DHA YURT BÜLTENİ 13

1)ÇOCUKLARIN ÖLDÜĞÜ 7 KİŞİLİK FİBER TEKNEYE 20 KİŞİ BİNMİŞLER

BODRUM'dan yasa dışı yollarla Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'na gitmeye çalışan kaçak göçmenlerin, batan ve 3 çocuğun yaşamını yitirdiği 7 kişilik fiber tekneye 20 kaçağın bindiği belirlendi. Geçişi organize ettiği öne sürülen 5 Türk vatandaşının emniyetteki işlemleri sürdürülüyor. Bodrum'un Gümbet Mahallesi sahilinden dün saat 05.47'de denize açılan kaçak göçmenlerin bulunduğu 'Ela' isimli fiber tekne, kıyıdan ayrıldıktan yaklaşık 50 metre sonra battı. Suya düşen Filistin ve Suriye uyruklu kaçak göçmenlerin yardımına, ilk olarak çevredekiler koştu. Denizden 17 göçmen kurtarılırken, 3 kişi de kendi imkanlarıyla sahile çıktı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise karada olay yerine yakın bölgede, çoğu Filistin ve Somali uyruklu 14 kaçak göçmeni daha yakaladı. Batan teknedeki toplam 20 kaçak göçmenden Filistin uyruklu Melek Abucezar (9) ve Nafiso Mohamed Abdi (12) adlı kız çocukları, kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi. Duran kalbi çalıştırıldıktan sonra İzmir'deki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Filistinli uyruklu Ihab Ebucezar (4) da bugün hayatını kaybetti.

5'İ SORGULANIYOR, 5'İ ARANIYOR

Faciayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, 7 kişi kapasiteli fiber tekneye 20 kaçak göçmenin bindirildiği belirlendi. Karada yakalanıp, emniyete götürülen kaçak göçmenlerden birinin, ifadesinde "Yer olmadığı için bizi almadılar. Biz de kenarda bekliyorduk; ancak kısa süre sonra teknenin battığını görünce büyük korku yaşadık. Sevinelim mi, üzülelim mi; bilemedik" dediği öğrenildi. Batan tekne, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli dalış timi tarafından hava balonlarıyla su yüzüne çıkarılarak, karaya getirildi. Faciadan sonra çalışma başlatan polis, olayın organizatörü olduğunu tespit ettiği 10 kişiden 5'ini yakalayarak, gözaltına aldı. Diğer 5 kişinin ise arandığı belirtildi. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürdürülüyor.

SANİYELERLE YARIŞAN O POLİS, BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Öte yandan çevredekiler tarafından kurtarılarak, karaya çıkarılan kaçak göçmenlerden Melek Abucezar'a kalp masajı yaptıktan sonra kucağında koşarak, 100 metre uzaklıktaki ambulansa yetiştiren 26 yıllık trafik polisi ve 2 çocuk babası Harun Kılıçoğlu, küçük kızın ölümüyle büyük üzüntü yaşadı.

2)VALİLİK: 28 ÖĞRENCİ YARALANDI

Samsun'daki alışveriş merkezinde, yürüyen merdivende dengesini kaybederek düşen ve yaralanan öğrencilerle ilgili valilikten yazılı açıklama yapıldı. Yürüyen merdivende meydana gelen kazada, 28 öğrencinin 15 ambulansla çeşitli hastanelere kaldırıldığının belirtildiği açıklamada, "Kazada yaralanan öğrencilerimizin hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Can kaybının yaşanmadığı olayda öğrencilerimize geçmiş olsun dileklerimizle acil şifalar dileriz" ifadelerine yer verildi.

3)KAMU-SEN GENEL BAŞKANI KAHVECİ: BU MİLLETİN ADI TÜRK MİLLETİDİR, BU MİLLET AĞAÇ KOVUĞUNDAN ÇIKMADI

TÜRKİYE Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Kamu-Sen) Genel Başkanı Önder Kahveci, Danıştay'ın öğrenci andı kararı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kahveci, "1930- 1933 yıllarından başlayan bir andımız çocuklarımızın sabah okullara girerken 'Türk’üm, doğruyum, çalışkanım' ifadeleri ile başlayarak 'Varlığım Türk varlığına armağan olsun, Ne mutlu Türküm diyene' ifadeleri ile sonlanan bir andı okunmasında ne mahsur var. Bu milletin adı Türk milletidir. Bu millet ağaç kovuğundan çıkmadı. Gökyüzünden de gelmediö dedi.Amasya’da bir dizi ziyaretler gerçekleştiren Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci Türkiye Kamu-Sen’e bağlı Türk Eğitim Sendikası'nın 2013 yılında öğrenci andının kaldırılması ile ilgili süreçte açtığı davayı hatırlattı. Kahveci, "Bende şahsi bir dava açmıştım. O dava 5 yıl aradan sonra Danıştay 8’nci dairesi tarafından andımızla ilgili o yapılan kaldırma işlemini iptal etti. Ve tekrar andımızın okullarda okutulmasının yolunun açıldı. Bu konuda tabi Türkiye kamuoyunda hem siyasetçi hem değişik kesimlerde tartışmalar yarattı. Bunun niye bu kadar tartışma yarattığını da açıkçası anlamakta güçlük yaşıyorum. 1930- 1933 yıllarından başlayan bir andımız çocuklarımızın sabah okullara girerken 'Türk’üm, doğruyum, çalışkanım' ifadeleri ile başlayarak “Varlığım Türk varlığına armağan olsun, Ne mutlu Türküm diyene' ifadeleri ile sonlanan bir andı okunmasında ne mahsur var. Bu milletin adı Türk milletidir. Bu millet ağaç kovuğundan çıkmadı. Gökyüzünden de gelmedi. Bu coğrafyanın adı Türk coğrafyası, Bu devletin adı Türkiye Cumhuriyeti devleti, dolayısıyla bunu farklı noktalara getirip te, etnik bir takım ifadelerle izahını çok doğru bulmuyorum" dedi.

'ANDIMIZ TEKRAR OKUTULSUN'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a seslenen Kahveci açıklamasını şöyle sürdürüdü:

"Bakana tavsiyem bu kararla ilgili itirazını yapması ve kısa zaman içerisinde Milli Eğitime bağlı okullarımızda, özel okullarda andımız tekrar okutulsun. Bu and Milli Eğitim Bakanlığının hazırlamış, yayınlamış olduğu temel kanunun milli eğitimin temel amaçlarıyla örtüşen bir anttır. Açsın baksınlar andımızı eleştirenler, her kim eleştiriyorsa, siyasetçisi de toplumun farklı kesimleri de Milli eğitimin genel amaçlarına baksınlar, orada nasıl bir nesil yetiştirilmesi gerektiği ifade ediliyor. Milli şuurdan, Milli bilinçten bahsediliyor. Tam da bu and o Milli Eğitimin genel amaçlarıyla örtüşen bir anttır. Buradan farklı bir şeyler çıkartmaya gerek yoktur. Burada mesele, sorun Türk ifadesi midir? Sorun Atatürk ifadesi midir? Nedir? Anlamakta ben işin açıkçası zorlanıyorumö dedi.

“SİZ KİM OLUYORSUNUZDA MAHKEME KARARINI TANIMIYORSUNUZ'

Türkiye Kamu-Sen olarak andın okullarda okutulana kadar bu mücadeleyi sürdüreceklerini belirten Kahveci, "Ankara’da 1’nci Meclis önünde cuma günü saat 11.00’da Türkiye genelinde de eş zamanlı olarak bütün vilayetlerde andımızla ilgili basın açıklamaları yapacağız ve hep bir ağızdan da andımızı okuyacağız. Bir tavsiyem de sözde sendikacılara kamu çalışanlarının bu kadar sorunu varken, ekonomik sorunları, sosyal problemleri çalışma şartlarından kaynaklanan bu problemler varken hele hele son dönemde yaşadığımız ekonomik sarmaldan en fazla etkilenen kesim kamu çalışanları ve emeklilerken siz bunlarla ilgili üç kelime söylemeyeceksiniz, ama andımızla ilgili mahkeme kararı çıktığı günün ertesi gün sahayı bilmeyenler, alanları bilmeyenler, meydanları bilmeyenler biz bu mahkeme kararını tanımıyoruz diye açıklama yapacaksınız, siz kim oluyorsunuz da mahkeme kararını tanımıyorsunuz. İşinize gelince rahip meselesinde bağımsız yargı, and meselesinde yargı haddini aştı. Yok, öyle bir şey bir ülke ya hukuk devletidir, ya da değildir. Hukukun verdiği karar ortada herkes bu karara saygı duymak zorundadırö diye konuştu.

4)GÖLDE BALIK AVINDA BOĞULARAK ÖLEN 3 ARKADAŞIN CENAZESİ YAN YANA DEFNEDİLDİ

AKSARAY'da Mamasın Baraj Gölü'nde tekneyle balık avlarken kaybolan ve yapılan arama çalışması sonucu cansız bedenlerine ulaşan Ahmet Şen (38), arkadaşları Şaban Asal (40) ve Dumrul Duru'nun (41) cenazesi yan yana defnedildi.

Bir süt fabrikasında çalışan Ahmet Şen, mesai arkadaşı Dumrul Duru ve Almanya'da yaşayan Şaban Asal ile geçen pazar günü akşam saatlerinde balık avlamak için Asal'a ait otomobille Çatalsu köyündeki Mamasın Baraj Gölü kıyısına gitti. Ailesi, Ahmet Şen'in gece olmasına rağmen eve dönmemesi üzerine çevrede arama yaptı, sonuç alamayınca da jandarmaya haber verdi. Ailenin ihbarıyla arama çalışması başlatan jandarma, göl kıyısı ve çevresinde Ahmet Şen ve arkadaşlarının izine rastlamadı. Gündüz saatlerinde çalışmasını sürdüren jandarma, Şaban Asal'a ait otomobili, gölün 400 metre ilerisinde park halinde buldu. Bunun üzerine jandarma, köylülere, bölgede kimseyi görüp görmediklerini sordu. Görgü tanıkları, 3 kişinin kıyıdaki bir tekneyi alıp göle açıldığını söyledi. Gölde, AFAD, UMKE ve balıkçılarla birlikte bot ve teknelerle yapılan aramada dün akşam saatlerinde kıyıya yaklaşık 2.5 kilometre uzaklıkta üç arkadaşın cansız bedenine ulaşıldı. Teknenin alabora olması sonucu boğularak yaşamını yitiren üç arkadaşın cenazesi bugün Somuncu Baba Külliyesi’nde kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığında yan yana defnedildi.

'BALIK TUTMAYI ÇOK SEVERDİ'

Ahmet Şen'in, iş arkadaşı Gökhan Ünlü, Şen'in balık tutmayı çok sevdiğini belirterek, "Ahmet Şen ile 4 yıldır beraber çalışıyorum. Ahmet, balık tutmayı çok severdi. İki üç gün önce de arkadaşlara, balığa gideceğiyle alakalı heyecanın dile getirmiş. Hemen her hafta giderdi; ama her defasında da yeniden gidiyormuş gibi heyecanlanırdı. Daha önce oltayla balık tutuyordu. Bu gittiğinde tekne bulmuşlar, tekneyle beraber açılmışlar. Sanırım bir rüzgar gelmiş, tekne alabora olmuş. Tekne demir olduğu için ondan dolayı battığı ve balçıktan dolayı yüzemedikleri söyleniyor." diye konuştu.

5)ÇUKURA DÜŞEN EŞEK KURTARILDI

ADANA'nın Feke ilçesinde çukura düşen eşek, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

İlçeye bağlı kırsaldaki Abdiuşağı Mahallesi'nde oturan Ramazan Altınok'a ait eşek, dün akşam saatlerinde inşaat için açılan 3 metrelik çukura düştü. Ramazan Altınok ve yakınları eşeği bulunduğu yerden çıkaramayınca, itfaiyeden yardım istedi. Bölgeye gelen itfaiye ekibi, eşeği bulunduğu yerden iş makinesi yardımı ile çıkararak sahibine teslim etti.

6)EĞLENCE DÖNÜŞÜ KAZA: 1 ÖLÜ 1 YARALI

İZMİR'in Kınık ilçesinde, birahaneden dönerken bariyerlere çarparak sürüklenen motosikletin alkollü sürücüsü Uğur Makinist (30) yaralanırken, arkasındaki arkadaşı Ufuk Türkekul (33) yaşamını yitirdi.

Kınık'ın kırsal Poyracık Mahallesi'ndeki biri birahaneye giden Uğur Makinist ve marangozluk yapan arkadaşı Ufuk Türkekul, bugün saat 02.30'a kadar eğlendi. Gecenin sonunda iki arkadaş Uğur Makinist'in bir arkadaşından ödünç aldığı öğrenilen pakasız motosikletle Bergama'ya gitmek üzere yola çıktı. Kınık-Bergama karayolu Yayakent Kavşağı'na geldiğinde Makinist, kullandığı motosikletin hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet bariyerlere çarpıp, metrelerce sürüklendi. Motosiklet sürücüsü Makinist yaralanırken, arkasındaki kendisi gibi kask takmadığı belirlenen arkadaşı evli ve 4 aylık 1 çocuk babası Ufuk Türkekul ise olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan Makinist, ambulansla Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Makinist, ilk müdahalenini ardından önce İzmir'deki Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne, ardından da Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Makinist'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Motosiklet sürücüsü Makinist'in 1.49 promil alkollü olduğu belirlenirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan kazada ölen Türkekul'un cenazesi bugün öğlende Kınık Yeni Cami'de kılınan namazın ardından, ilçe mezarlığında toprağa verildi.

7)İŞÇİ EMEKLİSİ 46 DAKİKADA 305 ÇÖP ŞİŞ YİYEREK YARIŞMANIN REKORUNU KIRDI

ANTALYA'da, bir restoranın düzenlediği 'çöp şiş yeme rekor' denemesine, arkadaşlarının sponsorluğunda katılan işçi emeklisi Ayhan Çalışkan (60), 305 çöp şiş yiyerek işyerinin rekorunu kırdı. Çalışkan, kazandığı para ödülünü sponsorlarıyla paylaştı.

Antalya'da bir restoranın periyodik olarak düzenlediği çöp şiş rekor denemesi büyük ilgi görüyor. Restoranın sosyal medya hesabından da canlı yayınladığı yarışmada yeni bir rekor kırıldı. İşçi emeklisi Ayhan Çalışkan, 46 dakikada 305 çöp şiş yiyerek, işyerinin 302 şişlik rekorunu kırdı. 10 bin liralık para ödülünün sahibi olan Çalışkan, 305 çöp şişin yanı sıra 8 şişe maden suyu, bir bardak ayran, 5 bardak su içti, bir tabak salata ve 50 gramlık lavaş yedi.

ARKADAŞLARI İKNA ETMİŞ

Rekor denemesi için arkadaşları Namık Kartal ve Hatice Coşkun'un kendisini ikna ettiğini belirten Ayhan Çalışkan, "Bana aynı zamanda sponsor oldular. Bana yarışmadan bahsettiklerinde hemen kabul ettim. Mideme çok güveniyordum. Parayı aramızda bölüşeceğiz" dedi.

İşletme sahibi İlyas Demir ise rekor için yarışmacının 50 dakika içinde şişlerin yanı sıra; 50 gramlık lavaş, bir tabak salata yemesi ve bir bardak ayran içmesi gerektiğini söyledi.

8)VAN'DA DEPREMİN YIL DÖNÜMÜNDE GERÇEĞİNİ ARATMAYAN TATBİKAT

VAN İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından 2011 yılında yaşanan Van depreminin yıl dönümü nedeniyle deprem tatbikatı düzenlendi. 26 kurumun katıldığı tatbikatta gerçeği aratmayan görüntüler yaşandı.

23 Ekim ve 9 Kasım 2011 tarihlerinde 7.2 ve 5.6 büyüklüğünde iki depremle sarsılarak, büyük yıkımın yaşandığı Van’da, polis ve jandarma başta olmak üzere 26 ilgili kurum tarafından tatbikat düzenlendi. Tatbikatta gerçeği aratmayan görüntüler ortaya çıktı. AFAD İl Müdürlüğü'nde düzenlenen tatbikatta ekipler senaryo gereği, yıkılan bir binanın enkazından özel eğitimli köpek yardımıyla yaralı ararken, araçta sıkışın vatandaşın kurtarılması kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer sızmalara karşı da arındırma ve teşhis çalışmaları yapıldı. İki bölüm halinde düzenlenen tatbikatta konuşan Van AFAD İl Müdürü Osman Uçar, AFAD olarak her türlü afete hazır olduklarını söyleyerek şöyle konuştu:

"Afetlerin nerede ve ne zaman yaşanacağını tam anlamıyla kestirilemediğimiz için her an afetlere hazırlıklı olunması gerekiyor. Bugün burada tam kapsamlı yapacağımız masa başı ve saha tatbikatıyla paydaş tüm kurum ve kuruluşların işbirliği ve koordinasyonuyla gerçekleştireceğiz. Tatbikatın neticesinde ilimizde ve bölgemizde yaşanacak tüm afet ve acil durumlara daha hızlı ve etkin müdahale edilmesi konusunda tecrübelerimizi aktarmış olacağız."

9)BATIK RUS SAVAŞ GEMİSİNDEN 2,5 TONLUK TOP ÇIKARILDI



AYDIN'ın Didim ilçesi açıklarında 2 yıl önce bir balıkçının fark etmesiyle bulunan 18'inci yüzyıla ait batık Rus savaş gemisinde 2 metre 95 santim boyunda ve 2,5 ton ağırlığında top bulundu. Batıktan çıkarılan savaş topu ile gemide bulunan çeşitli malzemeler, basına gösterildi.

Didimli bir balıkçı tarafından 2 yıl önce 18'inci yüzyıla ait batık bir gemi fark edildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan alınan izin ve destekle, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Başkanlığı'nda, Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Harun Özdeş'ın bilimsel başkanlığında, dalış düzenlendi. Türkiye karasularında bugüne kadar yapılan en derin bilimsel batık araştırmaları arasında yer alan çalışmada, 65 metre derinde yer alan batığa ulaşıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, TÜBİTAK ve Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından oluşturulan 14 kişilik bir ekibin 10 günlük çalışması ile üzerinde hala fünyesi duran 2 metre 95 santim boyunda ve 2,5 ton ağırlığında top bulundu. Ayrıca cam ve topraktan yapılmış tabak, şişe, yemek ve su kaplarına da ulaşıldı.

Yerli üretim 'TÜBİTAK Mam' gemisinde bugün, çıkarılan malzemeler basına tanıtıldı. Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Dokuz Eylül Üniversitesi Kazı Daire Başkanı Melik Ayaz, TÜBİTAK'tan Dr. Selma Ayaz, Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Harun Özdeş ve Kültür ve Turizm İl Müdürü Murat Yılmaz ile dalış ekibi basın toplantısına katıldı. Toplantıda ilk konuşan Kaymakam Türköz, "Didim ilçesi binlerce yıllık tarihe sahiptir. Gerek yer altı gerekse yer üstü zenginlikleri var. Bugün de gördük ki su altında da oldukça zenginlikler var. İlçemiz için hayırlı olsun" dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Harun Özdeş, "Çıkarılan topun üzerinde Rus kraliyet arması bulunuyor. Bu toplardan, batık gemide 29 tane daha bulunuyor. Bu sezonki çalışmamızda bir tanesini çıkarabildik. Bu da 10 günlük bir çalışmayla oldu. İçerisinde tabak çanak ve yaşam malzemeleri de var. Gördüğünüz topun uzunluğu 2 metre 95 santim ve 2.5 ton ağırlığı var. Çıkaracak olduğumuz topların içerinde 4 metreye kadar büyüklükte olan da var" dedi. Dokuz Eylül Üniversitesi Kazı Daire Başkanı Melik Ayaz, "Su altı çalışmalarıyla ilgili bu bizim bakanlık olarak ilk çalışmamız değildir. Bu çalışmalar 1960'lı yılarda başladı bugünlere kadar geldi. 10 günlük çalışmalarda büyük yol kat ettik. Çalışmalara gelecek sezon da devam edeceğiz" dedi.

