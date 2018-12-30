DHA YURT BÜLTENİ-13

1)KAZA ÖLEN AVUKAT SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Aydın'ın Efeler ilçesinde kullandığı cipin direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 53 yaşındaki avukat Suat Özdemir, gözyaşları içinde toprağa verildi. Aydın Barosu avukatlarından, evli, 2 çocuk babası Suat Özdemir, dün (Cumartesi) saat 09.30 sıralarında, 09 KD 258 plakalı cipi ile kırsal Emirdoğan Mahallesi'nden Efeler ilçesine gitmek üzere yola çıktı. Orta Kayacık Mevkisi'ne geldiğinde Özdemir, kullandığı cipin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan cip, takla attı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Ağır yaralı olarak araçtan çıkartılan Özdemir, Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Özdemir, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Özdemir için bugün öğlen Aydın Barosu önünde bugün saat 12.30'da tören düzenlendi. Buradaki törene Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kasım Tüten, Aydın Baro Başkanı Gökhan Bozkurt, yaşamanı kaybeden Suat Özdemir'in eşi eşi Saliha Figen Özdemir, oğlu Emin Özdemir ve stajer avukat olan kızı Ayşe Özdemir ile çok sayıda meslektaşı katıldı. Törende avukatın eşi ve çocukları gözyaşlarına hakim olmadı. Özdemlir'in eşi ve çocuklarını yakınları teselli etti. Buradaki törenin ardından Özdemir'in cenazesi Bey Camii'ne getirildi. Burada öğlen kılınan namazın ardından Özdemir'in cenazesi baba ocağının bulunduğu Yenipazar ilçesi kırsal Dereköy Mahallesi Mezarlığı'nda götürülüp, toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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-Ölen avukat Suat Özdemir'in fotoğrafı

-Baro önünde düzenlenen törenden görüntü

-Ölen Suat Özdemir'in eşi Saliha Figen Özdemir ve kızı Ayşe Özdemir'in ağlaması

-Cenaze namazının kılınması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, ()

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2)SİVAS'TA ALPEREN OCAKLARI'NDAN 'DOĞU TÜRKİSTAN' YÜRÜYÜŞÜ



Sivas'ta Alperen Ocakları üyeleri, Çin'in, Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine uyguladığı baskıyı kar altında yürüyüş düzenleyerek, protesto etti. Alperen Ocakları İl Başkanlığı üyeleri, Çin'in, Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine uyguladığı baskıyı protesto etmek için yürüyüş düzenledi. Atatürk Caddesi üzerinde bulunan İl Başkanlığı önünde, kar altında başlatılan yürüyüşte katılımcılar, ellerinde çeşitli dövizlerle Çin'i protesto etti. Yürüyüşe BBP İl Başkanı Uğur Bulut ve kentte yaşayan Doğu Türkistanlılar ile yaklaşık 350 kişi katıldı. Yürüyüş, kent meydanında sona erdi. Burada grup adına basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Alperen Ocakları Sivas İl Başkanı Şehrettin Çatalçam, "Doğu Türkistan'dan yükselen feryat yüreğimizi dağlamaktadır. 21'inci yüzyılın ilk çeyreğini doldurmak üzere olduğumuz şu günlerde, dünyanın gözü önünde Doğu Türkistan'da bir insanlık dramı yaşanmaktadır. Tek suçluların Müslüman-Türk olan, Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz yaklaşık 250 yıldır zalim Çin'in zulmü altında verdikleri varlık mücadelesinin en çetin günleri yaşanmaktadır. Doğu Türkistanlı soydaş dindaşlarımız kan ağlarken bütün dünya kör, sağır, dilsiz bir şekilde bu hayasız bu alçakça zulmü seyretmektedir. İnsan hakları havarisi olduğunu iddia eden Birleşmiş Milletler, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve diğer uluslararası kuruluşlar cızırtıyı geçmeyen bazı ufak tefek tepkiler dışında duyarsız davranmaktadır. İslam İşbirliği Teşkilatı başta olmak üzere Müslüman kuruluşların tepkisizliği de manidardır. Büyük Türk milleti bunu unutmayacaktır" dedi.



Görüntü Dökümü

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-Yürüyüşten görüntüler

-Basın açıklaması

-Genel Detay

Haber-Kamera: Hakan KALELİ/SİVAS, () -

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