DHA YURT BÜLTENİ -12

Tutuklanan Tuğgeneral Akgülay'ın dikkat çeken ifadesi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) savaş uçaklarının harekat sorumlusu olarak görev yaparken emekliliğini isteyen, ardından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınıp, tutuklanan Eskişehir Birleştirilmiş Hava Harekât Merkezi (BHHM) Komutanı Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay'ın ifadesi ortaya çıktı. Tuğgeneral Akgülay’ın ifadesinde, "Semih Terzi'nin uçağının kalkışına müdahale edemedik. Zaten uçakları pistin başındaydı. Ayrıca teknik olarak ne kadar bu uçağın kalkmaması için gayret sergilesek de bu uçak bizim inisiyatifimiz dışında kalkış yapabilirdi" dediği belirtildi.

FETÖ/PYD soruşturması kapsamında gözaltına alınıp önceki gün Diyarbakır’da tutuklanan Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay'ın sorgusundaki ifadesi ortaya çıktı. Tuğgeneral Akgülay, ifadesinde FETÖ/PDY ile hiçbir döneminde irtibatının olmadığını, sohbetlerine katılmadığını, eşiyle katalog yoluyla evlenmediğini anlattı. Tuğgeneral Akgülay, 15 Temmuz 2016 günü darbe girişimi sırasında 8'inci Ana Jet Üs Komutanı Deniz Kartepe'nin Moda Deniz Kulübü'nde yapılan düğüne katılması nedeniyle o gece vekaleten üs komutanlığına baktığını söyledi.

'BİRTAKIM OLUMSUZLUKLAR YAŞANDIĞINI FARK ETTİM'

'15 Temmuz darbe gecesi, 6 adet F- 16 uçağıyla darbeci Tuğgeneral Semih Terzi ve beraberindeki özel timin bulunduğu uçağın Diyarbakır’dan Ankara'ya uçmasını neden engellemedin?' sorusuna Tuğgeneral Akgülay, "Çünkü uçakta özel tim askerleri vardı. Bu askerler zor kullanarak üssü ele geçirmeye teşebbüs edebilir ve neticesinde darbe girişimine yönelik daha büyük aksaklıklar yaşanabilirdi. Bu tehdidi bertaraf etmek için Semih Terzi'nin uçağının kalkışına müdahale edemedik" yanıtını verdi.

Tuğgeneral Akgülay, "Emir komutam dışında birtakım olumsuzluklar yaşandığını fark ettim ve fark ettiğim an itibari ile darbe girişimini engellemeye yönelik çaba ve gayretlerde bulundum" dedi.

'SEMİH TERZİ'NİN UÇAĞININ KALKIŞINA MÜDAHALE EDEMEDİK'

Tuğgeneral Akgülay'a, FETÖ'den hakkında işlem yapılan R.Ö.'nün 'Semih Terzi telsizden, 'Ne yaparsanız yapın, kalkacağım' demesi üzerine, '8'inci Ana Jet Üs Komutanı Vekili'ni aradım o da 'Kaldırın gitsin' diyerek kalkış iznini verdi' ifadesi hatırlatıldı. Tuğgeneral Akgülay, kendisini arayan Terzi'nin kalkış izni istediğini, ancak Birleşmiş Hava Harekat Merkezi'nden (BHHM) izin alması gerektiğini söylediğini savunarak, şunları söyledi:

"BHHM bana zorda kalmam halinde Semih Terzi'nin uçağının kalkışına karışmamam yönünde talimat vermişti. Çünkü uçakta özel tim askerleri vardı. Bu askerler zor kullanarak üssü ele geçirmeye teşebbüs edebilir ve neticesinde darbe girişimine yönelik daha büyük aksaklıklar yaşanabilirdi. Bu tehdidi bertaraf etmek için Semih Terzi'nin uçağının kalkışına müdahale edemedik. Zaten uçakları pistin başında idi. Ayrıca teknik olarak ne kadar bu uçağın kalkmaması için gayret sergilesek de bu uçak bizim inisiyatifimiz dışında kalkış yapabilirdi."

2018 Yüksek Askeri Şura ile Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi ve JFAC Müşterek Hava Kuvveti Komutanı olarak atanan Tuğgeneral Akgülay, ifadesinde görevinden alınacağını öğrendikten sonra 4 Ocak günü emeklilik dilekçesi verdiğini söyledi.

6 ARDIŞIK ARAMA TESPİT EDİLDİ

Tuğgeneral Akgülay'ın 2012 ve 2015 yılları arasında Diyarbakır’daki sabit farklı numaralardan 6 kez arandığı belirlendi. Arayanlardan birinin tanker pilotu darbeci Orçun Kuş olduğu ve ardışık olarak aradığı saptandı. Orçun Kuş'un, 20 Ekim 2012 tarihinde saat 20.44’te sabit numaradan arandığı, bu aramadan 2 dakika sonra da saat 20.46’da da yine aynı sabit hattan şüpheli Özkan Edip Akgülay arandığı tespit edildi.

'BAZI ASTSUBAY VE UZMAN ÇAVUŞLAR CEP TELEFONU KULLANMIYORDU

FETÖ’nün mahrem yapılanmasında kullandığı ankesörlü- kontörlü telefonlardan aranmasıyla ilgili sorulara Tuğgeneral Akgülay, sabit hatlardan aranmış olabileceğini, ancak bu aramaların örgüt aranması olamadığını iddia etti. Orçun Kuş'un kendisini aramasıyla ilgili olarak ise Tuğgeneral Akgülay, "Tanker pilotu Orçun Kuş’un çalıştığını hatırladığım İncirlik Üssü de vardı. Ben hiçbir örgüt mensubu tarafından aranmadığım için Orçun Kuş ile ardışık olarak aranma sebebim muhtemel bir çalışmanın koordinasyonu amacı ile olmuş olabilir. Ayrıca o tarihte görevli olduğum yerdeki bazı astsubay ve uzman çavuşlar cep telefonu kullanmıyordu. Bu kişiler gerektiği zaman beni ve diğer görevlileri üs içerisinde bulunan sabit telefonlardan dışarıda iken umuma açık telefonlardan ararlardı" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

- Adliye binasından görüntü

- Tuğgeneralin polis eşliğinde adliyeden çıkması

- Tuğgeneralin polis aracına bindirilmesi

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 81 MB

Haber-Kamera: Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,()

Hortum seraları vurdu, evlerin çatılarını uçurdu

Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşanan hortum felaketinin verdiği zarar, gün ağarınca ortaya çıktı. Seraların yıkıldığı, elektrik direklerinin devrildiği ilçede 2 evin de çatısı uçtu.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ve İlçe Tarım Müdürlüğü'ne bağlı 5 ekip, dün yaşanan afet sonrası zarar gören tarım arazilerinde hasar tespit çalışmalarına başladı. Hasar tespit çalışmasına katılan ve çiftçilere 'geçmiş olsun' dileklerini ileten İlçe Tarım Müdürü Mesut Yıldız, "Afetle ilgili olarak bize ulaşan bilgi doğrultusunda afet birimini oluşturduk. 5 ekip sabah saatlerinde sahalara inerek hasar tespit çalışması yapılıyor. Vatandaşımızın yaralarını sarmak için müdürlük olarak, bakanlık olarak elimizden geleni yapıyoruz. Vatandaşlarımıza büyük geçmiş olsun. Zararın mali boyutu hasar tespiti yapıldıktan sonra belli olacak" dedi.

Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin ise "Dün akşam saatlerinde meydana gelen hortum sonrasında ilçemize bağlı Kocahasanlı, Üçtepe, Limonlu, Karakeşli, Yarenler, Türbe ve Alata mahallelerindeki seralarda büyük hasarlar oluştu. Bir çok sera yıkılmış durumda. Çiftçilerimize devlet büyüklerimizin yardım eli uzatmasını bekliyoruz. İnşallah kısa sürede yaralar sarılır" diye konuştu.

Serası yıkılan çiftçi Hasan Göken ve Afife Koca da hortum esnasında sera içinde çalıştıklarını söyledi.

Öte yandan hortum nedeni ile 2 evin çatısı uçtu. Ev sahiplerin Hacı Turgut, "Ne olduğunu anlamadık. 2 dakika içerisinde evin çatısı uçtu. Kendimizi dışarı zor attık. Devletimizden yardım bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Birçok üretici zaman kaybetmeden yırtılan sera kaplamalarını değiştirmeye koyuldu.

Görüntü Dökümü:

- Hortum nedeniyle yıkılan sera görüntüsü

- İlçe Tarım Müdürü ve Ziraat Odası Başkanı zarar gören seralarda inceleme yaparken

- Serası yıkılan Hasan Göken ile röportaj

- İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mesut Yıldız ile röportaj

- Ziraat Odası başkanı Rasim şahin İle Röportaj

- Serası yıkılan çiftçi Hafife Koca ile röportaj

- Yıkılan sera direklerinin görüntüsü

- Çatısı uçan evin görüntüsü

- Elektrik direklerinde kopan tellerin tadilatı yapılırken

- Evinin çatısı uçan Hacı Turgut ile röportaj

- Seraların yüksek bir kesimden görüntüsü

Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin), ()

Resul'ün evine çıkabilmesi için engelli asansörü yaptırıldı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yaşayan, bedensel ve zihinsel engelli Resul Duran'ın (30), 2'nci kattaki evine rahat inip çıkması için belediye tarafından engelli asansörü yaptırıldı.

Şirinevler Mahallesi, 50'nci Sokak'ta oturan Fetane ve Mehmet Duran çifti, engelli oğulları Resul Duran'ın, 2'nci kattaki evlerine rahat girip çıkabilmesi için Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'dan engelli asansörü istedi. Belediye, ailenin isteğini yerine getirerek engelli asansörünü yaptırdı.

Anne Fetane Duran, istedikleri asansörün yapıldığını söyleyerek, "Oğlum şimdi rahatlıkla dışarıya çıkıp gelebiliyor. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" dedi.

Baba Mehmet Duran ise, "Oğlum Resul bedensel ve zihinsel engelli. 30 yıldır bakıyoruz. Artık yaşımız ilerleyince Resul'u taşımakta zorluk çekiyorduk. Ramazan ayında iftar programına gittiğimizde eşim Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'dan engelli asansörü yapılmasını istemiş. Sağ olsun başkanımız da bizi kırmayarak bu asansörü yaptırdı. Artık Resul'ü rahatlıkla dışarı çıkıp gezdiriyoruz" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

- Ailenin Resul'ü gezdirmesi

-Asansöre biniş ve inişi

-Aile ile röportaj

-Genel detay

Haber- Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, ()

Dolandırıcılıktan yargılananlara tahliye

Zonguldak'ta kendilerini savcı olarak tanıtıp telefon açtıkları S.K.'nın(75), para ve ziynet eşyalarını çaldıkları iddiasıyla tutuklu yargılanan C.K.(30) ve İ.P.(25)., tahliye edildi.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde geçen 31 Temmuz'da yaşanan olayda, emekli S.K.'yı(75) arayan kişiler 'Kimlik bilgileriniz ve banka hesaplarınız FETÖ'nün eline geçmiş. İstediğimiz parayı verirseniz sizi kurtarabiliriz' diyerek para istedi. S.K., kendisini savcı olarak tanıtan dolandırıcılara evinin adresini verdi. Şanlıurfa'dan Zonguldak'a gelen C.K. ve İ.P., 10 bin lira, bin 50 euro, bin dolar ve evdeki tüm ziynet eşyalarını verdi. Parayı alan dolandırıcılar, bir kafede kahvaltı yaptıktan sonra başka bir kişi dolandırmak için adresine gitti. Şüpheliler giderken de para dolu çantayı kafeye emanet bıraktı. Kafe çalışanları durumdan habersiz çantayı kenara koydu. S.K.'nın ihbarı üzerine fiziki takibe alınan dolandırıcılar ikinci işlerinde başarılı olamayınca kafeye geri gitti. Bu sırada müşteri kılığında kafede oturan polisler, adım adım izledikleri iki şüpheliyi gözaltına aldı. Tutuklanan C.K. ve İ.P. hakkında 'kişinin kendisini kamu görevlisi olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkisi olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık' suçundan dava açıldı.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTILAR

Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanıklar C.K. ve İ.P. ile yakınları katıldı. Mahkemede ifade veren sanıklardan İ.P., kendilerini Mustafa isimli şahsın gönderdiğini anlatarak, "İş karşılığı 5'er bin lira alacaktık. Alınan eşyaları ona teslim edecektik. Pişmanım. Biz dolandırıcılık olduğunu bilmiyorduk. Biz parayı aldıktan sonra yakalandık. İçinden bir şey alınmadı." dedi. Benzer ifadeler veren diğer sanık C.K. da, "Onların yönlendirmesiyle poşeti aldım. Dolandırıcılık olduğunu bilmiyordum. Bana 'emaneti alıp gelecesiniz' dendi. Bunlardan bir tanesi müşteki ile irtibat halindeyken diğeri de benle irtibat halindeydi. Müştekiden poşeti alan bendim. 'Bunu alacaksınız size 5'er bin lira vereceğiz' dediler" diye konuştu.

Dolandırılan S.K. ise kendisini aradıklarında karşıdaki kişinin kendisini 'savcı' olarak tanıttığını anlatarak, "Bir buçuk saat telefonda görüştüler. Beni telefonda oyaladılar. Parayı İ.P.'ye verdim. 'Ben savcıyım çabuk parayı gelen kişilere ver' dediler. O kadar hızlı ve çok konuşuyorlardı ki kafam allak bullak oldu. Bende gelenlere parayı verdim." dedi.

TAHLİYE EDİLDİLER

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar C.K. ve İ.P.'yi 5'er yıl hapis ve 75'er bin lira adli para cezasına çarptırdı. Sanıklar, tutuklulukta kaldıkları süre ve aldıkları hapis cezası dikkate alınarak tahliye edildi.

YAKALANMA ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Şüphelilerin yakalanma anları ise kafenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde dolandırıcılık olayından sonra kafede kahvaltı yapan C.K. ve İ.P., ardından para dolu çantayı iş yerine emanet olarak bıraktıkları görülüyor. Arkalarından gelen polis kafede müşteri gibi oturup iki dolandırıcının gelmesini bekliyor. Gelen dolandırıcılar, çantayı almak üzereyken polis tarafından yakalanarak gözaltına alınıyor.

Görüntü Dökümü:

-Şüphelilerin adliye çıkarılması

-Adliyeden detay

-Polisin müşteri kılığında kafede oturması

-Şüphelilerin gelmesi

-Gözaltına alınmaları

-Garsonun çantayı polise vermesi

Süre: (4.00) Boyut: (448 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, ()

Kontrolden çıkan araç takla attı

Afyonkarahisar'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla attığı kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarından Afyonkarahisar-İzmir karayolunda meydana geldi. Numan Yetkin'in (23) kullandığı 03 BT 134 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Refüje çıkarak ters dönen araçtaki Şeyma Yetkin (23) yaralandı. Yaralı, olay yerine çağrılan ambulansla götürüldüğü Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kazadan yara almadan kurtulan Numan Yetkin ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü

-Kaza yapan araçtan detay

-Sağlık ekipleri yaralıya müdahale ederken detay

-Ambulans giderken detay

-Kazadan yerinden detaylar

Haber-Kamera: SATILMIŞ AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, ()

Muhtar adayından ilginç seçim kampanyası

Adana'da Kışla Mahallesi Muhtarı Hayrettin Talaş, 'Başın düşerse dara, muhtar Hayrettin'i ara. Kontörün yoksa, ödemeli ara' diye bastırdığı afişle seçim propagandası başlattı.

30 bin seçmenin bulunduğu Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi muhtar adayı olan 51 yaşındaki Hayrettin Talaş, seçimi kazanmak için, ilginç bir propaganda hazırladı. Esnaflık yaparak geçimini sağlayan Talaş, mahallenin çeşitli noktalarına, 'Başın düşerse dara, muhtar Hayrettin'i ara. Kontörün yoksa, ödemeli ara' yazan afiş astırdı. Kendisini cep telefonuyla arayan kişilere de aynı sloganla cevap veren Talaş'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yakın çevresinden olumlu tepkiler aldığını belirten Talaş, "Seçmenimiz sloganımızı benimsedi. Telefonla arayan herkeze içtenlikle cevap veriyoruz. Seçimi kazanırsam, hazırlamış olduğum projeleri en kısa sürede hayata geçireceğim" dedi.

Görüntü Dökümü

- Muhtar adayının afiş önünde detay görüntüleri

- Telefonla konuşması

- Muhtar adayı ile röp.

- Muhtar adayının yardım ettiği bir vatandaş ile röp.

- Muhtar adayının eşi ile röp.

- Detaylar

SÜRE:03'22" BOYUT:373 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,()

Polis caddelerde, kavşaklarda, kafelerde denetimde

Adana Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çocukların korunmasına yönelik caddelerde, kavşaklarda, trafik ışıklarında sürücülerin ve kendilerinin can güvenliğini tehlikeye atan dilenci, mendil satan, cam silen çocuklara yönelik denetim gerçekleştirildi.

Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri uygulamada internet kafe, oyun salonları ve öğrencilerin zaman geçirdiği kafeleri de denetledi. Çocuklara yönelik yapılan denetimlerde cadde, kavşak ve trafik ışıklarında çalışan, çalıştırılan, korunmaya muhtaç, ihmal ve istismara maruz kalan çocukların ruhsal ve bedensel yönden gelişimleri olumsuz yönde etkilenmemeleri, çocuk ve gençlerin kendi can güvenliği ve sürücülerin can güvenliğini tehlikeye atmamaları amaçlandığı belirtildi.

Yapılan denetimlerde, yaşı küçük dilenen veya satıcılık yapan 71, dilenen veya satıcılık yapan 35, zabıtaya teslim edilen yaşı büyük Suriyeli dilenen veya satıcılık yapan 23 toplamda 129 kişiye işlem yapıldığı bildirildi. Adana Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, denetimlerin aralıksız süreceğini açıkladı.

Görüntü Dökümü

- Polis ekiplerinin emniyet binasından çıkışı

- Oyun salonları ve kafelerdeki denetimden görüntüler

- Oyun oynayan çocuklar

- Narkotik köpeği ile arama yapılması

- Dilencilerin gözaltına alınması

- Bebeği ile dilencilik yapan kadın

- Dilenci çocukların polis tarafından araca bindirilmesi

- Genel ve detay

SÜRE: 02'05" BOYUT:231 MB

ADANA,()

Hasan Karabağ'ın aday gösterilmesini isteyenler, CHP Genel Merkezi'ne gitti

İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı olmak için başvuru yapan, daha sonra başvurusunu geri çeken ve ilçeden de aday adayı olmayan Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ'ın yeniden aday gösterilmesini isteyen CHP Bayraklı İlçe Örgütü, CHP Genel Merkezi'ne gitti.

CHP Bayraklı İlçe Örgütü, Bayraklı Belediye Başkanlığı için aday adaylığı başvurusu bulunmayan mevcut Belediye Başkanı Hasan Karabağ'ın yeniden aday gösterilmesi için Ankara'ya gitti. İzmir'den otobüslerle, CHP Genel Merkezi'ne giden CHP'liler, "Bayraklı başkanının yanında" , "Bayraklı'da adalet Hasan Karabağ demektir", "Bayraklı için Hasan Karabağ" ve "Bayraklı Hasan Karabağ'ı istiyor" sloganları attı. Ellerinde, 'Bayraklı için Hasan Karabağ', 'Hasan Karabağ'sız Bayraklı olmaz' yazılı dövizler taşıyan partililer, Karabağ'ın yeniden aday gösterilmesini istedi. Bayraklı'da seçimin kazanılmasının tek çaresinin Hasan Karabağ'ın adaylığı olduğunu savunan CHP'liler, ismi geçen diğer adaylarla Bayraklı'da seçimin kaybedileceğini iddia etti.

Talepleri dinleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, yaptığı açıklamada, "Genel Başkan ve 19 genel başkan yardımcısını temsilen yanınıza geldim. Ben Hasan Başkanı seviyorum. Kendisi değerli bir başkanımız. Kulaklarımız sizleri duyuyor ve taleplerinizi alıyorum. Gerekli mercilere de bu talebinizi ileteceğim" dedi.

Hasan Karabağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı olmuş, ardından da adaylığını geri çekmişti. Karabağ, Büyükşehir'e yaptığı başvuruyu geri çektikten sonra, Bayraklı'dan da aday adaylığı başvurusu yapmayacağını açıklamıştı.

İZMİR, ()