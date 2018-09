DHA YURT BÜLTENİ 13

Bunalıma girip evindeki eşyaları balkondan attı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen 38 yaşındaki öğretmen C.S.B. (Cemile Saraç Balkan) cinnet getirip, 5'inci kattaki evinin balkonundan eşyaları aşağıya attı. Kapıyı çilingir yardımıyla açtırarak eve giren polis ekipleri, genç kadını kendisine zarar vermemesi için etkisiz hale getirip, sakinleştirerek hastaneye sevkini sağladı.

Eşinden bir süre önce boşandığı öğrenilen ve daha önce Nazilil Halk Eğitim Merkezi'nde görev yaptığı öğrenilen C.S.B., bugün saat 09.30 sıralarında Ordu Caddesi'ndeki evinin balkonuna çıkıp, eline geçirdiği mutfak malzemeleri ve çeşitli eşyaları aşağıya fırlatmaya başladı. Komşuları durumu polise bildirdi. Olay yerine tedbir amacıyla 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri de sevk edildi. Psikolojik sorunları olduğu ve daha önce 2 kez aynı şekilde evdeki eşyaları sokağa fırlatan C.S.B.'yi ikna etmek için uzun süre dil döktü. Ancak, genç kadını ikna edemedi. Bunun üzerine polis, 5'inci kattaki eve kapısını çilingir yardımıyla açtırarak girdi. C.S.B.'yi kendisine zarar vermemesi için etkisiz hale getiren polis, sakinleşmesini sağladı. Bu sırada aşağıda hazır bekletilen sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan yalnız yaşadığı öğrenilen genç kadın, Nazilli Devlet Hastanesi'ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolünün ardından C.S.B., ifadesine başvurulmak üzere Hürriyet Polis Merkezi'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-C.S.B.'nin (Cemile Saraç Balkan) evinin balkonunda eşyaları aşağıya atmasından görüntü

-Apartmandan görüntü

-C.S.B.'nin polis tarafından etkisiz hamle getirildikten sonra hastaneye götürülmesinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), ()



Amasya'da otomobil midibüse çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

AMASYA'da, otomobilin yol kenarında park halindeki midibüse arkadan çarpması sonucu meydan gelen kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün kent merkezi Ziyaret Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Tokat'ın Erbaa ilçesinden Amasya istikametine giden Mustafa Karademir (68) yönetimindeki 38 RT 017 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde duran bir mobilya fabrikasının işçi servisi olan 05 BB 726 plakalı midibüse arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti yanındaki Hatice Karademir (60) ise yaralandı. Yaralı kadın, olay yerine çağırılan 112 sağlık ekibi tarafından yapılan müdahale sonrası ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ölen sürücünün cenazesi de aynı hastanenin morguna götürüldü. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

-Cenazenin otomobilden çıkarılmasını içeren cep telefonu görüntüsü

(SÜRE:1.36 Dk) (BOYUT:51.56 MB)

Haber-Kamera:Sinan HARMANCI/AMASYA, ()

Diyarbakır'da 208 kilo kubar esrar ele geçirildi

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesi Duruköy mevkiinde uyuşturucu madde sevkiyatı yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, 208 kilo gram kubar esrar ile uyuşturucu satışında elde edildiği düşünülen 23 bin 400 lira para ele geçirildi.

Emniyet müdürlüğü Narkotik Suçlarla mücadele Şube müdürlüğü ekipleri kentte uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalar kapsamında Lice ilçesi Duruköy Mevkiinde uyuşturucu sevkiyatının yapıldığı aracı belirleyen polis, aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, ağırlığı 208 kilo gram kubar esrar maddesi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 23 bin 400 lira para ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenilirken, operasyon anı polis kameralarına yansıdı.

Görüntü Dökümü:

-Seyir halindeki araç

-Polislerin anonsu

-Aracın durdurulması

-Arçata yapılan arama

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR,()-



FETÖ'nün sözde orta ve lise öğrenim sorumlusu karı-koca yakalandı

SAMSUN polisi FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün orta öğrenim ve lise öğrencilerinden sorumlu 'bylock' kullancısı karı-kocayı düzenlediği operasyonla yakaladı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün sözde orta öğrenim ve lise öğrencilerinden sorumlu firari olan FETÖ kurumlarında görev yapan, gizli haberleşme ağı olan 'ByLock' kullandıkları tespit edilen faik Murat Sayıcı ve eşi Zeynep Sayıcı'yı Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi'ndeki gaybubet evinde 25 Eylül gecesi yakalayarak gözaltına aldı. Evde yapılan aramada bilgisayarlara ve dijital verilere el konulurken Zeynep Sayıcı'nın sahte kimlik taşıdığı tespit edildi. Zeynep Sayıcı'nın her iki telefonundan Bylock'a 2 bin 619 kere girdiği eşi Faik Murat Sayıcı'nın ise her iki telefonundan toplam 68 bin 614 kere giriş yaptığı tespit edildi. Öğrencilerin yurt içi ve dışı gezileri, eğitim ve öğrenimlerinden sorumlu olduğu iddia edilen karı-kocanın örgüt danışmanlarına öğrencilerle ilgili ise bilgi verdiği öğrenildi. Gözaltına alınan karı-koca emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü

-Adliyeden detay

-Şüphelilerin emniyete gelişi

(Süre: 58 saniye) - (Boyut: 110.92 mb)

Haber-Kamera: Hakan AKGÜN/SAMSUN, ()

Barakada yaşayan 6 kişilik aileye başkanın eşinden yardım eli

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in eşi Ebru Türel, barakada yaşayan 6 kişilik aileyi hayırseverlerle buluşturdu. Türel, hayırseverlerin aile için prefabrik bir ev yaptıracağını söyledi.

Kemer ilçesinde bekçilik yaptığı inşaatta 4 çocuğu ve eşiyle kalan Reşit Solumaz (44), yüksekten düştü. Belinden sakatlanan Solumaz, inşaattaki işinden de çıkarıldı. Beycik Mahallesi'nde babasına ait arsada birkaç metrekarelik bir baraka yapan Solumaz, zor şartlar altında yaşamaya başladı. Elektrik ve suyu bulunmayan barakada 4 çocuğunu okula göndermeyi başaran Solumaz, 590 liralık iş göremez maaşıyla yaşamaya çalışırken, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in eşi Ebru Türel'in dikkatini çekti.

Aileyi ziyaret eden Ebru Türel, ihtiyaçları belirledikten sonra çevresine durumu aktardı. Yardımlarla aileyi ziyaret eden Türel, şehirdeki sosyal işlere dahil olduğunu söyledi. Projeler üretmeye çalışırken, ihtiyacı olan ailelerin de yanında olmaya çalıştığını belirten Türel, haberinin olduğu her ihtiyaç sahibi aileye ulaşmaya çalıştığını kaydetti. Türel, "Bu aileden yakın zamanda haberdar oldum. 4 çocuklarını okutmaya çalışıyorlar. Belediyenin sosyal hizmetlerini buraya taşıdık, ancak bunlar ailenin düzenli bir yaşamı için yeterli olmuyor. Böyle olunca da araya hayırsever insanlar devreye giriyor" diye konuştu.

ROBİN HOOD GİBİ

Modern bir Robin Hood gibi davranıp, hayır yapmak isteyen insanlarla ihtiyacı olanları buluşturduğunu kaydeden Türel, "Yaşadıkları barakada banyo ve tuvalet gibi temel ihtiyaçlarını karşılayacak alanları yok. Hayırseverler ile görüştüm. Buraya prefabrik bir ev yaptıracaklar. Onlara güzel bir yuvada yaşama imkanı sunacağız. Her şey çocuklar için. Daha temiz ve hijyenik bir ortamda yaşayacaklar" dedi.

Solumaz ailesi de yardımlar karşısında duygulandı. Reşit ve Bircan Solumaz çifti, beklemedikleri yardımlarla çok mutlu olduklarını belirterek, Ebru Türel'e teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Evin dış plan görüntüleri

-Ebru Türelin konuşması

-Evin içersinden ve aileden detay görüntüler

504 MB//4.11SN



Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera:Emrah GÜL/ANTALYA,()

İYİ Partili Erozan: MHP'nin o gemiyi terk edeceği kanısındayım

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan, MHP'nin her an 'Cumhur İttifakı'ndan çekilebileceğini iddia etti. Erozan, "Ben MHP'nin her an o gemiyi terk edeceği kanısındayım, bu sorumluluktan sıyırmak için. Bu ekonomik çöküntünün vebalini MHP üstlenmek istiyorsa hodri meydan" dedi.

Partisinin 'İyilik Kervanı Yollarda' projesi kapsamında beraberindeki heyetle Yalova'ya gelen İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan, il binasına geçti. Göreve yeni atanan İl Başkanı Mehmet Çam ve yönetim kuruluna hayırlı olsun dileklerini ileten Erozan, ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. İYİ Parti'nin yerel seçimde bir ittifak arayışının olup olmayacağı sorulan Erozan, şunları kaydetti:

"İttifak kelimesi etrafında bir sorun var. Bu sorun yasal ve hukuki sorun bir defa. Her ne kadar orada bir başka ittifak içinde olacağız diyorlarsa da bunun yasal bir zemini yok. Çünkü bir evvelkinde bütün partiler anlaşarak genel seçimlerin ne gibi bir modelde gideceğine ilişkin bir tanımlama yaptılar ve bunu da kâğıda döktüler. Oyunun kuralları belliydi. Şimdi Cumhur İttifakı'ndan bahsediyorum. İsmi ittifak olacağa benzeyen, ismi 'bittifak' olabilecek öyle garip bir çalışma içindeler ve konuda da bir söz birliğine, söz derken de onun özde bir birlik olması lazım ki söze yansısın, onu da henüz beceremediklerini anlıyoruz biz. Şöyle bir dilemma var onların, tabii ki o ittifakın. Hangi koşullarda seçime gittiğimizi biliyorsunuz. Gemi karaya oturmuş su alıyor. Onların yapacağı her ittifak birinci ve ikinci kaptanın sorumluluğunu ortaya çıkaracak. Niçin, ben MHP'nin her an o gemiyi terk edeceği kanısındayım; bu sorumluluktan sıyırmak için. Bugün bu seçimlerin sonucunda sokaktaki insana yansıması daha henüz yansımaya başlıyor. Ekim ortasına gelindiğinde o 'Cumhur İttifakı'nda ben çatlakların çıkacağı kanısındayım. Bu ekonomik çöküntünün vebalini MHP üstlenmek istiyorsa hodri meydan."

Parti olarak kendi başlarına yola devam etme niyetinde olduklarını söyleyen Erozan, "Bizim iddiamız, kendi başımıza yola devam etmek. Bunu ben bugün söylüyorum ama bizim çalışmalarımızın düğmeye basılması büyük ihtimalle ekimin ikinci yarısında olacak. Isınma turları bittikten sonra olacaktır. O arkadaşlarımızla bir araya gelmemizin sebebi de o. Bize başka seçenekler de olabilir, derlerse değerlendirmeye alacağız ama bunun ismini koymak, ittifak mı, işbirliği mi, dirsek teması mı, kol kola girmek mi, bunların tarifini bugün yapmak için çok erken" diye konuştu.

Görüntü dökümü

-Genel başkan yardımcısı açıklama

Detaylar

Boyut:349 mb

Süre:3.07dk

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, ()-