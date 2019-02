DHA YURT BÜLTENİ-12

1)İNEGÖLSPOR-BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR MAÇININ ARDINDAN OLAYLAR ÇIKTI

Spor Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta oynanan 20'nci hafta mücadelesinde İnegölspor, sahasında Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u 2-1'lik skorla yenerken, karşılaşma sonrasında olaylar çıktı.

Ev sahibi İnegölspor taraftarının kendi arasındaki tartışma büyürken, stadyum dışında büyük arbede yaşandı. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda asayiş ve çevik kuvvet ekipleri sevk edilirken, emniyet güçleri olayları sakinleştirmek için biber gazı kullandı. Güçlükle olaylar yatıştırılırken, 2 İnegölspor taraftarı da gözaltına alındı.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(BURSA),()

2)HELİKOPTER AMBULANS EGEMEN İÇİN HAVALANDI

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde oyun oynarken yola fırlayan 8 yaşındaki Egemen Tuğrul Eren otomobilin altında kaldı. Beyin travması geçiren küçük çocuk helikopter ambulans ile İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Çocuk Yoğun Bakım ünitesine sevk edildi.

Dün öğleden sonra Akçakoca'da meydana gelen kazada, oyun oynayan Egemen Tuğrul Eren aniden yola fırlayınca otomobilin altında kaldı. 112 Acil ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Egemen Tuğrul Eren'in, yapılan müdahalenin ardından çocuk yoğun bakım ünitesinde tedavi görmesine karar verildi. Düzce ve çevresinde çocuk yoğun bakım üniteleri dolu olduğu için Egemen Tuğrul Eren'in İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nin çocuk yoğun bakım ünitesine kaldırılarak tedavisinin devam etmesine karar verildi. Beyin travması geçiren ve karayolu ile sevk olamayacak olan küçük çocuk için Sağlık Bakanlığı hava ambulansı devreye girdi. Düzce Üniversitesi Stadyumu'na inen helikopter ambulansa alınan Egemen Tuğrul Eren, Çapa Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

Egemen Tuğrul Eren'in dayısı Ziya Denizgez, "Dün yaklaşık 15.00 sıralarında Akçakoca'da çocuğumuza araba çarptı. Akçakoca Devlet Hastanesi'ne ardından ise Düzce Üniversitesi Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Çocuğun beyin travması geçirdiğinden şüphe ettikleri için Çapa Tıp Fakültesi'nde yer bulduk. İnşallah çocuğumuz hayırlısı ile iyileşirö dedi.

Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ise Egemen için her türlü imkanı seferber ettiklerini ifade ederek, "Dün akşam saatlerinde trafik kazası geçiren Egemen Tuğrul Eren için Düzce Üniversitesi'nde ilk tedavisi yapıldı. Gerekli tüm tedavi ve bakımları karşılandı. Çocuk yoğun bakımı ihtiyacı olması nedeniyle dün akşamdan bu yana yer aramaya başladık. Çapa Tıp Fakültesi'nde çocuk yoğun bakımında yer bulundu. Sağlık Bakanlığı olarak hava ambulansı imkanlarımızdan en büyüklerinden bir tanesi, Egemenimiz için de hayata tutunuş açısından çok önemli bir fonksiyon görmüş olacak." diye konuştu.

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()

3)BOLU'DA 3 ASIRLIK 'FERFENE' GELENEĞİ YAŞATILIYOR



BOLU'nun Yeniçağa ilçesinde, 3 asırlık 'ferfene' geleneği sayesinde toplananlar, iki takım halinde 'yüzük bulma', 'arı' ve un içerisinde para bulma gibi oyun ve eğlencelerle kış gecelerini geçiriyor. Bolu ve çevre illerde sürdürülen ferfene gecelerinde, köy konağında veya belirlenen bir yerde toplanan yörenin erkekleri, hem eğleniyor hem de sohbet ediyor. 3 asırdır süren ferfene geleneğinde her yaştan insan, geç saatlere kadar eğlenceli ve can yakan oyunlar oynuyor. İki takım halinde 'yüzük bulma', 'arı' ve un içerisinde para bulma gibi oyunların oynandığı etkinlikte, kaybeden takımın üyelerine çeşitli cezalar veriliyor. Bu cezaların içinde tahta kaşıkla vurma, yere yatırıp tekmeleme gibi can yakan cezalar da yer alıyor. Bolu'nun birçok ilçesinde devam ettirilen bu gelenek Yeniçağa ilçesinde de asırlardır sürüyor. Yeniçağa ilçesine bağlı Hamzabey köyü sakinleri, Yeniçağa Gençlik ve Spor Kulübü'nün sosyal tesisinde ferfene gecesi için bir araya geldi. Ferfene gecesinde, köy sakinleri çeşitli oyunlar oynayarak eğlendi.

Haber-Kamera: Semih KABASAKAL/YENİÇAĞA(Bolu),()