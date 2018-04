DHA YURT BÜLTENİ -12

Başbakan Yardımcısı Işık çocuklara seslendi: Sizlere huzur, barış dolu bir dünya bırakamıyoruz

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 23 Nisan Uluslararası Çocuk ve Bilim Festivali'nde çocuklara seslenerek, "Bizler maalesef sizlere huzur dolu, barış dolu, kardeşliğin egemen olduğu bir dünyayı bırakamıyoruz. Ama saflığın, güzelliğin sembolü olan siz çocuklar inanıyorum ki sizden sonraki çocuklara çok daha huzur dolu, çok daha güzelliklerle dolu, çok daha barış ve kardeşlik dolu dünyayı bırakacaksınız" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin, İzmit Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlediği 23 Nisan Uluslararası Çocuk ve Bilim Festivali'ne Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, ilçe belediye başkanları, milli halterci Halil Mutlu ve yurt dışından gelen öğrenciler katıldı. Çocuklara seslenen Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara hediye ettiği bu anlamlı bayramda sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Bizler sizden önceki kuşaklar olarak maalesef sizlere huzur dolu, barış dolu, kardeşliğin egemen olduğu bir dünyayı bırakamıyoruz. Ama saflığın, güzelliğin sembolü olan siz çocuklar inanıyorum ki sizden sonraki çocuklara çok daha huzur dolu, çok daha güzelliklerle dolu, çok daha barış ve kardeşlik dolu dünyayı bırakacaksınız. Artık dünyamızın savaşlarla, katliamlarla, bir takım sıkıntılarla değil, güzellikle, kardeşlikle, barışla, herkesin huzur ve güven içerisinde yaşayabileceği bir yer olması için inanıyorum ki sizler büyük gayret göstereceksiniz. 41 farklı ülkeden gelen güzel çiçeklerimizi burada buluşturduk. Bayramınız kutlu olsun. Çocuklar sizler her hal ve şartlar altında milli iradeye sahip çıkacaksınız. Çok daha güzel bir Türkiye'yi ve çok daha güzel bir dünyayı sizler inşa edeceksiniz" dedi. Festivalde Kazakistan, Malezya, Lübnan, Başkurdistan, Gürcistan, Rusya, Kırım, Sırbistan, Fas, Makedonya, Endonezya, KKTC, Kırgızistan, Arnavutluk, Türkmenistan, Ukrayna ve Romanya'dan gelen çocukların gösterileri büyük beğeni topladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Fikri Işık'ın konuşması

-Çocukların gösterisi

-Katılanlardan detaylar

HABER: Ergün AYAZ-KAMERA: Uğur AYDIN-İZMİT,()

============================================

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan'dan 'nafaka' açıklaması

Kırıkkale'de konuşan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan, "Bir ömür boyu nafaka verilmesi konusu, yoğun bir şekilde eleştiriye uğruyordu. Şimdi bu konu Adalet Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının ortak olarak gündemine geldi" dedi.

Kırıkkale ile Kırşehir Baroları tarafından Kırıkkale'de 'Aile Hukukunda HMK Uygulamaları- İstinaf' konulu seminer düzenlendi. Carmine otelde düzenlenen seminere katılan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan, toplantı öncesinde açıklamalarda bulundu.

'BELİRLİ ÖLÇÜLERE GÖRE YAPILMASI DÜŞÜNÜLÜYOR'

Yoksulluk nafakasının mevcut hukuk sisteminde süresiz olarak verildiğini ancak 1988 yılına kadar bir yıl ile sınırlı olduğunu anlatan Gençcan, şöyle konuştu: "Şimdi Türkiye'de yoğun eleştiri alan konulardan biri de bu nafakanın süreli hale getirilmesi gerektiği. Bir ömür boyu nafaka verilmesi konusu, yoğun bir şekilde eleştiriye uğruyordu. Şimdi bu konu Adalet Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının ortak olarak gündemine geldi. Bu gündem gereğince de yoksulluk nafakasına ilişkin sınırlandırma yapılması öngörülüyor. Bu sınırlandırmanın belirli ölçülere göre yapılması düşünülüyor. 'Evlilik süresi, kusur durumu ve yaş durumu olabilir' diye. Bu tercih artık tamamen siyasi iktidarın tekelinde olan bir konu. Sonuç olarak bu sıkıntılı konuya bir çözüm getirilecek. Nafaka miktarlarının artırılması konusunda, zaten nafakanın toptan verilmesi de gündemde. Zaten kanun içerisinde bu var ama bu hak genellikle kullanılmıyor."

Görüntü dökümü:

------------------------

-Gençcan ile röp.

-Seminerden görüntü

-Detay

Haber:Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, ()

=============================================

Osmaniye'de zincirleme kaza: 1'i ağır 12 yaralı



Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 4'ü çocuk 12 kişi yaralandı.

Kaza, D-400 Karayolu Sazlık Mahallesi Yol Kavşağı'nda meydana geldi. Adana'dan Osmaniye istikametine seyir halinde olan Hasan İşlekoğlu (65) yönetimindeki 27 AN 989 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle aynı yönde ilerleyen Muhittin Şevket Koyukan'ın (59) kullandığı 31 V 6494 plakalı otomobile, ardından kavşaktaki 31 F 6900 plakalı TIR'a çarptı. 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, sürücüler ile birlikte Çile İşlekoğlu (29), Emine İşlekoğlu (23), Erol İşlekoğlu (29), Hasan (8), Nur (4), Aslı (10) ve Fatma İşlekoğlu (12) ile diğer otomobildeki Murat Ok (46), Ahmet Ok (37) ve İsmet Ok (31) yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Kaza sonrası bölgeye çok sayıda ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kurtarma ekipleri ve çevredekilerin yardımı ile araçlardan çıkartılan yaralılar ambulanslar ile Osmaniye Devlet Hastanesi ve çevredeki özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada yaralanan Ahmet Ok'un durumunun ağır olduğu, diğer yaralıların ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Haber:İbrahim EMÜL/TOPRAKKALE (Osmaniye), ()

================================================

Amatör futbol kulubü, Hawking'in anısına helva dağıttı

İzmir'de, Bornova Gençlik Futbol Yatırımları A.Ş. binasında, geçen ay vefat eden ünlü İngiliz fizikçi Stephen Hawking'in ruhuna fatiha okundu, helva dağıtıldı.

İzmir 1'inci Amatör Küme'de oynayan Bornova Gençlik Futbol Yatırımları A.Ş.'nin, Kazım Dirik Mahallesi Zafer Caddesi üzerindeki kulüp binasında, 20'li yaşlarındayken Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastalığına yakalanan ve kendisi için özel olarak geliştirilen bir bilgisayar sayesinde yaşamının son günlerine dek bilime katkılarını sürdüren, geçen 14 Mart'ta yaşamını yitiren ünlü İngiliz fizikçi Stephen Hawking için helva dağıtıldı. Kulübün altyapı futbolcuları, Hawking'in ruhu için fatiha okudu. Vatandaşlar, almak için sıraya girdiği helvanın kim için döküldüğünü öğrenince şaşkınlarını gizleyemedi. Tanımayan çoğu kişiyse, "Adına helva döktürülüyorsa, elbet iyi insandır" yorumunda bulundu. Bornova Gençlik Futbol Yatırımları A.Ş. Başkanı Sezai Öncü, Hawking'in kendisini etkileyen insanlardan biri olduğunu belirterek, "Sadece beyniyle dünyaya müthiş katkılar vermiş, çok önemli bir bilim insanıydı. Bizler şehitlerimiz adına da lokma döktürüp helva dağıtıyoruz ama dünyaya böylesine önemli katkılarda bulunmuş bir insanı da ihmal etmiyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Hawking'in ruhuna Fatiha okunmasından görüntü

- Helva alan vatandaşlar ile Hawking üzerine röportajlar

- Kulü Başkanı Sezai Öncü ile röp.

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, ()

===================================================

Akvaryum Adam, Gökçeada'da kaymakam ve belediye başkanı ile bir araya geldi



Cem Karabay, Gökçeada Kaymakamı Gürel, Gökçeada Belediye Başkanı Çetin ile buluştu.Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na giren ilk ve tek Türk sualtı sporcusu olan 'Akvaryum Adam' Cem Karabay, Gökçeada'da 'en uzun süre soğuk denizde yaşama' denemesi gerçekleştirecek. Karabay, organizasyon öncesinde Gökçeada Kaymakamı Muhittin Gürel, Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin ve Eski Gümrük Bakanlarından Kürşad Tüzmen ile bir araya geldi. Organizasyonlarla ilgili detayları paylaşan Cem Karabay, rekor denemesiyle ilgili bilgiler verdi. Karabay ve beraberindeki misafirler daha sonrasında sohbet etti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------------------------

- Karşılamadan detaylar

- Genel detaylar

Haber:Olgucan KALKAN / ÇANAKKALE,()