DHA YURT BÜLTENİ -13

YURT BÜLTENİ -13

Aksaray'da kaza: 1'i ağır, 2 yaralı

Aksaray'da sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, yol kenarında toprak alana girdi. Kazada, 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Aksaray- Ihlara karayolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Davut Özkay (38) yönetimindeki 68 RA 623 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarındaki tepenin eteklerindeki toprak alana girdi. Kazada, Özkay ile yanındaki Aşire Özkay (60) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla yaralılar, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Aşire Özkay'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Sümeyye Erdoğan Bayraktar: Tek tipleştirilen bir kadın modeli oluşturulmaya çalışılıyor

SÜMEYYE Erdoğan Bayraktar, kadınlara yabancıların gözlükleriyle bakmadıklarını belirterek ,"Ne yazık ki günümüzde küresel bir fabrika tek bir tür kumaş dokurcasına herkesi tek tipleştiren bir kadın modeli oluşturmaya çalışıyor" dedi.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) 45’inci temsilciliğini Aksaray'da açtı. Kültür Park Gala Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe KADEM Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, Genel Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Aksaray Valisi Ali Mantı, milletvekilleri ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Törende konuşan Kadem Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, "Şehri Süleyha olarak nitelendirilen iyi ve güzel insanların yaşadığı yer Cemaleddin-i Aksaray-i’nin, Somuncu Baba’nın şehri Aksaray'ın bulunduğu topraklarda 45’inci temsilciliğimizi açmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu topraklar bizim için gurur kaynağıdır. Üstünlük ancak takva iledir, düsturu ile hareket ederek Allah katında insanın değerinin yaşadığı topraklarda sağladığı fayda ve gösterdiği fedakârlık ile ölçülebileceğine inanıyor ve olanın insan ile bir araya gelerek bu yolda yürümek olduğunu düşünüyoruz. Bizler kurulduğumuz günden bu yana kadın ve erkeklerin hep birlikte toplumu inşa etmek ile mükellef olduğunu biliyoruz. Bu sebeple adalet, hakkaniyet ve dengenin toplumun en küçük yapı taşı olan aileden başlayarak tüm insanlığa yayılması için mücadele ediyoruz" dedi.

KADINLARA YABANCILARIN GÖZLÜKLERİYLE BAKMIYORUZ

KADEM Genel Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar da, kadınlara yabancıların gözlükleriyle bakmadıklarını belirterek şunları söyledi:

"KADEM, bu toprakların birikiminin harmanlandığı bir mecra. KADEM olarak bizler bu toprakların kadınlarına yabancıların gözlükleriyle bakmıyoruz. Sorunlarımızı kendi değerlerimiz, kendi kavramlarımız, kendi hassasiyetlerimiz ışığında ele alıyoruz. KADEM’in en önemli motivasyonlarından biri kadınlarımıza kendi özlerini muhafaza etmenin en büyük özgürlükleri olduğunu hatırlatmaktır. Ne yazık ki günümüzde küresel bir fabrika tek bir tür kumaş dokurcasına herkesi tek tipleştiren bir kadın modeli oluşturmaya çalışıyor. Bizlere de özgürlük, eşitlik, demokrasi gibi değerlere ancak onların kalıplarına sorunsuz bir şekilde girersek ulaşabileceğimizi söylüyor. Dolayısıyla o fabrikanın tek tip ürünü haline gelmez isek eksik olduğumuzu hissettiriyor. Oysa bizim kendi referanslarımıza kendi değer kriterlerimize ihtiyacımız var" diye konuştu.

'KADINA YAPILAN DESTEK AİLEYE YAPILAN DESTEK DEMEKTİR'

Kadına yapılan her desteğin aileye yapılan destek demek olduğunu ifade eden Sümeyye Erdoğan Bayraktar, "Aile, adeta bir şehrin surları gibi toplumları muhafaza eder ve korur. Aile insani değerlere aşılandığımız bir ocaktır. KADEM olarak ailenin birlik ve bütünlüğünü tehdit eden her türlü toplumsal hastalıkla mücadele ediyoruz. Ve şunu da biliyoruz ki kadına yapılan her destek aileye yapılan destek demektir. Donanımlı, üretken, hayırlı, her anlamda sağlıklı ve mutlu kadınlar hem ailelerin hem de her katmanıyla toplumların güçlenmesinde hayati rol oynarlar. Yerel yönetimlerde kadınların etkin varlığı o şehrin aydınlatılmasından tutun kaldırım düzenine, sosyal hizmetlerine kadar birçok düzenlemenin kadınların ve ailelerin de ihtiyaçları gözetilerek yapılması demektir. Aksaray’ın kadınları artık çok büyük bir ailenin KADEM ailesinin bir parçasıdır" dedi.

Hırsızların rahatlığı kamerada

Denizli'de kimliği belirsiz 4 kişi, bindikleri motosikletle geldikleri kapalı markettin önünde bulunan sandalye ve tabureleri çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken; içlerindin birinin marketten çaldığı elmayı yerkenki rahatlığı dikkati çekti.

Dün (çarşamba) gece, Merkezefendi ilçesi Altıntop Mahallesi Sırakapılar Caddesi'nde bulunan Özgür Orman'a ait markete, arkasına küçük bir araba takılı motosikletle gelen kimliği belirsiz 4 kişi, işyerinin önünde bulunan 4 sandalye ile tabureleri çaldı. Hırsızlar, çaldıklarını motosikletin arkasındaki arabanın içine koydu. Hırsızlık yapanlardan biri, işyerinin önünde bulunan tezgahtaki brandayı kaldırarak, gördüğü elmalardan aldı. Elmalardan birini yemeye başlayan şüpheli, diğerlerini de arkadaşlarına verdi. 4 kişi daha sonra işyerinden ayrıldı.

Hırsızlık anları, işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. İşyeri sahibi Orman sabah durumu polis ekiplerine bildirdi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, hırsızlık yapanların kimliklerinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.

Çanakkale'de şarampole yuvarlanan süt kamyonunun şoförü yaralandı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, süt kamyonu şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü yaralanırken araçtaki 10 ton süt yere döküldü.

Kaza bugün saat 14.00 sıralarında, Çanakkale-Biga karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybeden Şenol Mutlu'nun kullandığı 17 TL 328 plakalı, özel bir firmaya ait süt kamyonu, yol kenarındaki ağaca çarptıktan sonra şarampole yuvarlandı. Kamyon sürücüsü araç içinde sıkıştı. Çevreden durumu gören diğer sürücüler kazayı polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sürücünün kamyon içinde sıkışması nedeniyle olay yerine Biga Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışmalarının ardından sürücü sıkıştığı kamyon içinden yaralı olarak çıkarıldı.

Kaza yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Şenol Mutlu, Biga Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazada kamyonda bulunan 10 ton süt ise döküldü.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İhraç edilen üsteğmene FETÖ'den 10 yıl hapis

Edirne'den yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan ve meslekten ihraç edilen eski üsteğmen Semih Durak, 'FETÖ/PDY üyesi olma' suçundan yargılandığı davada 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu sanık Semih Durak., Edirne F Tipi Cezaevi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi(SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Kanun Hükmünde Kararname(KHK) ile meslekten ihraç edilen Semih Durak, savunmasında suçlamaları reddederek, beraatini istedi. Yurt dışına kaçma girişiminde bulunmadığını iddia eden Durak, "Edirne'ye yaptığımız gezi günübirlik bir geziydi. Kaçma düşüncemiz yoktu. TSK'nın mahrem yapılanmasını soruşturma aşamasında öğrendim. Hakkımdaki iddiaları kabul etmiyorum. FETÖ ve benzeri illegal hiçbir yapıyla alakam olmadı. Beraatimi istiyorum" dedi.

Mahkeme, sanık Semih Durak'ı 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Haber: Samed Aydın SUN/KAYSERİ, ()-

================

Çanakkale'de ilk ve orta dereceli okullara kar tatili

Çanakkale'de beklenen yoğun kar yağışı öncesi, valilik kararıyla yarın (cuma) için il genelinde ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan metelojik uyarıya göre, Çanakkale'de ve çevresinde kar yağışının bu akşam başlayıp yarın sabaha kadar kuvvetli ve yer yer de yoğun olması bekleniyor. Bu nedenle Çanakkale Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda Çanakkale il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, "Vali beyin bilgisi bilgisi dahilinde, İl Hıfzıssıhha Kurul kararlarıyla Çanakkale genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verdik. Yarın öğlene kadar yoğun bir şekilde yağış bekliyoruz" dedi.

Çanakkale Belediyesi de yapılan metelojik uyarı doğrultusunda meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması için vatandaşlara cep telefonu ile mesaj gönderdi.

Haber: Burak GEZEN/ÇANAKKALE, ()-

180 bin lira usulsüzlükle suçlanan pansiyon müdür yardımcısı memuriyetten çıkarıldı

Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu, Zonguldak Erdemir Anadolu Lisesi'ne ait kız öğrenci pansiyonunda velilerden usulsüz para toplayarak, 180 bin TL haksız kazanç elde ettiği iddiası üzerine hakkında soruşturma başlatılan müdür yardımcısı Semiha Ö.'yü memuriyetten çıkarttı. Soruşturma kapsamında müfettişlere verdiği ifadesinde okul müdürünün, okulda kendisine kral dairesi yaptırdığını iddia etmesiyle gündeme gelen Semiha Ö.'ye kurulun aldığı karar, dün tebliğ edildi.

Zonguldak Erdemir Anadolu Lisesi Kız Pansiyonu'nda geçtiğimiz yıl değişik tarihlerde, yatılı olmayan bir kısım öğrenci velisi adına dilekçe düzenlendiği, öğrenciler adına imza atılarak, öğrenci sayısı mevcudun üzerinde gösterilerek, devletten 'harçlık' adı altında para alındığı iddia edildi. Ayrıca okul müdürü ve yardımcısının, velilere pansiyonda ücretsiz yer kalmadığını, ancak yıllık 2 bin 500 lira ödemeleri halinde çocuklarının pansiyonda kalabileceğini söyledikleri ve devlet tarafından öğrencilere gönderilen kırtasiye giderleri ile harçlıkları da yine okul müdürü ve müdür yardımcısının kendi hesaplarına aktardığı ileri sürüldü.

MÜDÜR YARDIMCISI MEMURİYETTEN ÇIKARILDI

Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu da velilerden gelen şikayetler üzerine soruşturma başlattı. Geçtiğimiz yıl yapılan soruşturmada bakanlık müfettişleri, pansiyondan, değişik tarihlerde iddia edilen yöntemler ile 180 bin TL haksız kazanç elde edildiğini tespit etti. Soruşturma sonunda ise olayın ortaya çıkmasıyla birlikte Mithatpaşa Pfizer 50’nci Yıl Ortaokulu’na atanan Semiha Ö. ile İstanbul'a tayin edilen okul müdürü Engin M.'ye kademe ilerleme cezası verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatmadığı öne sürülen dönemin Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Turgut Özbek de uyarı cezası aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu, soruşturma kapsamında müfettişlere verdiği ifadesinde okul müdürünün, okulda kendisine kral dairesi yaptırdığını iddia eden Semiha Ö.'nün memuriyetten çıkarılmasına karar verdi. Karar Semiha Ö.'ye dün tebliğ edildi.

Haber: Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, ()