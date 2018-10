DHA YURT BÜLTENİ 13

(GÖRÜNTÜ EKİYLE YENİDEN)

1)ANTALYA VALİSİ'NDEN MESAİ SAATİNDE 'SİGARA' VE 'KAHVALTI' YASAĞI

ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, kurumlarda mesai saatinde kahvaltı yapılmasını bugünden sonra yasakladıklarını belirterek, "Bundan sonra herkes kahvaltısını evinde yapıp mesaiye gelecek. Personel öğle saatlerindeki molada sigarasını içecek. Çay kupasını elinize alıp binanın dışında özel mekanlar oluşturmayacaksınız" dedi. 2018 yılı 4. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Münir Karaloğlu başkanlığında Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda yapıldı. Toplantıya Vali Yardımcısı Ali Taşkın Balaban, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Birol Ekici, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, kaymakamlar ve kurum müdürleri katıldı.Gerçekleştirilen, devam eden projeleri ve yatırımları anlatan Vali Karaloğlu, her kurumun işini takip ederek, halkın hizmetine bir an önce sunması gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gelen emri yayımladıklarını kaydeden Karaloğlu, "Kamu, kurum ve kuruluşların, vatandaşa sunulan hizmetin hızla sonuçlandırılması, 'Bugün git, yarın gel' anlayışından çıkılması noktasında genelgesi oldu" dedi. Söz konusu genelgeyi kaymakamlıklara gönderdiklerini aktaran Karaloğlu, artık başkanlık sisteminde olduklarını, sisteme işlerin daha hızlı yürümesi için geçildiğini hatırlattı.

'BEN BİLMEM MEVZUAT HAZRETLERİ BİLİR' ANLAYIŞINDAN VAZGEÇECEĞİZ

Vatandaşa sunulan hizmetin hızlandığının hissettirilmesini isteyen Karaloğlu, "Vatandaş bize müracaat ettiğinde, 'Ben bilmem mevzuat hazretleri bilir, ben değil yan masada arkadaş bilir' anlayışından vazgeçeceğiz. Kendi işimiz gibi vatandaşın işini takip edip, sonuçlandıracağız" diye konuştu.

SİGARA VE KAHVALTI YASAĞI

Valiliklerde 'Açık Kapı Milletin Kapısı' projesinin oluşturulduğunu hatırlatan Karaloğlu, projenin çok işlevsel olduğunu ifade etti. Karaloğlu, "Açık kapıyla ilgili kurumlarınıza gelen talepleri değerlendirmenizi emrediyoruz, talep ediyoruz. Sabah mesaisi başlıyor ardından kahvaltı mesaisi. Kurumlarda kahvaltı yapılmasını bugünden sonra yasaklıyoruz. Herkes kahvaltısını evinde yapıp gelecek. Mesai başladıktan sonra kurumun bahçesinde ya da odalarda dakikalarca, saatlerce kahvaltı yapılmayacak. Mesai devam ederken sigara içen arkadaşların her kafaları estiğinde kupalarını ele alıp dışarıya çıkmalarını çok çirkin buluyoruz. Kendisine verdiğimiz öğle saatlerinde sigarasını içecek. Çay kupasını elinize alıp binanın dışında özel mekanlar oluşturmayacaksınız. Çirkin görüntüler istemiyoruz. Mesai saatinde bunu yapmayacaklar. Mesai saati belli, ara verdiğimiz saat belli, o saate kadar memurumuz çalışan arkadaşımız mesaisine devam edecek.Bütün dairelerimiz kendisine özen göstersin" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

---------------------------

- Vali Münir Karaloğlu'nun karşılanması

- Münir Karaloğlu'Nun konuşması

Haber: Yılmaz KILIÇKAYA- Kamera: /ANTALYA, () -

============================================

2)ŞEHİT FATMA AVLAR ADINA KENDİ OKULUNDA KÜTÜPHANE AÇILDI

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki PKK/PYD terör örgütlerine yönelik Ocak ayında başlattığı Zeytin Dalı Harekatı sırasında, teröristlerin Reyhanlı'ya attıkları roketle evinde uyurken yaşamını yitiren 11. sınıf öğrencisi Fatma Avlar adına kendi okuluna, TED Ankara Koleji mezunu bir gurup iş insanı tarafından kütüphane açıldı. Reyhanlı Tayfur Sökmen Anadolu Lisesi'nde düzenlenen törene Cumhuriyet Başsavcısı Osman Öztürk, Emniyet Müdürü Nadir Örten, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Arslan, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı. TED Ankara Koleji mezunu bir gurup iş insani tarafından kurulan ve düzenlemesi de yapılan kütüphanede bin kitap ve 8 bilgisayar yer alıyor. İş insanı Alper Şahin, açılışta yaptığı konuşmada, olaydan duydukları üzüntüyü dile getirerek, Reyhanlı'ya geldiklerini, okulu, ayrıca moral olması açısından da Mehmetçiği ziyaret ettiklerini söyledi. Şahin, "Bu vatanın evlatları olarak bu tür olaylara kayıtsız kalamazdık. Birkaç iş insanı arkadaşımla Reyhanlı'ya gelerek okul Müdürü İsa Benli ve Fatma'nın sınıf arkadaşlarını ziyaret ettik. Bizim okula bir katkımız olmasını istedik. Devletimizin yaptığı hizmetin dışında bir de iş insanı arkadaşlarımla kütüphaneyi yaptık. Bu çalışma diğer iş insanlarına örnek olsun. Fatma'nın anısını yaşatmak için yaptığımız kütüphanenin okulda eğitim gören tüm öğrencilere faydalı olmasını temenni ediyorum"dedi.

Açılışa katılan Fatma'nın annesi Döne ile babası Ahmet Avlar ise, kütüphaneyi yapması nedeniyle iş insanı Alper Şahin ve arkadaşlarına teşekkür etti. Ahmet Avlar, "Şehit babası olarak mutlu oldum. Acımız unutulmaz ama Allah bir daha böyle acı yaşatmasınö diye konuştu.Reyhanlı Tayfur Sökmen Anadolu Lisesi'nde düzenlenen törene Cumhuriyet Başsavcısı Osman Öztürk, Emniyet Müdürü Nadir Örten, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Arslan, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Okuldaki Fatma Avlar köşesi

- Kütüphaneden görüntü

- İçerisindeki kitap ve bilgisayarlar

- İş insanı Alper Şahin'in konuşması

- Açılıştan görüntü

- Babası Ahmet Avlar'ın konuşması

- Sınıf arkadaşının konuşması

SÜRE: 3'10" -BOYUT: 354 MB

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), ()

==================================================

3)TARTIŞMA ÇIKARIP SÜRÜCÜNÜN TELEFONUNU ÇALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

BURSA'da, bindiği yolcu minibüsünde tartışarak dikkatini dağıttığı sürücü Abdulbaki S.'nin cep telefonunu çalan Hanifi İ. (49), polis tarafından yakalandı. Olay, araç içi kameraya yansıdı.

Olay, Osmangazi ilçesinde Kent Meydanı-Ovaakça hattında çalışan yolcu mininübüsünde dün meydana geldi. Hanifi İ., Kent Meydanı durağında minibüse binerek sürücünün arkasındaki koltuğa oturdu. Şüpheli bir süre sonra güzergâh doğru olduğu halde sürücüye yanlış yolda gittiğini ileri sürerek tepki gösterdi. Bunun üzerine şüpheli Hanifi İ. ve sürücü Abdulbaki S., minibüs seyir halindeyken tartışmaya başladı. Bir ara ayağa kalkıp sürücünün eline vuran Hanifi İ., bu sırada da Abdulbaki S.'nin yanında duran telefonunu alarak cebine koydu. Hanifi İ., araç içi kamerasına yansıyan olayın ardından minibüsten inerek uzaklaştı.

Şüpheli inip gittikten sonra cep telefonunun yerinde olmadığını fark eden sürücü Abdulbaki S., güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Telefonunun tartıştığı kişi tarafından çalındığını belirleyen Abdulbaki S., polise şikayette bulundu. Polis, eşkâl ve kimliğini saptadığı Hanifi İ.'yi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin çaldığı telefon da sahibine teslim edildi. Şüpheli, sorgusundan sonra adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

------------------------------

-Şüphelinin adliyeye sevki

-Güvenlik kamerasında olay anı

Haber: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, ()

=====================================================

4)SAVAŞ MAĞDURU ÜNİVERSİTELİLERE YURT

KOCAELİ'nin Başiskele Belediyesi ve İnsani Yardım Vakı (İHH) Kocaeli şubesi tarafından Suriye'nin Azez kentindeki HH Uluslararası Şam Üniversitesindeki öğrenciler için erkek öğrenci yurdu açtı. Dualar eşliğinde açılışı yapılan öğrenci yurdunun bahçesine de bölgede barışın ve huzurun kalıcı olması dileğiyle zeytin ağacı fidanları dikildi.

Açılışa Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, beraberindeki heyet ve üniversitenin kurucusu İnsan Hak ve Hürriyetleri Vakfı (İHH) yetkilileri katıldı. Konteynırlardan oluşan 240 kişi kapasiteli erkek öğrenci yurdunda ayrıca etüt salonları, çamaşırhane ve duş kabinleri yer alıyor.

Açılışta konuşan Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, İHH yetkililerinden Suriye'de erkek öğrenci yurdu ihtiyacı olduğunu öğrenince harekete geçtiklerini belirterek, "Biz de Başiskele Belediyesi olarak elimizdeki imkanları kullanarak İHH'nın kurduğu Uluslararası Şam Üniversitesinde 3 ay önce çalışmaları başlattık" dedi.

Tesisin 50 yılı aşkın kullanım garantisi bulunduğunu belirten Ayaz, belediye olarak Suriye halkının yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

İHH Suriye çalışmaları koordinatörü Serkan Öktem ise duyarlı davranışından dolayı Başiskele Belediyesi'ne teşekkür etti.

İHH'nin Azez'de 2016 yılında kurduğu Uluslararası Şam Üniversitesi'nde 950 öğrenci eğitim görüyor.

Görüntü Dökümü

------------------------------

- Yurdun açılışı

- Yurtan görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 51 MB

===============================================

5)İKİNCİ KEZ SOYDUKLARI KAFENİN GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDILAR

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde hırsızlık yaptıkları kafeyi ikinci kez soyan iki şüpheli, polis tarafından yakalandı. Güvenlik kamerasında parmak izi çıkmaması için kasayı ıslak mendille sildikleri görülen hırsızlar, tutuklandı.

Olay, geçen çarşamba günü gece saatlerinde sahil bandında bulunan kafede meydana geldi. Gece, motosikletle kafeye gelen iki kişi, güvenlik kameralarını fark ettikten sonra bir süre dışarıda bekledi. Zaman zaman kameraya bakan iki şüpheli, kafenin önünde oturduktan sonra üst kattan içeri girdi. Ardından kasaya yönelen iki kişi, güvenlik kamerasının yönünü değiştirdi. Kasadaki paraları alan şüpheliler, ıslak mendiller parmak izlerini silmeye çalıştı.

Polis ekipleri, kameraları inceledikten sonra yaptığı çalışmada iki şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin kafeyi 6 ay içinde ikinci kez soydukları tespit edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler 'nitelikli yağma' suçundan tutuklandı.

Görüntü Dökümü

-----------------

-Hırsızlık anı güvenlik kamera görüntüsü

Süre: (4.04) Boyut: (746 MB)

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),()

=====================================================

6)MEME KANSERİNE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN GÖKYÜZÜNE PEMBE BALON BIRAKTILAR

DÜZCE Kadın Dayanışma Derneği, Nilüfer Kadın Kooperatifi ve Kent Konseyi Kadın meclisi üyeleri tarafından meme kanserine dikkat çekmek için pembe balon uçurdular.

Düzce Belediyesi Kapalı Pazar yerinde bulunan "Üreten Kadınlar Emek Pazarı'nda meme kanserine dikkat çekildi. Kadın Dayanışma Derneği, Nilüfer Kadın Kooperatifi ve Kent Konseyi Kadın meclisi üyeleri tarafından düzenlenen etkinliğe Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı’nın eşi Nurgül Dağlı, Düzce Belediyesi Meclis Başkan Vekili Gönül Asuk, ve davetliler katıldı. Katılanlara yakalarına meme kanseri farkındalık rengi olan pembe renkte kurdele takıldı.

Meme kanserine bağlı ölümler tüm kanser gurupları arasında ikinci sırada yer aldığını işaret eden Kent Konseyi Kadın Meclisi Üyesi Hediye Gökçe , "Kanser gibi tedavisi uzun süreli olan yaşam kalitesini azaltan durumlarda hastanın sosyal ve manevi desteğe olan gereksinimi daha da artar. Büğün dünyada her 10 kadından ikisi meme kanserine yakalanmaktadır. Meme kanserine bağlı ölümler tüm kanser gurupları arasında ikinci sırada yer almaktadır.ödedi

Konuşmanın ardından ise kadınlar ellerinde bulunan pembe balonları gökyüzüne bıraktılar.

Görüntü Dökümü

---------------

Katılanlara pembe kurdele takılması

Hediye Gökçe’nin açıklamaları

Pembe balonların uçurulması ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()

======================================