DHA YURT BÜLTENİ-12

1)CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ANTALYA'DA (1)

CUMHURBAŞKANI ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Ak Parti Antalya Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı'na katılmak için Antalya'ya geldi.

Antalya Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısi için gelen partililer, Antalya Spor Salonu'nda yerlerini aldı. 10 bin kişilik salonun tamamen dolduğu gözlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, salona girişinde yoğun sevgi gösterisiyle karşılandı.

Hasan DEMİRBAŞ- Tolga YILDIRIM/ANTALYA, ()-

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ANTALYA'DA HORTUM VE YAĞIŞIN ZARARI BÜYÜK (EK)

2)KUMLUCA'DA AFETZEDELER YARALARINI SARMAYA ÇALIŞIYOR

Kumluca'da 24 ve 26 Ocak tarihlerinde peş peşe yaşanan hortumlardan sonra üreticiler yıkılan seralarını söküp, yerine yeniden sera kurma çalışmalarını başlattı. Çiftçiler önce yıkılan seralarının enkazının altından ezilmeyen ürünlerini topluyor, ardından kendi imkanları veya iş makinelerinin yardımıyla seraların demirlerini yerinden söküyor.

'GERİYE BİR CANIMIZ KALDI'

Üretici Mehmet Süm, "Sökülen demirler geri dönüşüme gidecek. Yeniden düzen kurulacak. Yapacağımız bir şey yok. Hayatla mücadele edeceğiz. Evimde hiç şeyim kalmadı. Geriye bir canımız kaldı. Yatacak yerimiz yok. Eşimizin, dostumuzun evinde kalıyoruz. Orada yiyip, içiyoruz" dedi.Salih Türkmen, "Bundan sonra tadilata başlayacağız. Söküp yeniden tadilat yapacağız. Yenisini kuracağız" diye konuştu.

'ÇİFTÇİLİĞİMİZE DEVAM EDECEĞİZ'

Özer Çavdar da şöyle dedi:

"Bizim ana mesleğimiz çiftçilik. Çünkü biz çiftçi olarak doğmuşuz. Aynı şekilde de devam edeceğiz. Devlet büyüklerimizin de yardımını bekliyoruz. Bundan sonraki aşamada bu serayı yeniden ayağa kaldırmak istiyoruz. Çiftçiliğimize devam edeceğiz."

ALANYA'DA 80 DEKAR ZARAR GÖRDÜ

Alanya ilçesinde de dün hortumun ardından akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar Toslak Mahallesi'nde 80 dekarlık domates ve salatalık ekili seralara zarar verdi, ürünleri telef etti. Toslak Mahallesi'nde inceleme yapan Alanya Ziraat Odası Başkanı Turgut Musluoğlu, "Bölgemizde bir haftadır etkili olan aşırı yağış, su baskınları, fırtına, hortum gibi tabi afetler dün akşam saatlerinde Toslak Mahallesi'nde etkili oldu. Çıkan hortumdan dolayı 70-80 dekar sera yerle bir oldu. Seraların başında bekleyen üreticilerle yaptığımız görüşmelerde kendilerini zor bir sürecin beklediğini ve bu yılki üretim sezonunu kapattıklarını söyledi. Bu üreticilerin üretimde kalabilmesi için acilen hasar tespitlerinin yapılması, zararlarının karşılanması, kredi, sigorta, elektrik, vergi gibi borçlarının ertelenmesi, zirai ilaç, gübre, fide gibi borçlarının afet fonundan ödenmesi gerekmektedir" dedi.

İlçede yağış halen devam ederken, meteoroloji yetkilileri bölgede olması muhtemel fırtına ve yoğun yağıştan dolayı çiftçileri ve vatandaşları uyardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (Kumluca)

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- Zarar gören seralarda çalışan üreticinin görüntüsü

- Seralardaki yırtık örtülerin toplanması

- Harabe içindeki serada ürünleri toplayan üreticiler

- Yıkık seraların iş makinesiyle toplanması

- Üreticiyle röportaj

- Yıkılan seralar ve evlerden görüntü

- Üreticiyle röportaj

- Harabe içinde ürün toplayan işçiler

- Üreticiyle röportaj

Haber: Ramazan SARIKAYALI-KUMLUCA (Antalya), ()

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3)DÜDEN ŞELALESİ'NİN RENGİ ÇAMURA DÖNDÜ

ANTALYA'da dünyaca ünlü Düden Şelalesi'nin rengi, aşırı yağış sonrası çamurla karışınca kahverengiye döndü.Şelalenin, Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinde denizle buluştuğu noktada gezintiye çıkanlar, yağış sonrası çamur gibi akan suyu görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Vatandaşlar, son üç gündür Antalya'da etkili olan aşırı yağışın sürüklediği çamur nedeniyle rengi kahverengiye dönen şelalenin görüntüsünü cep telefonlarıyla kaydetti.

Şelalenin denizle buluştuğu noktada dükkanları bulunan işletmeciler ise zor günler geçiriyor. Taşan şelale sularından dolayı işletmelere ait masa ve sandalyeler su içinde kaldı. İşletme sahipleri üç gündür iş yapamamaktan yakındı.

Antalya'ya tatile gelen fotoğraf meraklısı Nilay Ak ise şelalenin çamura dönen renginin etkileyici olduğunu söyledi. Ak, uzun zamandır ilk kez şelalenin bu kadar gür aktığını belirtti.

Görüntü Dökümü

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- Şelalenin kanaldan akan görüntüsü

- Şelalenin yürüyüş yoluna taşan bölümünden görüntü

- Su içinde kalan masaların görüntüsü

- Şelale suları içinde kalan işletmecilerin sandalyelerinden görüntü

- Çamura dönmüş şelalenin görüntüsü

- Şelaleden detay görüntüler

- Vatandaş Nilay Ak röp.

345 MB - 3.07'

Haber-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA, ()

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4)İYİ PARTİ'DE İSTİFA DEPREMİ

MERSİN'de İYİ Parti Kurucu İl Başkanı Dr. İbrahim Özel ve beraberindeki bazı partililer istifa ettiklerini açıkladı.

Kent merkezindeki bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan Dr. İbrahim Özel, "Tek tartışılmazımız, inançlarımız ve ülke menfaatleridir. Emek verenin lütufa ihtiyacı yoktur. Hiçbir uygulamasından memnun olmadığımız mevcut iktidarı, siyasi hareketin değiştirmeye yetmedeğini ve yakın gelecekte de değiştirmeye yetmeyeceğini üzülerek görüyoruz. Tüm Mersinli hemşehrilerimizden oy ve destek istediğimiz için, bilmeden yanılttığımız için özür dileriz. Kararlı ve huzurluyuz. Mensubu olduğumuz İYİ Parti'den istifa ediyoruz" dedi.

27'nci Dönem Genel Seçimleri'nde İYİ Parti'nin 6'ncı sıra milletvekili adayı olarak gösterilen Avukat Hasan Doydu ise istifaların mevki ya da makamla ilgili olmadığının altını çizdi.

Görüntü Dökümü

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- Salondan genel görüntü

- Katılımcıların görüntüleri

- Dr. İbrahim Özel'in açıklaması

SÜRE: 01'52" BOYUT: 205 MB

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, ()