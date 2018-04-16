DHA YURT BÜLTENİ-13

1)TERHİSİNE 10 GÜN KALA ŞEHİT DÜŞTÜ

ŞIRNAK'taki Kuyutepe üs bölgesine PKK'lı teröristlerin uzun namlulu silah ve roketatarlarla düzenlediği saldırıda terhisine 10 gün kala şehit düşen 25 yaşındaki Piyade Onbaşı Mehmet Volkan'ın Adana'daki evine ateş düştü.Şehit Mehmet Volkan'ın annesi Zübeyde, babası Osman ve kardeşi Esra Volkan'a acı haberi askeri yetkililer, sağlık görevlileri eşliğinde verdi. Aslen Adıyamanlı olan ancak merkez Seyhan İlçesi'ndeki Denizli Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan şehidin evine ve sokağına Türk bayrakları asılırken, taziye çadırı da kuruldu.

UZMAN ÇAVUŞ OLACAKTI

Bekar olan Mehmet Volkan'ın vatani görevini yaparken uzman çavuşluk sınavını kazandığı, 10 gün sonra terhis olup uzman çavuş olarak çalışmaya başlayacağı öğrenildi. Üniversite eğitimini yarıda bırakıp askere giden şehit Mehmet Volkan'ın sosyal medya hesaplarından şehitlerle ilgili çok sayıda paylaşım yaptığı gözlendi.

Görüntü Dökümü

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- Şehit evinin görüntüsü

- Taziye Çadırının kurulması

- Balkondan çadır kurulumuna izleyen çocuklar

- Şehidin sosyal paylaşım sitesinden alınan fotoları

SÜRE:01'11" BOYUT:72,5

Haber:Yusuf BAŞTUĞ-Kamera:Eser PAZARBAŞI/ADANA,()

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2)CHP'LİLER TRAKYA'DA OTURMA EYLEMİNDE BULUNDU

CHP'nin, 'OHAL değil demokrasi istiyoruz' sloganı bugün ülke genelinde düzenlediği oturma eylemi, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde de gerçekleştirildi.Edirne'de trafiğe kapalı bulunan Saraçlar Caddesi üzerinde toplanan CHP'liler, yaklaşık 1 saat oturma eyleminde bulundu. Eyleme CHP Ankara Milletvekili Murat Demir ile Edirne milletvekilleri Erdin Bircan ile Okan Gaytancıoğlu, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, CHP İl Başkanı Fevzi Pekcan, Edirne Merkez İlçe Başkanı Ediz Ün ve partililer katıldı. CHP Merkez İlçe Başkanı Ediz Ün, "İlan ederken 1,5 ay bile sürmeyecek dedikleri, milleti etkilemeyecek dedikleri OHAL, bardağı çoktan taşırmıştır. Sabır testisi kırılmış, toplumun büyük çoğunluğu OHAL rejimine artık yeter demeye başlamıştır" dedi. Partililer daha sonra dağıldı.

Keşan ilçesinde ise yaklaşık 200 kişi, Atatürk Anıtı önünde 1 saatlik oturma eyleminde bulundu. Partililer, saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı söyledikten sonra olaysız şekilde dağıldı.

TEKİRDAĞ'DA 500 KİŞİ KATILDI

Tekirdağ'da Tuğlalı Parka'ta toplanan aralarında Büyekşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşnita'ın da bulunduğu yaklaşık 500 CHP'li,1 saat süren oturma eyleminde bulundu. CHP Tekirdağ İl Başkanı Recep Öktem, "Ülkemizi te adam rejimine dönüştürmeyi amaçlayan ve tarihe mühürsüz seçim olarak geçen 16 Nisan referandumunun üzerinden tam bir yıl geçti. 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin ardından 20 Temmuz'da ilan edilen olağanüstühal (OHAL), Meşruiyeti olmayan bir rejim değişikliğini Ülkemize dayatmıştır. Sivil darbe ortamında evet demenin devletin bütün kurumlarıyla desteklendiği, hayır demenin ise adeta yasaklandığı bir dönem yaşanmıştır. Ak Parti iktidarının muhaliflerine bir sopa olarak kullandığı OHAL'in bir kez daha uzatılmasına bu nedenle hayır diyoruz" dedi. Eyleme katılan kadın partililer, İzmir Marşı ve Tekirdağ'ın Üzümleri türkülerini söyledi.

Kırklareli'nde yaklaşık 300 CHP'li Dingiloğlu Parkı önünde toplanıp yaklaşık 1 saat oturma eyleminde bulundu. Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun da bulunduğu eylemi katılanlar, daha sonra olaysız şekilde dağıldı.

Görüntü Dökümü

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EDİRNE

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Toplanan kalabalık

Oturma eylemi

Ediz Ün'ün açıklaması

Alkışlar ve detaylar

KEŞAN

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Oturma eylemine katılanlar

Sloganlar atmaları

CHP İlçe Başkanı Erdoğan Gümülcineli'nin basın metinini okuması

Detaylar

TEKİRDAĞ

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Parkta toplanma

Oturma Eylemi

Recep Öktem'in konuşması

Türküler söylenmesi

Detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY-Ünsal YÜCEL-Ruhan YALÇIN/EDİRNE,TEKİRDAĞ,()

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3)DOĞU KARADENİZ'DE CHP'LİLERDEN OTURMA EYLEMİ

CHP, Olağanüstü Hal (OHAL) uygulamasını protesto için Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki 6 ilde, oturma eylemi gerçekleştirdi.Trabzon’da, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda toplanan CHP İl örgütü üyesi yaklaşık 200 kişi, Atatürk Anıtı önünde oturma eylemi gerçekleştirerek OHAL uygulamasına tepki gösterdi. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okunduğu sırada alanda kurulan ses sisteminde arıza oluştu. Bunun üzerine partililer marşı bir partili emekli öğretmen öncülüğünde seslendirdi. Eyleme katılan CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, “Bunlar bulmuşlar bir ballı yönetim, ülkeyi ‘OHAL var’ deyip inim inim inletiyorlar. Trabzon’da bir çoban ateşi yakılmıştır. Bu ateşin sıcaklığı şimdiden hissedilmeye başlanmıştırö dedi. OHAL’in sürdürülmesine tepki gösteren CHP Trabzon İl Başkanı Güzide Uzun da “OHAL bardağı çoktan taşmıştır, sabır testisi kırılmış, toplumun büyük bir bölümü ‘Artık yeter’ demeye başlamıştırö ifadelerini kullandı.

ARTVİN

CHP Artvin İl Teşkilatı da, OHAL’i protesto etmek için Halitpaşa Meydanı'nda oturma eylemi yaptı. Türk bayrakları ve çeşitli dövizlerle toplanan CHP’liler, "Baskılar bizi yıldıramaz", "OHAL değil demokrasi istiyoruz" sloganları attı. Bazı sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de eşlik ettiği protestoda konuşan CHP Artvin İl Başkanı Ahmet Biber, “Halkın iradesine karşı işlenen bir suç haline gelen OHAL rejimine derhal son verilmelidir. Hukukun askıya alındığı, parlamentonun yok sayıldığı, milli iradenin tanınmadığı, milletvekillerinin rehin alındığı faşizm düzeni ortadan kalkmalıdır. Sivil toplum örgütlerine, sendikalara, meslek odalarına ve birliklerine yönelik iktidar gücü ile açılan savaş son bulmalıdırö dedi.

RİZE

CHP Rize İl Teşkilatı da Tuzcuoğlu Memiş Ağa Belediye Parkı’nda düzenlenen oturma eyleminde OHAL’i protesto etti. Yaklaşık 150 kişinin katıldığı eyleme, ÖDP, ADD üyeleri ve Saadet Partisi de destek verdi. OHAL’in bitirilmesi gerektiğini savunan CHP Rize İl Başkan Yardımcısı Saltuk Deniz, “Çağrımız tüm vatandaşlarımıza yöneliktir. Herhangi bir parti veya kuruluş değil herkesin burada olmasını istedik. Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi Rize’de de insanların artık OHAL'in bitmesini istediğini ve demokrasi talebini hep birlikte gösterdikleri bir gün olmuşturö diye konuştu.

GİRESUN

CHP Giresun İl Teşkilatı üyesi yaklaşık 200 kişi, Atatürk Meydanı’nda toplandı. Taleplerinin kesin olduğunu belirten CHP İl Başkanı Necati Tığlı, “Bizim talebimiz kesindir. Halkın iradesine karşı işlenen bir suç haline gelen OHAL rejimine derhal son verilmelidir. Hukukun askıya alındığı, parlamentonun yok sayıldığı, milli iradenin tanınmadığı, milletvekillerinin rehin alındığı faşizm düzeni ortadan kalkmalıdır" dedi.

Gümüşhane ve Bayburt’ta da CHP'liler OHAL'in sona erdirilmesi için oturma eylemi düzenledi.

TRABZON, ()-

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4)AMASYA’DA CHP’LİLER OHAL İÇİN OTURMA EYLEMİ YAPTI

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Amasya İl Başkanı Reşat Karagöz, “OHAL, tiyatro oyunlarını yasaklamaktır. OHAL, muhaliflerini 'terörist' olarak tanımlayabilme cüretidir. OHAL, Ankara Kızılay’da İnsan Hakları Anıtı’nı gözaltına almaktırö dedi.

CHP Amasya İl Başkanlığı tarafından Yavuz Selim Meydan’ı Atatürk Anıtı’nda 'OHAL değil, demokras istiyoruz!' başlığıyla basın açıklaması ve oturma eylemi yapıldı. 81 ilde ortak yapılan açıklamaya CHP Amasya İl Başkanı Reşat Karagöz, CHP Amasya Merkez İlçe Başkanı Ali Kilci, CHP Parti Meclis Üyesi Sevda Erdem Kılıç ile birlikte ilçe belediye başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

CHP Amasya İl Başkanı Reşat Karagöz, "Ülkemizi tek adam rejimine dönüştürme amacıyla hazırlanan ve tarihe mühürsüz seçim olarak geçen 16 Nisan referandumunun üzerinden tam 1 yıl geçti. 15 Temmuz’daki FETÖ darbe girişiminin ardından 20 Temmuz’da ilan edilen OHAL altında gidilen referandum, meşruiyeti olmayan bir rejim değişikliğini ülkemize dayatmıştır. Sivil darbe ortamında, 'Evet' demenin devletin tüm kurumlarıyla desteklendiği, 'Hayır' demenin ise adeta yasaklandığı bir dönem yaşanıyor. OHAL, ekmeğinin peşindeki tütün üreticisine vurulan coptur. OHAL, Ahmet Şık başta olmak üzere hayatını FETÖ ile mücadeleye adamış gazetecileri zindanlara atmaktır. OHAL, işçi grevlerini ertelemek, grev çadırlarına müdahale etmektir. OHAL, işlerini geri almak için ölümü göze alarak bedenini açlığa yatıran Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın ölüm tehlikesini görmeyen hükümet inadıdır. OHAL, dünyaca ünlü kimi bilim insanlarını FETÖ yalanıyla üniversitelerden atmaktır. OHAL, tiyatro oyunlarını yasaklamaktır. OHAL, muhaliflerini 'terörist' olarak tanımlayabilme cüretidir. OHAL, Ankara Kızılay’da İnsan Hakları Anıtı’nı gözaltına almaktır" dedi.

Konuşmanın ardından Yavuz Selim Meydanı’na toplanan partililer Nutuk kitabını okuyarak 1 saat oturma eylemi yaptı. Kalabalık daha sonra olaysız bir şekilde ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Partililerin toplanması detay

-Partililere Türk bayrağı dağıtılması detay

-Oturma eyleminde kitap okunması detay

-Açıklama

-Diğer detaylar

(SÜRE: 5:00-BOYUT 559 MB)

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA,()-

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5)KARAMAN'DA CHP'DEN OHAL'E TEPKİ

CHP tarafından tüm yurtta olduğu gibi Karaman'da da Olağanüstü Hal (OHAL) uygulamasına tepki için oturma eylemi gerçekleştirildi.

CHP Karaman İl Başkanı İsmail Atakan Ünver ve partililer, Atatürk Anıtı’nda toplanıp, OHAL'i protesto için oturma eylemi yaptı. İl Başkanı Ünver, OHAL'in 21 aydır sürdüğünü ve bunun bir baskı rejimi olduğunu ileri sürerek, "21 aydır süren OHAL ile ülkemizdeki baskı rejimi kurumsallaşmıştır. Demokrasiye ve hukuk sistemine yönelik bir saldırı halini alan OHAL rejimi, insan haklarını, ifade özgürlüğünü ve her türlü protesto eylemini baskılamanın da aracı olmuştur" dedi.

Grup, oturma eyleminin ardından dağıldı.

Görüntü Dökümü

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-Oturma eyleminden deta

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN ))

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6)MERSİN’DE OHAL’E KARŞI OTURMA EYLEMİ

MERSİN’de CHP il yönetimi tarafından olağanüstü halin (OHAL) 7'nci kez uzatılmasının protesto edilmesi için oturma eylemi yapıldı.

Merkez Akdeniz ilçesi İstiklal Caddesi’ndeki Özgür Çocuk Parkı’ndaki eyleme, CHP Milletvekili Aytuğ Atıcı, Hatay Milletvekili Serkan Topal, İl Başkanı Adil Aktay, Mezilti Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Yenişehir Belediye Başkanı İbrahim Genç, partililer ile sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

Burada ilk olarak söz alan İl Başkan Aktay, Türkiye’de 21 aydır OHAL’in uygulandığını belirterek, "OHAL ile ülkemizde hiç kimsenin can ve mal güvenliği kalmamıştır. Sadece bu meydandan değil, Türkiye·nin 81 ilindeki meydanlardan Ankara'daki saralıları uyarıyoruz. Bizler OHAL değil demokrasi istiyoruz" dedi.

Milletvekili Atıcı da, OHAL ile korku düzeninin yatılmaya çalışıldığını ifade ederek, "AK Parti OHAL’i ilan ettiğinde korkuyordu, şimdi de korkmaya devam ediyor. OHAL demek AK Parti’nin acizliği demektir" diye konuştu.

Çeşitli sloganların atıldığı, döviz ve pankartların taşıdığı eylem sırasında yaklaşık olarak bir saat oturan CHP’liler daha sonra dağıldı.

Görüntü Dökümü

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- Eyleme katılanlar

- Atılan sloganlar

- CHP İl Başkanı Adil Aktay konuşurken

- Oturma eyleminden görüntü

- CHP Milletvekili Aytuğ Atıcı konuşurken

- Genel ve detay görünütüler

SÜRE:3'44" BOYUT:417,99 MB

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN, ()

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Kayınbiraderlerini bıçakladı: 1 ölü, 2 yaralı (ek)

7)ÖLDÜĞÜ GÜN DOĞUM GÜNÜYMÜŞ

Tartıştığı kayınbiraderlerden 1'ini öldüren, 2'sini yaralayan Cevdet Ö. ile olaya karışan kardeşi Harun Ö. ve babası Cesim Ö., yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi.

Öldürülen Fatih Sağaslan'ın(20) dün doğum günü olduğu öğrenildi.

(Görüntü Dökümü

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- Şüphelilerin Asayiş Şube Müdürlüğünden çıkartılması

- Polis aracına alınması

(Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA ))

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8)CEP TELEFONU ÇALINAN ENGELLİ KADIN, GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

ADANA'da tekerlekli sandalyedeki bedensel engelli Ayşe Camgöz'ün (39) cep telefonu çalındı. Ayşe Camgöz, tek iletişim aracının çalındığını gözyaşları içinde anlattı.

Olay, Seyhan ilçesindeki Şehit Mustafa Sarı Alt Geçidi'nde meydana geldi. İddiaya göre, küçük yaşta cam kemik hastalığına yakalanan Ayşe Camgöz, tekerlekli sandalyesi ile evinden çıkıp arkadaşlarıyla buluşmaya gitti. Köprü altına geldiği sırada kimliği belirsiz bir kişi, engellli kadının bacaklarının arasında duran cep telefonunu alarak kaçtı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Cep telefonunu çalınan Camgöz, zanlının arkasından bağırarak çığlık attı. Bu sırada kavşakta görevli trafik polisleri, engelli kadının sesini duyup yardıma koştu. Karşısında polisleri gören Camgöz ise gözyaşlarına boğuldu. Kendisinin de polis kızı olduğunu belirten Camgöz, "Benim tek iletişim aracım cep telefonumdu. Lütfen size yalvarıyorum benim cep telefonumu bulun. Allah'ım bana yardım et" diyerek ağladı. Yoldan geçenlerin su verdiği Camgöz, "Başıma geleni görüyor musunuz, bir engellinin cep telefonunu çaldılar" dedi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri ise, civarda araştırma yaptı. Polis kimliğini tespit ettiği zanlıyı yakalamaya çalışıyor.

Görüntü Dökümü

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-Cep telefonu çalınan engelli kadının konuşması

- Kadının ağlaması

- Polislere hırsızın eşgalini anlatması

- Bir yakınının gelmesi

- Olay yerinden genel görüntü

- Engelli kadından detay görüntüler

SÜRE:03'12" BOYUT:196 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,()

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9)MANASTIRDA 100 YIL SONRA MUM YAKILDI

BATMAN'ın Gercüş ilçesine bağlı Arğıca köyünde bulunan Aziz Aho Manastırı, 100 yıl sonra yeniden ibadete açıldı. Vali Ahmet Deniz, “Bizler Farlılıklarımızı zenginlik olarak görüyoruz" dedi. Gercüş ilçesine bağlı Arıca köyünde 6'ıncı asırda yapılan ve 100 yıldır harabe haline gelen Aziz Aho Manastırı yeniden onarılarak ibadete açıldı. Açılışa, Batman Milletvekili Ataullah Hamidi, Vali Ahmet Deniz, Gercüş Kaymakamı Ünal Koç, Mor Gabriel Manastırı Metropoliti Samuel Aktaş, Rahip Daniey Savcı ve Arıcalı olan Avrupa'da yaşayan Süryaniler ile müslümanlar katıldı. Süryani kadınlar, Manastıra gelen protokolü zılgıtlarla karşıladı.

Vali Ahmet Deniz, yaptığı konuşmada "Bir çok medeniyette ev sahipliği yapmış, Yunus Emre'nin, Hacı Bektaşi'nin, Mevlana'nın sevgi hoşgörü tohumlarının atıldığı bir coğrafya. Bizler farklıklarımızı zenginlik olarak görüyoruz. Çünkü, bir cihan imparatorluğu üzerinde yaşıyoruz. Elbette farklıklarımız olacak. Farklı dine mensup, farklı dillere mensup, farklı etnik yapıya mensup önemli olan birliğimiz beraberliğimizdir. Türkiye Cumhuriyeti olarak tüm vatandaşlarımızın ibadet etme özgürlüğüne sahip çıkıyoruz. Dünyanın da buna ihtiyacı var. Türkiye'de bunu görebiliyorsunuz. İşte Arıca köyümüzde Manastır açıyoruz. Bir çok Anadolu şehrinde Kilise, Cami, Sinagog yan yanadır. Dünyanın da buna ihtiyacı var. Bu sevgiye, bu hoşgörüye kucaklamaya ihtiyacı var. Bu coğrafyanın da buna ihtiyacı. Hayırlı olsun"dedi.

Gercüş Arıca köyü Aziz Hamo Manastırının açılışına katılan Rahip Daniel Savcı ise, bugüne kadar Aziz Aho Manastırı yıkık dökük ve harabe durumdaydı. Son yıllarda bu köyden olan Süryaniler bu Manastırı hizmete girmesini istedi. Çünkü, binanın yapılması 6'ıncı asrın başlarında dayanıyor. Maalsef geçmişe yönelik çok kalıntı kalmamış ama en azında burada ayin yapılan bir bölümünü olduğu gibi kalmıştı. Manastırının ayakta alan duvarları 6'ıncı asıra aittir. Bu Manastır, özelikle Arıca'lı köyü, Avrupa'da kalan Süryaniler ve devletin katkılarıyla yeniden inşa edildi. Bu Manastırının bugüne gelmesi için devlet yetkilileri elinden gelen her şeyi yaptılar. Ayrıca Süryani cemaati de Manastırının yapımı için katkılarda bulundular. Manastırının yapımım tamamladığı için açılışı için toplandık. Bugünkü açılışa özellikle Arıca köyünde olan ve Hollanda'da yaşayan Süryaniler'de var. Bugün sevinçliyiz"diye konuştu.

"MANASTIRININ ONARILMASI BİZİ DE MUTLU ETTİ"

Arıca Köyü Muhtarı Mehmet Şafi Ekinci de, bugün köy adına çok sevinçli olduklarını ifade ederek, "Köy halkı adına tüm Süryani arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Çok güzel bir eser çıktı, köyümüze hoş geldiler. Manastırın yapımında katkısı olan herkese çok teşekkür ederim. Özelikle rahip bey de çok çalıştı"dedi.

Açılışa katılan Mardin Midyat Mor Gapriel manastırı Metropoliti Samual Aktaş ise, Manastırın 6'ncı asırdan kalma bir Manastır olduğunu belirterek, "Yıkılmıştı yeniden yapıldı. Bunun için sayın Batman Valisi Ahmet Deniz, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'e çok teşekkür ederim. Bunların ve köy halkının yardımıyla Manastırımız açıldı. Bugün sevinçliyiz"diye konuştu.

Açılışa katılmak için Hollanda'dan gelen Süryaniler 100 yıl sonra Manastırda mum yaktı.

Görüntü Dökümü:

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-Manastırdan görüntü

-Valinin karşılanması

-Rahip Deniel savcı ile röportaj

-Valinin Konuşması

-Samiel Aktaş ile röportaj

-Süryani kadınların zılgıtları

-Manastırının içinden görüntüler

Haber-Kamera: Reşat YİGİZ/BATMAN,()-

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