DHA YURT BÜLTENİ-12

1)GAZİANTEP'TE DAMAT DEHŞETİ: 3 ÖLÜ, 2 YARALI

GAZİANTEP'te, Ertan D., miras anlaşmazlığı yaşadığı eşinin üç farklı adreste yaşayan yakınlarına tabancalı saldırı düzenledi. Kayınvalidesini, baldızını ve eşinin amcasını öldürüp, eşi ile diğer baldızını yaralayan Ertan D., oğlunu da yanına alarak kaçtı.

Kentteki iki mahalledeki olaylar, iddiaya göre, Ertan D. ile eşinin akrabaları arasında miras anlaşmazlığından meydana geldi. Ertan D., 5 yaşındaki oğlu ile birlikte otomobiliyle gittiği 8 Şubat Mahallesi'nde kayınvalidesi Özden Şahin (60) ile aynı mahallenin başka sokağında sokakta oturan eşinin amcası Bayram Şahin'i (69) tabancayla başlarından vurdu. Buradan ayrılan Ertan D., daha sonra gittiği Fıstıklık Mahallesi'nde karşılaştığı eşi Sultan D. (31) ile baldızları Semra Yaprak (27) ve Dilek Çakmak'ı (36) da tabancayla başlarından vurdu ve ardından oğlu ile birlikte otomobiliyle kaçtı.

İki mahalledeki üç noktada meydana gelen saldırılarda kurşunlara hedef olan Özden Şahin, Bayram Şahin ve Dilek Çakmak'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği saptandı. Hastaneye kaldırılan şüphelinin eşi Sultan D. ile baldızı Semra Yaprak ise acil serviste yapılan kalp masajı ile yaşama döndürüldü. Ağır yaralı kız kardeşler ardından yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Polis olayın ardından kaçan Ertan D.'yi yakalamak ve yanındaki oğlu E.D.'yi kurtarmak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Gaziantep Valiliği de olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, üç ayrı adreste meydana gelen olaylarda 3 kişinin öldüğü, 2 kişinin ağır yaralandığı belirtilerek şöyle denildi:

"Gaziantep ilinde 4 Şubat 2019 tarihinde 10.30 sularında meydana gelen aile içi şiddet ve tartışma olayında, 3 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı. Halen firarda olan ve ekipler tarafından aranılan şüpheli Ertan D.'nin peş peşe gittiği üç ayrı adreste ateşli silah kullanarak kasten öldürme ve yaralama fiilini işlediği belirlendi. Olayda B.Ş. (69), D.Ç. (36) ve Ö.Ş. (60) hayatını kaybetti, ağır yaralanan S.Y. (27) ve S.D. (31) ise kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı."

Görüntü Dökümü

----------------------------

- Olay yeri

- Yerdeki ceset

- Polislerin incelemesi

- Olay yerine gelen cenaze aracı

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Eyyüp BURUR-Mustafa KANLI-GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 116 MB

======================================================

2)BALIKESİR ADLİYESİ'NDE GAZ KAÇAĞI: 59 KİŞİ ZEHİRLENDİ

BALIKESİR Adliyesi'nde, zemin kattaki yangın tüplerinden henüz belirlenemeyen nedenle sızan gazdan 59 kişi zehirlendi. Adliye binası tahliye edilip, zehirlenenler hastaneye kaldırılırken, tedaviye alınan 3 kişinin sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.

Balıkesir Adliyesi'nde, öğle saatlerinde, zemin kattaki yangın tüplerinden henüz belirlenemeyen nedenle gaz kaçağı meydana geldi. Adliyeye çok sayıda ambulansla sağlık ekibi sevk edilirken, bina tahliye edildi. Gaz kaçağı nedeniyle 59 kişinin zehirlendiği belirlendi. Zehirlenenler, sağlık görevlilerince ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ve Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Alpaslan Kaplan adliyeye gelerek, incelemelerde bulundu.

'SIZINTI KONTROL ALTINA ALINDI'

Vali Yazıcı, tedaviye alınan 3 kişinin sağlık durumunun kritik olduğunu belirterek, "Bu olaydan ötürü şu anda 59 yaralı var, 3 kişi kırmızı kodlu. İnşallah onları da kurtaracağız. Adliye boşaltıldı. İtfaiye ile de görüştük. Karbondioksit sızması kontrol altına alındı. Zemin katta, bu gazın dağıldığı alanda, teknik alanda inceleme devam ediyor. Araştırma tamamlandığında kamuoyuna bilgi vereceğiz. Zehirlenmiş vakalara gerekli müdahaleleri yapıyoruz. Önceliğimiz bu" diye konuştu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cumhuriyet Başsavcısı Kaplan ise "Yaralı sayısının fazla olmasının sebebi, o bölgede yaralıları kurtarmaya çalışan personelin de bulunması. Mide bulantısı veya kusma şeklinde kendini gösterdi. İlk etapta zemin katta, arşivde 3 kişilik grupta hayati tehlike var. Adli ve idari soruşturmalar başlatıldı" dedi.

Görüntü Dökümü

----------------------------

- Adliyeden görüntüler.

- Ambulansların gelip gidişinden görüntüler

- Vali Ersin Yazıcı ile röp.

- Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Alpaslan Kaplan açıklaması.

- Olay yerinden görüntüler.

Haber-Kamera: Devrim DERİN/BALIKESİR, ()

========================================================

3)ULUDAĞ'DA ÇATIDAN DÜŞEN KAR KÜTLESİ ALTINDA KALAN 6 KİŞİ KURTARILDI

Bursa Uludağ’da kayak pistine gitmek için sıra bekleyenlerin üzerine kullanılmayan bir binanın çatısındaki kar kütlesi düştü. Kar yığını altında kalan 6 kişi hafif yaralı olarak kurtarılırken, kurtarma çalışmaları sırasında da 1 kişi ayağının kırılması sonucu yaralandı. Yaralılar hastanelerde tedaviye alındı.

Uludağ’da saat 12.00 sıralarında PTT'ye ait kullanılmayan binanın çatısındaki kar kütlesi, kayak pistlerine gitmek için sıra bekleyen tatilcilerin üzerine düştü. İlk belirlemelere göre 6 kişi kar altında kaldı. Olay yerine gelen AFAD ve jandarma kurtarma ekipleri ile çevredekiler, 6 kişiyi kar yığını altından çıkardı. Hafif yaralı 6 kişi ile kurtarma çalışmaları sırasında ayağı kırılan 1 görevli hasteneye götürülerek tedaviye alındı.

Bursa Valiliği'nden olayla ilgili yaplıan açıklamada, "Uludağ 1'inci Bölge'de bulunan kullanılmayan PTT binasının çatısından düşen karın altında kaldığı tahmin edilen 6 kişi, jandarma arama kurtarma ve AFAD ekiplerince kurtarılmış olup, genel sağlık durumları iyidir. Her ihtimale karşı bölgede arama ve kar temizleme çalışmaları devam ediyor" denildi.

Görüntü Dökümü

----------------------------------------------

- Vatandaşların kazma kürekler ile arama çalışmalarına katılması

- Jandarma itfaiye afad arama kurtartma ekiplerinden detay

-Arama çalışmları detay

-Kepçe nin biriken karları açması

-Vali Canbolat ın açıklamaları

Süre: 03.16 Boyut: 367 MB

Haber: Serkan AKKUŞ-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA()

==================================================

4)KAZADA ÖLEN AYNI AİLEDEN 5 KİŞİ, GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

MARDİN'de katıldıkları taziye ziyaretinden Ankara'ya dönüşte Adana'nın Pozantı ilçesindeki trafik kazasında yaşamlarını yitiren aynı aileden 5 kişi, Savur ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi. Ankara'da oturan oto yıkamacı Necim Ayağ, oğlu Hasan Ayağ, gelini 8,5 aylık hamile Fidan, torunları Emirhan ve Cemre ile birlikte 67 TZ 988 plakalı hafif ticari araçla memleketi Mardin'de kazada hayatını kaybeden amcası İsa Ayağ'ın taziyesine katıldı. Necim Ayağ'ın kullandığı hafif ticari araç, Ankara'ya dönüşte, Cumartesi gecesi Adana'nın Pozantı ilçesinde Bırakoğlu firmasına ait Hüseyin Tuma yönetimindeki 01 ALS 01 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı. Kazada Necim, Fidan ve Cemre Ayağ olay yerinde hayatını kaybederken, Hasan Ayağ ile oğlu Emirhan Ayağ ise ağır yaralandı. Hastaneye götürülen Emirhan ile 8,5 aylıkken ameliyatla alınan bebek de kurtarılamadı. Adana Adli Tıp Kurumu'nda otopsileri tamamlanan Ayağ ailesinin cenazeleri, yakınlarınca teslim alınarak Mardin'in Savur ilçesine getirildi. Ayağ ailesi için Savur'un Sürgücü mahallesinde cenaze töreni düzenlendi. Yakınlarının gözyaşı döktüğü törende ayrı ayrı kılınan cenaze namazlarının ardından mahalle mezarlığına götürülen Necim Ayağ ayrı bir mezarda, gelini Fidan Ayağ ile karnından çıkarılan ancak kurtarılamayan bebeği aynı mezara, Emirhan ve Cemre kardeşler ise yan yana kazılan mezarlarda defnedildi. Kazada ağır yaralanan Hasan Ayağ'ın ise tedavisinin devam ettiği belirtildi.

'ACIMIZ ÇOK BÜYÜK'

Sürgücü mahalle muhtar Hikmet Erkan, yaşanan kazada Ayağ ailesinin hayatını kaybetmesiyle derin bir üzüntü yaşadıklarını belirterek, "Acımız çok büyük. Bu acıya katlanmamız lazım. Allah rahmet etsin, yakınlarına ve bize sabır versin" dedi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------------------

- Köyden görüntü

- Mezarlıktan görüntü

- Kadınların mezarlığı ziyareti

- Dua okumaları

- Yanyana defin edilen mezarlıklar

- Taziyeden görüntü

- Kalabalıktan görüntü

- Muhtarın açıklaması

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN ()

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 300 MB

==================================================

5)BUCAK'TA 300 KİŞİ BULANTI, KUSMA VE İSHAL ŞİKAYETİYLE HASTANEYE BAŞVURDU

BURDUR'un Bucak ilçesinde hafta sonu 300'e yakın kişi mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Yalçın Sezgin, "Tedbir amaçlı ilçenin sularını kestik, şok klorlama yapıyoruz" dedi.

Hafta sonu Bucak Devlet Hastanesi'ne çoğunluğu mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetiyle 300'e yakın kişi başvurdu. Hastaneye gelenlerin tamamı ayakta yapılan tedaviden sonra taburcu edildi. İçme suyundan kaynaklı bir rahatsızlık ya da salgın olabileceği ihtimali üzerine, Bucak Belediyesi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince, ilçenin çeşitli mahallelerindeki evlerden alınan içme suyu numuneleri incelenmek üzere Burdur Sağlık Müdürlüğü'ne gönderildi. İlçedeki tüm içme suyu depoları ve şebekelerdeki suların tahliye edilerek şok klorlama çalışması yapılması kararlaştırıldı. Tedbir amaçlı içme suyu şebekeleri ve su depoları boşaltılacağı için kısa süreliğine içme sularında kesinti yaşanacağı kaydedildi.

'48 SAAT SONRA BELLİ OLACAK'

Bucak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yalçın Sezgin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Şu anda rahatsızlanmaların sudan kaynaklandığına ilişkin bilgi yok. Tedbir amaçlı ilçenin sularını kestik, şok klorlama yapıyoruz. Çeşitli mahallelerden numuneler alındı. 48 saat sonra belli olacak. Yaklaşık 45 bin insanın yaşadığı bir şehirde 300 kişinin hastaneye müracaatını hemen suya bağlamamız mümkün değil. Hastaneye bulantı, kusma ve ishalden gelen hastalarımızdan yatan yok, ayakta serum uygulamasından sonra taburcu ediliyor. Biz süratle sular için tedbir aldık. Bunun nedenini bilmediğimiz için laboratuvar sonuçlarına göre konuşacağız. Su kesintisi ve klorlama tedbir amaçlı. Ayrıca son günlerde aşırı yağışlardan dolayı yüzeydeki suların taban suları ile birleşmesinden dolayı bir etki midir, değil midir, laboratuvar sonuçlarına göre açıklama yapabiliriz. Bizim yaptığımız çalışma vatandaşlarımızın hastaneye gelen şikayetlerinden dolayı, ihtimal de sulardan olabileceği için tedbir amaçlı depolarımızı ve sulama şebekelerimizi boşaltıp, şok klorlama yapabilmek için su kesintisi uyguluyoruz."

Yalçın Sezgin, rahatsızlığın içme suyundan kaynaklanma ihtimaline karşı da tedbir amacıyla okullarda su kesintisi uygulandığını kaydetti.

Görüntü Dökümü:

---------------------------------

- Hastane acil servis önünden görüntüler

- İçme suyu deposundan detay

- İlçenin yüksekten genel görünümü

HABER- KAMERA: Halim AKCA/BUCAK (Burdur), ()

==================================================

6)KIRIKKALE'DE TRAFİK KAZALARI KAMERADA

KIRIKKALE'de meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşılan kayıtlarda; farklı tarihlerde meydana gelen kazaların dikkatsizlik ve trafik kurallarına uyulmamasından kaynaklandığı görüldü. Kayıtlarda, hızla refüje çarpan otomobilin metrelerce sürüklenmesi, kırmızı ışıkta geçen otomobilin minibüse çarpması, yine kırmızı ışıkta geçen bir aracın yayaya çarpması, kavşakta hafif ticari araçla otomobilin çarpışmasına ait görüntüler yer aldı.

Görüntü Dökümü:

---------------------------------

-Kameralara yansıyan kazalar

Heber: KIRIKKALE, ()

==================================================

7)ATATÜRK'ÜN DENİZLİ'YE GELİŞİNİN 88'İNCİ YILI KUTLANDI

GAZİ Mustafa Kemal Atatürk'ün Denizli'ye gelişinin 88'inci yılı düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Denizli Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenen törende, 81 yaşındaki Kamile Gün'ün, protokol üyelerinin yanına giderek ezberlediği 'Atatürk' şiirini coşkuyla okuması alkış aldı. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 4 Şubat 1931'de Denizli'ye yaptığı ziyaretin 88'inci yıl dönümü nedeniyle, Denizli Büyükşehir Belediyesi önünde tören düzenlendi. Törene, Denizli Valisi Hasan Karahan, Cumhuriyet Halk Partisi Denizli milletvekilleri Kazım Arslan, Teoman Sancar, Denizli 11. Komando Tugay Komutanı Albay Bilal Öztürk, AK Partili Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Atatürk anıtına çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Osman Zolan, 88 yıl önce gerçekleşen ziyaretin Denizli tarihinde çok önemli bir yere sahip olduğunu ifade ederek, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şehrimizi şereflendirmesinin gururunu bir kez daha yaşıyoruz" dedi. Halkoyunları ekibinin gösterisinin ardından, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi.

KAMİLE NİNE'NİN ATATÜRK SEVGİSİ

Törene katılan vatandaşlardan 1938 doğumlu Kamile Gün, programın sona ermesinin ardından protokol üyelerinin yanına gitti. Gün, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a ezberlediği 'Atatürk' şiirini coşkuyla okudu. Şiirini tamamlayan Kamile Nine, çevredeki vatandaşlar ve protokol üyeleri tarafından tebrik edilip, alkışlandı.

TREN GARINDA TEMSİLİ KARŞILAMA

Atatürk'ün Denizli'ye gelişinin 88'inci yılı nedeniyle, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Denizli Şubesi de bugün saat 12.00'de Tren Garı'nda temsili karşılama töreni düzenledi. Törene, CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan, CHP Denizli İl Başkanı Mahir Akbaba, çeşitli siyasi parti temsilcileri ile ADD Düşünce Derneği Denizli Şubesi yöneticisi ve üyeleri katıldı. Garda, Atatürk posterleri taşıyan ve ellerindeki Türk bayraklarını sallayan grup, hep bir ağızdan marşlar söyledi. Ardından İzmir'den Denizli'ye gelen yolcu treni temsili olarak karşılandı. Halkoyunları gösterisinin ardından konuşma yapan ADD Denizli Şubesi Gençlik Kolları Başkanı Gamze Karalı, "Çağdaş, bağımsız Türkiye'nin kurucu önderi Mustafa Kemal Atatürk'ün Denizli'ye gelişinin 88. yıldönümünü gururla kutluyoruz. Bağımsızlığımızın bir göstergesi olarak, şehrimize gelişini kutlamak ve bir kez daha Gençliğe Hitabe'de bize vermiş olduğu görevin bilincinde olduğumuzu onun manevi huzurunda ifade etmek için yine bir aradayız" dedi.

Görüntü Dökümü:

---------------------------------

-Düzenlenen törenden görüntü

-Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasından görüntü

-Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın konuşması

-Kamile Gün'ün Atatürk şiirini okuması

-Tren garında temsili karşılamadan görüntü

-ADD Denizli Şubesi Gençlik Kolları Başkanı Gamze Karalı'nın konuşması

-Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()



