DHA YURT BÜLTENİ 13

Tarihi binalara yazılar yazdılar

MERSİN’in Tarsus ilçesinde tarihi binaların üzerine sprey boya ile yazılan yazılar büyük tepki görürken, vatandaşlar yetkililerin duruma bir an önce el koymasını istedi.

Tarsus ilçesindeki Kızılmurat Mahallesi’nde geçtiğimiz yıllarda Kültür ve Turizm Bakanlığı, belediye desteği ile restorasyonu yapılan tarihi konaklara sprey boyalarla yazılar yazıldı. Bölgede bulunan ve restorasyonu yapılarak butik otel, cafe ve halen konut olarak kullanılan tarihi binaların duvarlarına sprey ile yazılan çeşitli yazılar tepki çekti.

Tarihi binaların duvarlarına yazılan yazılara tepki gösteren Tarsus Medya Mensupları Derneği (MEDYAD) Başkanı Okan Çalışkan, "Kimliği meçhul kişi ya da kişiler tarafında binaların duvarlarına yazı yazarak adeta kentin en önemli turist alanı, savaş halindeki bir mahallenin izlenimi ortaya koymuştur. Bu görüntü kentimize gelen yerli ve yabancı turistler ile biz Tarsus halkını çok üzmektedir. Özellikle Saint Paul kuyusunun bulunduğu alanda ve Tarihi Evler Sokağı'nda birçok binanın duvarlarına boya ile yazılar yazıldığı görülmektedir" dedi.

BİNALAR TAHRİP EDİLMİŞTİR

Tarihi konakların kentte yaşayan herkesin ortak değeri olduğuna dikkat çeken Başkan Çalışkan, "Kimisi aşk, kimisi racon kesen sözler yazarak, tarihi mekanı süsleyen binalarımız tahrip edilmiştir. Bu yöntemlerle kente hainlik etmektedirler. Yapılan suçtur, bu konu tarafımızca yetkilere ihbardır. Burada yazılan yazılar çok çirkin bir görüntü arz ederken, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler tarihi güzellik karşısında gördükleri tahripten üzüntü duyduklarını dile getirmekteler. Tarihi eserleri zarar verenleri uyaralım, gerekli mercilere bu durumu bildirelim. Kentimize ve tarihimize sahip çıkalım" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Çeşitli duvarlara ve tarihi evlere yazılan yazılar

-MEDYAD Başkanı Okan Çalışkan’ın yazıları göstermesi

-Yazılardan detay

-Turist grubun tarihi evleri gezmesi

- MEDYAD Başkanı Okan Çalışkan’ın açıklaması

SÜRE: 4'45ö BOYUT: 290 MB

Haber-Kamera: Tolunay DUMAN/TARSUS,(Mersin),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Şakalaşmanın sonunda kan aktı, o anlar güvenlik kamerasında

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki bir otelin 2 personeli arasındaki şakalaşma tartışmaya dönünce kan aktı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen o anlarda garson 17 yaşındaki Mustafa D., kavga ettiği 18 yaşındaki Arif Oruç'u tartışmadan 4 saat sonra uyuduğu şezlongda bıçaklarken görüntülendi.

Olay, dün sabah, İçmeler Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. Aynı otelde çalışan 18 yaşındaki Arif Oruç ile 17 yaşındaki Mustafa D., iddiaya göre, saat 03.00 sıralarında el- kol hareketi yaparak şakalaşmaya başladı. Bir süre sonra şakalaşma, tartışmaya dönüştü. Birbirine küfür eden iki personel, yumruk ve tekmeli kavgaya başladı. Araya giren mesai arkadaşları, kavga eden iki personeli ayırdı, birbirinden uzaklaştırdı. Bir süre sonra Arif Oruç, mesaisi bitince otelin sahiline giderek şezlonga uzandı. Mustafa D., olaydan 4 saat sonra sahile gelerek, uyuyan Arif Oruç'u bıçaklayıp kaçtı. Çağrılan sağlık ekiplerinin müdahalesiyle Arif Oruç, özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Karın boşluğu, sırtı ve vücudunun çeşitli yerlerinden 5 bıçak darbesi alan Arif Oruç'un, hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Polis tarafından yakalanan Mustafa D., alınan ifadesi ardından 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan adliyeye sevk edildi. Yaşanan bıçaklama olayı ise işletmenin güvenlik kameralarınca görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Otel güvenlik kamerası olay anı görüntüsü

- Adliye çıkartılan Mustafa D. Fotoğrafı



(KJ Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Edirneliler fırtınaya karşı anonslarla uyarılıyor

EDİRNE'de Yunanistan üzerinden yurda giriş yapması beklenen fırtına öncesi Edirne'de belediye vatandaşları sık sık anonslar yaparak uyardı ve gerekli önlemleri almasını istedi. Belediye tedbir amaçlı Meriç nehir kıyısındaki Kent Ormanı'nı da kapattı.

Yunanistan üzerinden yarın yurda giriş yapması beklenen ve Ege'nin yanı sıra Edirne'de de şiddetli yağışla birlikte etkili olması beklenen fırtına nedeniyle önlemler alınıyor. Edirne Belediyesi, Meriç Nehri kıyısında bulunan Kent Ormanı'nı fırtına nedeniyle olası ağaç devrilmelerine karşı geçici olarak kapatıldı. Belediye yetkilileri, vatandaşların can ve mal emniyeti açısından ormanlık alanda bulunmamalarını istedi. Belediye ses yayın cihazından sık sık anonslar yaparak vatandaşlar, önlem alması ve dikkatli olmaları yönünde uyarılıp, şöyle denildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, ilimizde 30 Eylül sabah saatlerinden itibaren tropikal fırtına beklendiği ve 1 Ekim 2018 sabah saatlerine kadar süreceği, ayrıca ilimizde 30 Eylül hazar günü kuvvetli yağış beklendiği bildirilmiştir. Fırtınaya karşı dikkatli olunarak, uçabilecek her türlü eşyanın sabitlenmesi veya açıkta bırakılmaması, ayrıca aşırı yağışlara karşı can ve mal güvenliği açısından gerekli tedbirlerin alınması halkımıza önemle duyurulur."

Edirne'de bugün hava sıcaklığı 18 derece olurken, vatandaşlar ve esnaflar da yarın beklenen fırtına için önlemlerini almaya başladı. Özellikle hafta sonlarında Yunan ve Bulgar turistlerin yoğun olarak alış verişe geldiği kentte esnaflar, hazırlıklarını tamamladıklarını ve durumu göre hareket edeceklerini söyledi. Kentte seyyar satıcılık yapan Osman İlketi, bugün çalıştığını ancak fırtına nedeniyle yarın çıkmayacağını belirterek, "Çok büyük bir fırtına varmış. Bugün bir parça ekmek aldık, yarın da çıkmamaya karar verdim" dedi.

Edirneli ciğerci Bahri Dinar, fırtına için tüm önlemlerini aldıklarını belirterek, işyerinde uçabilecek malzemeleri kaldırdıklarını belirterek, "

"Türkiye'de ilk kez karşılaşacağımız bir fırtına ile karşı karşıyayız. Biz lodos, karayelle büyüdük ama bilmediğimiz bir fırtına geliyor. Uçacak olan malzemeleri kaldırdık, diğerlerini ise iplerle birlikte bağladık" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Edirne'den ve Selimiye camisinden detaylar

Vatandaşlardan detaylar

Belediyeden yapılan anons

Esnaflarla röp'ler

muhabiri Ali Can Zeray anons

Edirne ve vatandaşlardan detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,()-



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Şanlıurfa’da, Suriyeli gerginliğine esnaftan ilginç çözüm

ŞANLIURFA’da 2 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı Türk ve Suriyeliler arasında yaşanan silahlı kavganın ardından bazı kişilerin Suriyelilere ait işyerlerine saldırıp zarar vermesiyle kentte çıkan gerginlik polisin müdahalesiyle engellendi. Olası durumlara karşı polisin teyakkuzda olduğu kentte Suriyeliler işyerlerini açmazken, bazı Türk esnaf ise işyerlerine ‘Vallahi bilahi Suriyeli değil Urfalıyız’ şeklinde yazılar yazdı.

Geçen Perşembe günü Osmanlı Mahallesi'nde birbirine komşu olan Türk ve Suriyeli ailelerin çocukları kavga etti. Ailelerinin de dahil olmasıyla büyüyen kavgada Suriyelilerin tüfekle ateş açması sonucu Mahmut ve Mesut Dağ kardeşler öldü, 3 kardeşleri ise yaralandı. Yaşananların ardından sosyal medya hasıplarından örgütlenen çok sayıda kişi Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı Eyyübiye, Osmanlı, Devteşti ve Atatürk mahallelerinde toplandı. Öfkeli kalabalık, mahallelerde Suriye uyruklu kişilerin ev ve işyerlerine saldırıp taş ve sopalarla zarar verdi. Polisin müdahalesiyle gruplar dağıtılırken, bu kişileri sosyal medyadan örgütleyerek sokağa çağırdığı belirlenen 8 kişi gözaltına alındı.

Tansiyonun düştüğü kentte olumsuzluk yaşanmaması için polis, Suriyelilerin yoğun yaşadığı semtlerde ve ana caddelerde yoğun önlem aldı. Yaşananların ardından kent merkezinde çoğu Suriyeli kendilerine ait işyerlerini bugün açmadı. Suriyelilere ait iş yerlerine yönelik zarar verilmesi üzerine bazı Türk esnafın ise işyerlerinin camına ‘Vallahi bilahi Suriyeli değil Urfalıyız’ yazısı astığı görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İşyerine Suriyeli değiliz yazan esnaf

- Esnafların açıklaması

- İşyerleri kapalı olan Suriyeliler

- Evlerini başka yere taşıyan Suriyeliler

- Gece Suriyelilere ait işyerlerine saldırılması

- Polis ekiplerinin önlem alması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-)

229-354MB



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Bakan Kurum, Cizre'de incelemelerde bulundu (2)

BAKAN KURUM: SİLOPİ’DEKİ KONUTLAR 15 EKİMDE TESLİM EDİLSİN

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Cizre ilçesindeki temaslarının ardından Çevre ve Şehircilik Bakan yardımcısı Fatma Varank, AK Parti Şırnak Milletvekili Rızgin Birlik, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş ile birlikte Silopi’ye geldi. Silopi’de terör mağdurları için İller Bankası tarafından yaptırılan Silopi rezerv alanında inşa edilen 522 konut inşaatını dolaşan Bakan Kurum, yetkililerden basına kapalı brifing aldı. Daha sonra konutlarda inceleme yapan Bakan Kurum’a yaklaşan bir vatandaş, mağduriyetini anlattı. Kiralık ev bulamadığını, konutların erkenden teslim edilmesini talep eden vatandaşın sözleri üzerine Bakan Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Vedat Gürgen’e, evlerin ne zaman teslim edileceğini sordu. Gürgen, elektrik abonelerini yapan hak sahiplerine konutların Ekim ayında teslim edileceğini söyledi. Bunun üzerine Bakan Kurum, evlerin 15 Ekim’e kadar vatandaşlara teslim edilmesini istedi.

Yöreye uygun, mahalle konseptinde tasarlanan evlerde incelemesini sürdüren Bakan Kurum, daha sonra karayolu ile Çalışkan beldesinde, operasyon sırasında toprağa tuzaklanan patlayıcının, infilak ettirilmesi sonucu şehit olan güvenlik korucuları Süleyman Tosun ve Halil Yelboğa’nın taziyesine katıldı. Taziyede konuşan Süleyman Tosun’un dayısı Tacettin Kurnaz, "Bu devlet için varız. Ruhumuz bu vatan için var, her zaman hazırız. Vatanımız sağolsun" demesi üzerine Bakan Kurum da, "Bugün geziyoruz. Şırnak’ta Silopi’de, Cizre’de her yere uzanacağız. Gitmediğimiz, basmadığımız toprağımız olmayacak inşallah. Allah herkese şehitlik nasip etsin. Biz bu mücadeleyi bırakmayacağız. Vatanımız sağ olsun, devletimiz sağ olsun" diye konuştu.

Taziye çıkışı Bakan Kurum, yol üzerinde, "kahrolsun PKK" sloganı atan çocukları görünce aracından inerek, bir süre çocukları izledi. Çocukların "şehitler ölmez vatan bölünmez" slogonana karşılık Bakan Kurum ve beraberindekiler de alkışlar ile destek oldu. Çocuklara oyuncak dağıtan Bakan Kurum ve beraberindekiler daha sonra helikopterle Şırnak’a geçti.

Görüntü Dökümü

-Bakan’ın konutlara girişi

-Bakanın çiçeklerle karşılanması

-Güvenlik önlemleri

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un konutları dolaşması

-Bakanın vatandaşı dinlemesi

-Bakanın 15 Ekim’de konutlar teslim edilsin demesi

-Şehit taziyesi

-Duaların okunması

-Şehidin dayısı ve bakanın konuşması

-Köylülerin Türk bayrağı açması

-Kahrolsun PKK sloganı

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak)

