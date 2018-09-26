DHA YURT BÜLTENİ 13

KÜTAHYA'da yaşları 15 ile 17 arasındaki 3 kişi, camide bulunan sadaka kutusundaki paraları çaldı. Güvenlik kameralarınca görüntülenen olay sonrası yakalanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay Yenidoğan Mahallesi'ndeki Nizamiye Camii'nde meydana geldi. A.Ö. (17), kardeşi E.Ö. (15) ve arkadaşı S.B. (16) akşam saatlerinde cemaatin dağılmasına yakın camiye geldi. Şüphe çekmemek için namaz kılar gibi davranan şüpheliler ardından müezzin odasının camını zorlayarak içeriye girdi. Şüpheliler odasındaki sadaka kutusu içerisinden 500 lira alıp kaçtı.

Cami imamının sadaka kutusundaki paraların çalındığının farkına varmasının ardından durum polise bildirdi. Polis ekipleri, cami içerisindeki güvenlik kamerası görüntülerinde olayı gerçekleştirenlerin daha önce hırsızlık suçlarından çok sayıda suç kayıtları bulunan A.Ö., kardeşi E.Ö. ve S.B. olduğunu belirledi. 3 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı, sevk edildikleri adliyede Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü dökümü:

-Güvenlik kamerasının kaydettiği 3 hırsızın cami içerisindeki görüntüleri

Haber-Kamera: KÜTAHYA /

Boyut: 365 MB - Süre: 5 dakika 59 saniye

======================================

ÇARPTIĞI KURYENİN BAŞINDAN AYRILMADI, ELİNİ TUTARAK DESTEK OLDU

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkarak otomobilin altına savrulan motosikletin sürücüsü Anıl Korkmaz(16) yaralandı. Korkmaz'ı ıslanmaması için aracından aldığı şemsiyeyle koruyan otomobil sürücüsü Yusuf Kalay, ambulans gelene kadar da elini bırakmadı.

Kaza, gece saatlerinde Orhanlar Mahallesi Vatan Caddesi'nde meydana geldi. Bir restoranda kuryelik yapan Anıl Korkmaz'ın kullandığı 67 LS 182 plakalı motosiklet, yağmurlu havada kontrolden çıkarak karşı yönden gelen Yusuf Kalay yönetimindeki 67 LU 101 plakalı otomobile çarptı. Savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Otomobilinden inen Yusuf Kalay, yerde yatan gence ilk müdahaleyi yaptı. 112 Acili arayan Kalay, aracından aldığı şemsiyeyle yaralı gencin başından biran olsun ayrılmadı. Kalay, yaralı gencin elini tutarak sakinleştirmeye de çalıştı. Gelen sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Korkmaz, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Korkmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayı gören Ercüment Aydoğmuş, "Yukarıdan aşağıya geliyordu. Otomobili gördü. Frene bastı ama duramadı. Frenleri tutmadı." dedi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

-Kaza yeri

-Otomobil sürücüsünün yaralı gencin başında beklemesi

-Yusuf Kalay'ın sürücü Anıl Korkmaz'ı sakinleştirmeye çalışması

-Sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Yaralının ambulansa alınması

-Ercüment Aydoğmuş ile röportaj

Süre: (4.13) Boyut: (775 MB)

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),()

==================================

1 LİRALIK ENERJİYLE 170 KİLOMETRE YOL ALIYOR

BOZOK Üniversitesi Makine Mühendisliği Fakültesi öğrencileri, 1 liralık enerji ile 170 kilometre yol yapabilen araç üretti.

İstanbul'da düzenlenen Shell, Eco-marathon Türkiye yarışmasında, 22 ekip arasında 5. olan araç, 2019 Yılı Temmuz ayında Londra'da düzenlenecek yarışmaya girmeye hak kazandı. Elektrikli araç hakkında bilgi veren Bozok Üniversitesi Makine Mühendisliği Fakültesi 3M-Electro topluluğu üyesi ve arcın sürücüsü Makine Mühendisliği Fakültesi son sınıf öğrencisi Sertaç Somuncu, aracın bataryası hariç motor dahil bütün aksamının kendi üretimleri ve yerli olduğunu söyledi. Aracın bir kilowaat enerji ile 160-170 kilometre yol aldığını belirten Somuncu, teknolojik olarak şuan piyasadaki elektrikli araçlardan bir eksiğinin bulunmadığını kaydederek, "Hatta fazla özellikleri var diyebiliriz. Sadece kullanıma uygun satılabilir hale dönüştürülmesi gerekiyor. Şuanda prototip olduğu için bu şekilde trafikte kullanılması doğru değil. Bir destek olsa çok daha farklı ürünler, günlük kullanıma uygun hale getirilebilir. İnşallah gelecek yıl Londra'da yapılacak dünya genelinden katılımın sağlanacağı yarışmada ülkemizi temsil edeceğizö dedi.

Mimarlık Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Doktor Mustafa Yaz da, elektrikli aracın motor, motor sürücüsü, yerleşik şarj cihazı, batarya yönetim sisteminin kendilerine ait olduğunu aktardı. Yaz, “Aracın tüm aksamı yerli. Oldukça pratik ucuz bir araba, geliştirilebilir. Ülkemizdeki firmaların desteği olursa memnun oluruz. Avrupa'ya gitmeye hak kazandık. Bu aracı üreten öğrencilerimize gurur duyuyoruzö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Otomobilden detay görüntü

-Otomobilin hareket halindeki görüntüsü

-Detay

- Bozok Üniversitesi 3M-Electro topluluğu üyesi Makine Mühendisliği Fakültesi son sınıf öğrencisi Sertaç Somuncu

- Mimarlık Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölüm başkanı Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Yaz

-Araçtan görüntü

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, ()-

BOYUT: 677.054 MB

======================================

SİNOP'TA 'KESTANE KARASI FIRTINASI' NEDENİYLE BALIKÇILAR DENİZE AÇILAMADI

SİNOP'ta halk arasında 'kestane karası' olarak adlandırılan fırtına nedeniyle balıkçılar Karadeniz'e açılmayıp limana demir attı.



Sinop'ta balıkçılar halk arasında 'kestane karası' olarak adlandırılan fırtına nedeniyle Karadeniz'e açılamadı. Sinop Limanı'na demir atan balıkçılar, Karadeniz'e açılmak için fırtınanın dinmesini bekliyor. Balıkçılık yapan Ahmet Gür, şiddetli rüzgar nedeniyle Karadeniz'e fırtına var. Hava muhalefeti yüzünden şuan da ufak balıkçılar, gırgırlar denize çıkamıyor. Birkaç gün böyle süreceğinden dolayı balık fiyatları biraz yükseldi" dedi.

Görüntü Dökümü:

----------------------

-Limana yaklaşan teknelerden detay

-Röportaj

-Detaylar

(SÜRE:1.29 Dk) (BOYUT:164 MB)

Haber-Kamera:Esra AKSU/SİNOP, ()

==================================

YOLCU OTOBÜSÜ SÜRÜYE DALDI, ÇOĞU GEBE 65 KOYUN TELEF OLDU

İZMİR'in Dikili ilçesinde, bir çobanın yolun karşısına geçirmeye çalıştığı koyun sürüsüne yolcu otobüsü daldı, büyük bölümü gebe 65 koyun, telef oldu.

Dikili'nin kırsal İslamlar Mahallesi'nde yaşayan çoban Eren Akın, bugün saat 02.30 sıralarında otlatmaya götürdüğü sürüsünü Çanakkale-İzmir Karayolu'nun kırsal Kabakum Mahallesi yakınlarında yolun karşısına geçirmeye çalıştı. Bu sırada Çanakkale - İzmir seferini yapan bir yolcu otobüsü sürüyü fark etmeyerek arasına daldı. Otobüsün çarptığı büyük bölümü gebe 65 koyun telef olarak etrafa saçıldı. Çoban Akın, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin tuttuğu tutanağın ardından yolcu otobüsü seferine kaldığı yerden devam etti. Günün ilk ışıklarına kadar karayolunun kenarında kalan telef olmuş koyunlar, karayolları ve Dikili Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından dozer yardımıyla toplanırken, yol temizlendi. Koyunlarının sigortalı olduğunu belirten çoban Eren Akın, telef olan koyunlarının, sigorta eksperinin tutanacağı raporun ardından açılacak bir çukura topluca gömüleceğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Telef olan koyunlardan görüntü

-Çoban Eren Akın ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Hüsnü EVREN / DİKİLİ (İzmir), ()