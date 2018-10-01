DHA YURT BÜLTENİ 13

1)ARTAN DÖVİZ KURU, EMİR İNANÇ'I BİYONİK KULAKTAN ETTİ



AYDIN'ın Efeler ilçesinde, kulakları doğuştan duymayan Emir İnanç Ödemiş'e (1) ameliyatla takılması düşünülen ve 'biyonik kulak' olarak bilinen koklear implant, döviz kurundaki artış nedeniyle temin edilemiyor. Sağlık Bakanlığı ile firmalar arasındaki anlaşmazlıktan koklear implant alınamayınca ameliyatı yapılamayan minik Emir İnan'ın ailesi, oğullarının duyabilmesi için yetkililerden yardım istedi. Efeler'de yaşayan, 3 yıllık evli Gülşah (30) ile Onur Ödemiş (31) çiftinin oğulları Emir İnanç'ın özel hastanedeki doğumu sonrası yapılan testlerde, kulaklarının duymadığı ortaya çıktı. Bunun üzerine minik Emir İnanç, Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi. Burada da aynı testlerin uygulandığı Emir İnanç, bu kez Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi. Minik Emir İnanç'a burada da bazı testler yapılıp, 'biyonik kulak' olarak bilinen koklear implant takılması için ameliyat yapılmasına karar verildi. İnanç çifti, doktor tercihi nedeniyle İzmir'deki Başkent Üniversitesi Hastanesi'ne sevklerini isteyip, ameliyat için 9 Ağustos'a gün aldı. Doğum günü olan, 1 yaşını dolduracağı 9 Ağustos'ta çocuklarının ameliyat olmasını bekleyen çift, aldıkları haberle yıkıldı. Artan döviz kuru sonrası firmalar ile hastaneler arasındaki anlaşmazlık nedeniyle koklear implant alımları durdurulunca ameliyat gerçekleştirilemedi.

'BENİM SESİMİ, KENDİ ADINI DUYSUN'

Yaklaşık 2 aydır oğlunun ameliyat olmasını beklediklerini belirten Gülşah Ödemiş, "Çocuğumun bana 'Anne' demesini en büyük isteğim. Benim sesimi, kendi adını duysun. Oğlumun, 18 aylık olana kadar dil gelişimi için duyabilmesi çok önemli. Eğer bu süreçte ameliyatı yapılırsa bu, oğlum için de benim için de iyi olacak. Devlet yetkililerinden bir an önce sorunun çözülüp, oğlumun ameliyatının yaptırılmasını istiyorum" dedi.

'ÖMÜR BOYU ÇALIŞSAK KARŞILAYAMAYIZ'

Muhasebecilik yaparak, ailesinin geçimini sağlayan Onur Ödemiş ise "Çocuğumuzun ameliyatını kendi imkanımızla da yaptırabiliriz ama bizim bütçemiz için bu çok zor. Bize çıkarılan fiyat tek kulak için marka ve kalitesine göre 100 ile 150 bin TL arasındaydı. İki kulak içinse 300 bin TL civarında bir maliyeti var. Koklear implantı kendi imkanlarıyla taktıranlar da var ancak devlet bize her 7 yılda bir değişim garantisi veriyor. Kendi imkanımızla taktırılırsa devlet bundan sonraki hiçbir aşamayı karşılamıyor. Bizim için çok pahalı cihazlar bunlar. Bütçemizi aşıyor. Belki de ömür boyu çalışıp da kazanamayacağımız paralar söz konusu. Bu nedenle devletin tekrar bu ameliyatlara başlayarak bu durumdaki çocuklara hayat vermesini istiyoruz" diye konuştu.

'SORUNUN ÇÖZÜLMESİ İÇİN ÇABA SARF EDİLİYOR'

Aydın İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz ise sadece biyonik kulakta değil birçok üründe bu sıkıntının yaşandığını belirterek, "Bu da dövizde yaşanan dalgalanmadan kaynaklanıyor. Ama çok önemli hayati konuların ameliyatı yapılıyor. Diğerleri ise sadece erteleniyor. Bu konu Sağlık Bakanlığı ile firmalar arasında yaşanan bir konu ve çözülmesi için de çaba sarf ediliyor" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Biyonik kulak takılmasını bekleyen minik Emir İnanç Ödemiş'in görüntüsü

-Anne Gülşah Ödemiş ile röp.

-Baba Onur Ödemiş ile röp.

( Haber-Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, ()

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2)NASA GÖREVLİSİ TÜRK BİLİM İNSANINDAN ESPRİ: GÜNEŞE ATEŞ ETMEK YETMEZ, FÜZE FIRLATMAK LAZIM

ADANA'da Yüreğir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Bilim Şenliği'ne telekonferansla bağlanan NASA'da görevli bilim insanı Umut Yıldız, bir kız çocuğunun sorduğu "Adana çok sıcak, güneşe ateş etmek serinletir mi?" sorusuna, "Ateş etmek yetmez, füze fırlatmak lazım" şeklinde espriyle yanıt verdi. Yüreğir Belediyesi tarafından Çukurova Üniversitesi, Bilim Teknoloji Üniversitesi, Türk Hava Kurumu, Çukurova Teknokent ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve TÜBİTAK'ın desteğiyle Atakent Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Parkı'ndaki Bilim, Tarih ve Kültür Kompleksi'nde 'Bilim Şenliği' düzenlendi. Şenliğin son gününde Adanalılar yıldızları ve ayı teleskoplarla gözlemleme şansı bulurken, NASA’da görevli Türk bilim insanı Umut Yıldız şenlik meydanında çocuklara NASA’da yapılan uzay çalışmalarını ve evrenin bilinmeyenlerini anlattı.

'GÜNEŞE ATEŞ ETSEK SERİNLETİR Mİ?'

Telekonferansın sonunda Umut Yıldız'a, bir kız çocuğunun sorduğu, "Adana çok sıcak, güneşe ateş etmek serinlememize yardımcı olur mu?" diye sordu. Soruya önce şaşıran Umut Yıldız, daha sonra, esprili şekilde, "Ateş etmek yetmez füze fırlatmak lazım füze" diye cevap verdi.

Umut Yıldız gülümseten soruya verdiği esprili cevabın ardından, "Kaliforniya’da çok sıcak ama biz burada güneşe ateş etmiyoruz, tabi ki faydası yok" dedi.

Görüntü Dökümü

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- NASA'da görevli Umut Yıldız ile tele konferans bağlantı

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE:01'08" BOYUT:126

Haber:Akif ÖZDEMİR-Kamera:ADANA,()

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3)EŞİ VE OĞLUNU ÖLDÜRDÜKTEN SONRA VURULARAK YAKALANAN ŞÜPHELİ SORGUDA

ADIYAMAN'da, uyurken oğlu ve yemek yaparken eşini öldüren ardından jandarmayla girdiği çatışmada yaralanarak yakalanan Bekir Avcı (66), tedavisinin ardından taburcu edildi ve sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Bekir Avcı, 1971 yılında eşi Fatma ile oğlu Mustafa'yı tabancayla öldürdüğü için girdiği cezaevinden 1974 yılında çıkarılan genel af ile salıverildi. Cezaevinden çıktıktan sonra ikinci kez evlilik yapan ve ardından ayrılan Bekir Avcı, 1991 yılında teyzesinin oğlu Mustafa Avcı'yı tabancayla öldürerek yeniden cezaevine girdi. 2 yıl cezaevinde kalan Avcı, daha sonra akli dengesinin yerinde olmadığına yönelik rapor ile serbest kaldı.Cezaevinden çıktıktan sonra Emine Orki ile dini nikah kıyarak beraber yaşamaya başlayan Bekir Avcı, geçen 24 Eylül günü Güzelyurt köyündeki evinde ilk olarak Sivil Havacılık Bölümü eğitimi için Iğdır'a gidecek olan ve uyuyan oğlu Enes'i (19), ardından mutfakta yemek yapan eşi Emine Orki'yi (56) tabancayla vurarak öldürdü. Çifte cinayetin ardından Bekir Avcı kayıplara karışırken, tabanca sesini duyanların ihbarıyla olay yerine gelen jandarma anne ve oğlun cansız bedenine ulaştı.

Olayın ardından yakalanması için çalışma başlatan jandarma, başka kişileri vurmak için köye gelen Bekir Avcı'yı 'teslim ol' çağrısına silahlı karşılık verince çıkan çatışmada yaralı olarak ele geçirdi. Köylülerin linç etmeye kalktığı ve jandarmanın engellemesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Avcı, tedaviye alındı. Bir haftadır hastanede tedavi gören Bekir Avcı, bu sabah doktorlarının onayıyla taburcu edildi. Bugüne kadar 2 eşi, 2 oğlu ve bir akrabasını öldüren Bekir Avcı, taburcu edilmesinin ardından jandarma tarafından gözaltına alınarak sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Jandarma önlem alması

- Şüpheli hastaneden çıkartılması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 170 MB

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4)ADIYAMAN'DA KAZADA ÖLEN ANNE- KIZ TOPRAĞA VERİLDİ

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen kazada yaşamını yitiren Leyla Atalay (34), Adıyaman'da, üvey kızı Elif Beyza Atalay (11) ise Gaziantep'in İslahiye ilçesinde toprağa verildi.

Gölbaşı'nın Haydarlı köyü yakınlarında dün öğle saatlerinde Mustafa Atalay yönetimindeki 46 PD 027 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı. Kazada, otomobilde bulunan Leyla Atalay olay yerinde, üvey kızı Elif Beyza ise kaldırıldığı hastanede ölürken, sürücü Mustafa ile oğlu Burak Can ise tedavi altına alındı.

Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Leyla Atalay yakınları tarafından memleketi Gölbaşı'nın Haydarlı köyünde toprağa verilirken, Elif Beyza için öğle saatlerinde İslahiye'de cenaze töreni düzenlendi. Akrabalarının kıldığı cenaze namazının ardından Elif Beyza, İslahiye Asri Mezarlığı'na gözyaşları arasında defnedildi.

Görüntü Dökümü

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- Cenaze namazının kılınması

- Cenazenin araca konması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP- ()

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 68 MB

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5)ÇANAKKALE’DE 57 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 57 kaçak göçmen, jandarma tarafından yakalandı. Yasa dışı geçişlere karşı önlemlerini sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık-Küçükkuyu sahil yolunda bir grup kaçak bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye düzenlenen operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 57 kaçak yakaladı.

Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirilen kaçaklar, işlemlerinin ardından Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Görüntü Dökümü

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-Kaçak göçmenlerden görüntü

Haber-Kamera: İpek YAVAŞ / AYVACIK (Çanakkale), ()

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6)FETÖ'DEN 2 YILDIR ARANAN DOKTOR YAKALANDI

AKSARAY'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında 2 yıldır hakkında yalama kararı bulunan doktor İsmail B(46), saklandığı eniştesinin evinde yakalandı.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü, İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, FETÖ soruşturması kapsamında 2 yıl önce hakkında yakalama kararı çıkan göğüs hastalıkları uzmanı doktor İsmail B.'nin bulunması için çalışma başlattı. Polis, yaptığı çalışma sonucu İsmail B.'yi Darıhüyük köyünde oturan eniştesi Mustafa T.'nin (67) evinde saklandığı belirledi. 2 yıldır köydeki evde saklanan İsmail B., bugün düzenlenen operasyonda kendisine saklanmasında yardımcı olan eniştesiyle birlikte yakalandı. İsmail B.'nin kapatılan Bank Asya'daki hesabında yüklü miktarda parasının bulunduğu, örgütün gizli haberleşme programı 'Bylock'u kullandığı, örgütün ildeki sağlık sektöründen sorumlu üst düzey yöneticisi ve örgütle bağlantısı olan bir şirketinde ortağı olduğu ileri sürüldü.

İsmail B. ve eniştesi Mustafa T., sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Şüphelinin sağlık kontrolüne getirilmesi

- Genel ve detay

(Haber- Kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ AKSARAY ))

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