DHA YURT BÜLTENİ-13

1)EHLİYETİNE 2 KEZ EL KOYULAN SÜRÜCÜ, BU KEZ KAZA YAPTI

KONYA'da, daha önce 2 kez alkol aldıktan sonra araç kullandığı için ehliyetine el koyulan Ayhan Ç., bu kez alkollü olarak araç kullanırken kaza yaptı. Yapılan testte 2.30 promil alkollü olduğu belirlenen ve kazadan yara almadan kurtulan Ayhan Ç.'ye, 'alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmak'tan 4 bin 36 liralık para cezası kesildi. Kaza, sabah saatlerinde, merkez Selçuklu ilçesi Ahmet Hilmi Nalça Caddesi'nde meydana geldi. Ayhan Ç. yönetimindeki 42 BAL 49 plakalı otomobil, öndeki araca çarptıktan sonra bariyerleri aşarak, tramvay yoluna savruldu. Ayhan Ç., kazadan yara almadan kurtuldu. Polis ekipleri, yaptığı incelemede Ayhan Ç.'nin, daha önce 2 kez alkollü olarak araç kullandığı için ehliyetine el koyulduğunu belirledi. Ayhan Ç., yapılan testte yine 2.30 promil alkollü çıktı. Ayhan Ç.'ye, 'alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmak'tan 4 bin 36 liralık para cezası kesildi. Ayhan Ç. hakkında ayrıca 'kamu malına zarar vermek, tramvayın işleyişini durdurmak ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçlarında da hukuki işlem yapılacağı belirtildi.

2)AB TÜRKİYE DELEGASYONU BAŞKANI'NIN EŞİ İZMİR’DE BİSİKLETE BİNDİ



İZMİR’de Avrupa Hareketlilik Haftası’nın son gününde, Süslü Kadınlar Bisiklet Turu düzenlendi. Etkinliğe Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger ile eşi Marilena Berger de katıldı. Marilena Berger, bisiklete binerek kısa bir tur attı.

Avrupa Hareketlilik Haftası’nın son gününde, Konak’ın Meydanı’nda toplanan kadınlar, çiçekler ve balonlarla süsledikleri bisikletleri ile Süslü Kadınlar Bisiklet Turu için son hazırlıklarını yaptı. Kadınların etkinliğine, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ile eşi Marilena Berger de katıldı. Marilena Berger, burada bisiklete binerek kısa bir tur attı. Bir süre kadınlarla sohbet eden Berger çifti, daha sonra açıklama yaptı. Büyükelçi Christian Berger, Avrupa Hareketlilik Haftası’nın son günü, İzmir’de olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyledi. Bu haftanın hem Avrupa’da hem de Türkiye’de kutlandığını dile getiren Berger, "Türkiye’de 25 şehirde bu hafta kutlanıyor. Bu hafta ile bizim göstermek istediğimiz, şehirlerde sürdürülebilir bir hareketlilik gelişiminin mümkün olduğu. Şehirler ekonomi için çok önemli ama aynı zamanda trafik sıkışıklığı, kirlilik gibi sorunları da yaşayanlar yerler. Bisiklet, otobüs, toplu taşıma, metro ve gemi gibi bir takım alternatif ulaşım yolları ve yöntemlerini ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Bu haftanın bu öğleden sonraki en son etkinliği de Süslü Kadınlar Bisiklet Turu etkinliği. Gerçekten süslü ve hoş kadınlar etrafımızda" diye konuştu.

BERGER’DEN İZMİR’İN KADINLARINA TEŞEKKÜR

Marilena Berger ise İzmir’in kadınlarına teşekkür ederek, "Öncelikle bu güzel etkinlikleri sizlerle paylaşma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederiz. Aynı zamanda bu kadar güzel kadının İzmir’in de özgür havasından faydalanarak bisiklete bindiğini, metroyu kullandığını, diğer ulaşım yollarını kullandığını görmek bu etkinliklerde olduklarını görmek çok güzel. Bana her şeyin nasıl başladığına dair hikayenizi de teşekkür ederim. Bu gerçekten çok önemli çünkü Avrupa’da da sizin sayenizde artık çok daha fazla kadın bu tür etkinliklerde yer alıyor. Harekete halinde olan kadınlar dünyayı da hareketlilik geçirir. Dolaysıyla İzmir’den dünyanın geri kalanına ulaşıyorsunuz" diye konuştu.

Etkinliğin mimarı Sema Gür de Avrupa Hareketlilik Haftası’nı bu organizasyonla sonlandırdıklarını dile getirdi. Bu etkinliği 2013 yılından beri yaptıklarını hatırlatan Gür, herkese teşekkür etti.

3)KAYSERİ VALİSİ KAMÇI’DAN, AŞURE GÜNÜ’NDE LAİKLİK VURGUSU

KAYSERİ Hacı Bektaşi Veli Derneği ve Vakfı tarafından Muharrem Ayı nedeniyle 'Aşure Günü' düzenlendi. Vali Süleyman Kamçı, burada yaptığı konuşmada “Alevi kardeşlerimizin varlığı ve huzuru bizler için ne kadar önemliyse, samimi dindarlığa dayanan, bağnazlığa şiddetle karşı çıkan anlayışla, laiklik anlayışının muhafazası bakımından oldukça önemlidir.ö dedi.

Hacı Bektaşi Veli Derneği ve Vakfı tarafından Melikgazi İlçesi Battalgazi Mahallesi’nde bulunan Hacı Bektaşi Veli Cemevi'nde 'Aşure Günü' düzenlendi. Programa, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Alevi deyişleri ile başlayan programda konuşan Kayseri’de Hacı Bektaşi Veli Derneği ve Vakfı Başkanı Sadık Genç, birlik, beraberlik vurgusu yaptı.

Genç, “Hz. Hüseyin ölüme bile bile gitti. O hak yolunda, zalimin karşısında mazlumun sesi olmak için canını verdi. Biz Aleviler buna Hüseyni duruş deriz. Onun içindir ki Aleviler her daim zalimin karşısında mazlumun yanında olmuşlardır. Filistin’de, Suriye’de, Afrika’da, dünyanın hangi köşesinde bir zulüm varsa orası bizim için Kerbela’dır. Aşure çorbamızın için de değişik türde, tatta, çeşit çeşit gıdalar vardır. Nasıl ki toplumumuzun çeşitli renkleri iç içe varsa, aşurede böyledir. Bu nedenle bizler toplumumuzda hep beraber, birlik beraberlik içinde ağız tadıyla kardeşçe yaşamayı diliyoruz. Aşurenin buna vesile olmasını diliyoruz. Kayseri’deki birlik beraberliğin ülkeye örnek olmasını diliyoruz. Her siyasi görüşten insanlar bugün burada. İşte bu güzelliğin bütün ülkeye örnek olmasını gönülden diliyorum.ö şeklinde konuştu.

Aşure Günü’nde daha sonra Alevi Dedesi Ali Doğan, Kerbela’daki zulmü anlattı. Doğan, “İmam Hüseyin ve 72 şühedanın acımasızca ve günlerce susuz bırakılıp şehit edildikleri o gün insanlık tarihinin en acı katliamıdır. Bu ay yas, matem ayıdır. Bugünlerde ehlibeyt yastadır. Aşure de bütün canlı varlıkların bir araya gelip paylaşabileceği hak lokmasıdır. Allah tutulan oruçları, dağıtılan lokmaları kabul etsin. Birliğimiz bozulmasınö dedi.

“BİZİ PARTİ PARTİ, IRK IRK, MEZHEP MEZHEP BÖLMEYE ÇALIŞIYORLARö

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, konuşmasında “Biz birlikte güçlüyüzö ifadelerini kullandı. Çelik, şöyle konuştu: “Birlik, beraberlik, bir arada yaşama kültürü bizim ülkemizin gerçek gücü ve zenginliğidir. Bu güç olduğu müddetçe bizim sırtımızın kimse yere getiremez. Bizi fırka fırka, parti parti, ırk ırk, mezhep mezhep bölmeye çalışıyorlar. Zalim Batı fırka, fırka mezhep mezhep bizi bölmeye çalışıyor. Rabbim bizim birliğimiz sürdürsün. Bizim birliğimizi bizim coğrafyamızdaki milletler örnek alırsa, bu milletin sırtı yeri gelmez. Kan, gözyaşı biter. Allah birliğimiz, beraberliğimizi daim etsinö

“BİR OLALIM, İRİ OLALIM, DİRİ OLALIM’ SÖZÜ ÜLKEMİZ İÇİN EHEMMİYETLİ HALE GELMİŞTİRö

Daha sonra konuşan Vali Süleyman Kamçı ise laiklik vurgusu yaptı. “Bütün canlar bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruzö diyen Vali Kamçı, şunları söyledi: “Bugün canlar ile bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hz. Peygamberin torunu Hz. Hüseyin insanlığa ‘ben zalimlerle birlikte varlık içinde yaşamayı alçaklık, zalime karşı durarak gelecek ölümü yücelik sayarım’ diye selenmiş, zulme, haksızlığa karşı tavır almış ve bu uğurda aziz canını feda etmiştir. Bundan dolayı Alevi kardeşlerimiz için Hz. Ali ve Kerbela’da şehit edilen oğlu için Hz. Hüseyin’in mücadelesi basit bir taht, saltanat kavgası değildir. Bu mücadele mazlum ile zalimin mücadelesi, özgürlük ve esaretin ayrışmasıdır. Bu sebeple Alevi demek Allah aşığı demektir, Hz. Peygamber, Hz. Ali, Ehlibeyt aşığı dektir. ‘Bir olalım, iri olalım, diri olalım’ diyen, sevgi ve hoşgörü için mücadele eden Hacı Bektaş Veli’nin yolundan giden Alevi kardeşlerimiz ve bu anlayış bugün zor süreçten geçen ülkemizde her zamanki daha anlamlı, ehemmiyetli hale gelmiştir. Alevi kardeşlerimizin varlığı ve huzuru bizler için ne kadar önemliyse, samimi dindarlığa dayanan, bağnazlığa şiddetle karşı çıkan anlayışla, laiklik anlayışının muhafazası bakımından oldukça önemlidir. Her türlü farklılığı bir güzelliğe dönüştüren milletimiz bu bayrağın altında binlerce yıl olduğu gibi ortak hedeflerle birlik beraberlik için de zorlukların üstesinden gelmeye devam edecektir.ö Vali Kamçı, konuşmasında geçtiğimiz yıl Çorum’a Alevi Bektaşi Federasyonu toplantısına katılmak için giden ve yolda trafik kazası geçirerek hayatını kaybeden Alevi Dedesi Hasan Müldür’ü de rahmetle andığını ifade etti. Yapılan konuşmaların ardından Alevi Dedesi Veli Yanar, tarafından Aşure duası okudu. Duanın ardından katılımcılara aşure ikram edildi.

