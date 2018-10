DHA YURT BÜLTENİ 13

Afganistan'dan kaçtılar, İstanbul yerine Adapazarı'nda bırakıldılar

ADAPAZARI(Sakarya),() - AFGANİSTAN'dan kaçıp kaçak yollardan Türkiye'ye giren 5 ailenin bulunduğu 30'a yakın göçmen, İstanbul'a gitmek için anlaştıkları kişi tarafından Malatya'da bırakıldı. Yeniden İstanbul'a gitmek için anlaşan aileler bu kez ise Adapazarı'nda bırakıldı. Aileler, otele yerleştirilirken, İl Göç İdaresi'nde işlemlerine başlanıldı.

Afganistan'dan kaçan yaklaşık 30 kişinin bulunduğu 5 aile, Türkiye'ye Van'dan kaçak yollarla girdi. Afgan aileler göçmen kaçakçısı bir şebeke ile İstanbul'a gitmek için anlaştı. Otobüslerle yola çıkan aileler, dolandırıcı şebeke tarafından Malatya'da bırakıldı. İlk şoku burada yaşayan aileler, Malatya'dan anlaştıkları başka bir şebekenin aracıyla İstanbul'a ulaşmak için yeniden yola çıktı. Afgan aileler, 'Burası İstanbul' denilerek önceki gün gece saatlerinde Adapazarı Karaman Mahallesi'nde otobüsten indirildi. Kendilerini İstanbul'da zanneden Afgan aileler, bölgedeki içi boş olan bir iş merkezine sığındı. Sakarya Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün ilgilendiği aileler burada 1 gece geçirdi. Sabah yetkililer tarafından alınan Afgan aileler, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin tahsis ettiği otellere götürüldü. Aralarında küçük yaşta çocukların, gençlerin ve yaşlıların bulunduğu 5 aile, geceyi sıcak yataklarında geçirdikten sonra bu sabah Sakarya İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne getirildi. Afgan ailelerin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Karaman Mahallesi Muhtarı Mustafa Çalık, kaçakçılık şebekesinin yaptığının hainlik olduğunu ifade ederek, "Cumartesi akşama doğru bana bu konu intikal etti. Daha sonra hemen resmi kurumlarla iletişimi sağladım. İş merkezi vardı, oraya aldık hepsini. Bunlar Türkiye daha yaşanabilir bir ülke olduğu için, kendi ülkelerinde savaş olduğundan dolayı buraya gelmişler, kaçak yollardan giriş yapmışlar. Bizim duyduğumuz İran'a ilk olarak iltica etmişler, orası kabul etmeyince sınır dışı yapmış bunları, sonra Van'a gelmişler oradan da İstanbul'a götüreceklerine buraya bırakmışlar. Bırakan kişi de haindir. İstanbul'a götürecekse neden getirip buraya bırakmış?" dedi.

ADAPAZARI, ()

Başkan Gül'den adaylık başvurusu

KEMER Belediye Başkanı Mustafa Gül, CHP ilçe başkanlığına aday adaylık başvurusunu yaklaşık 2 bin 500 kişinin desteğiyle yaptı.

Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, 2019 Mart ayında yapılacak olan yerel seçimler için CHP'den aday adaylığı başvurusunu yaptı. Başkan Gül, kendisine ait Atatürk Bulvarı üzerindeki seçim ofisinden yaklaşık 2 bin 500 kişinin katılımıyla aynı bulvar üzerindeki CHP ilçe binasına kadar yürüyerek gövde gösterisi yaptı. İlçe binasına sığmayan kalabalık yol üzerinde Belediye Başkanı Mustafa Gül'ün adaylık başvurusunu CHP İlçe Başkanı Hüsnü Ünal'a verdikten sonra yapacağı balkon konuşmasını bekledi.

Aday adaylığı başvurusunun ardından konuşma yapan Başkan Mustafa Gül, iki dönem yaptıklarını anlatırken, vatandaşlardan bol bol alkış aldı. Seçimlerde siyasi ayrım olmadan herkesi kucakladıklarını belirten Başkan Gül, "Kısa süre içerisinde arkadaşlarımızla toplantı yaptık ve ilçe başkanımızdan da randevu alarak dosyamızı teslim etmeye geldik. Tabii sevilmek çok özel bir şey. Bugün 9'dan itibaren ofisime gittim, oturdum ve yüzlerce, binlerce kişinin bunu sahiplenmesi ve bunu iş zamanında yapmaları, hafta başı ve mesaileri var, bu beni çok duygulandırdı. Bu Kemer adına da önemli bir durum. Tabii ki burada her siyasi görüşten arkadaşlarımız da var. Önemli olan insanları bir araya getirebilmek ve beraber olabilmek. Biz siyasi hayatımızda ailece siyaset yaptık ama ailemizin üzerine siyaset yapmadık. Yani Kemer'in hiçbir varlığını, Kemer'in hiçbir değerini ve Kemer'e hizmet veren insanların hizmet verdikleri yerlerin içerisinde kendimize ait özel yerler almadık. Çocuklarımıza almadık. Kardeşlerimize almadık. Gül ailesinden herhangi birisine yer almadık" dedi.

Siyasi anlayışının tam anlamıyla sosyal demokrat düşünce olduğunu vurgulayan Başkan Gül, "Bu düşünceyi uygulayarak Kemer'de 3 dönem belediye başkanlığı yaptım ve yapmaya devam ediyorum. Bu uygulamanın Kemer'de özellikle belki 1994- 1999 yılları arasında gençtim, çok anlaşılamamış olabilir ama 2009 ile 2018 arasındaki bu düşüncemizin Kemer'de ne kadar önemli olduğu Kemer halkının bugün buraya gelmesinden belli oldu. Bugün 81 ilden baktığımız zaman Kemer'de yaşayan vatandaşımız bizimle birlikte burada. Her şehirden insanlarımız buraya gelmiş, hepsine teşekkür ediyorum. Gerçekten sevilmek önemli, eşiniz, çocuklarınız sevebilir, aileniz sevebilir ama sizden hiçbir çıkarı olmayan halkın bu kadar kişinin sevgisini almak gerçekten çok duygu dolu bir an" diye konuştu.

Bu duyguyu bana sanki 1989 yılında değerli Yusuf Öztop İl Başkanıma 26-27 yaşındayken götürüp Belediye Başkanı olacağım diye dosya vermiştim. O günkü heyecanım arzum isteğim neyse bugünde aynısını yaşadım. O heyecanı yaşadım. Onun için bana bu heyecanı yaşatan bu halk ve bu halk arkamızda olmasa buraya bugün gelip dosya verme cesaretinde bulunamazdık. Onlara çok teşekkür ediyorum. İlçe örgütümüze, aileme, çocuklarıma herkese teşekkür ediyorum. Kadın kolları Başkanımız, meclis üyelerimiz, Belediye personelimiz, daire müdürlerimiz, benim çalışma arkadaşlarım var bölge de görevlendirmiş olduğum hep beraber bir başarıydı bunu 2019'un Mart ayının 31'inde partimiz görev verdikten sonrada çalışmalarımıza devam edeceğiz. Biz

Kemer'de bayrağı dalgalandırmaya devam edeceklerini kaydeden Başkan Gül, şöyle dedi:

"Her türlü ayak oyunları, her türlü tezgahlarla mücadele ederek geldik. Onlara hazırlıklıydık. O hazırlıklarımız halen devam ediyor. Biz mücadelemizi sevgi, saygı, birbirine hürmet, yakınlık olarak verdik. Bundan sonra da öyle yapacağız. İnşallah Kemer dünyada özellikle Türkiye'de belediyecilikte örnek bir belediye. Örnek belediye anlayışımızı yıktırmadan çalışmamıza devam edeceğiz."

KEMER(Antalya), ()

Çankırı'da helikopter destekli trafik denetimi yapıldı

ÇANKIRI'nın Ilgaz ilçesi D-100 karayolunda İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri tarafından helikopter ve drone destekli trafik denetimi yapıldı.

İçişleri Bakanlığı’nın, ’100 Günlük Eylem Planı’ kapsamında harekete geçen Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik kazalarında can ve mal kayıplarının en aza indirgenmesi amacıyla helikopter destekli trafik denetimi yaparak, trafiği tehlikeye düşüren ve kurallara uymayan araçları havadan tespit etti.

Jandarma trafik ekiplerince D-100 karayolu üzerinde, hem havadan hem de karadan 'sağ şeritte-bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme/makas atma, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklama/park etme’ gibi ihlallerin önlenmesi maksadıyla trafiğin yoğun olduğu karayolları üzerinde helikopter destekli trafik denetimi yapıldı.

Trafik kuralları ve işaretlerine uymayarak trafiği tehlikeye düşüren araçlar helikopterle havadan tespit edilerek, karayolu üzerinde denetim yapan jandarma trafik ekiplerine bildirildi. Kurallara uymayan sürücüler hakkında trafik kanununun ilgili maddeleri gereğince gerekli yasal işlem uygulandı. Araç sürücülerini de kurallara uyma noktasında bilgilendiren jandarma ekipleri, trafik kazalarını en aza indirilmesi için benzer uygulamaların devam edeceğini bildirdi.

Havadan yapılan tespitler sonucunda 14 araca kural ihlalinden dolayı toplamda 6 bin 854 TL ceza uygulanırken 3 araçta trafikten men edildi. Yapılan uygulamada toplamda 163 araç ve 154 şahıs sorgulandı.

ILGAZ, (ÇANKIRI), ()

Kapıları plastik aparatla açıp evlere giren 2 kadın hırsız yakalandı

DÜZCE, () – DÜZCE'de, evlerin kapılarını plastik aparatla açıp hırsızlık yapan 2 kadın polisin operasyonu ile yakalandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Karaca Mahallesi'nde bir apartmanda şüpheli şahısların bulunduğu ihbarını aldı. Yapılan baskında Burçin K. ve Sedef V. yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan üst aramasında kapıların açılmasında kullanılan plastik aparat gözaltına alınan kadının ayakkabısında bulundu. 2 kişinin kapı kilidinin içeri girmesini sağlayan plastik aparatla kapıları açarak evlere girdiği belirlendi. Daha önce hırsızlık suçundan haklarında işlem yapılan Burçin K. ve Sedef V. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Burçin K. ve Sedef V. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DÜZCE, ()