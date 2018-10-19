DHA YURT BÜLTENİ 13

İSTANBUL'dan aldıkları 6 Filistin uyruklu kaçak göçmeni, İtalya diye Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki limana bırakan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları'nın (Erdemir) özel güvenlik görevlileri, fabrika sahasında liman yakınında Filistin uyruklu 6 kaçak göçmen yakaladı. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 6 kaçak göçmen, İtalya'ya gitmek için tanımadıkları biriyle kişi başı 5 bin dolara anlaştıklarını söyledi. İstanbul'dan bindikleri gemiyle konteynır içinde yolculuk ettikten sonra karaya çıkartıldıklarında bir kişinin, 'Burası İtalya, koşun' demesi üzerine koşmaya başladıklarını ve güvenlik görevlilerince yakalandıklarını anlatan göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne gönderildi. Başlatılan soruşturma kapsamında göçmenlerin 'Habibe ana' adlı Panama bandıralı gemi ile geldikleri tespit edildi. Kaçak göçmenlerin ise İtalya'ya gidilecek denerek İstanbul Yenikapı açıklarından gemiye alındıkları belirlendi.Olayla ilgili insan kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen tespit edilen Bilal A.(28), Abdullah G.(39) ve İran uyruklu Bakhshaei M.(33) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

---------------------

-Şüphelilerin adliyeye çıkarılmaları

-Filistinlilerin emniyetten çıkarılmaları

-Araca bindirilmeleri

-Emniyet ve Adliye binalarından detaylar

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), ()

(1.44) Boyut: (321 MB )

==============================

Çalıştığı bayiden 111 tüp çaldı, bir şey olmamış gibi mesaiye geldi

*- ANTALYA'da tüp bayisinde ürün servis elemanı olarak çalışan B.A., bir arkadaşıyla iş yerinden 111 tüp çalıp sattı. B.A. ve arkadaşı Ö.G., polis tarafından gözaltına alındı. B.A.'nın olayın ardından hiçbir şey olmamış gibi sabah mesaiye geldiği belirlendi.

Olay, Kepez ilçesi Altınova Mahallesi'ndeki tüp bayisinde 14 Ekim Pazartesi günü meydana geldi. Tüp bayisindeki tüplerin çalındığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden, hırsızlıkta kullanılan kamyonetin plakasını tespit etti. Plaka tespitinin ardından sürücüye ulaşan polis, soygunu iş yerinde tüp servis elemanı B.A.'nın yaptığını, Ö.G. adlı arkadaşının da yardım ettiğini ortaya çıkardı. Gözaltına alına iki şüphelinin, çaldıkları 111 tüpü M.Ş. adlı kişiye sattıkları belirlendi.

Şüphelilerden B.A.'nın olaydan sonra hiçbir şey olmamış gibi işe geldiği belirlendi. B.A. ve M.Ş., ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------

Şahısların polisler arasında şubeden çıkışı

Polis aracına binmeleri

Aracın adliyeye gidişi

67MB -- 36 Saniye /// HD

Haber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,()