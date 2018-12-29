DHA YURT BÜLTENİ -13

BBP Genel Başkanı Destici: Araştırma önergesi çalışmalarımız var

İZMİT(Kocaeli),() - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki arkadaşlarının şahadet süreciyle ilgili hem idari, hem de meclis ayağı yönünden soruşturmaların takibinde olduklarını belirterek, "Şu anda hukukçularımızla birlikte zaten bizim araştırma önergesi çalışmalarımız var. Biz hukuki sürecin gidişatına göre lüzum ettiğinde hemen o araştırma önergesini veririz. Birileri gibi haber vermeden de değil, gruplarla konuşarak, önceden bilgi vererek bunu yaparız" dedi.

BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, partisinin Kocaeli İl Başkanlığı'nın olağan üstü kongresine katıldı. Ak Parti Kocaeli İl Başkanı Abdullah Eryarsoy ile MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü'nün de katıldığı kongrede konuşan Genel Başkan Destici, TBMM'de Ak Parti ve MHP oyları ile reddedilen faili meçhul cinayetlere ilişkin araştırma önergesi ile ilgili olarak kendisi hakkında söylenilenlere cevap verdi. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin verilen müstakil bir araştırma önergesi bulunmadığını söyleyen Destici, "Geçtiğimiz günlerde mecliste şöyle bir yaygara koparıldı. Muhsin Yazıcıoğlu ile ilgili bir araştırma önergesi verilmiş CHP tarafından, bu da Ak Parti ve MHP oyları ile reddedilmiş. BBP Genel Başkanı da bunu bildiği halde toplantıya katılmamış. Bir kere şunun altını çizeyim. Muhsin Yazıcıoğlu'nun şahadet süreci ile ilgili verilmiş müstakil bir araştırma önergesi yok. Verilen faili meçhul cinayetlerin araştırılması ile ilgili bir önergedir. Hrant Dink'ten, Uğur Mumcu'ya, Tahir Elçi'den HDP'lilerin Roboski dediği, kendilerine göre katliam dediği ve devletimizi, milletimizi, askerimizi suçladığı, rahmetli Muhsin başkanın ömrünü bunlarla mücadeleyle geçirdiği ne kadar kişinin ölümü varsa bunların hepsini bir torbaya doldurmuşlar. İçine Muhsin Yazıcıoğlu'nun ismini de yazmışlar. Ama onların üzerinden gittikleri zaman ses getirmeyeceği için, Muhsin Yazıcıoğlu'nun güya şahadet sürecinin araştırılması için soruşturma önergesi verilmiş, bunu da Ak Parti ve MHP reddetmiş. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı da katılmamış. Bir kere Muhsin Yazıcıoğlu'nun şahadet sürecini araştırmayla ilgili verilmiş bir soru önergesi ya da araştırma önergesi yok. Müstakilen böyle bir şey yok. Öncelikle bunu bilelim." dedi.

CHP milletvekilleri tarafından verilen araştırma önergesinin Muhsin Yazıcıoğlu ile ilgili olmadığını söyleyen Destici, "Muhsin başkan, 12 Eylül darbesi olduğunda yurtdışına kaçabilirdi. Kendisine bunu teklif edenlere, 'Hayır. Arkadaşlarım burada bedel öderken ben yurtdışına kaçmam' dedi. Daha sonra 7 buçuk yıl suçsuz yere hapis yattı ve bir gün bile ceza almadı. Ondan sonra yine, 'Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidebilirsin' dediler. Bütün sol görüşlüler, diğer görüşlüler gittiler. O zaman da tarihi bir cevap vererek, 'Ben çile çekerim, bedel öderim ama devletimi Avrupa kapılarına şikayet etmem' dedi. Dolayısıyla ömrünü devlet, millet, din düşmanlığıyla tüketmiş, ömrünün önemli bir kısmını Avrupa kapılarında Türkiye'yi şikayet ederek geçirenlerle Muhsin Yazıcıoğlu'nu aynı torbanın içine koyanlar utansın. Ona 'Evet' diyenler, onun üstünden istismar yapanlar utansın. O önergeyi verene teşekkür edenler utansın. İttifak kararına teşekkür ediyorlar. Böyle bir şey yok. Bunun üzerinden suistimal yapmak kimsenin haddi değildir. Herkes haddini de hukukunu da bilecek." diye konuştu.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazası ile ilgili olarak kendilerinin bir araştırma önergesi çalışması yürüttüklerini açıklayan Destici, şöyle konuştu:

"Biz rahmetli genel başkanımız ve beraberindeki arkadaşlarımızın şahadet süreciyle ilgili zaten her daim hem hukuki hem idari hem de meclis ayağı yönünden zaten soruşturmaların takibindeyiz. Şu anda hukukçularımızla birlikte zaten bizim araştırma önergesi çalışmalarımız var. Biz hukuki sürecin gidişatına göre lüzum ettiğinde hemen o araştırma önergesini veririz. Birileri gibi haber vermeden de değil, gruplarla konuşarak, önceden bilgi vererek bunu yaparız. Bu faili meçhul cinayetlerin araştırılmasıyla ilgili önergeden ne Ak Parti'nin, ne MHP grubunun, ne de benim haberim yok. Ama biz rahmetli genel başkanımızla ilgili bir konu olduğunda, gideriz önce Ak Parti grubuyla, sonra MHP grubuyla, sonra CHP grubuyla, sonra İYİ Parti grubuyla görüşürüz ve hepsinin oluruyla birlikte bunu yaparız. Muhsin Yazıcıoğlu'yla ilgili meclise bir araştırma önergesi veriliyorsa, o geri dönmeyecek. Onu döndürenler utansın. Bir araştırma önergesi verilirse o oradan çıkacak. Öyle vereceğiz"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kongre salonundan görüntü

-Destici'nin salona gelişi

-Destici'nin konuşması

-Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),()

==============

Kilis'ten Menbiç'e askeri sevkiyat devam ediyor

Hatay'dan yola çıkan asker ve zırhlı araçların bulunduğu askeri konvoy Kilis'e ulaştı.

Geniş güvenlik önlemleri altında Kilis'e gelen konvoy Elbeyli ilçesine doğru hareket etti. Konvoyun Çobanbey Sınır Kapısı'ndan geçerek Suriye'nin Menbiç bölgesine geçeceği bildirildi. Kilis'te sınır hattında yoğunluk yaşanırken, sevkiyatların devam ettiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------

- Askeri konvoyun gelişi

- Konvoyun yoldan geçmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-)

=============

Evini yakmaya kalkışan kadını, polis ikna etti

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Meryem K.(40), yaşadığı evin balkonunda ateş yaktı. Evi yakacağını söyleyen kadını polis güçlükle ikna ederek evden çıkardı, ateş itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, öğleden sonra ilçeye bağlı Dicle Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı apartmanın en üst katında yaşayan Meryem K. evde yalnız kaldığı sırada balkona çıkarak ateş yaktı. Çevreden geçen insanlara bağırarak evi yakacağını söyleyen kadını görenler durumu polis ve itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen polis Meryem K.'yi güçlükle ikna ederek evden çıkardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle ateş söndürülürken, polis Meryem K.'yı ifadesini almak üzere emniyete götürdü.

Meryem K.'nın bir süredir psikolojik sorunları olduğu ve tedavi gördüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------

- Balkonda kadın

- Polisin kadını indirmesi

- Balkondaki yangını söndüren itfaiye

- Alınan güvenlik önlemi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-)

====================

Konya'da yangın faciası: 4 çocuk öldü (4)

CENAZELERİ ANNE VE BABA YIKADI

Konya'nın Karatay ilçesinde sobadan çıkan yangında ölen Suriyeli 4 kardeşin cenazeleri, aileye teslim edildi. Acılı baba Hüseyin El Abdullah ve anne Fatima El Abdullah, çocuklarının cenazelerini kendileri yıkamak istedi. Israr üzerine yetkililer izin verdi ve anne baba, çocuklarının cenazelerini kendileri yıkadı. Kardeşler, Hacıveyis Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Üçler Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze namazına Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak da katıldı.

4 YIL ÖNCE SAVAŞTAN KAÇMIŞLAR

Ailenin yaklaşık 4 yıl önce Suriye'deki iç savaştan kaçarak, Konya'ya gelip yerleştikleri öğrenildi.

(Görüntü dökümü:

----------------------------------

- Cenazelerin cenaze aracına konulması

- Cenaze namazı kılınması

- Babadan detay

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA ))

============================================================

Çeyiz eşyaları arasında esrar sevkiyatına 2 tutuklama

UŞAK'ta polisin durdurduğu bir otomobilde yapılan aramada bagajdaki çeyiz eşyaları ve valizler arasında 10 kilo 350 gram esrar ile yakalanıp, adliyeye sevk edilen 3 kişiden 2'si tutuklandı. Diğer 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uşak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubeisi ekileri, istihbarat çalışmasıyla, bir otomobilde çeyizle arasında esrar sevkiyatı yapılacağını belirledi. Bunun üzerine geçen 27 Aralık'ta Uşak Nuri Şeker Fabrikası önünde önlem alan polis, Afyonkarahisar yönünden gelen 64 AAK 858 plakalı otomobili durdurdu. Polis otomobili, Cumhuriyet Polis Merkezi'nin bahçesine çekti. Burada, özel eğitimli narkotik köpeği ile yapılan aramada, otomobilin bagajındaki yastık, uyku seti gibi çeyiz eşyaları ve valizlerin arasına gizlenmiş toplam 10 kilo 350 gram ağırlığında esrar ele geçirildi. Otomobildeki Ergün Ç. (30), kardeşi Esat Ç. (28) ile yengesi Hüsna Ö. (26) gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ergün Ç. ile Esat Ç., tutuklandı. Diğer şüpheli Hüsna Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ.

-Otomobilden çıkan çeyizler ve bavullar arasında özel eğitimli narkotik köpeği ile arama yaılmasından görüntü

-Ele geçirilen esrarın görüntüsü

Haber-Kamera: Feyzi DAVULCU / UŞAK,()

=======================

Yalova'da apartmandaki yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi

YALOVA'nın Altınova ilçesindeki kalıcı konutlarda, 3'üncü kattaki dairede sobadan sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu. Alt kattaki evlere de sıçrayan ve itfaiyenin 2 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında, 4 daire kullanılamaz hale geldi.

Olay, Altınova ilçesine bağlı Subaşı beldesinin Altınkent Mahallesi'ndeki kalıcı konutlarda öğle saatlerinde meydana geldi. Bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede, sahibinin pazarda bulunduğu sırada yangın çıktı. Sobadan sıçrayan kıvılmıcların neden olduğu belirtilen yangında alevler alt kattaki evlere ve çatıya da ulaştı. Komşuların ihbarıyla Subaşı Belde Belediyesi itfaiyesinin yanı sıra çevredeki ilçe belediyeleri ve Yalova Belediyesi itfaiyesi ekipleri bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin toplam 6 araçla müdahale ettiği yangın yaklaşık 2 saatte söndürülebildi. Yangında 4 daire kullanılamaz hale geldi, soruşturma başlatıldı.

Görüntü dökümü:

------------------

-Olay yerinden görüntüler

-Vatandaşla röp

-amatör kamera görüntüleri

Dosya adı: 2912ylvyangin

Süre:2 dk 50 sn

Boyut:318 mb

Haber/Kamera: Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, ()

=============================