DHA YURT BÜLTENİ-13

1)RAHİP BRUNSON, 4'ÜNCÜ KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

İZMİR'de terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson, yarın 4'üncü kez hakim karşısına çıkacak. Duruşmada aralarında gizli tanıkların da bulunduğu kişilerin dinleneceği öğrenildi. Brunson'u bugün ABD Büyükelçiliği'nden bir görevli ziyaret etti.

İzmir'de terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanırken, tutukluluğu 'sağlık sorunları' gerekçe gösterilerek geçen 25 Temmuz'da ev hapsine çevrilen ABD'li rahip Andrew Craig Brunson, yarın bir kez daha hakim karşısına çıkacak. Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda yapılacak olan duruşmada, aralarında gizli tanıkların da bulunduğu kişilerin dinleneceği öğrenildi. Avukat İsmail Cem Halavurt, müvekkilinin ev hapsi kararının kaldırılmasını beklediklerini ifade etti.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla 9 Aralık 2016'da tutuklanan ABD'li rahip Brunson hakkında hazırlanan iddianamede, Brunson'un din adamı görüntüsü altında söz konusu terör örgütleri adına suç işlediği ve genel stratejileri kapsamında eylem birlikteliği içinde olduğu, örgütlerin amaçlarını bilerek ve isteyerek iş birliği yaptığı ifade edildi. Brunson'ın FETÖ'nün üst düzey mensupları ile kod isimlerini bilerek görüştüğü, bu kapsamda örgütün sözde eski Ege Bölgesi imamı firari Bekir Baz ve yardımcısı Murat Safa ile 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçlamasından yargılanan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Başkanı Taner Kılıç ile görüşmeler yaparak strateji belirlediği iddia edildi.

BAŞARISIZ DARBE TEŞEBBÜSÜNDEN ÜZÜNTÜ DUYMUŞ

Brunson'ın ABD'li bir askere gönderdiği 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin başarısız olmasından üzüntü duyduğuna ilişkin mesaj içeriklerine yer verilen iddianamede, cep telefonundaki, "Türkleri sallayacak bazı olayları bekliyorduk. İsa'ya dönmek için gerekli koşullar oluştu. Darbe teşebbüsü bir şoktu. Birçok Türk geçmişte de olduğu gibi askeriyeye güvendi ancak bu sefer çok geçti. Ve darbe teşebbüsünden sonra bu başka bir sallama. Sanırım olaylar daha da kötüye gidecek. Sonunda biz kazanacağız" mesajı da dosyaya eklendi. Teknik incelemede de sanık Brunson'ın, görüşmediğini öne sürdüğü FETÖ'nün sözde Ege bölge imamı firari sanık Bekir Baz ile birbirlerine çok yakın yerde 293 kez GSM sinyali de tespit edildi.

TUTUKLULUĞU EV HAPSİNE ÇEVİRİLDİ

Mahkeme, 25 Temmuz 2018 tarihinde dosya üzerinde yaptığı incelemede, Brunson'ın tutukluluğunu ev hapsine çevirerek, sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirdi. Ev hapsinin kaldırılması için İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne yapılan başvuru reddedildi, üst mahkeme olarak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen dosya için ikinci kez ret kararı çıktı. Yerel mahkemenin itirazları reddetmesinden sonra Brunson'un avukatı İsmail Cem Halavurt, bu kez de kısa süre önce bireysel başvuru hakkını kullanıp Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu.

BRUNSON'A ÖZEL ZİYARET

Rahip Andrew Craig Brunson'u bugün, İzmir'in Alsancak semtindeki evinde ABD Büyükelçiliği'nden bir görevli ziyaret etti. Büyükelçilik görevlisi saat 12.30'da girdiği Brunson'un evinden 13.30'da ayrıldı. Medya mensuplarına herhangi bir açıklama yapmayan görevlinin, yarınki duruşmayı da takip edeceği öğrenildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şubesi ekiplerinin Brunson'un evinin bulunduğu sokaktaki geniş güvenlik önlemleri sürüyor.

Görüntü Dökümü

---------------

- Büyükelçilik görevlisinin aracının Brunson'ın sokağından ayrılması

- Sokaktaki polislerden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Taylan YILDIRIM, Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

======================================

2)RİZE'DE DERE ORTASI İNŞA EDİLEN 4 KATLI BİNANIN YIKIMI BAŞLADI

RİZE'de, çarpık yapılaşmanın simgesi haline gelen ve yıkımı gerçekleştirilen 7 katlı binanın ardından 40 yıl önce arazi yetersizliği nedeniyle kurs, kütüphane ve cami lojmanlarının yer aldığı dere yatağının ortasına inşa edilen 4 katlı binanın da yıkımı başladı.

Rize'de, 2 Ağustos'ta, 24 saatte metrekareye düşen 100 kilogram dolayında şiddetli yağışın etkisiyle oluşan selde Muradiye beldesi Kömürcüler köyünde, gündeme gelen dere yatağına inşa edilen 7 katlı binanın yıkımı tamamlandı. 7 katlı bina ile yeniden gündeme gelen çarpık yapılara aynı bölgede bir yenisi daha eklenmişti. Muradiye beldesi Mesudiye Mahallesi'nde 40 yıl önce arazi yetersizliği nedeniyle kurs, kütüphane ve cami lojmanlarının yer aldığı 4 katlı bina dere yatağının ortasına inşa edildiği ortaya çıktı. Her iki yanından dere akan bina, sağanak yağışlar sonrası meydana gelen selde yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı, dere yatağının önünü tıkadığı için taşkınlara neden oldu.

BAŞKAN, 'ALLAH'IN YARDIM ET BATIYORUZ' DEMİŞTİ

Muradiye beldesinde son yaşanan sel taşkınına neden olan bina, ev ve işyerlerinin zemin ve bodrum katlarının su altında kalmasına yol açtı. Muradiye Belediye Başkanı Musa Süreyya Balcı da sel taşkını sırasında 'Allah'ım yardım et batıyoruz' paylaşımında bulunmuştu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 4 katlı bina için de yıkım kararı aldı. Kamulaştırılan binanın bedeli Muradiye Belediyesi'ne ödendi. Belediye yeni bir alanda kütüphane ve lojman binaları inşa edecek. Kömürcüler köyünde, 7 katlı binanın yıkımının tamamlanmasının ardından dere ortasındaki 4 katlı binanın da yıkımına başlandı. Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğü yetkililerinin de nezaret ettiği yıkımın 3 gün süreceği belirtildi.

BELEDİYE BAŞKANI:RİSK ORTADAN KALKIYOR

Muradiye Belediye Başkanı Musa Süreyya Balcı, 40 yıl önce iki derenin birleştiği noktaya kurs binası olarak inşa edilen yapının sel taşkınlarında belde için risk oluşturduğunu belirterek "Beldemizin sellerde en riskli binası buydu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın planlaması ile binanın yıkımına başladık. Derelerin önünü açacağız ve büyük bir sorundan kurtulmuş olacağız. 2-3 gün içinde yıkım tamamlanacak. Derenin üzerini açarak beldemizdeki çarpık yapılaşmaları önlemiş oluyoruz. Dere kenarlarındaki yapılaşmalara müdahale etmiş oluyoruz. Bu bizim için başarıdır. Yıkılacak binanın yerinde yeşil alan ve çay bahçesi yapacağız" dedi.

Görüntü Dökümü

---------------------

Bina yıkım detayları

Başkan Musa Süreyya Balcı açıklaması

Drone ile binanın detayları

Detaylar

Haber-Kamera: Aytekin KALENDER RİZE-

======================================

3)GAZİANTEP'TE TIPTA İNOVASYON BULUŞMALARI

GAZİANTEP'te Sanko Üniversitesi tarafından düzenlenen 'Sanko Üniversitesi Tıpta İnovasyon Buluşmaları'nın dördüncüsünün açılışı gerçekleştirildi.

Sanko Üniversitesi Sani Konukoğlu Araştırma ve Uygulama Hastanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen kongreye; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, Sanko Üniversitesi Rektörü Güner Dağlı, Sanko Sağlık Bilimleri Enstitüsü Moleküler Tıp Anabilim Dalı Başkanı İlker Saygılı, yurt içi ve yurt dışından inovatif çalışmalar yapan çok sayıda araştırmacı katıldı. Mobil sağlık ve derin öğrenme, kronik hastalıklar, dönüşümsel teknoloji ve inovasyon, nanotıp, nutrigenetik ve doğal ürünler, akıllı ilaç tasarımı ve biyoteknoloji gibi güncel konuların tartışılacağı kongrede, katılımcıların sözlü ve poster sunumlarını içeren özel oturumlar 11-13 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Kongrenin açılışında konuşan ve bilim insanlarının özelliklerini anlatan Sanko Üniversitesi Rektörü Güner Dağlı, "Bilim insanlarının iki farklı özellikleri vardır. Bunlardan ilki, bilim insanları bilgiye sahip oldukça, bilgiyi kullandıkça bilginin büyüklüğü karşısında ne kadar az bildiğini ve o denizin içersinde ne kadar küçük bir damla olduğunu fark edip, gurur ve kibirden vazgeçmeleridir. Bilim insanları çok mütevazı insanlardır. İkinci özellikleri de öğrenme meraklarını kaybetmemeleridir. Bir kitapta okumuştum; 'aslında akademisyenler öğrenmekten bıkmayan kronik öğrencilerdir' yazıyordu. Bu söz benim çok hoşuma gitti" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise yeni hedeflerinin Gaziantep'i üniversiteler ve kongre turizmi şehri yapmak olduğunu ifade etti. Şahin, şöyle konuştu:

"Yeni hedefimiz, üniversiteler şehri ve kongre turizmi şehri olmak. Bu güzel çalışmayla birlikte hedefimize hızla ilerliyoruz. Aslında inovasyon tarihi insanlık tarihidir. İnovasyon tarihi medeniyet tarihidir. İnovasyonla ilgili yaptığımız ve yapacaklarımız anlatıldı. Bana göre inovasyon tarihi zihinsel dönüşüm tarihidir. 'Bize icat çıkarma' zihniyetinden bugün 'Büyük düşünün' dediğimiz dönemi hızla yakalıyoruz. Her şeyin başı beşeri sermayedir. Bugün biz tıp dünyasında onurla ve gururla bütün dünyaya entegre olmanın büyük bir şerefini yaşıyoruz. Bu da beşeri sermayedir. İnsana yatırımdır. Ailelerimizde en akıllı çocukları tıp dünyasına veriyoruz. Beşeri sermayeyi ne kadar kuvvetlendirirsek ne kadar güzel sonuçlar aldığımızı görüyoruz. Bugün hepimiz Aziz hocayla övünüyoruz, gurur duyuyoruz."

Kongrede, Bilimsel Sekretarya tarafından belirlenen en iyi sözlü ve poster sunumları ödüllendirilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------

- Toplantıya katılanlar

- İstiklal Marşı'nın okunması

- Güner Dağlı'nın konuşması

- Fatma Şahin'in konuşması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 378 MB