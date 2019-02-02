DHA YURT BÜLTENİ -12

Keşan'da TIR'ın dorsesinde 10 kaçak yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis tarafından TIR'ın dorsesinde yapılan aramada yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen 10 kaçak yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Keşan-Malkara yolu üzerinde park halinde bulunan ve mühürlü halatı kesildiği belirlenen TIR'ın dorsesinde arama yaptı. Yapılan aramada dorsede saklanan ve yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen Filistin ile Suriye uyruklu 10 kaçak yakalandı. Olayla ilgili TIR şoförü Arnavutluk uyruklu G.C. gözaltına alındı. Göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Sürücü G.C. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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-TIR dorsesinin kesilen mühürlü halatı

-Polisin dorseyi açması

-Dorsenin arka kısmında saklanan kaçaklar

-Kaçakların dışarı çıkarılması

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),()-

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İnce: 'Ey Trump' diyemedi

CHP'nin 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, "Geçtiğimiz günlerde Trump, Twitter'dan Türkiye'yi tehdit etti. 'Türkiye ekonomisini mahvederiz' dedi. 'Ey' diye bağırıyordu herkese, 'Ey Trump' diyemedi, 'Üzüldüm' dedi. Trump Türkiye'yi tehdit edecek Türkiye'nin Cumhurbaşkanı da 'Kimsin sen' diyemeyecek, 'Üzüldüm' diyecek, işte Türkiye'nin beka sorunu budur" dedi.

Muharrem İnce, Gümüşhane'de CHP İl Teşkilatı tarafından belediye başkan adayları için düzenlenen tanıtım toplantısına katıldı. İnce, burada yaptığı konuşmasında, "Yerel seçim bir beka sorunu mudur? Yani bir varlık, gelecek sorunu mudur? Yerel seçim neden bir beka sorunu olsun ki? Gümüşhane'yi CHP'li, MHP'li, İYİ Partili, AK Partili birisi yönettiğinde ezanları susturacak birisi var mı? Bayrağı mı indirecekler? Neden beka sorunu olsun ki? Hepsi bu memleketin evladı değil mi? Birisi daha iyi imar planları uygular, birisi kötü imar planı uygular. Birisi sosyal belediyecilik yapar, birisi rant belediyeciliği yapar. Biri halka, diğeri halka uzak olur. Bunlar ezanımı dindirmez, bayrağımızı indirmez, bu bir beka sorunu değildir" dedi. İnce sözlerine şöyle devam etti:

"Beka sorunu, Kurtuluş Savaşı'ndan sonraki İkinci Dünya Savaşı bir beka sorunudur. Var olup, yok olma meselesiydi. Kıbrıs Barış Harekatı, Kuzey Irak'ta askerimizin başına çuval geçirilmesi bir beka sorunudur. Geçtiğimiz günlerde Trump, Twitter'dan Türkiye'yi tehdit etti. 'Türkiye ekonomisini mahvederiz' dedi. 'Ey' diye bağırıyordu herkese, 'Ey Trump' diyemedi, 'Üzüldüm' dedi. Trump Türkiye'yi tehdit edecek, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı da 'Kimsin sen' diyemeyecek, 'Üzüldüm' diyecek, işte Türkiye'nin beka sorunu budur. Gençler, Türkiye'de gelecek göremiyor. Yurt dışına gidiyorlar, işte bu Türkiye için bir beka sorunudur."

"Önceden yargısız infaz şimdi ise yargı yoluyla infaz olduğunu" öne süren İnce, "2004 yılında Türkiye'de FETÖ operasyonları, Milli Güvenlik Kurulu'nda 'buna bir önlem alalım' kararı çıkmasına rağmen, onu yırtıp atmak, uygulamayan bir hükümet olmak, bir beka sorunudur. Bahçeli'nin dediği yere, Erdoğan'ın dediği yere oy vermediğimizde hain mi oluyoruz? CHP'ye oy vermeyen hain mi oluyor? Ben CHP'ye oy vermeyenlere 'hain' diyemem ama sen de haddini bileceksin. Utanmadan, sıkılmadan Cumhuriyeti kurmuş partiye terör örgütleriyle yan yana getiriyorsunuz" diye konuştu. İnce, programın ardından Cumhuriyet Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu.

Görüntü Dökümü:

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-Muharrem İnce'nin konuşması

-Detaylar

Haber-Kamera:Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, ()

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Çiçekçiyi soyan maskeli hırsız kamerada

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir çiçekçiye camı kırarak giren maskeli hırsız, 1 dakika içinde kasadaki para ile bir adet cep telefonu ve bir adet dizüstü bilgisayarı alıp kaçtı. Maskeli hırsızlık, işyerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki bir çiçekçiye gece saat 03.00 sırlarında yüzü maskeli kimlği belirsiz bir kişi, camı kırıp girdi. Kasadaki para ile bir adet cep telefonu ve bir adet laptopu alıp, kaçtı. Sabah gelen işyeri sahibi, camın kırık, kasanın dağınık olduğunu görünce güvenlik kameralarını inceledi. Hırsızı kameralarda gören iş yeri sahibi, polise haber verdi.Sadece 1 dakika içinde gerçekleştirilen hırsızlık olayı iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.Görüntüde yüzü maskli hırsızın çaldığı laptopu pantolonunun içine sokmaya çalışması dikkat çekti. Polis soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü

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-Güvenlik kamerası görüntüleri

Süre: 1 dakika 57 saniye, Boyut: 15 MB

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),()

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Van'da 321 yerleşim biriminin yolu kardan kapandı

Van'da dün akşam etkili olan ve aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle 321 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Kent merkezi ve ilçelerinde dün akşam etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış ile birlikte 146 mahalle ile 175 mezra yolu ulaşıma kapandı. Kapalı yolların açılması için Karayolları 11'inci Bölge Müdürlüğü'ne bağlı karla mücadele ekipleri ile Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor.

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının Van'da bugün aralıklarla devam edeceği uyarısında bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kar Yağışı genel görüntüler

-Otopark detay görüntüler

-Yolda yürüyen insanlar detaylar

-Araba detaylar

-Park detay görüntüler

-Yağış Sonrası Belediye ekiplerinin çalışması

-Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 1 DAKİKA 56 SANİYE - BOYUT: 374 MB

Haber-Kamera: Safa ATMACA/VAN, ()-

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