DHA YURT BÜLTENİ - 12

İmam, öldürüldüğü eve tesisat tamirine yardım için gitmiş (2)

GÖREV YAPTIĞI CAMİDE CENAZE NAMAZI KILINDI

Sakarya'nın Erenler ilçesinde, İ.T.'nin tüfekle ateş açması sonucu yaşamını yitiren imam Ahmet Güldüğ'ün cenazesi mahallelinin omuzlarında görev yaptığı Bekirpaşa Merkez Camii'ne taşındı. İmamın oğulları Yusuf Güldüğ (28) ve Yunus Güldüğ (13) ile kızı Ayşe Güldüğ ayakta durmakta zorlanırken, gözyaşları arasında taziyeleri kabul etti. İmamın yakınları ve mahalleli cami bahçesini tıklım tıklım doldurdu. Ahmet Güldüğ'ün cenaze namazı imam olan kardeşi Cemal Güldüğ tarafından kıldırıldı. Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından imamın cenazesi baba evinin bulunduğu Çaykışla Mahallesi Cami'ne taşındı. İmamın cenazesi burada ikindi namazı sonrası kılınacak ikinci cenaze namazının ardından Çaykışla Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Cenaze namazının kılınması

- Tabutun taşınması

- Detaylar

Aziz GÜVENER Sakarya / Erenler ()

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YIKIM SIRASINDA EBABİL KUŞLARI KURTARILDI

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, yıkılacak bina ile yanındaki binanın arasına yuva yapan 3 ebabil kuşu son anda kurtarıldı. Duvar yıkılarak ebabil kuşu ile 2 yavrusu bakıma alındı.

Bugün öğle saatlerinde, Körfez Cahit Zarifoğlu Caddesi'nde 5 katlı binanın yıkımı sırasında yanındaki binada bulunan mali müşavir Gürbüz Aslan, kuş seslerini duyarak yıkılan binaya geldi. Kuş seslerinin geldiği yere bakıldığında iki bina arasındaki duvarın arasına kuşların yuva yaptığı görüldü. Duvar kırılarak ebabil kuşu ile 2 yavrusu alınarak bir karton kutunun içerisine konuldu. Daha sonra Körfez Belediyesi'ne haber verildi. Belediye görevlileri kuşları bakımları için Sokak Hayvanları Bakımevi'ne götürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Duvarın yıkılması

Kuşun yuva yaptığı yerden görüntü

Kuşun alınması

Kutunun içerisindeki kuşlardan görüntü

Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli), ()

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İŞYERİNDE KENDİSİNİ ASARAK YAŞAMINA SON VERDİ

İZMİR'in Çiğli ilçesindeki bir fabrikada çalışan 25 yaşındaki Okan G. (Gündüz), işyerinde kendisini asarak yaşamına son verdi.

Olay, Çiğli'deki İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde, dalgıç pompa ve motor üreten bir fabrikada meydana geldi. Okan G. bugün sabah saatlerinde, fabrikanın içerisinde, mesai arkadaşları tarafından halatla tavana asılı halde bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, Okan G.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Okan G.'nin cansız bedeni, savcının incelemelerinin ardından, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Okan G.'nin gece fabrikada kalıp, sabahladığı, telefonda konuştuğu birisiyle tartıştığı öğrenildi. Polis, Okan G.'nin en son kimlerle ne konuştuğunun belirlenmesi için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Fabrikanın önünden görüntü

- Okan G.'nin fotoğrafı

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, ()

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BULDAN: 24 HAZİRAN'DA AKP'NİN LALE DEVRİ BİTECEK



HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yaptığı konuşmada, "24 Haziran tarihinde AKP'nin lale devri bitecek" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin Şemdinli'de düzenlediği seçim mitinginde halka hitap etti. İlçedeki seçim bürosu önünde kalabalık tarafından karşılanan Buldan, burada yaptığı konuşmada, "Şemdinli halkı her zaman mücadelesine sahip çıktı. Hiç kimsenin önünde boyun eğmedi, diz çokmedi ve biat etmedi. Biz sizlerle gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı. Buldan, Şemdinli halkının en güzel cevabını 24 Haziran'da sandıkta vereceğini belirterek, "Gelsinler görsünler; Şemdinli halkı yıkılmadı, dimdik ayakta" dedi.

ÇİLLER VE AĞAR ELEŞTİRİSİ

Eski başbakanlardan Tansu Çiller ve eski bakanlardan Mehmet Ağar'ın AK Parti'ye desteğini eleştiren Pervin Buldan, şunları söyledi:

"Zihniyet değişmedi, anlayış değişmedi. Bu anlayış, bugün AKP hükümetinin kurmuş olduğu itifakta ortaya çıktı. 90-95'li yılların provokatörleriyle, Mehmet Ağar ile Tansu Çiller ile kol kola yürüyorlardı. Şimdi aynı sahneyi paylaşıyorlar. Ama biz bu ülkeyi 90'lı yıllara götürmeyeceğiz. Halkların Demokratik Partisi'nin barışa olan inancı, adalete olan inancı, hukuka olan inancı, özgürlüklere olan inancı Allah'ın izni ile iki gün sonra 24 Haziran'da büyük bir zafer ile büyük bir başarı elde edecek. Buradan cezaevinde olan iki milletvekilimiz sevgili Abdullah Zeydan ve Selma Irmak'a binlerce selam gönderiyoruz. Siz, şimdi daha büyük bir sorumlulukla karşı karşıyasınız. Çünkü milletvekili adayımız şu anda cezaevinde. Sevgili Leyla Güven şu an cezaevinde. Ama ben inanıyorum ki Şemdinli halkı, Yüksekova halkı ve Hakkari halkı Leyla Güven'i bağrına basacak, iradesi olarak seçecek."

'AKP'NİN LALE DEVRİ BİTECEK'

AK Parti'nin Türkiye'ye hizmet yapmadığını öne süren Buldan, "16 yıldır bu ülkeyi yönettiler ama bu ülkede taş üstünde taş bırakmadılar. Şemdinli halkı bilir, Şemdinli esnafı bilir. Esnaf kan ağlıyor, esnaf siftah yapamadan dükkanını kapatmak zorunda kalıyor. Çünkü onların sorunu Şemdinli halkının sorunu değil. Onların sorunu Kürdü inkar etme sorunudur. Kürde yaklaşım sorunudur. Bu ülkeyi savaş politikalarıyla yönetenler, 24 Haziran da büyük bir hezimete uğrayacaklardır. HDP'nin büyük başarısıyla bü ülkenin barışı, bu ülkenin özgürlüğü gelecek. Bize güvenin, HDP'ye güvenin. Cezaevindeki yoldaşlara, Selahattin Demirtaş'a güvenin. İnanın 24 Haziran'da artık bu semalarda barış güvercinleri uçacak. Çünkü bu ülkeyi Selahattin Demirtaş yönetecek. Sizlerin yoldaşı yönetecek. Az kaldı. Selahattin Demirtaş, Abdullah Zeydan, Selma Irmak, Leyla Güven ve tüm yoldaşlarımız özgürlüklerine kavuşacak. Bu devran sona erecek. AKP'nin lale devri bitecek. Bu ülkede artık gül devri başlayacak. Sizler iki gün sonra sandık başına giderken, oylarınıza sahip çıkın. Sandıklarınıza sahip çıkın. Asla ve asla sandıklarınızı terk etmeyin. Çünkü bunlar büyük oynuyorlar. HDP'den korkuyorlar. Selahattin Demirtaş'tan korkuyorlar. Siz onların kabusu olmuşsunuz. Selahattin Demirtaş her gece rüyalarına giriyor. Ama, o rüya gerçekleşecek ve o rüyadan sonra Selahattin Demirtaş onların karşısına geçecek. Bundan kimsenin kaygısı olmasın" diye konuştu.

'HDP'Yİ BARAJ ALTINDA BIRAKMAK İSTİYORLAR'

HDP'nin baraj altından bırakılmak istendiğini söyleyen Buldan, "Bizi barajın altında bırakmak isteyecekler. Ama biz halkımızın cesaretine güveniyoruz, halkımızın kararlılığına güveniyoruz. Biliyoruz ki sandıklardan asla oy çalınmasına izin vermeyeceksiniz. Bunun için o iki günde de iyi bir örgütlenme ile sandıkları koruma programınızı il ve ilçe örgütleri ile birlikte yapacak, 24 Haziran'da bu meydanda özgürlük halaylarını hep birlikte çekeceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-HDP Eş Genel Başkanı pervin Buldan'ın gelişi

-Karşılama

-Kalabalık

-Buldan'ın konuyması

-Detaylar

Haber-Kamera: Azer DEMİR/ŞEMDİNLİ (Hakkari), ()

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MİLLETVEKİLİ ADAYI TAKIM ELBİSE İLE DENİZE GİRİP, YÜZENLERDEN OY İSTEDİ

SAADET Partisi (SP) Ordu ikinci sıra milletvekili adayı Muammer Bilgiç, seçim çalışması kapsamında takım elbise ile girdiği denizde yüzen vatandaşlardan oy istedi.

24 Haziran seçimleri için Ordu'da seçim çalışmalarını sürdüren milletvekili adayları, seçmenden destek alabilmek için kıyasıya yarışıyor. SP Ordu ikinci sıra milletvekili adayı Muammer Bilgiç, seçim çalışmalarını Ünye ilçesi sahilinde sürdürdü. Takım elbise ile denizin içine girerek, yüzen vatandaşlara ulaşan Bilgiç, oy isteyerek projelerini anlattı. Muammer Bilgiç'in sosyal medyadan paylaşılan fotoğrafı da, yoğun ilgi gördü.

-Görüntü Dökümü

-Muammer Bilgiç'in sosyal medyadan paylaştığı görüntüler

Haber: Nedim KOVAN/ORDU-