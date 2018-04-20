DHA YURT BÜLTENİ-12

Bakan Arslan ve Avrupa Komisyonu Üyesi Bulc'tan trende ikili görüşme

ULAŞTIRMA Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Avrupa Komisyonu Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Violeta Bulc ile Halkalı-Çerkezköy treninde ikili görüşmelerde bulundu. Avrupa Komisyonu Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Violeta Bulc ile dün Halkalı-Çerkezköy treniyle İstanbul’dan Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine hareket eden Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, yolculuk boyunca Türkiye-AB ulaştırma gündemindeki son gelişmeleri ele aldı. Trendeki toplantıda TEN-T alanında Türkiye-AB işbirliği ve 2018 TEN-T günlerinde yapılacak olan Türkiye-Batı Balkanlar Bakanlar Toplantısı, Türkiye-Bulgaristan sınır geçişleri, Türkiye-AB kapsamlı havacılık anlaşmasının yanı sıra Türkiye-AB üst düzeyli ulaştırma konusu da görüşüldü.

Yaklaşık 1,5 saatlik tren yolculuğunun ardından Çerkezköy’e gelen Ahmet Arslan ve Violeta Bulc, Çerkezköy Tren İstasyonu’nda, Kaymakam Atilla Selami Abban, Ak Parti İlçe Başkanı Abdullah Öğe, İlçe Emniyet Müdürü Serdar Kurtoğlu ve gar şefliği yetkilileri tarafından karşılandı. Ahmet Arslan ve Violeta Bulc, burada basına kapalı olarak düzenlenen toplantıya katıldı. Heyet, toplantının ardından trenle Halkalı'ya geri döndü.

Görüntü Dökümü

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-Bakanın Çerkezköy'e trenle gelmesi,

-Genel görüntü

-Heyet ile çerkezköy'den ayrılışı

Haber-Kamera: Şaban KARDEŞ/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),()-

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DEAŞ'ın kafa kesen celladı Kocaeli'de yakalandı

KOCAELİ'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ'ta eğitim veren ve esir alınan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) üyelerinin kafalarını kesen Fehed El Sacır yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı, DEAŞ'ta eğitim veren ve esir aldıkları ÖSO üyelerinin kafalarını kesen Fehed El Sacır'ın Kocaeli'de olduğunu tespit etti. Jandarma ekipleri, Fehed El Sacır'ın, Başiskele Yeşilyurt Mahallesi'nde hücre evi oluşturduğunu belirledi. Jandarmanın, hücre evine düzenlediği operasyonla Fehed El Sacır gözaltına alındı. Fehed El Sacır'ın jandarmadaki ifadesinde, elinde ÖSO askerinin başının bulunduğu, çevresinde öldüren askerlerin olduğu fotoğrafın kendisine ait olduğunu ve cellatlık yaptığını kabul ettiği öğrenildi.

Fehed El Sacır'ın 2015-2017 yılları arasında Suriye ve Irak'ta DEAŞ adına faaliyet gösterdiği, infazlardan sorumlu olduğu, örgüte yeni katılanlara eğitim verdiği ve kaçak yollarla geçtiği Şanlıurfa'dan Kocaeli’ye geldiği öğrenildi. Jandarmada işlemleri tamamlanan Fehed El Sacır adliyeye sevk edildi. Fehed El Sacır tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Adliyeye sevk edilmesi

Elinde insan başının bulunduğu fotoğraflar

HABER-KAMERA: Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), ()

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Buğday tarlasında bulunan metal cisim imha edildi

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, buğday tarlasında bulunan silindir şeklindeki metal cisim, bomba imha uzmanı tarafından kontrollü şekilde imha edildi.

İlçenin Nogaylar Mahallesi'nde, yerleşim alanına yaklaşık 500 metre uzaklıktaki buğday tarlasında bugün öğleden sonra bir vatandaş, toprağa gömülü cisim buldu. Bu kişi, silindir şeklindeki metal cismin bomba olabileceğini düşünüp, jandarmaya haber verdi. Gelen jandarma, bomba imha uzmanından yardım isteyip, cami hoparlöründen anons yaparak mahalle sakinlerini dışarıya çıkmamaları, kapı ve pencerelerini kapatmaları konusunda uyardı.

Bomba imha uzmanı incelediği cismi, kontrollü şekilde patlatarak imha etti. Parçalar incelenmek üzere götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Nogaylar Mahallesi

- Cismin bulyunduğu tarla

- Güvenlik önlemi

- Görgü tanığının olayı anlatması

- Mahalle sakinleri ile röp.

- Ambulansın çıkışı

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ramazan TUNCER-GAZİANTEP-)

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Edremit'te zeytinlik alanda çıkan yangın korkuttu

BALIKESİR'de zeytinlik alanda çıkan yangın, poyrazında etkisiyle Kazdağlarının eteklerindeki ormanlık alana sıçramadan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 1 hektarlık alan küle dönerken, 15 arı kovanı telef oldu. Olayla bağlantısı olduğu ileri sürülen bir kişi Jandarma tarafından gözaltına alındı.

Yangın, bugün saat 14.00 sıralarında Kazdağları eteklerinde bulunan Edremit ilçesi Doyran Mahallesinde meydana geldi. Zeytinlik alandan dumanlar ve alevler yükseldiğini gören vatandaşlar durumu Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekiplerine haber verdi. 3 arazöz, 5 itfaiye aracı ile çok sayıda orman ve itfaiye işçisinin müdahale ettiği yangın bir saatte ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında, yaklaşık 1 hektarlık alan küle dönerken, bölgede bulunan yaklaşık 15 arı kovanı da telef oldu.

Öte yandan ekipler, yanan alanda soğutma çalışmalarına devam ederken, bölgede incelemelerini sürdüren Edremit İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yangınla bağlantısı olduğu ileri sürülen bir kişiyi gözaltına aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yangından genel ve detay görüntü.

-Yangında zarar gören arı kovanlarından görüntü.

-Arazöz ve itfaiye ekiplerinden görüntü.

Haber-Kamera: Fatih EMRAH ERDOĞAN / EDREMİT(Balıkesir), ()

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