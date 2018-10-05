DHA YURT BÜLTENİ 13

1)ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ALİ HEKİM'İN ANNESİ: OLMADI BÖYLE OĞLUM

BATMAN'da, yol yapım çalışmasının emniyetini sağlayan askerlerin bulunduğu zırhlı askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin asfaltın altına tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi soncu şehit olan askerlerden Jandarma Uzman Çavuş Ali Hekim (24), memleketi Isparta'da son yolculuğuna uğurlandı. Sedye üzerinde törene katılan şehidin annesi Ayşe Hekim, "Olmadı böyle oğlum" diyerek, gözyaşı döktü. Batman'ın Hasankeyf ilçesine bağlı Altınoluk ve Çelikköy köyleri arasında, Umutlu köyü yol ayrımında, dün devam eden yol yapım çalışmasının emniyetinin alınması amacıyla görevlendirilen askerleri taşıyan zırhlı aracın geçişi sırasında, PKK'lı teröristler tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Jandarma Uzman Çavuş Ali Hekim, 7 arkadaşıyla birlikte şehit oldu. Hekim'in cenazesi, dün saat 19.25'te askeri uçakla Isparta'ya getirilip, Şehir Hastanesi'nin morguna konuldu. Bugün saat 11.00'de morgdan alınan şehidin cenazesi, Isparta Belediyesi'ne ait cenaze aracı ile 15 kilometre uzaktalıktaki Kuleönü beldesinde, babaannesinin yaşadığı eve getirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, babası Hasan, annesi Ayşe, eşi Arzu, kardeşleri Burak ve Beyza, babaannesi Ayşe Hekim ile dedesi Muhammet Özdemir ve çok sayıda kişi tarafından tekbirlerle karşılandı. Cenaze aracı, evin önünde bekletilerek, dua edildi ve şehidin yakınlarından helallik istendi. Duanın ardından şehidin cenazesi, törenin yapılacağı valilik önündeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na götürüldü.

Cuma namazı sonrası gerçekleştirilen askeri tören ve cenaze namazına binlerce Ispartalı katıldı. Cenaze törenine İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Ataklı, Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Burdur Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Isparta milletvekilleri Süreyya Sadi Bilgiç, Recep Özel ve Mehmet Gökgöz, İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Isparta belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın da katıldı. Törene geç katılan Isparta Belediye Başkanı MHP'li Yusuf Ziya Günaydın, protokolde saf tutmak için kendisine yer bulamayınca şehidin kardeşi Burak Hekim'in önüne geçerek, saf tuttu. Durumu fark eden AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Burak Hekim'i bulunduğu yerden yanına alarak, ön sırada saf tutmasına yardımcı oldu. Bilgiç ise arka sıraya geçti.

ŞEHİT YAKINLARI FENALAŞTI

Şehit Hekim'in annesi Ayşe Hekim, sağlık ekiplerinin kontrolünde sedye üzerinde alana getirildi. Şehit yakınları için ayrılan alanda sedyede bulunan, serum takılı Ayşe Hekim, "Olmadı böyle oğlum" diyerek, ağıt yaktı. Ali Hekim'in 25 gün önce evlendiği eşi Ayşe Hekim, gözyaşlarını tutamazken, tören sırasında fenalaşan şehit yakınları, sağlık ekiplerince sedyeyle alanda hazır bekletilen ambulanslara taşındı.Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşleyen'in kıldırdığı namazının adından şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Hekim'in cenazesi, Isparta Garnizon Şehitliği'ne toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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- Askerlerin omuzda gelmesi

- Aile görüntü

- Namaz görüntü

- Drone görüntüsü

- Detay

Haber: Mehmet ÇINAR-Nurettin ARKAN-Ali ÇEVİKBAŞ- Kamera:Mehmet KILIÇASLAN/ISPARTA, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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2)KIRIKKALELİ ŞEHİT YAHYA ŞEN GÖZYAŞLARI İLE UĞURLANDI

BATMAN'ın Hasankeyf ilçesinde, PKK'lı teröristlerin daha önceden asfaltın altına tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Yahya Şen (24), memleketi Kırıkkale'de düzenlenen törenin ardından gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Teröristlerin bulundukları askeri araca yönelik bombalı saldırısında yaralanan ve kaldırıldığı Batman'daki hastaneden alınarak askeri uçak ile Ankara GATA Hastanesi'ne getirilirken şehit olan Uzman Çavuş Yahya Şen'in cenazesi gece geç saatlerde Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi morguna getirildi.

Şehit Yahya Şen'in Kırıkkale Nur Camiindeki Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kırıkkale Valisi M. İlker Haktankaçmaz, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Kırıkkale milletvekilleri Ramazan Can, Halil Öztürk ve Ahmet Önal, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın oğlu Türgev Vakfı Genel Başkanı Bilal Erdoğan, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.Cenaze töreninde taziyeleri kabul eden baba Emrullah, anne Ayşe, ağabeyi Uzman Çavuş Metin ile ikiz kardeşi Zekeriya ve dedesi Ali Şen ile yakınları şehit Yahya Şen'in Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Şehidin annesi Ayşe Şen, "İnşallah gâvurun bebelerinden Allah hesabını soracaktır oğlum" diye feryat etmesi cenazeye katılanlara duygulu anlar yaşattı.Cenaze namazının ardından Şehit Şen'in tabutunu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Türgev Vakfı Başkanı Bilal Erdoğan da cenaze aracına kadar omuzlarında taşıdılar.

Şehit Yahya Şen'in cenazesi Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesi Akcakavak köyünde toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

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Cenaze den detay görüntüler

Cenaze'nin gelişi

Yakınlarının tabuta sarılmaları

İçişleri bakanı Soylu ve Türkcev Genel Başkanı Erdoğan ın gelişi taziyede bulunmaları

Cenaze namazından görüntüler

Toprağa verilmek üzere köye gönderilmesi

Haber-Kamera: Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, ()

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3)ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ NEŞET GÖK, ESKİŞEHİR'DE TOPRAĞA VERİLDİ

BATMAN'da el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan askerlerden Jandarma Uzman Çavuş Neşet Gök (25), memleketi Eskişehir'de düzenlenen törenen ardından, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Bekar olan şehit Uzman Çavuş Neşet Gök için Eskişehir Reşadiye Camii'nde tören düzenlendi. Törene Vali Özdemir Çakacak, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakçı, Ak Parti Milletvekili Harun Karacan, CHP milletvekilleri Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü, MHP Milletvekili Metin Nurullah Sazak, İYİ Parti Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu, şehidin babası Turan Gök, annesi Nurcan Gök, şehidin kardeşleri Burak (19) ve Batuhan (7), yakınları ile çok sayıda kişi katıldı.

ŞEHİDİN ANNESİ: 2 OĞLUM DAHA VAR

Anne Nurcan Gök, kendisine başsağlığı dileyen Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu'na, "iki oğlum daha var. Onları da yollayacağım askere" dedi.

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakçı da başsağlığı dilediği şehidin yakını kadınların "bunların temizleneceği yok" demesi üzerine, "temizleniyor, hiç merak etmeyin" yanıtını verdi.

İl Müftüsü Bekir Gerek, cuma namazının ardından cenaze namazını kıldırdı. Şehidin tabutu askerlerin omzunda top arabasına kadar taşındı. Cenaze törenine katılan kalabalık sık sık 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' ve 'Kahrolsun PKK' sloganı attı. Cenaze aracının bulunduğu yere kadar top arabasıyla götürülen şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu askerler tarafından tekrar omuzlara alınarak cenaze aracına konuldu. Anne Nurcan Gök, oğlunun tabutuna eleriyle dokunup gözyaşı döktü.

KÜÇÜK KARDEŞİ ASKER KIYAFETİ GİYDİ

Şehidin 7 yaşındaki kardeşi Batuhan Gök de cenaze törenine asker kıyafetiyle katıldı. Yarbay kıyafeti giyen Batuhan ağabeyini cenazesi geçerken selam verdi. Batuhan'ın bir süre önce Eskişehir'e izne gelen ağabeyi Neşet Gök'e tekrar birliğine dönmemesini istediğini, döndüğü takdirde şehit olabileceğini söylediği belirtildi.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Neşet Gök'ün cenazesi daha sonra Kanlıpınar Şehitliği'ne götürülerek burada gözyaşları içinde toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şehidin babası ve kardeşlerinin cenaze törenin olduğu camiye gelirken,

-Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunun askerlerin omzunda cami bahçesine getirilmesi,

-Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakçı'nın aileye taziyede buluması ve teröristlerin temizlendiğini söylemesi,

-Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu'nun aileye taziyede bulunurken,

-Annenin 2 oğlunu askere göndereceğini söylemesi,

-Korgeneral Ali Çardakçı'nın şehidin asker kıyafeti giyen 7 yaşındaki kardeşi Batuhan'ın yanağını okşayarak, teselli ederken,

-Cenaze namazından,

-Şehidin yakınları tabuta sarılıp ağlarken çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR /

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4)ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ OKAN DİNÇER, BALIKESİR'DE SON YOLCULUĞA UĞURLANDI

BATMAN'da yol yapım çalışmasının emniyetini sağlayan askerlerin bulunduğu zırhlı askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin asfaltın altına tuzakladıkları el yapımı patlayıcının infilak etmesi soncu şehit olan askerlerden Jandarma Uzman Çavuş Okan Dinçer (29), memleketi Balıkesir'de gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Batman'ın Hasankeyf ilçesine bağlı Altınoluk ve Çelikköy köyleri arasında, Umutlu köyü yol ayrımında, dün devam eden yol yapım çalışmasının emniyetinin alınması amacıyla görevlendirilen askerleri taşıyan zırhlı aracın geçişi sırasında, PKK'lı teröristler tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Jandarma Uzman Çavuş Okan Dinçer, 7 arkadaşıyla birlikte şehit oldu. Dinçer'in cenazesi, ilk olarak doğup, büyüdüğü Bigadiç ilçesine bağlı kırsal Bademli Mahallesi'ndeki evinin önüne götürüldü. Burada dua yapılıp, helallik istenmesinin ardından şehit Dinçer'in Türk bayrağına sarılı tabutu, köy meydanına getirildi.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Okan Dinçer için Bademli Mezarlığı karşısındaki meydanda cenaze töreni düzenlendi. Törene şehidin annesi Arife, babası Tezcan ve kardeşi Oktay Dinçer ile İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yusuf Hocaoğlu, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Yavuz Subaşı, Mustafa Canbey ve Belgin Uygur, CHP Balıkesir milletvekilleri Ahmet Akın ve Ensar Aytekin ile çok sayıda kişi katıldı.

Törende, şehidin annesi ile babası oğullarının tabutuna sarılıp, gözyaşı dökerken, kardeşi ise yanlarından ayrılmadı.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Okan Dinçer'in cenazesi, kılınan namazın ardından Bademli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

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Şehidin evinin önünde helallik alınmasından görütü.

Şehit cenazesinden genel detay görüntü.

Tabutun omuzlarda taşınmasından görüntü.

Haber-Kamera: Devrim DERİN/BİGADİÇ (Balıkesir), ()

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5)15 KİŞİNİN YARALANDIĞI ADIYAMAN'DA KARAKOL ÖNÜNDEKİ KAVGA GÜVENLİK KAMERASINDA



ADIYAMAN'da, iki grup arasında karakol önünde çıkan silahlı kavgada 15 kişi yaralandı, 10 kişi gözaltına alındı.

Olay, gece geç saatlerde Hocaömer Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında daha önce husumet olduğu öne sürülen Uçar ile Önemli aileleri fertleri karşılaştı ve kavgaya tutuştu. Olayı görenlerin ihbarıyla gelen polis, kavgaya karışanları ayırarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Yeşil Yurt Karakolu'na götürüldü. Kavgayı duyan ve karakol önüne gelen Uçar ile Önemli aileleri arasında da tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar yanlarında getirdikleri tüfekler ile birbirine ateş açmaya başladı. Takviye olarak gelen özel harekat polislerinin müdahalesi ile sonlandırılan kavgada yaralanan 15 kişi olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Kavgaya karıştığı belirlenen 10 kişi ise gözaltına alındı. Olayın ardından hastanelerde kavganın büyümemesi için çok sayıda polis güvenlik önlemi aldı.

Görüntü Dökümü:

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/////////////GÜVENLİK KAMERASI

Çatışmadan görüntüler

////// AKTÜEL GÖRÜNTÜLER / GEÇİLDİ

- Olay yeri

- Yaralılar ambulanslara taşınması

- Kavgada kullanılan tüfek

- Yolda bulunan boş kovanlar

- Polislerin önlem alması

- Olay yerinin inceleme yapması

- Yol trafiğe kapatılması

- Araçlarda arama yapılması

- Önlem alınması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera Mahir ALAN, ADIYAMAN,()

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6)BEDELLİ ASKERLİK YAPANLAR, YEMİN EDEREK TERHİS OLDU

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, bedelli askerlik kapsamında silah altına alınan 200 kişi, 21 günlük vatani görevlerini yemin ederek, tamamlayıp, terhis oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'nca Bedelli Askerlik 1'inci Celp Dönemi'nde temel askerlik eğitimlerini İslahiye'nin Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunan Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nda tamamlayan 200 kişi için yemin töreni düzenlendi. İlçe Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nda düzenlenen yemin törenine Gaziantep İl Jandarma Komutanı Albay Halil Uysal, İslahiye İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Tahta, Jandarma Komando Tabur Komutanı Binbaşı Vahit Sağdıç ve asker aileleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlanan törende, vatani görevini yapanlar, yemini ederek, terhis oldu. 21 günlük askerlik görevlerini yapıp, terhis olan 200 kişi, ailelerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Vatani görevlerini yapmanın mutluğunu yaşayanlar, asker selamıyla fotoğraf çektirdi. Oğlunun terhis törenine katılan anne, "Şehitlerimiz nedeniyle bu törende maalesef buruk bir sevinç yaşıyoruz. Çocuğumuz bedelli olarak askerliğini yaptı. Mutluyuz, üzerimizden bir yük kalktı" dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Jandarma Tabur Komutanlığı önü

- Yemin sonrası terhis olan askerlerin çıkışı

- Asker ve aileleri ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-)

154 MB

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7)MAHKUM YAKINLARINDAN ADLİYE ÖNÜNDE AF ÇAĞRISI

İZMİR Adliyesi önünde toplanıp, basın açıklaması yapan mahkum yakınları, Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) meclise sunduğu af ile ilgili yasa teklifinin kabul edilmesini istedi.

Bayraklı'daki İzmir Adliyesi önünde bir araya gelen 15 kişilik mahkum yakını, MHP'nin Meclis Başkanlığı'na sunduğu af ile ilgili yasa teklifinin kabul edilmesi amacıyla basın açıklaması yaptı. Grup adına basın açıklamasını okuyan mahkum yakınlarından Seyhan Başaran, "Sayın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dillendirdiği af talebi yüz binlerce kader mahkumunu ve ailesini kendisine müteşekkir bırakmıştır. Dikkat çekmek istediğimiz birkaç husus vardır. Herkesin bildiği üzere cezaevleri kapasitesinin üstünde bir doluluk oranına sahiptir. Sizin bilmeyip bizim yakınlarımız dolayısı ile bildiğimiz acı gerçek şudur ki, insani standartların epey dışında bir durum söz konusudur. Yerlerde yatandan tutun, yatağı sıra ile sahiplenene kadar hepsi bu ülkenin vatandaşıdır. Adalet olgusu, ülkemizin gaflete düşmesi için yoğun çaba harcamış olan FETÖ'cü hakimler yüzünden ağır tahribat almıştır. FETÖ/PDY, para akışını insanların özgürlüğü üzerinden sağlamış ve 4 bin 500 kadar hakim ve savcı ihracı var iken bu davaların yeniden görülmesinin devletimiz adına da meşakatli bir sonuç doğuracağını bildiğimiz için, ceza indirimi kabulümüzdür. Fakat unutulmaması gereken şudur ki FETÖ'cü hakimler cezaevine gönderirken bu ülkenin kendi vatandaşlarını madde madde ayırmamıştır. Kararlarını verirken düşündükleri tek şey, vatandaşı zorda bırakıp Türkiye'nin adalet olgusunu büyük bir tokmak ile parçalamaktır. Sayın Bahçeli, af çağrısını kader mahkumu çizgisinde bizzat yapmıştır fakat bugünkü taslakta kapsam dışı tutulan maddeler bir çok yuva için yaradır. Ağır tahrik altında yapılmış suçların da mevcut olduğunu ve devletimizin bu hususu da unutmamasını ve bir çare bulmasını arz ederiz" dedi. Başka Cumhuraşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm partilerin desteklerinden umutlu olduklarını belirten Başaran, "Amacımız kesinlikle mağdur yaratmak değil, mağduriyetimizi bildirmektir. Unutmayalım ki affetmek Allah'a, vatandaşına şans vermek de devlet erkanına düşen bir tutumdur. Söz konusu olan indiriminde ivedilikle hallolacağına inancımız ve güvenimiz sonsuzdur" diye konuştu.

Açıklamanın ardından mahkum yakınları adliye önünden ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Açıklamadan görüntü

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, ()

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ADANA'DA TERÖR OPERASYONU ()

8)14 KİŞİNİN SORGUSU SÜRÜYOR

Adana'da sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK ile Suriye uzantısı PYD/YPG propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 14 kişinin emniyetteki sorguları sürüyor. Polis, şüphelilerin evlerinde yaptığı aramalarda 4 ruhsatsız av tüfeği, bunlara ait çok sayıda fişek ve mermiler, 8 cep telefonu, bilgisayar, örgütsel doküman tespit edildi. Ayrıca ekipler, şüphelilerin sosyal medya hesaplarından terör örgütüyle ilgili paylaşımlar yaptığı da saptadı.

Görüntü Dökümü

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- Silahlar, mermiler ve cep telefonlarından genel ve detay görüntüler

SÜRE:01'10" BOYUT:129 mb

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, ()

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9)'ZARİFE', MİT VE POLİSİN OPERASYONUYLA MERSİN'DE YAKALADI



MERSİN'de, Belçika'da terör örgütü PKK tarafından Türkiye aleyhine düzenlenen sokak gösterilerini organize ettiği öne sürülen 'Zarife' kod adlı zanlı Zerif Y., MİT ve polisin ortak operasyonu ile yakalandı.

Terör örgütü PKK'nın Belçika'daki yapılanmasında yer aldığı iddia edilen Zerif Y.'nin (44) Türkiye'ye giriş yaptığı belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen istihbarat ekipleri, Zerif Y.'nin Mersin'in merkez Toroslar ilçesindeki bir eve gittiğini belirledi. Adresin tespit eden MİT ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eve operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan Zerif Y., Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne getirilerek sorgulandı. Zerif Y., işlemlerin tamamlanmasının ardından yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye gönderildi. Zerif Y., mahkemede silahlı terör örgütü üyesi olma suçlamasıyla tutuklandı.

Terör örgüt içerisinde 'Zarife' ismini kullanan Zerif Y.'nin, Zeytin Dalı Harekatı başta olmak üzere sınır güvenliği için düzenlenen faaliyetleri haksız göstermek ve Türkiye karşıtlığı oluşturmak amacıyla Belçika'da sokak gösterileri organize ettiği bildirildi. Zerif Y.'nin ayrıca terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posteri ve örgütü simgeleyen bez parçalarının asıldığı toplantılarda birçok kez konuşmacı olarak yer aldığı kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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- Zanlı adliyeye çıkartılırken

- TEM tabelası

- Emniyet Müdürlüğü'nün bina ve giriş görüntüsü

- Adliye binası ve tabelası

(BOYUT:109 MB) (SÜRE:54 saniye)

Haber-Kamera: MERSİN; ()

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10)ANNE ADİLE EROL: BAYRAM BİZE ÇOK ÇİÇEK GETİRİYORDU, SIRA BİZDE

TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde 2.5 yıl önce kaybolan 2 çocuktan biri olan Bayram Erol'un(8) annesi Adile Erol, oğluna ait 3 kemik parçasının toprağa verildiği mezarını ziyaret ederek, "Bayram bize çok çiçek getiriyordu. Artık sıra bizde. Biz getireceğiz çocuğumuza çiçeğimizi" dedi.Reşadiye'de 29 Aralık 2015 tarihinde, evlerinin yakınında oynayan Dursun Kaan Taşçı (5) ile Bayram Erol kaybolmuş, yaklaşık üç yıl boyunca güvenlik güçlerinin tüm aramalarına rağmen çocuklardan herhangi bir ize rastlanmamıştı. Ancak kısa süre önce Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, Mayıs ayı içinde Kelkit Çayı'ndaki çalışmaları sırasında HES göletinin mazgallarında bir ayakkabı, içinde çorap ve kemik parçaları buldu. Ankara'da yapılan DNA test sonuçlarından, bulunan kemiklerin Tokat Reşadiye'de kaybolan çocuklara ait olabileceği düşünülerek ailelerden de DNA örnekleri alındı. Testler sonucunda bulunan 3 kemiğin, kaybolan çocuklardan Bayram Erol'a ait olduğu anlaşıldı ve göz yaşları içinde 3 gün önce toprağa verildi

'BİR ANNE İÇİN ÇOK ZOR'

Bayram Erol'un annesi Adile Erol ve yakınları, ellerinde çiçeklerle Bayram'ın mezarını ziyaret ederek dua etti. Gözyaşları tutmayan anne Adile Erol, oğlunun mezar tahtasını öptü. Bayram'ın mezarı başında dua eden anne Adile Erol, ayrılırken "Hadi oğlum görüşürüz" sözlerini kullandı. Çocuğuna böyle de olsa kavuştuğunu anlatan anne Adile Erol, "Hiç bulamamak, hiç görememek daha kötüydü. Ama şimdi en azından gelip, onun ruhuna dua okuyacağımız bir mezarı oldu. Allah'a şükür. Böyle olmasını istemezdim. Takdiri ilahi yani. Bir anne için çok zor" dedi.

'ÇİÇEKLERİ ÇOK SEVİYORDU'

Bayram'ın çiçekleri çok sevdiğini ve bu yüzden çiçek getirdiklerini belirten Erol, "Çiçeği babası dün yaptırmış. Sağ olsun süslemiş. Bayram bize çok çiçek getiriyordu. Artık sıra bizde. Biz getireceğiz çocuğumuza çiçeğimizi. Her zaman çiçek topluyordu ve eve getiriyordu. Herkese çiçek veriyordu. Herkes çocuğuna bundan sonra daha çok sahip çıksın. Biliyorsunuz yürekler yandı. Başka çocuklara da kötü şeyler oldu. Onların da ailelerine Allah'tan sabır diliyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Anne ve yakınlarının mezar ziyareti

-Annenin oğlunun mezar tahtasını öpüp dua etmesi

-Çiçek bırakması

-Konuşmaları

-Detaylar

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/REŞADİYE (Tokat), ()