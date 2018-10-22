DHA YURT BÜLTENİ-13

1)AMATÖR LİG MAÇINDA 47 YAŞINDAKİ FUTBOLCU KALP KRİZDEN ÖLDÜ

KIRKLARELİ 1'nci Amatör ligde mücadele eden Pehlivanköyspor takım kaptanı evli ve 2 çocuk babası Gürkan Binli (47), Çiftlikköyspor ile oynanan karşılaşması sırasında kalp krizi geçirdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Binli, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kırklareli 1'nci Amatör futbol liginde Pehlivanköyspor ile Çiftlikköyspor, Pehlivanköy ilçesindeki Pavli stadında karşı karşıya geldi. Maçın henüz 10'ncu dakikasında Pehlivanköyspor'ün takım kaptanı olan Gürkan Binli, kalp krizi geçirdi. Maçın hakemi oyunu durdurarak ambulans istedi. Sağlık ekiplerince kalp krizi geçirdiği belirlenen Binli, ambulansla Babaeski Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası olan Binli'nin aynı zamanda ilçe de taksicilik yaptığı öğrenildi. Gürkan Binli'nin cenazesi memleketi Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde Merkez Camii de kılınan namazın ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

10 YILDIR TAKIM KAPTANIYDI

Gürkan Binli, 1995 yılında Çerkezköyspor'da profesyonel futbolculuk kariyerine başlarken, Edirnespor, Pendikspor ve Lüleburgazspor formalarını giymişti. Profesyonel futbol hayatını 2008 yılında bitirdikten sonra Pehlivanköy’e dönen Binli, ilçesinin adını taşıyan Pehlivanköyspor'un 10 yıldır takım kaptanlığını yapıyordu. Binli'nin ölümü spor camiasında büyük üzüntüye neden oldu.

Görüntü Dökümü:

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-Evde helallik alınması

-Cenazenin getirilmesi cami

-Cenazeye katılanlar

-Cenaze namazı

-Cenazenin araca taşınması

-Genel görüntüler

Haber-Kamera:KIRKLARELİ,()-

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2)KÖPEĞİMİ GERİ VERSİNLER, ÖLECEKSE BURADA ÖLSÜN'

ANTALYA'da, komşulara ait 3 tavuğu telef ettiği belirtilen pitbull cinsi 'Çarli' adlı köpeğin yaşadığı evden alınarak, Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'na teslim edildiği ortaya çıktı. 'Çarli'nin hasta olduğunu ve ömrünün kısaldığını belirten Çiğdem Küçükarık, "Bana 'Çarli'yi geri versinler, ölecekse burada ölsün" dedi.

Kepez ilçesine bağlı Beşkonaklılar Mahallesi'ndeki evinden, 17 Ekim Çarşamba günü sabah saatlerinde, işe gitmek üzere çıkan Tuncay Erdem, iddiaya göre, komşusu Çiğdem Küçükarık'a ait 'Çarli' adlı pitbull cinsi köpeğin serbest kaldığını ve 3 tavuğunu telef ettiğini fark etti. Olayı kardeşi Musa Erdem'e anlatan Tuncay Erdem, işe gideceği için kendisi adına şikayetçi olmasını istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, telef olan tavuklarla pitbull cinsi köpeği kapalı kümeste buldu. Polis, olayı tutanak altına alırken, Musa Erdem ise ağabeyi Tuncay Erdem'in zararının ödeneceğini belirtip, şikayetini çekti.

'HAYVANI SOKAKTAN ÇEKİP, KURTARDIM'

Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürülen köpeğinin hasta ve ölmek üzere olduğunu belirten Çiğdem Küçükarık, 'Çarli'yi sosyal medyada paylaşılan ilanda gördüğünü, ölmek üzereyken sahiplendiğini söyledi. Küçükarık, "Ben bu hayvanı sokaktan çekip, kurtardım. 1 ay boyunca ilanı takip ettim. Pitbull olduğu için kimse sahiplenmek istemedi. Ben daha fazla dayanamadım ve sahiplendim. Bana geldiğinde çok ağır durumdaydı. Alt çene kemiğinde 6, üstte ise 4 dişi kırıktı. Kaburgalarında kırıklar var. 'Öldü' diye bir kaldırım kenarına bırakıp gitmişler" diye konuştu.

'EGZERSİZ YAPSIN, DİYE ZİNCİRİ ÇIKARDIM'

Köpeğinin sürekli tedavi gördüğünü aktaran Küçükarık, "Olaydan önce yine felç geçirdi. 4 gün bolunca klinikte iğne ve ilaçla tedavi gördü. Buraya getirdiğimde ayağa kalkamıyordu. Ben de yürüyerek egzersiz yapsın, diye zinciri çıkardım. Bahçe içinde dolaşıyordu. Daha sonra komşumun bahçesine kadar giderek, 3 tavuğunu telef ettiğini öğrendim" dedi.

Köpeğinin ölmek üzere olduğu dile getiren Çiğdem Küçükarık, "Barınak görevlileri bana köpeğimi geri versin, ölecekse burada ölsün" dedi.



Görüntü Dökümü:

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Köpek kulübesinin görüntüsü

Tasmaların ipte asılı görüntüsü

RÖP: Çiğdem Küçükarık

Köpeğin veterinerde görüntüsü

Köpeğin bahçede görüntüsü

578 MB -- 05.13 /// HD

Haber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,()

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3)ZEYTİN TOPLAYAN KADININ ÜZERİNE ÇIKTIĞI DUVAR YIKILDI

ADANA'da tek katlı müstakil evin damına çıkıp ağaçtan zeytin toplayan Tülay Yıldırım (27), duvar yıkılınca aşağı düştü. Olay, Yüreğir İlçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, misafirliğe gelen Tülay Yıldırım, bahçedeki ağaçtan zeytin toplamak istedi. Yıldırım, yan komşunun tek katlı müstakil evinin damına çıktı. Buradan zeytin toplayan Yıldırım, duvarın yıkılmasıyla aşağı düştü. Sesi duyanlar ise, Yıldırım'ın yardımına koştu. Ayaklarında kırıklar oluşan Yıldırım, çevredekiler tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Zeytin agacının görüntüsü

- Komşularının olayı anlatması

- Kadının düştüğü yerin görüntüsü

SÜRE:01'14" BOYUT:138 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:DANA,()

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4)MARKETTEN VİSKİ HIRSIZLIĞI ŞÜPHELİSİ GÜVENLİK KAMERALARI TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, bir alışveriş merkezi içindeki markette bulunan içki reyorunundan 2 şişe viskiyi çantasına atarak çaldığı ileri sürülen

1 kişi güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Dün (Pazar) saat 19.30 sıralarında, Denizli-Antalya Karayolu üzerindeki Zeytinköy Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezi içindeki marketin içki reyonundan 2 şişe viski çalındı. Market yetkilileri, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alırken, bir yandan da durumu polise bildirdi. Görüntülerden, müşteri görünümünde markete gelen 2 arkadaştan birinin viskileri çantasına atarak çaldığı tespit edildi. Görüntülerden şüphelinin bir süre reyondaki içkileri inceliyormuş gibi yapıp, ardından iki şişe viskiyi çantasına attığı ve kasada sigara alan arkadaşının yanına gidip, hiçbir şey yokmuş gibi marketten çıktığı anlaşıldı. Polis, görüntülerden eşkali belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Hırsızlık anı güvenlik kamerası görüntüsü

-Şüphelinin viski şişelerini çantasına koymasındang örüntü

(Haber: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

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5)PROFESÖRÜ DOLANDIRAN SANIK: HESABIMDA 355 BİN LİRAYI GÖRÜNCE BAŞIM DÖNDÜ



KAYSERİ'de emekli ilahiyat profesörü Ü.G.'yi (76)telefonla 1 milyon 50 bin lira dolandırdıkları öne sürülen 3 tutuklunun yargılanmasına başlandı. Prof. Dr. Ü.G.'nin 355 bin TL'yi havale yaptığını iddia ettiği tutuklu sanık Mustafa Y., "Ömrü, hayatımda o kadar parayı hiç görmedim. Hesabımda 355 bin TL'yi görünce başım döndü" dedi.

Olay, geçen yıl 31 Ekim'de Kayseri'de meydana geldi. Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden emekli Prof. Dr. Ü.G., iddiaya göre, kendisini telefonla arayarak, polis ve savcı olduklarını belirtip, 'Hesabınızdan terör örgütlerine para aktarımı yapılıyor' diyen kişiler tarafından aynı gün içinde farklı aralıklarla toplam 1 milyon 50 bin lira dolandırıldı. Geçen süre içinde dolandırıldığını anlayan Prof. Dr. Ü.G., polis merkezine giderek, şikayetçi oldu. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için özel ekip kurdu. Ekip, 32 değişik açıdan yaklaşık 120 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin eşkallerini belirledi. Bu çalışmalar kapsamında İbrahim Halil P., Abdülkadir D. ve Mustafa Y. tutuklanarak, cezaevine konuldu.1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu sanıklar Abdulkadir D., Mustafa Y. ve İbrahim Halil P. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Metris Cezaevi'nden katıldı. 1 milyon 50 bin lira dolandırıldığını öne süren Prof. Dr. Ü.G., "Telefonla arayan bir kişi Emniyet Müdürlüğü'nden aradığını söyleyerek, terörle mücadele başkomiseri olduğunu belirtti. Tüm kimlik bilgilerimi biliyordu ve telefondan bilgileri teyit ettirdi. Bilgilerimi teyit ettirdikten sonra, 'Kimlik bilgileriniz, gayrimeşru iş yapanların eline geçti, FETÖ ile alakanız var mı?' diye sordu. Ardından da kimlik bilgilerimle, gayrimeşru işler yapıldığını, banka hesapları açıldığını, benim de gizli sanık olduğumu söylediler" dedi. 3 farklı olayla para transferi yaptığını belirten mağdur Ü.G. "Telefonda konuştuğum kişi, Başsavcının işi olduğunu, vali ile görüşmesinin bitirmesinin ardından da ilk olarak benimle görüşmek istediğini söyledi. Başsavcı olarak tanıtan kişi Mustafa Y.'dir. IBAN numarasını istedi. Hesabına 355 bin lira yatırmam gerektiğini söyleyince, havale yaptım" dedi.

'TERÖRLE MÜCADELE OPERASYONU DEDİLER'

Şüphelilerin gayrimeşru işlerden kazanılan altınların, evinde saklanıldığını da söylediklerini ifade eden Prof. Dr. Ü.G., "Ne kadar altın ve dövizim varsa, vermemi istediler. Gece 01.30 gibi bir kişi geldi. Ona, 300 bin TL civarında döviz ve altın verdim. Telefonla en az 50 defa 'Terörle mücadele operasyonu' dediler. Verdiğim para ve altınların ise, terörle mücadele operasyonunu bir parçasını olduğunu, banka hesabımda bulunan 400 bin TL'yi de Euro'ya çevirmemi istediler. 400 bin TL'yi dövize çevirip elden teslim ettim" diye konuştu. Şüphelilerin FETÖ operasyonu yapıldığını söyledikleri anda korktuğunu da vurgulayan Prof. Dr. Ü.G., "Telefonda operasyon yapıldığını söyledikleri anda çok büyük bir korku ve kaygı yaşadım. Bu yüzden de paraları teslim ettim. 1 milyon 50 bin TL zararım var. Şikayetçiyim" dedi.

Hesabına 355 bin TL para transferi yapıldığı öne sürülen tutuklu sanık Mustafa Y., mahkeme başkanının 'Ömründe hiç 355 bin TL gördün mü?' sorusu üzerine, sanık, 'Hayır hiç 355 bin TL param olmadı. Hesabımda 355 bin lirayı görünce başım döndü" cevabını verdi. Mahkeme heyeti, savcının esasa ilişkin mütalaasını açıklamak için süre istemesi ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 17 Aralık'a erteledi.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, ()



