DHA YURT BÜLTENİ-12

(YENİDEN)

1)BALKONDAN GİRDİĞİ EVDE 2 KADINI REHİN ALDI, 1 POLİSİ ŞEHİT ETTİ

UŞAK'ın Banaz ilçesinde, 2'nci kata tırmanıp, balkondan girdiği evdeki 2 kadını rehin alan Çetin Kaplan (42), olay yerine gönderilen polislere pompalı av tüfeğiyle ateş açtı. Polis memuru Mehmet Aksoy (37), vurularak, şehit olurken, Kaplan ise çıkan çatışmada öldürüldü. Evdeki kadınlardan Döndü İpek E. (30) de bacağından hafif yaralandı. Dilek Mahallesi İbrahim Banazlı Sokak'ta bulunan Yeşil Banaz Sitesi'nin 2'nci katındaki daireye silahlı birinin, balkonun demir korkuluklarından tırmanarak, girdiği ve evdeki Döndü İpek E. ile Gülay A.'yı rehin aldığı yönünde, saat 06.30 sıralarında, polise ihbar yapıldı. Bunun üzerine, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polislerden Mehmet Aksoy, çaldıkları kapıyı kadınlardan birinin açması üzerine içeri girdi. Bu sırada, kadınları rehin alan Çetin Kaplan, pompalı av tüfeğiyle ateş açtı. Evli ve 1'i kız 2 çocuk babası polis memuru Aksoy, göğsünden vurularak, ağır yaralandı. Diğer polislerin karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada, Çetin Kaplan öldürüldü. Olay sırasında Döndü İpek E. ise bacağından yaralandı. Polis memuru Mehmet Aksoy, sağlık görevlilerince ambulansla kaldırıldığı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayıp, şehit oldu. Hafif yaralanan Döndü İpek E. ise aynı hastanede tedaviye alındı.

DAHA ÖNCE DE SİLAHLA EV BASMIŞ

Çetin Kaplan'ın, rehin aldığı ve 4 ay önce Banaz'a başka şehirden taşındığı belirtilen Gülay A. ile daha önce birlikte yaşadığı, kadının evine bir süre önce yine silahla baskın yaptığı, bu nedenle gözaltına alındığı ve adli sürecin sonunda 5 Şubat'ta evden uzaklaştırılması için hakkında tedbir kararı verildiği öğrenildi.

ŞEHİT POLİS KONYA'DA DEFNEDİLECEK

Öte yandan şehit polis memuru Mehmet Aksoy'un cenazesi, saat 15.00'te Uşak merkezde bulunan Hasbahçe Polisevi'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Konya'ya uğurlanacak.

===================================================

Bakan Pakdemirli'den sü ürünleri için 2 milyar dolarlık ihracat hedefi açıklaması (EK)

2)ZEYTİNYAĞI TATTI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki programının ardından Milas'a geçti. Milas Süt Birliği'ne ait bir şarküteride incelemelerde bulundu. Milas Süt Birliği Başkanı Halil İhsan Gezgin, ürünlerin nasıl temin edilip satıldığı yönünde Pakdemirli'ye bilgi verdi. Pakdemirli, ayrıca buradaki ürünlerin tadına da baktı. Bakan Pakdemirli, daha sonra Yatağan'a giderek, zeytinyağı sıkım tesisinde uluslararası yarışmalarda derece elde etmiş bir zeytinyağını tattı. İşletme sahibi, Zeytindostu Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Butik Zeytin ve Zeytinyağcılar Derneği Başkanı Atilla Totoş'tan bilgi alan Pakdemirli, her bölgenin kendine özel bir zeytinyağı olduğunu belirterek, hepsinin birbirinden güzel olduğunu söyledi. Bir vatandaşın Yatağan Termik Santrali'nden çıkan buharın ilçeye kurulacak seralarda kullanabileceğini, desteğini beklediklerini söylemesi üzerine Pakdemirli, konunun takipçisi olacaklarını söyledi. Bakan Pakdemirli, diğer bir durağı olan il merkezine hareket etti.

===================================================

3)TEKİRDAĞ'DA EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ 6 PKK'LI YAKALANDI



TEKİRDAĞ'da polis düzenlediği operasyonda, eylem hazırlığında oldukları belirtilen 6 terör örgütü PKK şüphelisini yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmasıyla, PKK terör örgütü üyelerinin kentte eylem yapmaya hazırlandığını belirledi. Polis, şüpheliler Y.İ., E.A., A.K., A.T., A.K. ve D.Y.'nin adreslerine operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheliler gözaltına alınırken, adreslerindeki aramalarda çok sayıda örgütsel dokümanlar ele geçirildi. 6 şüphelinin emniyetteki sorgularının sürdüğü belirtildi.

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, ()

=======================================================

4)JEOTERMALLE KURUTULAN YAŞ, SEBZE VE MEYVELER YURT DIŞINA İHRAÇ EDİLİYOR

KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde, konut ve iş yerlerinin ısıtılması ve termal turizm ve seracılıkta kullanılan jeotermal enerji ile yaş meyve sebze kurutuluyor.

Simav'da, 10 bin 500 konut ve iş yerinin ısıtılmasının yanında kaplıca, termal turizm ve seracılık alanında kullanılan jeotermal enerjinin kullanım alanı genişledi. Bu kapsamda Ankaralı bir yatırımcı tarafından Eynal Kaplıcaları bölgesinde kurulan bir tesiste jeotermal enerjiden yararlanılarak kurutulan yaş meyve ve sebzeler yurt dışına ihraç ediliyor. 40 kişinin çalıştığı tesiste mevsimine göre şimdilik çilek, kavun, karpuz, cennet elması ve en çok da portakalın yanı sıra mandalina kurutularak ABD başta olmak üzere Almanya'ya ihraç edilerek ülke ekonomisine döviz girdisinin yanı sıra işsizlerde istihdam ediliyor.

İşletme sahibi Ahmet Koç(66), şunları söyledi:

"Simav'da jeotermal enerjinin yaygın kullanım alanı bulduğunu öğrenen bir arkadaşımızın burada 2 yıl önce hizmete açtığı aylık 100 ton kapasiteli bir kurutma tesisini şimdi biz çalıştırıyoruz. 40 kişinin çalıştığı tesiste şu an fason olarak portakal kurutuyoruz. Kuruttuğumuz portakalları diğer firmalar aracılığı ile ABD başta olmak üzere Almanya'ya ihraç ediyoruz. Kurutulmuş sebze ve meyve tüketimi henüz Türkiye'de bilinmiyor. Bunun sebebi de pahalı oluşu. 30 kilo karpuzdan bir kilo kurutulmuş ürün elde ediliyor. Bu da maliyeti yükseltiyor. Onun için yabancı ülkelere ihraç ediliyor. Simav'ın zengin jeotermal enerjisinden bizlerde bu şekilde yararlanıyoruz. Hammaddeyi İzmir, Aydın Bursa ve Balıkesir gibi illerden rahatça bulabiliyoruz. Umarım bu tesis diğer yatırımcılara örnek olur ve buna benzer tesisler Simav'da çoğalır."

AK Partili Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan da "Jeotermal enerji kullanarak yaş meyve ve sebze kurutmak için tesis kurmak isteyenlere her türlü kolaylığı sağlamaya hazırız. Zira bölgemizde işsizlik had safhada. İşsizliğe çözüm bulabilmek adına bu tür tesislere jeotermal enerjiyi vermeye hazırız. Yatırımcıları Simav'a davet ediyorum" diye konuştu.

