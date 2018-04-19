DHA YURT BÜLTENİ-12

YÜK TRENİ RAYDAN ÇIKTI, SEFERLER DURDURULDU (EK)

1)ÇALIŞMA 11 SAAT SÜRDÜ

Aydın'da raydan çıkan yük treni, Denizli- İzmir tren seferlerinin durdurulmasına yol açtı. İzmir'e ve Denizli'ye gitmek için yolcular, uzun süre Aydın Tren Garı'nda bekledi. Saat 01.00'de trenin raydan çıkmasıyla duran seferler, 11 saatlik çalışmanın ardından raylara çıkarılan yük treninin yoluna devam etmesiyle normale döndü. Yolcu treni seferleri de başladı. Denizli, İzmir ve Aydın'da trenle yolculuk yapacak yolcular ise tren seferleri durdurulduğu için diğer ulaşım araçlarını kullanmak zorunda kaldı. Gara gelen bazı yolcular ise tren seferi olmadığını duyunca beklemeden gardan ayrıldı.



Görüntü Dökümü

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- Yük treninin raydan çıkarılma çalışmaları

- Tren Garı'ndan bekleyen yolculardan görüntü

- Yük treni çıkarıldıktan sonraki görüntü

(Haber- Kamera; Burhan CEYHAN / AYDIN, ()

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2)DAĞDA BIRAKILAN KAÇAKLARI JANDARMA KURTARDI

VAN'ın Muradiye İlçesi'nde insan tacirleri, İstanbul'a götürmek için para karşılığı anlaştıkları Afganistan ve Pakistan uyruklu 61 kaçağı dağ başında bırakıp kaçtı. Kaçaklar, devriye görevi yapan jandarma tarafından bulunarak, ilçe merkezine getirildi.

Ülkelerinden çıkarak yasadışı yolarla Türkiye'ye giriş yapan, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu Afganistan ve Pakistan uyruklu 61 kaçak, İstanbul'a gitmek için insan tacirlerine kişi başı 800 ile 1000 dolar arasında para ödedi. Sınırdan alınan kaçaklar, insan tacirleri tarafından araçlara Muradiye İlçesi'nin Uluşar köyü Korsot Kalesi yakınlarına getirildi. Burada kaçakları indiren insan tacirleri, kaçtı. Küçük yaştaki çocukları ile birlikte dağ başında kalan kaçaklar, bölgede devriye görevi yapan jandarma ekipleri tarafından termal kameralarla tespit edildi. Ekipler, kucaklarında çocukları bulunan kaçakları ilçe merkezine getirdi. Sağlık kontrolünden geçirilen kaçaklara, sıcak yemek ikram edildi. Kaçaklar, jandarma ekiplerine teşekkür ederken, insan tacirlerini yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Askerler tarafından kadın ve çocuk kaçaklara yiyecek dağıtılması.

-Yemek salonunu ve yiyecek verilmesi

-Çocuklardan detaylar.

-Hastanede sağlık kontrolü yapılırken

-Afganlı Mohammed Alam Özbek'le ropörtaj

-Askerlerin yemek dağıtması

MURADİYE (Van), ()-

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3)KATİL ZANLISI: 3 MİLYON PARAMI VERMEDİ

ADANA'da tarım şirketi sahibi Ekrem Şenel'i (43), öldüren Musa Zehir, 3 milyon TL alacağını tahsil edemediği için cinayeti işlediğini öne sürdü. Olay, dün Seyhan ilçesi Fuzuli Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde otomobilini park eden Ekrem Şenel'in yanına yaklaşan Musa Zehir, 13 el ateş etti. Göğsüne 6 el kurşun isabet eden Şenel, çevredekilerin çağırdığı ambulansla Özel Adana Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan saldırgan Musa Zehir ise kısa süre sonra olayda kullandığı tabancayla yakalandı.

300 MİLYON LİRALIK BORÇ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından sorgulanan Musa Zehir, yaptıkları ticaret sonrası Ekrem Şenel'den 3 milyon lira alacağı olduğunu, tahsil edemediğini öne sürdü. Cinayeti bu nedenle işlediğini öne süren Musa Zehir, Şenel'in piyasaya da 300 milyon lira borcu olduğunu iddia etti. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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*arşiv*

- Kurşunlanan otomobil ve polis aracının görüntüsü

- Kurşun izleri olan otomobil camından görüntü

- Yerdeki boş kovanlar

- Otomobilden genel görüntü

- Otomobili kurşunlayan şahsın aracı

- Aracın önündeki puşi

- Puşiden detay

- Silahın polisin elinde görüntüsü

- Polisin araca binmesi

- Koltuğun üzerindeki silah

- Polisin aracı karakol önünden çekmesi

- Karakol önünden genel görüntü

SÜRE: 01'58" BOYUT:120 mb

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,()

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4)OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETLİ ÖLDÜ

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, motosikletiyle yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan kasksız sürücü 65 yaşındaki Erdoğan Alkan, otomobilin çarpması sonucu öldü.

Kaza, bugün saat 09.30 sıralarında, Hürriyet Mahallesi Aydın-İzmir Karayolu üzerine meydana geldi. Kasksız olan Erdoğan Alkan, refüjdeki yaya geçidinden yolun karşısına motosikletiyle geçerken, Germencik yönünden gelen Mehmet Şişman yönetimindeki 09 TB 060 plakalı otomobil çarptı. Kazada sürücü Alkan, ağır yaralandı. Alkan, kaza yerine gelen ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Alkan, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden görüntü

- Erdoğan Alkan'a sağılk ekiplerinin müdahalesi

- Genel ve Detay görüntü

(Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, ()

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5)MERSİN MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU: 19 GÖZALTI

MERSİN merkezli 8 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında örgütün askeri yapılanma mahrem imamı ve Hatay il imamının da bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı.

FETÖ/PDY yapılanmasını açığa çıkarmak için yürütülen çalışmalar kapsamında, Mersin merkezli Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Aksaray ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, örgütün Tarsus ilçe imamı A.Ö., Hatay il imamı C.D., ve askeri yapılanmasının mahrem imamı A.N.'nin de bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, örgütün şifreli haberleşme ağı 'ByLock' kullanıcısı oldukları ve talimatla Bank Asya'da hesap artırımı yaptıkları belirlendi.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Görüntü Dökümü

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-Adliyeden görüntü

-Hatay imamı adliyeden çıkarılırken

-Arabaya bindirilirken

-Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 01:18 BOYUT: 12.65 MB

Haber-Kamera: MERSİN, ()



