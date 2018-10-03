DHA YURT BÜLTENİ 13

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Aksu köyü yakınından geçen dereye lağımın karıştığını öne süren köylüler, bu duruma tepki gösterdi. İlçe merkezinin lağım suyunun dereye aktığını ileri süren köylüler, yetkililerden önlem alınmasını istedi.

Yüksekova ilçesine 7 kilometre uzaklıktaki Aksu köyü yakınından geçen Büyükçayı Deresi'ne lağım suyunun karıştığını iddia eden köylüler, tepki gösterdi. Hayvanların su ihtiyacını karşılayamadıklarını belirten köylüler, dereye akan lağım suyu nedeniyle çevreye kötü bir koku yayıldığını söyledi.

Yetkililerden, duruma çözüm bulunmasını isteyen Hamdullah Akdoğan, "Çay üzerinde bulunan yaklaşık 10 köyün hayvanları bu derede su içiyor. Tarım arazileri de bu derenin suyuyla sulanıyor. Yazın nehirde balık tutuyoruz, serinlenmek için yüzüyoruz. Ancak ilçe merkezine yapılan kanalizasyon suyu, bu nehre aktığı için artık ne yüzebiliyoruz, ne de balık tutabiliyoruz. Pis kokudan dolayı evlerimizden dışarıya çıkamaz duruma geldik. Yıllardır hayvanlarımız bu derede su içiyordu. Kanalizasyon suyu nedeniyle, hayvanlarımızın su ihtiyacını karşılayamaz duruma geldik" dedi.

Önlem alınmaması durumunda, birçok hayvanın telef olabileceğinden endişe duyduklarını belirten Akdoğan, dere üzerindeki köylerde bulunan 300 büyükbaş, 3 bine yakın küçükbaş hayvanın, kanalizasyon suyundan dolayı susuz kaldığını kaydetti.

'HAYVAN ÖLÜMLERİ OLUR'

Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Adnan Onay, lağım suyunun aktığı dere üzerinde acilen arıtma sisteminin yapılması gerektiğini, aksi taktirde hayvan ölümlerinin yaşanacağını kaydetti. Onay, "Kanalizasyonun aktığı derede, acilen arıtma sistemi kurulmalı. Nehil çayına giden sular, hayvanlar ve tarım arazileri için kullanılan sudur. Zap suyundan Irak’a kadar, bu hayvanların hepsinin zehirlenmesi ve ölmesi söz konusudur. Onun için bir arıtma tesisin süratle yapılması gerekir" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Köylülerin nehir içine akan lağam suyu göstermez

-Köy sakinlerin nehir etrafından gezmesi

-Nehrin kenarında büyükbaş hayvanların otlanması nehir içinde su ihtiyaclarının karşılaması

-Küçükbaş hayvanların su içmesi için nehre gelmesi

-Genel detaylar

-Köy skinlerinden Hamdullah Akdoğan ile röp

-Köy sakinlerinden İslam Akdoğan ile röp

-Çevrenden detaylar

-Koyun sürünun çobanın hatalanan koyunların göstermesi

-Genel detaylar

-Konu ile ilgili açıklama yapan Yüksekova Ziraat Odası başaknı Adnan Onay



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LPG'li otomobil alev alev yandı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde park halindeki LPG'li bir otomobilde çıkan yangın, cep telefonuyla görüntülendi.

Bodrum'un Yeniköy Mahallesi Turgutreis Caddesi'nde park halindeki bir otomobilden bugün sabah saatlerinde dumanların yükseldiğini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Alevler kısa sürede otomobilin tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, alevlere müdahale etti. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, otomobilin yanışı bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yanan otomobilin görüntüsü

-İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışması

Haber: Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()



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Üniversiteliler, ders için geldikleri Adli Tıpta gözyaşlarına boğuldular

GAZİANTEP Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri ders kapsamında ceset incelemek için geldikleri Adli Tıp Kurumu’nda cenazenin yakınlarının durumuna dayanamayarak gözyaşlarına boğuldular.

Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri Adli Tıp dersi kapsamında Adli Tıp Kurumu’nda ceset incelemesi yapmak için yaklaşık 100 öğrenci geldi. Cesedi inceledikten sonra dışarıya çıkan öğrenciler inceledikleri cesedin yakınlarını dışarıda sinir krizi geçirdiklerini görünce yardım etti. Cenaze yakınlarının bu durumunu gören öğrenciler gözyaşlarına boğuldu. Öğrenciler cenaze yakınlarının çocuklarıyla yakından ilgilendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Adli Tıp kurumu

- Ağlayan öğrenciler

- Öğrencilerin çocuklarla ilgilermeliri

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP ()

179 MB



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Otomobil park halinde TIR'a çarptı: 2 kişi yanarak ölü

ORDU'nun Ünye ilçesinde, park halindeki TIR'a arkadan çarptan otomobilde yangın çıktı, 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza Ünye ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu'nda saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Ünye yönüne giden Fatih Kargoğlu (34) yönetimindeki 52 DV 357 plakalı otomobil, Cevizdere mevkiinde yol kenarında park halinde duran Mehmet Can'a (67) ait 28 K 0888 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpanın etkisiyle otomobilde yangın çıktı. Otomobil sürücüsü ile araçta bununan Cemal Olgun (31) yanarak hayatını kaybetti. Cenazeleri itfaiye ekibi tarafından yangının söndürülmesi sonrasında çıkarılıp cenaze aracına konularak Ünye Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yanan araçtan cep telefonu görüntüsü

Haber-Kamera:Mücahit GÜREL/ÜNYE (Ordu), ()

(SÜRE:39 sn ) (BOYUT:7.92 MB)



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Doktorlardan meslektaşlarının öldürülmesine tepki

ADIYAMAN Tabip Odası üyeleri tarafından İstanbul'da hastası tarafından öldürülen doktor olayına tepki gösterdiler.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi poliklinikler önünde toplanan Adıyaman Tabip Odası üyesi 40 sağlıkçı, İstanbul Bahçelievler’de bulunan özel bir hastanede çalışan Psikiyatri Uzmanı Doktor Fikret Hacıosman'ın, eski hastası tarafından öldürülmesine tepki gösterdiler.

Adıyaman Tabip Odası Başkanı Doktor Memet Necip Gürlevik, meslektaşlarının silahlı saldırıda hayatını kaybetmesinin üzüntüsünü yaşadıklarını ifade etti. meslektaşımız daha silahlı saldırı sonucu kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Sağlık çalışanlarının her gün şiddete maruz kaldığını anlatan Gürlevik, "Sağlıkta şiddet dalgası azalmak bir yana hızlanmak da yaygınlaşmakta meslektaşlarımızın silahla yaralamaya veya öldürmeye varan infial yaratıcı boyutlar kazanmaktadır. Dün karşılaştığımız saldırı örneğin bir kaç ay önce Eskişehir'de yaşadığımız daha önceki nice benzerleri gibi sağlıkta şiddetin çok sayıda nedeninden birini yalınlıkla gözler önüne sermektedir. Bir Hekim'in hastane içerisinde ateşli silahla öldürülmesi sağlık kuruluşlarındaki güvenlik önlemlerinin yetersizliğinin artık göz ardı edilmeyecek ve ertelenmeyecek acil bir sorun olduğunu apaçık göstermektedir. Sorunu ve çözüm yollarını ele almak için TBMM Başkanı ve sağlık bakanı ile acil görüşme talebimizi kamuoyu önünde kendilerine bir kez daha iletiyoruz"dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Adıyaman Tabip Odası üyeleri

- Açıklama yapılması

- Sağlıkçıların dağılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

110 MB



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Samsun merkezli FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

SAMSUN merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 5'i kadın 9 kişi gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbarat çalışması sonucu FETÖ/PDY'ye yönelik olarak operasyon düzenlendi. Samsun kent merkezi, Bafra ilçesi Sinop ve Kars'ta gerçekleştirilen baskınlarda daha önce örgüte bağlı kurumlarda çalıştıkları belirlenen 5'i kadın 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden bazılarında örgütün şifreli haberleşme programı olan 'ByLock' bulunduğu ve sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptıkları iddia edildi. Şüpheliler Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Şüphelilerin emniyete getirilmesi

-Emniyet dışından detay

Haber-Kamera:SAMSUN, ()

(SÜRE:49 sn) (BOYUT:93.43 MB)



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1 kiloluk palamudun fiyatı 10 lira

SAMSUN'da Karadeniz'e açılan balıkçılar ağlarını palamut balığı ile doldurarak kıyıya dönüyor. Palamutta yaşanan bolluk fiyatların da düşmesine neden oldu. 1 kilogram ağırlığındaki palamut 10 TL'den satılmaya başlandı.

Karadeniz'de, 1 Eylül'de av yasağının sona ermesiyle 'Vira bismillah' diyen balıkçılar, ağlarını denize bırakmayı sürdürüyor. Karadeniz'de bolluğu yaşanan ve tanesi 15 liradan tezgahlara çıkan palamut, bolluk üzerine 1 kilogramı 10 liraya geriledi. Karadeniz'de palamut balığında yaşanan bolluk hem balıkçıları hem de vatandaşların yüzünü güldürüyor. Samsun'da balıkçılık yapan Habil Yurtseven (36), geçen hafta kestane karası fırtınası nedeniyle balıkçıların denize açılamadığını ve bu nedenle balık fiyatların arttığını belirterek, "Fırtınadan sonra balıkçılarımız tekrar Karadeniz'e açıldı. Bu yıl zaten palamutta bir bolluk var. Palamudun fiyatı fırtınadan sonra aşağı düştü. 1 kilogram ağırlığındaki palamut 10 liradan satılıyor. 2 palamut ile dört kişilik bir aile bir öğününü geçirebilir. 20 liraya 4 kişilik bir aile akşam yemeğini yiyebilir. Biz bu sezondan çok umutluyuz. Vatandaşlarımız bu sezon bol ve ucuz balık yiyecek" diyerek sözlerine şöyle devam etti:

"Geçen yıl hamsi yok denecek kadar azdı. Biz bu yıl hamsiden de umutluyuz. Şuan azar azar hamside avlanıyor. Önümüzdeki aylarda hamside de av miktarı artacak. Karadenizliler özledikleri hamsiye kavuşacak. Tabi balıkta bolluk yaşanması ve fiyatların düşmesi hem vatandaşların hemde balıkcıların lehine olan bir durum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Palamuttan detaylar

-Balıkçı tezgahından detay

-Balık alan vatandaşlar

-Röportaj

-Detaylar

(SÜRE:3.21 Dk) (BOYUT:377 MB)

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER/SAMSUN, ()



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Afyonkarahisar'da Dünya Yürüyüş Günü

AFYONKARAHİSAR İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla sağlık çalışanları ve vatandaşların katılımıyla yürüyüş etkinliği düzenlendi.

Sağlık Bakanlığı'nca obezitenin azaltılma çalışmaları kapsamında toplumda sağlıklı beslenme alışkanlıklarını geliştirmek, fiziksel aktivite düzeyini arttırmak ve sağlıklı yaşam kültürünün yerleşmesi amacıyla Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü ev sahipliğinde Dünya Yürüyüş Günü düzenlendi. Yürüyüşe İl Sağlık Müdürü Dr. Serhat Korkmaz, Afyonkarahisar Denetim Serbestlik Müdürü Mustafa Ersoy, İl Sağlık Müdür Yardımcısı Deniz Fırat, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Duran, sağlık çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Ellerinde dövizler ve pankartlarla yürüyen onlarca sağlık çalışanı ve vatandaş, sağlıklı yaşama yönelik önemi ortaya koydu. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi önünde toplanarak yürümeye başlayan grup Akarçay'da yürüyüşlerini egzersiz hareketleriyle tamamladı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Serhat Korkmaz, "Bu tür yürüyüşlerin sürekli olmasını temenni ediyoruz. Amaç farkındalık oluşturmaktır. Kısa bir yürüyüşle neler yapabileceğini görmek ve ses getirmeye çalışıyoruz" dedi.

'YÜRÜMEK VE SPOR YAPMAK GEREKİR'

Yürüyüşe katılan sağlık çalışanı Ayhan Duymuş, organizasyonun sağlıklı yaşam açısından önemli olduğuna değindi. Duymuş, "Bütün halkımızın her gün kendine zaman ayırarak sağlıklı yürüyüş yapması lazım. Günümüz yaşantısı psikolojik olarak bozuldu. Ama spor insanı rahatlatıyor. Her yönden sporu tavsiye ediyorum. Kendim 35 yıldır spor yapıyorum. Koşmayı ve yürümeyi seviyorum" diye konuştu.

Yürüyüşe birlikte çalıştıkları arkadaşlarıyla katılan Zehra Cirit, günün öneminin anlamlı ve farkındalık oluşturmak olduğunu kaydetti. Cirit, şöyle dedi:

"Herkese örnek olması ve hareketli bir hayat için yürüyüş en basit yapabileceğimiz etkinliktir. Herkese örnek olsun diye hep birlikte geldik. Buradaki amaç farkındalık yaratmaktır. Teknoloji geliştikçe insanların hayatı hareketsizleşiyor ve daha duran hale geliyor. Bunu biraz hareketlendirmek için örnek olması için hepimiz yürümeye geldik."

YÜRÜMEK İNSANI MUTLU EDER

Afyonkarahisar 112 Acil Çağrı Merkezi Başhekimi Dr. Gülsüm Doğan, yürümenin kalbe ve zihne fayda sağladığını vurguladı. Doğan, "Sağlık çalışanlarımızla birlikte örnek teşkil etmek için yürümeye başladık. Mutlaka vatandaşlarımız fırsat buldukça yürüsün. Hem kalp hem beyin hem zihin açılır. Yürümek insanları mutlu eder" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Yürüyüşe katılanlardan detay

- Pankart ve dövizlerden detay

- İl sağlık Müdürü Serhat Korkmaz'ın konuşması

- Yürüyüşten genel detay

- Yürüyüşe katılan Ayhan Duymuş ile röp

- Yürüyüşten detay

- Zehra Cerit ile röp

- Gülsüm Doğan ile röp

- Akarçay içerisinde yürürlerken

- Yürüyüş sonrası egzersiz hareketi yapılırken detay

HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, ()

