DHA YURT BÜLTENİ -12

Pervin Buldan: 31 Mart seçimleri tarihi bir dönüm noktasıdır

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Mardin'de partisinin 31 Mart yerel seçimlere katılacak aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, "Halkımızın özlemi adalet, barış ve özgürlüklerin sağlandığı demokratik bir ülkedir. Kendi kendisini yöneteceği demokratik yerel yönetimlerdir. İşte 31 Mart seçimleri tarihi bir dönüm noktasıdır" dedi.

HDP'nin Mardin Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısı Eş Genel Başkan Pervin Buldan, HDP Mardin Milletvekilleri Mithat Sancar, Ebru Günay, Pero Dündar, Tuma Çelik ile belediye başkan adayları ve çok sayıda partilinin katılımıyla yapıldı.

Aday tanıtım toplantısında konuşan HDP Eş Genel Başkan Pervin Buldan, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerin önemine değindi. İçişleri Bakanlığı'nca terör soruşturması kapsamında kayyum atanan belediyeleri kazanacaklarını anlatan Buldan, "Halkımızın özlemi adalet, barış ve özgürlüklerin sağlandığı demokratik bir ülkedir. Kendi kendisini yöneteceği demokratik yerel yönetimlerdir. İşte 31 Mart seçimleri tarihi bir dönüm noktasıdır" dedi. "Mardin'i Kürtler, Araplar, Ezidiler, Süryaniler, Mihelmiler, kadınlar, gençler, emekçiler yönetecektir" diyen Buldan, "Sizler yöneteceksiniz, HDP yönetecek. HDP bunun önünü açacak. Belediyelerimizin olduğu her yerde bu belediyeleri bir kez daha almak için çalışmaların startını bugün Mardin'den hep birlikte veriyoruz. Halkımıza ait olanı geri alacağız ve yine halkımıza teslim edeceğiz, bunun bir kez daha sözünü veriyoruz. Belediyelerin kapısı bir kez daha halka açılacaktır. HDP gelecek halk gelecektir" diye konuştu.

Buldan, konuşmasının ardından, HDP'nin Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan adaylarının Ahmet Türk ve Necla Figan Altındağ, Nusaybin Belediye Eş Başkan adaylarının Semire Nergiz ve Ferhat Kut, Kızıltepe Belediye Eş Başkan adaylarının Nülifer Elik Yılmaz ve Salih Kuday, Derik Belediye Eş Başkan adaylarının Mülkiye Esmez ve Mehmet Şerif Kıran, Artuklu Belediye Başkan adayının Nurettin Turgay, Dargeçit Belediye Eş Başkan adaylarının Mevlüde Çelebi ve Ahmet İnci, Mazıdağı Belediye Eş Başkan adaylarının Nalan Özaydın ve İbrahim Çoko ile Midyat Belediye Eş Başkan adaylarının Rezan Tasman ve Osman Demirci olduğunu açıkladı.

Görüntü Dökümü:

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- Seçim otobüsünden görüntü

- Partililerden görüntü

- Adayların tanıtılması

- Pervin Buldan’ın ve Ahmet Türk’ün konuşması

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 850 MB

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN ()

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Hatay'da rüzgar türbininin motorunda yangın

Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki rüzgar türbininin motor bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Türbindeki yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

Yayladağı'na bağlı Sebenoba Mahallesi'ndeki rüzgar türbinlerinden birinin motor bölümünde, öğleden sonra, belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Bölgede elektrik üretimi için kurulan türbinin motor bölümündeki yangının söndürülmesi için enerji firması ve itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Yangının çıkış nedeni de araştırılıyor.

Görüntü Dökümü

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- Yanan rüzgar türbininin görüntüleri

- Sebenoba Mahalle muhtarı Mustafa Yılmaz'ın konuşması

- Bölgedeki jandarma ve itfaiye aracı

- Olay yerindeki kalabalık

SÜRE:01'13" BOYUT:135 MB

Haber-Kamera: Ali ARSLAN-Emek ÇAKILI/YAYLADAĞI, (Hatay),()

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Hakkari'de trafodaki patlama korkuttu

Hakkari'de trafoda meydana gelen patlama, tedirginliğe neden oldu. Patlama, 2 araç hasar gördü.

Sümbül Mahallesi Van Bulvarı bir akaryakıt istasyonunun ve yakıt tankerinin yanındaki elektrik trafosunda, saat 19.30 sıralarında patlama oldu. Çevre sakinlerinde paniğe neden olan patlamada, trafo yakınındaki 2 otomobil hasar gördü. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de patlamayla birlikte çıkan yangını, kısa süreli müdahaleyle söndürdü.

Mahalle sakinlerinden Yılmaz Önal, "Patlamada iki aracımız ciddi manada hasar gördü. Bu trafonun buraya kurulması çok yanlış. Hem yakıt istasyonuna, hem de evlere çok yakın. Bu trafoya acil bir çözüm bulunsun. Çok büyük bir faciaya neden olabilirdi. Mahalle sakinleri olarak çok büyük panik yaşadık. Yetkililerden trafonun bir an önce onarılmasını ve hasarlarımızın da karşılanmasını istiyoruz" dedi.

Geceyi elektriksiz geçiren mahalleye yeniden enerji verilmesi için VEDAŞ ekipleri onarım çalışması başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Patlamadan sonra Polis ekiplerinin güvenliği tutması

- Olay yerinde inceleme yapması

- Hasar gören araçların görüntülenmesi

- Mahalle sakinlerinden Yılmaz Önal konuşması

- Genel Detay

233 MB - 2 DAKİKA 5 SANİYE

Haber: Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, ()-

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Iğdır'da sokak hayvanlarının öldürüldüğü iddiasına soruşturma

IĞDIR Valiliği, şehir çöplüğünde sokak hayvanlarının öldürülerek, iş makinesi ile gömüldüğü iddiası üzerine belediyedeki sorumlular hakkında idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Iğdır Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, çeşitli sosyal medya hesaplarında, kentteki şehir çöplüğünde sokak hayvanlarının çöpe atıldığı ya da öldürülerek iş makinesi ile gömüldüğü iddiasına ilişkin paylaşımlar yapıldığı anlatıldı. Konuyla ilgili idari soruşturma başlatıldığı kaydedilen açıklamada, "Sokak hayvanlarının çöplüğe atılmasına ilişkin sosyal medyada muhtelif tarihlerde yer alan paylaşımlar doğrultusunda, valiliğimizce ilgili birimlere talimat verilerek, Iğdır Belediyesi'ndeki sorumlular hakkında gerekli soruşturma başlatılmıştır. Ölen hayvanların uygun şekilde gömülmesi, diğer hayvanların ise ivedilikle bir barınağa aktarılarak yemlerinin verilmesi yönünde gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Hayvan haklarının korunması adına valiliğimizce tespit edilen olumsuzlukların önüne geçilmesi için çalışmalarımız titizlikle devam etmektedir."

Görüntü Dökümü:

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Çöplükteki köpekler

(16 sn)

Haber-Kamera: Suat DENİZ/ IĞDIR, ()

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Düzce'de hal ile pazardaki fiyat farklılıkları kontrol edildi

Düzce'de, halden alınarak market ve pazarlarda satışa sunulan meyve ve sebzelerin fiyatları arasındaki farklar denetlendi.

Sebze ve meyve fiyatlarını denetimi için Düzce'de bir komisyon kuruldu. Düzce Ticaret İl Müdürlüğü, Düzce Defterdarlığı ve Düzce Belediyesi'nde görevli personellerden kurulan komisyon meyve ve sebze halindeki fiyatlarla, market ve pazar yerlerindeki sebze ve meyve satış fiyatlarını denetledi. Denetimlerde 31 çeşit meyve sebzenin fiyat farkına bakıldı. Denetimler sonrası hazırlanan rapor Ticaret Bakanlığı’na gönderilecek.

Denetimlerle ilgili olarak bilgiler veren Düzce Belediyesi Zabıta Müdürü Mehmet Ali Kahraman, "Toptancı halleri, pazar yerleri ve marketlerdeki ürünlerin satış ve alış fiyatları arasındaki farkların incelenmesine istinaden bir komisyon kuruldu. Kurulan komisyon Düzce Belediyesi Toptancı Hali'nden incelemeye başladı ve hale giriş fiyatlarına baktı. Bunun akabinde dışarıya çıkarılan malların satış fiyatı arasındaki farklılıkları kontrol ediyoruz. Bu komisyonda Ticaret İl Müdürlüğü, Düzce Defterdarlığı ve Düzce Belediyesi’nin görevli personelleri var. Bu personeller gerekli incelemeyi titiz bir şekilde yapacaklar. Gerekli rapor hazırlanacak. Bu rapor neticesinde bakanlığa gerekli bilgi sunulacak." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Ekipler denetim yaparken görüntü

Ürünlerden görüntü

Zabıta müdürüyle röp ve detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()

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Mardin'de sebze hali ve marketler denetlendi

Mardin'de sabahın ilk ışıklarıyla birlikte meyve ve sebze hali ve marketlerde fiyat denetimi gerçekleştirildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, Ticaret İl Müdürlüğü ve Defterdarlık personellerinin katılımıyla sebze halinde ve marketlerdeki sebze ve meyvelerdeki fiyatlar denetlendi. Sabahın erken saatlerinde yapılan hal giriş fiyatları ve market fiyatları karşılaştırıldı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, "Amacımız hemşehrilerimizin haksız zamlarla karşılaşmamasıdır. Ülkemiz genelinde son zamanlarda özellikle sebze fiyatlarında geçtiğimiz yıllara nazaran yüksek fiyatları görmekteyiz. Şu günlerde sürekli gündemde olan fiyatlar ile ilgili Cumhurbaşkanımız Sayı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetimiz de hassasiyetle çalışmaktadır. Biz de yerel yönetim olarak yapılan çağrılara kulak vererek gerekli çalışmaları başlattık. Ticaret İl Müdürlüğümüz ve Defterdarlık personelimizin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi olarak denetimlerimizi sıklaştırdık" dedi.

'DENETİMLER DEVAM EDECEK'

Denetimlerin artarak devam edeceğine dile getiren Vali Yaman, "İl merkezimizdeki denetimler gibi ilçe meyve ve sebze halleri ve marketlerinde de çalışmalarımız olacak. Biz bu konuda hassas bir şekilde çalışacağız. Hemşehrilerimizin bu artışlardan olumsuz şekilde etkilenmemesi için ne gerekiyorsa yapacağız. Vatandaşlarımızın da bizlere gördükleri olumsuzlukları bildirmeleri hususunda anlayış beklemekteyiz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Sebze ve meyve halinden görüntü

- Yapılan denetimler

- Sebze ve Meyve reyonlarından görüntü

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 190 MB

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN ()

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Film gibi operasyonla yakalanan 'uyuşturucu baronu' adliyede (ek)

TUTUKLANDI

Erzurum'da mermer yüklü TIR'da bulunan ve Türkiye'de tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olan 1 ton 535 kilogram eroinle ilgili film gibi operasyonda yurt dışına kaçarken yakalanan 'uyuşturucu baronu' Mehmet Zeki F., 3 saatlik savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Mehmet Zeki F., 'uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek' suçundan tutuklanarak cezaevinde gönderildi. Baronun tutuklanmasıyla birlikte, tarihi operasyonla gözaltına alınan 4 kişi cezaevine konmuş oldu. Mehmet Zeki F., zırhlı araçla geniş güvenlik önlemleri altında Erzurum H Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü.

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Tokat'ta yeni havalimanı inşaatının yüzde 35'lik kısmı tamamlandı

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, yapımı süren yeni havalimanının inşaat sahasını ziyaret etti. Proje Direktörü Erdoğan Karabacak, inşaatın yüzde 35'lik kısmının tamamlandığı söyledi.

Tokat'ta yaklaşık 115 milyon TL'ye ihale edilen yeni havalimanında başlayan pist, apron ve taksi yolu yapım çalışmaları devam ediyor. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, TAV İnşaat Proje Direktörü Erdoğan Karabacak'ın daveti üzerine yapımı süren yeni havalimanının inşaat sahasını ziyaret etti. Eroğlu, Tokat Havalimanı Müdürü Mustafa Konca'nın da katıldığı ziyarette, inşaattaki son durum ve pistin yapısı ile alakalı yüklenici firma temsilcisi Erdoğan Karabacak'tan bilgi aldı.

'TOKAT'IN BİR HAYALİYDİ'

200 gün önce inşaatına başlanan alandaki gelişmenin kendilerini mutlu ettiğini söyleyen Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "Altyapı çalışmaları süratli bir şekilde devam ediyor. İnşallah da bu önümüzdeki günlerde daha da hızlanarak, inanıyorum ki; Tokatımızın havalimanı, bu pist, değerli hemşehrilerimizin kullanımına açık olacak. Temmuz ayında ilk kazma vurulmuştu, 200 gün geçti. Toplam 700 günlük bir süreydi havalimanımızın ihalesi ve 500 gün gibi bir süremiz var. Haziran 2020 gibi inşallah firmamız bitirip teslim edecek ve Tokat'ın havalimanını kullanmış olacağız. Tokat'ın bir hayaliydi havalimanımız. Sağ olsun Cumhurbaşkanımız, bakanlığımız, milletvekillerimiz, hep beraberce yapılan takip neticesinde Allah'a şükür geçtiğimiz Temmuz ayında başlayan inşaatımız hızla devam ediyor. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, bakanlarımıza ve büyük emek sarf eden milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Yüklenici firma yetkilisi Erdoğan Karabacak ise, "İşimizin yaklaşık 200 günü bitti. İşin ilerlemesinde yüzde 35'lerdeyiz. Kötü hava koşulları nedeniyle 15-20 günlük bir iş günü kaybımız oldu, ama bunu telafi ederek hem başkanımıza verdiğimiz söz, hem Tokat halkına verdiğimiz söz, hem de Devlet Hava Meydanları'nın temsilcisi, buradaki başmüdürümüze verdiğimiz söz ile beraber bu havalimanını istenen süreden daha erken bitirmeye çalışacağız" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-İnşaat alanından görüntüler

-Başkan Eroğlu'nun açıklaması

-Proje direktörünün açıklaması

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT, ()

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5 bin üniversite öğrencisi, Winterfest-2019 için Uludağ'a akın etti

KIŞ turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ'da düzenlenecek olan festival kapmasında binlerce Üniversite öğrencisi Uludağ'a akın etti, pistlerde adım atacak yer kalmadı. Teleferik ve telesiyej önlerinde uzun kuyruklar oluştu. Kış turizminin göz bebeği olarak bilinen Uludağ'da düzenlenecek olan festivale katılmak isteyen 5 bin üniversiteli genç festivale saatler kala kayak pistlerine akın etti. Kayak pistlerinde adım atacak yer kalmazken oteller yüzde yüz dolduğu için yer bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Teleferik ve telesiyejler önünde uzun kuyruklara neden olan üniversite öğrencilere kayak snowboard yaparak karın keyfini çıkardı. Ayrıca Uludağ'da kar kalınlığı 147 santimetre olarak ölçülürken hava sıcaklığının ise en düşük sıfırın altında 9 derecece olduğu öğrenilirken en yüksek 3 derece olduğu öğrenildi.

Uludağ'a festival için geldiğini belirten üniversite öğrencisi Rukiye Demir, "Isparta Süleyman Demirel Üniversite'sinde okuyorum. Uludağ'a Winterfest için geldim. Aşırı bir kalabalık var ama ortam çok güzelö dedi.

Otellerin festival kapmasında yüzde yüz dolduğunu belirten Alkoçlar Otel müdürü Erçin Yalçın, "Bu gün festival kapsamında 5 bin üniversite öğrencisi geldi. Otellerde doluluklar yüzde yüz devam ediyor. Şubat'ın sonuna kadar da böyle devam etmesi bekleniyor. Şuanda çok güzel bir yoğunluk var pistlerde adım atacak yer yokö diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Pistlerdeki kabalalıktan görüntüler

- Kayak ve snowboard yapanlardan görüntü

- Tatilciler ile röportaj

- Otel müdürü ile röportaj

Süre: Boyut:02:49 316 MB

Haber- Kamera: Serkan AKKUŞ/BURSA,()

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Yangın sırasında çatıdan düşen fabrika sahibi ağır yaralandı (2)

HASTANEDE KURTARILAMADI

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kereste fabrikasındaki yangın sırasında çatıya çıkarken, beton zemine düşüp, ağır yaralanan iş yeri sahibi Yaşar Seçgin, tedaviye alındığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Haber: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), ()