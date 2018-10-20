DHA YURT BÜLTENİ 13

Kayseri'de Hocalı Şehitler Anıtı düzenlenen törenle açıldı. Anıtın açılışına Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Hasanov, Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Azerbaycan ve Rusya Federasyonundan milletvekilleri, Kayseri Vali Yardımcısı Nail Anlar ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, ilçe belediye başkanları ve Kayseri protokolünden yetkililer katıldı.

Talas ilçesi Kerkük Bulvarı'ndaki Hocalı Parkı'nda yaptırılan siyah mermer kaide üzerine bronzdan Azeri bir kadının Ermeniler tarafından katledilen kucağındaki çocuğu tasvir eden anıtın açılışında konuşan Rusya Devlet Duması Temsilcisi ve Politik Araştırmalar Enstitüsü Müdürü Ramin Gasımov, Hocalı katliamını yapanların en ağır cezalara çarptırılmalarını istedi. Gasımov, "Hocalı Şehitler Anıtı'nın açılışına katılmaktan mutluyuz. Bu etkinliğine çok saygın bir heyetle katılıyoruz. Ben Rus Sovyet Okulu öğrencisiyim. Babam, büyükdedem 2'nci Dünya Savaşı'nda mücadele ettiler. Azeriler tarih boyunca hep barış içinde yaşadılar. Kendilerine ait topraklarda yaşadılar. Günün birinde yaşanan bu facia hepimizi çok üzdü. Faşistçe bu saldırıyı dünya kamuoyu unutmasın. Hocalı katliamının tanıklarıyla görüştüğümüzde de yakından dinleyip bu faciayı teessürle öğrendik. Hiç kimse bu korkunç manzaraları asla duymak istemez. Devlet Başkanımız Putin'in dediği gibi bu katliam yapanların yanına kar kalmaz. Putin neofaşizme müsaade etmeyecektir. Bugün burada hepimiz birlikteyiz. Hocalı katliamının acısı için buradayız" diyerek katılımcıları 1 dakikalık saygı duruşuna çağırdı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım da, Karabağ'ın sadece Azerbaycan'ın değil, tüm şerefli ve onurlu insanların kanayan yarası olduğuna vurgu yaptı. Ayrım, "Bu katliamı daha doğrusu soykırımı herkesin gözü önünde işlenen bu cinayetlere tüm dünyaya ilan etmeliyiz. Ermenistan'a şimdi düşen görev Karadağ sorununu sulh yoluyla çözmektir "dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Hasanov da, Azerbaycan ve Rus milletvekilleriyle birlikte anıta kırmızı karanfil bıraktıktan sonra yaptığı konuşmada, "Allah büyük gardaş Türkiye'yi var eylesin. Böyle bir faciayı kimsenin başına getirmesin. Hocalı'da insanları arkadan vurdular. Kanlı faciayı yeniden anlatarak sizleri çok üzmek istemiyorum ama bu tarihe düşen en kanlı faciadır. Hocalı katliamı, soykırım sözünün tam anlamıdır. Maalesef faciayı yapanlar Ermenistan devletinin bugün yönetimindedir. Hatta Birleşmiş Milletler'deki komisyonlarda bile bunlardan yani günahsızların kanını dökenlerden hala var. Biz Ermeni halkına düşmanlık yapmak istemiyoruz. Kafkaslarda dost yaşamak istiyoruz. Hocalı soykırımıyla Ermenilerin içindeki bu canileri teşhir etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Açılış ve konuşmalardan görüntüler

Detaylar

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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AÇ BIRAKILAN 150 KEÇİ TELEF OLDU

DENİZLİ'nin Çardak ilçesindeki bir çiftlikte aç ve susuz kalan sürüdeki keçilerden 150'si telef oldu.

Çardak'ın Sazköy Mahallesi yakınlarındaki küçükbaş hayvan çiftliğinde yaşanan olay, bugün yoldan geçen Zehra Ari isimli vatandaşın dikkatiyle ortaya çıktı. Zehra Ari, yoldan geçtiği sırada, çiftlik içindeki keçilerin şişmiş şekilde yerde yattığını ve çevreye kötü bir koku yayıldığını fark etti. Koku yüzünden güçlükle hayvanların yanına yanaşabilen Ari, keçilerin telef olduğunu anladı. Ari, hemen Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Çiftliğe gelen ekipler, hayvanların günlerdir bakımsız, aç ve susuz kaldığını, bu nedenle telef olduklarını belirledi. Telef olan keçilerin bazılarının, bazı kişi ya da kişilerce kuyuya atılıp yakılmak istendiğini de belirlendiği kaydedildi. Ayrıca hayatta kalan bazı keçilerin ise açlıktan bir deri ve kemik kaldığı görüldü. Ekipler sağ kalan keçileri götürdü. Telef olan keçiler ise, ilaçlandıktan sonra açılan çukura gömüldü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Olayı ortaya çıkaran Zehra Ari, "Bu çiftlikten daha önce hayvan satın almıştım. Burada yaklaşık 600 küçükbaş hayvan bulunuyordu. Yarısı satılmış geri kalan ise açlıktan ve susuzluktan ölmüş. Bazı hayvanları çukura atıp yakmak istemişler. Ekipler, çiftliğin sahibine ceza kesecek. Hayvanlara yapılan bu tam bir vicdansızlıktır" dedi.

Çiftliğin sahibinin FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan ve firari olduğu belirtilen Erol Bayır olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Zehra Ari isimli vatandaşın açılan kuyuyu göstermesi

- Etraftaki telef olan keçilerden

- Çiftliğin içinde telef olan keçilerden

- Ekiplerden görüntü

Haber: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,()

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