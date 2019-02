DHA YURT BÜLTENİ-12

1)GAZİANTEP'TE KANALİZASYON HATTINDA PATLAMA: 2 YARALI



GAZİANTEP'in İstiklal Mahallesi'ndeki kanalizasyon hattında patlama meydana geldi. Patlama sırasında caddeden geçen özel halk otobüsünün fren yapması sonucu, 2 yolcu yaralandı, çevredeki ev ve iş yerlerinde büyük hasar oluştu. İlk incelemede, patlamaya metan gazı sıkışmasının neden olduğu belirlendi. Olay, öğle saatlerinde İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Özel halk otobüsünün geçişi sırasında caddedeki kanalizasyon hattında büyük gürültüyle patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte rögar kapağı yerinden fırlayıp, olay sırasında caddeden geçen özel halk otobüsünün altına çarptı. Paniğe kapılan sürücü ani fren yaparken otobüsteki 2 yolcu yaralandı. Patlamada çevredeki ev ve iş yerlerinde de büyük hasar oluştu. Bazı ev ve iş yerlerinin duvarları yıkıldı.cMahalleye yakın birçok bölgeden duyulan patlamanın ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla Dr. Ersin Arslan Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bölgede itfaiye ve GAZDAŞ ekipleri incelemede bulundu. İlk incelemede, patlamaya kanalizasyon hattında sıkışan metan gazının neden olduğu belirtildi. Mahalledeki tüm rögar kapakları açılarak havalandırma yapıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

------------------------------------

- Olay yeri

- İtfaiye ve polis ekipleri

- Ölçümlerin yapılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 129 MB

==================================================

2)9 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNA BAKKALDA CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDU

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde, Fahrettin Ü. (75) oğluna ait bakkal dükkanında kız çocuğu N.T.'ye (9) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Yalvaç ilçesi Kuyucak köyünde oturan evli ve 4 çocuk babası Fahrettin Ü., dün yardım için oğlu M.Ü.'ye ait bakkal dükkanına gitti. Fahrettin Ü.'nün bakkalda yalnız olduğu sırada alışveriş için N.T. adlı kız çocuğu geldi. İddiaya göre Fahrettin Ü., çikolata verdiği çocuğu önce elle taciz etti. Ardından da dükkanın kapısını kilitleyip, N.T.'ye cinsel istismarda bulundu.

ANNESİNE ANLATTI

N.T., eve gidince olayı annesine anlattı. Annesi de hemen jandarmaya haber verdi. Fahrettin Ü., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Fahrettin Ü. suçlamaları reddederken, jandarma iş yerindeki güvenlik kamerasına ait kayıtları incelemeye aldı.

KÜÇÜK KIZ HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Cinsel saldırı sonrası rahatsızlandığı bildirilen N.T., Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

KÖYLÜ DÜKKANI TAŞLADI

Yalvaç'a bağlı Kuyucak köyünde evli ve 4 çocuk babası Fahrettin Ü.'nün 9 yaşındaki kız çocuğuna bakkal dükkanında cinsel istismarda bulunması, köy halkını isyan ettirdi. Toplanan bir grup köylü olayın yaşandığı dükkana saldırdı. İş yerinin camlarını taşla kıran köylüleri, ihbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri güçlükle sakinleştirdi. Köylüler, böyle bir olayın köylerinde yaşanmasından dolayı utanç duyduklarını söyledi.

Görüntü Dökümü

-----------------------------

- Vatandaşların dükkanı taşlaması (Cep telefonu kamerası)

- Jandarma ekiplerinin vatandaşı durdurması (Cep telefonu kamerası)

(Haber: Nurettin ARKAN- Kamera: YALVAÇ (Isparta), ()

==================================================

3)ADANA'DA FETÖ OPERASYONU: 29 GÖZALTI

ADANA Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 2010’daki komiserlik sınavına yönelik yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, hakkında gözaltı kararı bulunan 35 şüpheliden 29'u yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı alınan şüphelilerin evlerine baskın düzenledi. Operasyonda, hakkında gözaltı kararı bulunan 35 şüpheliden 29'u yakalandı. Gözaltı kararı bulunan firari 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken, 3 şüphelinin ise cezaevinde olduğu öğrenildi. Öte yandan; yine FETÖ soruşturması kapsamında başka Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından hakkında yakalama kararı verilen 20 şüpheliden 19’u gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

-------------------------

- Zanlıların Adli Tıp Birimi'ne getirilmesi

- Adli Tıp Birimi'nden çıkarılması

SÜRE:43" BOYUT:80 mb

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, ()

==================================================

4)EV HANIMLARI TARİHİ KONAKTA İPEK HALI DOKUYOR

İZMİT'te tarihi Yeşil Konak'ta ev hanımları ve öğrenciler ipek halı dokuyor. 6 ay ile 1,5 yıl arasında tamamlanan halılar bir halı firması tarafından satışa sunuluyor. Halı dokuyan ev hanımları ve öğrenciler dokudukları halının santimetresine göre para kazanıyor.

İzmit Meslek Edindirme Kursları (İZMEK), İzmit Belediyesi, Halk Eğitim Müdürlüğü ve bir halı firması işbirliği ile 1927 yılında yapılan ve 2013 yılında restorasyonu gerçekleştirilen Yeşil Konak'ta 2015 yılında açılan ipek halı kurslarına katılan ev hanımları ve öğrenciler ipek halı dokuyor. 35 ile 55, 60 ile 80 santimetre arasında dokunan ipek halılar 6 ay ile 1 yıl arasında tamamlanıyor. Bir halı firması tarafından alınan halılar satışa sunuluyor. Ev hanımları ve öğrenciler dokudukları halının santimetresine göre para alıyor.

YERLİ VE YABANCI TURİSTLER ZİYARET EDİYOR

Tarihi konakta dokudukları halıları görmek için yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiğini söyleyen Halk Eğitim Merkezi Eğitmeni Sebiha Mantaroğlu, "Burası 2015 yılında halı kursu olarak açıldı, bizler burada ipek halı dokuyoruz. Ev hanımları, öğrencilerimiz, kızlarımız buraya gelerek halı dokuma eğitimi aldı, sonra halı dokumaya başladı. Hafta sonu dahil her gün buraya gelerek halı dokuyan kursiyerlerimiz var. Halı dokumak çok zahmetli ve emek isteyen bir iş, en küçüğü 6 ay en büyüğü 1 sene ile 1 buçuk sene arasında dokunuyor. Şu ana kadar burada kursiyerlerimizle 25'e yakın halı yaptık. Burada dokunan halılar anlaştığımız bir firmaya gidiyor ve orada satışı yapılıyor. Burada çeşitli motiflerde halılar var. Burayı ziyaret etmek için yerli ve yabancı turistler de geliyor. Halı dokuyan kursiyerler de firmadan ücret alıyorlar. Aylık olarak firma kursiyerlere dokudukları sıra ücretlerini veriyor." dedi.

'AİLEME DESTEK OLUYORUM'

İpek halı dokuyarak ailesine ekonomik destek sağladığını söyleyen ev hanımı Aysun Turgut, "Ben ev hanımıyım, 3 çocuğum var. Bir arkadaşımdan böyle bir kurs olduğunu duydum. Ben de aileme destek olmak amacıyla buraya geliyorum, hem de zamanımı değerlendiriyorum. Çok güzel zaman geçiriyorum 2015 yılından beri buradayım, yaklaşık 4 ayda halı dokumayı öğrendim." diye konuştu.

HARÇLIĞINI ÇIKARIYOR

Halı dokurken stres attığını ve öğrenci olduğu için de harçlığını kazandığını belirten Kübra Özbey, şöyle konuştu:

"Dumlupınar Üniversitesi'nde öğrenciyim. İzmit'e dönem arası tatili için geldim. Bu kursa başlamıştım hocamdan dokumayı öğrendim ve şu an severek yapıyorum. Ben halı dokumayı biraz daha çabuk öğrendim, çok severek yapıyorum. Şu an okulum nedeniyle sadece tatillerde gelebiliyorum. Halı dokurken stres atıyorum, buraya geldiğim zaman aklımdaki tek şey halı oluyor, tek amacım bu işi güzel yapmak oluyor o yüzden bütün sinirimi, stresimi alıyor. Aynı zamanda öğrenci olduğum için harçlık da kazanmış oluyorum."

Görüntü Dökümü

-----------------------------

-Halı dokuyan ev hanımları ve öğrenciler

-Eğitmen ve halı dokuyanlarla röp

-Dokunan halılardan detaylar

-Tarihi konaktan detaylar

Haber:Ergün AYAZ/Kamera:Alişan KOYUNCU-İZMİT-

===================================================

5)BİSİKLET VE MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİ, HIRSIZLIK UYARISI

OSMANİYE'de polis, bisiklet ve motosiklet sürücülerini hırsızlık olaylarına karşı uyardı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Alibeyli Mahallesi Atatürk Caddesi eski belediye binası kavşağında bisiklet ve motosiklet sürücülerine yönelik uygulama yaptı. Polisler, görüştükleri sürücülere elektrikli bisiklet, motosiklet ve bisiklet hırsızlığına karşı alınabilecek tedbirler konusunda uyarılarda bulunup, bilgilendirici el broşürlerinden dağıttılar. Özellikle hırsızların güvenlik tedbiri alınmayan, kolay taşınabilen araçları tercih ettiğini belirten ekipler, yaptıkları bilgilendirmelerde şunları kaydettiler:

"Motosikletinizi veya bisikletinizi park yasağının olmadığı ışıklandırılmış caddelere park edin. Karayolları zorunlu trafik sigortası ve kasko yaptırarak aracınızın çalınması durumunda kaybınızı telafi edebilirsiniz. GPS veya alarm aracınızı güvenli kılar. Şüphelendiğiniz durumlarda polis imdat hattını arayınız."

Ekipler sürücüleri ayrıca, çalıntı araç almamak için alınması gereken önlemler ve ikinci el araç alımlarında dikkat edilmesi gereken hususlar noktasında da uyarılarda bulunup bilgilendirme yaptılar.

Görüntü Dökümü

------------------------------

- Bisiklet motosiklet sürücülerinin durdurulması

- Polisin sürücüler ile konuşması

- Broşürün içeriği hakkında konuşması

- Vatandaşların teşekkür etmesi

- Uygulama noktasından farklı açılardan detay

- Hırsızlık olayları karşısında alınması gereken tedbirleri anlatırken

BOYUT: 69.6 MB SÜRE: 02'15"

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,()