Dr. Semiz, A Blok'taki 3 numaralı asansörün ani bir arıza sonucu 1'nci kattan, eksi 1'nci kata düştüğünün tespit edildiğini belirten Başhekim Semiz, "Asansörlerin hepsi yeşil bandrollü olup, bakım ve kontrol eksiği bulunmamaktadır. Kontrollerin tam ve zamanında yapılması, teknik birimimiz tarafından denetlenmektedir. Hastanemizde sürekli olarak, asansör firmasının bir elemanı bulunmaktadır. Ani arızalara müdahale etmektedir" dedi. Olayla ilgili inceleme başlatıldığını belirten Dr. Semiz, "Asansör firmamız olan sorumlularla görüşülmüş, ivedi şekilde hastanemize teknik analiz ve arızanın tespiti için çağrılmıştır. Yapılan inceleme sonrasında gerekli bilgi kamuoyuyla paylaşılacaktır" dedi.

Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

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6)NESRİN ÖĞRETMEN, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde merdivenlerden düşüp, beyin kanamasından yaşamını yitiren ana sınıfı öğretmeni 35 yaşındaki Nesrin Demirtaş Bilgin, memleketi Aydın'ın Söke ilçesinde gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Ana sınıfı öğretmeni Nesrin Demirtaş Bilgin, geçen 24 Aralık'ta görev yaptığı Gebze Çayırova Türkan Göktürk İlkokulu'nda, merdivenlerden düşüp, yaşamını yitirdi. Hastaneye kaldırılan 6 yıllık evli, 1 çocuk annesi Bilgin, beyin kanaması geçirdiği belirlenip, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Nesrin öğretmen, hastanede 10 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini dün (perşembe) kaybetti. Bilgin'in ölümü, kendisi gibi ana sınıfı öğretmeni olan eşi Mehmet Bilgin, diğer yakınları, öğrencileri ve meslektaşlarını yasa boğdu.

Bilgin'in hastane morgundan alınan cenazesi, toprağa verilmek üzere dün (perşembe) akşam memleketi Aydın'ın Söke ilçesine getirilip, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Morgu'na konuldu. Bugün öğlen ise Bilgin için Söke İlyas Bey Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Bilgin'in eşi Mehmet Bilgin, annesi Semra Demirtaş, babası Ali Demirtaş, diğer yakınları, meslektaşları ve sevenleri katıldı. Bilgin'in anne ve babası tabuta sarılıp, gözyaşı döktü. Bilgin'in güçlüke ayakta durabilen eşi Mehmet Bilgin ise taziyeleri kabul etti. Bilgin'in cenazesi, cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası, ilçe mezarlığına götürülüp, toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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-Nesrin Demirtaş Bilgin'in fotoğrafı

-Bilgin'in eşi Mehmet Bilgin ve oğlu Kerem Bilgin ile fotoğrafı

-Bilgin'in annesi Semra Demirtaş ve babası Ali Demirtaş'ın tabuta sarılıp, ağlaması

-Bilgin'in eşi Mehmet Bilgin'in taziyeleri kabul etmesi

-Cenaze namazının kılınmasından görüntü

-Tabutun omuzlarda taşınmasından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN / SÖKE (Aydın), ()

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7)BERGAMA'DA 5 PET ŞİŞE GETİRENE 1 FİLE ÇANTA HEDİYE

İZMİR'in Bergama ilçesinde, '5 pet şişe getirene 1 file çanta bedava' kampanyası başlatıldı.

Bergama Belediyesi ve Bergama Ticaret Odası işbirliği ile 'Doğayı Koruma' adı altında hazırlanan proje kapsamındaki kampanya, Cumhuriyet Meydanı'ndan başlatıldı. Duyurusu bir hafta önce sosyal medyadan yapılan kampanya büyük ilgi gördü. Bergama Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından tamamen organik malzemeden üretilen file çantalar için vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Bergama Kültür Merkezi önünde açılan stantta da Bergama Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından üretilen çantalardan dağıtıldı. Kampanya kapsamında 5 pet şişe getirine 1 file hediye edildi. Kampanya çervesinde 1 saat içinde 2 bin file çanta dağıtıldı.

ORGANİK PAZAR FİLELERİ TÜKETİCİYLE BULUŞACAK

Etkinlikle ilgili konuşan CHP'li Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, "Özellikle son günlerde paralı poşet konusunun gündemde olduğu bir dönemde alternatif bir çözüm öneriyoruz. Organik malzemeden yapılmış pazar fileleri bundan sonra tüketicilerle buluşacak. Kampanyanın sevindirici taraflarından biri de sosyal medyada müthiş ilgi görmesi oldu. Sadece 2 günde binlerce paylaşım aldı. Birçok belediyeden bizi arayanlar ve bilgi isteyenler de oldu. Ankara ve İstanbul'dan arayıp bu işin Türkiye'de yaygınlaşması için destek vermek isteyenler var" dedi.

Bergama Ticaret Odası Başkanı Fikret Ürper de, "Özellikle çocuklarımızın burada olması ve bu konuda bize destek vermeleri bizi çok mutlu etti. Bizim çocukluğumuzda kullandığımız doğal filelerin tekrar gündeme gelmesi ve bu kadar ilgi görmesi çok sevindirici. Bir taraftan atık toplayıp, bir diğer taraftan doğal malzemeleri kullanmayı teşvik ediyoruz. Ayrıca Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ne de destek oluyoruz" dedi.

Bergama Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Tevhide Kaya ise kampayaya destek verenlere teşekkür etti.

Görüntü Dökümü

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-Pet şişe getirenlere file dağıtılmasından görüntü

-CHP'li Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç ile röp.

-Bergama Ticaret Odası Başkanı Fikret Ürper ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

(Haber - Kamera: Oben ULU / BERGAMA (İzmir), ()

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8)AK PARTİ, CUMHUR İTTİFAKI'NIN İZMİR ADAYLARINI YARIN AÇIKLAYACAK

AK Parti'nin İzmir'deki ilçe belediye başkan adayları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle açıklanacak. Halkapınar Spor Salonu'nda yapılacak olan tören için hazırlıklar sürüyor. Adayların tanıtılacağı salon, balonlar ve bayraklarla süslendi, dikkat çeken pankartlar bir çok farklı noktaya asıldı. AK Parti'nin adaylarının yanı sıra, MHP'nin de adayları, aynı programda açıklanacak.

AK Parti'nin, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler için belirlediği belediye başkan adayları, yarın (Cumartesi), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Halkapınar Spor Salonu'nda saat 14.00'te düzenlenecek törenle açıklanacak. Törene saatler kala, salondaki son hazırlıklar görüntülendi. Tören için, İzmir'in bir çok noktasına duyuru panoları yerleştirildi. Salon ise Türk bayrakları ile AK Parti bayraklarının yanı sıra balonlarla süslendi. Konuşmaların yapılacağı platformun sol tarafında AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci'nin, sağ tarafında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafları yer aldı. Salondaki pankartlar da dikkat çekti. Üzerinde, 'Ak kadın İzmir burada, Reis'inin yanında', 'Sevemez kimse seni, bizim sevdiğimiz kadar', pankartları ile donatıldı. Nihat Zeybekci'nin resminin yer aldığı pankartta da, 'Gönülleri yapmaya geldik' ifadesi yer aldı. AK Parti'nin 2014 yerel seçimlerinde İzmir'den belediye başkan adayı gösterdiği TBMM Başkanı AK Parti'nin İstabul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım için de

üzerinde, 'İzmir senin uğurun sen İzmir'in gururusun' yazılı pankart asıldı. Ayrınca salondaki sahne bölümünde, 2 dev LED ekran yer aldı. Salona tribünlerin üzerinde 15 Temmuz şehitleri isimleri ve fotoğrafları yer aldı. Salon süslemeleri için 1000 metre zincir balon kullanıldı. Balonların renkleri partinin renkleri olan mavi, turuncu ve beyazdan oluştu. 5 bin metre bayrak kullanıldı. Ayrıca tribünlere her koltuğa davetliler için Türk bayrağı ve parti bayrağı konuldu.

Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Ruhsar Pekcan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, genel başkan yardımcıları, milletvekilleri ve çok sayıda partili katılacak. Yarın yapılacak program öncesi, bilgi veren AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, "Bütün kamuoyunun bildiği gibi Nihat Zeybekci'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğu açıklandı. 30 ilçemiz belli, bir kısmı AK Parti, olacak belli bir kesimde MHP adayları olacak. Uzun çalışmalar neticesinde adaylarımızı belirledik, temayül yoklaması, kamuoyu yoklamaları yaptık. Partimizin tek tek görüşlerini aldık. Bu kararlar yapışan çalışmaların ardından verildi" diye konuştu. Yapılan son toplantıda adayların belirlendiğini ifade eden Başkan Şengül, "Adaylarımızı belirlerken kamuoyunda bilinirliğinden ziyade, bilgi birikimi, deneyimini ön planda tuttuk. İnce eleyip sık dokuduk. İzmir ile ilgili ciddi çalışmalarımız var. Sorunları yakından biliyoruz, ulaşım sorunu çöp büyük bir sorun teşkil ediyor. Büyükşehir Adayımız Zeybekci ile uzun süredir İzmirimizde çalışmalar yapıyoruz. Kendisi uzun yıllar büyükşehir belediye başkanlığı yapmış, tecrübesi bilgi birikimi var. Bu da İzmir'e yansıyacak" diye konuştu.

'MHP'NİN ADAYLARI DA AÇIKLANACAK'

İzmir'in kaybedecek zamanının olmadığını söyleyen Şengül, kentin ciddi sorunlarının bulunduğunu, bunu çözecek olan kişinin Nihat Zeybekci olduğunu savundu. Şengül, şunları söyledi:

"Vatandaştan çok büyük bir teveccüh var. Sokağa indiğimizde bunun yansımalarını çok iyi görüşüyoruz. İnsanlar ortak değerlerimizi ayrışma nedeni olarak kullanmıyor. İnsanlar suistimal edilmek istemiyor. İyi niyetlerinin kullanılmasını istemiyorlar. Çözüm istiyorlar. İzmir"in kokmasını istemiyorlar, İzmir'in yine nergis ve zambak kokmasını istiyorlar. Çatışmadan uzak, kutuplaşmadan uzak güzel İzmirimiz güzelliklerini ortaya çıkaracak adaylarımız ile çalışmalarımıza başlayacağız."

Başkan Şengül, yerel seçimlere de Cumhur İttifakı çatısı altında gittiklerini hatırlatarak, yarın yapılacak olan aday tanıtım toplantısında, MHP'nin adaylarının da açıklanacağını belirtti. Şengül, gazetecilerin "Kaç ilçede MHP'li aday gösterilecek" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Zaten bizim Cumhur İttifakı'nda yola çıktığımızda herkes öncelikle kendi kazandığı ilçelerde kendi adaylarını çıkaracak. Onun dışında kazanılmamış ilçelerde hangi parti ikinci parti olduysa onun adayları çıkarılıp destek verilecek. Bundan yola çıkarılarak gerekli görüşmeler yapıldı ve belli mutabakata varıldı. Bugün son görüşmelerle netleşecek. AK Parti'nin çıkaracağı isimler netleşti. AK Parti'de belki bir iki ilçede isim değişikliği olabilir. MHP'ye 6 ilçe verildi bir iki ilçe için görüşmeler devam ediyor."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN PROGRAMI YOĞUN

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın AK Parti'nin aday tanıtım toplantısına katıldıktan sonra, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir'in merhum Ekrem Pakdemirli için Bornova'da düzenlenecek mevlit programına katılacak. Erdoğan daha sonra, iki fabrikanın açılışı için Manisa'ya gidecek.

Görüntü Dökümü

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-Halkapınar Spor Salonu'ndaki hazırlıklardan görüntü

-AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengtül'ün açıklaması

-Detay ve genel görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Mücahit GÜRBULAK/ İZMİR, ()

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9)BURSA’DA DEAŞ OPERASYONU: 12 GÖZALTI

Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'e yönelik düzenledikleri operasyonlarda, Interpol tarafından kırmızı ve mavi bültenlerle aranan 2 Fransız kadının da aralarında bulunduğu 12 şüpheli Emniyetteki işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca DEAŞ terör örgütüne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Bursa ve ilçelerinde çok sayıda adrese operasyon yapıldı. Operasyonda 3'ü kadın 12 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasındaki 2 kadının, Fransız Interpolü tarafından kırmızı ve mavi bültenlerle arandığı öğrenildi.

Gözaltına alınanlardan birinin DEAŞ örgütünün önemli isimlerinden birinin korumalığını yaptığı bildirildi. Gözaltına alınan 12 şüpheliden 1'i, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edildiler

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Bertuğ ÖNCÜ/BURSA, ()-

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10)İHA TAKİBİYLE YAKALANAN MOTOSİKLETİN ZULASINDA 4 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin zehir tacirlerine yönelik İHA (İnsansız Hava Aracı) destekli amansız mücadelesi devam ediyor. Gece görüşüne sahip termal İHA'larla takibe alınan motosikletin zulasında 4 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.Ü. ve Ö.E.'nin, motosikletli kurye yöntemiyle uyuşturucu ticareti yaptıkları yönünde aldıkları ihbar üzerine şüphelileri takibe aldı. Şüphelilerin eşgalleri ve kullanmış oldukları araçlar tespit edilerek İHA Takip Sistemi'ne yüklenmesi üzerine Gemlik Emniyet Müdürlüğü'ne ait Gece Görüşüne Sahip Termal İHA'lar sabahın erken saatlerinde Komuta Merkezi'ne uyarı vererek bahse konu araçların takibe düştüğünü bildirdi. Bunun üzerine Komuta Merkezi'nin yönlendirmesi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler güzergahta tertibat alarak şüphelileri durdurmak istedi, ancak şüpheliler 'dur' ihtarına uymaarak kaçtı. Yapılan takibin ardından şüpehilerin kullanmış oldukları '34 TJ' plakalı otomobil ve '34 TM' plakalı motosiklet durdurularak şahıslar kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramada ise motosikletin zula diye tabir edilen bölgesinde 4 bin kişiyi zehirleyebilecek 4 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerden S.Ü.'nün cezaevi firarisi olduğu ve uyuşturucu ticaretinden 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Şüphelilerin Emniyet'teki sorgusu devam ediyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Feyzi SARIKAYA/GEMLİK (Bursa), ()-