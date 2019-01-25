DHA YURT BÜLTENİ -12

Hortumun dereye uçurduğu otomobildeki Buse aranıyor (5)

KAYIP BUSE'NİN ÇANTASI BULUNDU

Antalya'da, dün meydana gelen fırtına sonrası Kemer ilçesindeki Ağva Deresi'ne savrulan park halindeki otomobilde bulunan Kader Buse Acar'ın çantası bulundu.

Arama çalışmaları sırasında Kader Buse Acar'a ait olduğu düşünülen bir çanta bulundu. Otomobilin dereye uçtuğu noktada bulunan çantanın içerisinde küpe, gözlük, tarak, şarj cihazı, kaban, hırka ve atkı olduğu görüldü. Jandarma ekiplerinin teşhis için görüştüğü baba Ahmet Acar, çantanın ve içindekilerin kızına ait olduğunu söyledi.

FOTOĞRAFLI

ANTALYA,()

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Antalya'da fırtına ve hortum felaketinin yaraları sarılıyor (4)

KEMER'DE HORTUMUN İZLERİ ORTAYA ÇIKTI

Antalya'nın Kemer ilçesinde, dün öğle saatlerinde meydana gelen hortum felaketinden kalan izler, bugün ortaya çıkmaya başladı. Hortumda en fazla hasarın oluştuğu yerlerden ilçe merkezindeki Kemer Devlet Hastanesi'nde çalışmalara başlanırken, dün boşaltılan hastanenin sadece acil bölümünde hizmet veriliyor. Otoparkındaki 30'a yakın aracın hasar gördüğü hastanenin çatısındaki klima santralleri ve çatı sistemlerinde de zarar oluşması nedeniyle ameliyathane ve yoğun bakım ünitelerinde bir süre daha hizmet verilemeyeceği, hava muhalefeti olmadığı takdirde pazartesi günü poliklinikler ve yataklı servislerin tamiratlarının tamamlanarak, hizmete açılacağı belirtildi.

Hortumun şiddetinin hissedildiği Çamyuva Mahallesi'nde bulunan Sarıören Mezarlığı'nda ise kökünden sökülen ve hortumun etkisiyle parçalanan ağaçlar, mezarların üzerine düştü ve birçok mezarda hasar oluştu. Yine Çamyuva Mahallesi'nde bulunan bazı seralar, kullanılamaz hale geldi. Hortumun geride bıraktığı enkaz, drone ile havadan görüntülendi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), ()

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Erzincan'da ev yangını

Erzincan, kent merkezinde tek katlı bir evde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi. Mahalle sakinlerine korkulu anlar yaşatan yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

İnönü Mahallesi 18'nci sokakta beş kişilik Çiçek Ailesi'nin yaşadığı tek katlı ahşap evde öğlen saatlerinde yangın çıktı. Çatıdan yükselen alevleri gören komşuların durumu itfaiye ekiplerine haber vermesi üzerine Erzincan Belediyesi'ni ait itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek alevlere müdahale etti. Bu sırada dumandan etkilenen Anne Muhabbet Çiçek ve kızı Esma ile bir kişi ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polis ekipleri yanan evin çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yangının evin bacasından çıktığı tahmin edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Yanan evden genel detay görüntü

-İtfaiye ekiplerinin çalışmalarından görüntü

Haber-Kamera: Coşkun MENEK / ERZİNCAN, ()

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Bolu'da sahte para operasyonu: 2 gözaltı

Bolu'da, bir işyerinden sahte para ile alışveriş yaptığı iddia edilen 2 şüpheli adliyeye sevk edilirken, şüphelilerin üzerinde 6 bin 700 TL sahte para bulundu.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki bir işyerinden sahte parayla alışveriş yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis, sahte para ile alışveriş yapan Ç.C.(29) ve C.Ş.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 6 bin 700 TL sahte para ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ç.C. ve C.Ş. adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Ç.C.'nin daha önce de sahte para suçundan sabıkası olduğu, C.Ş.'nin ise yaralama suçundan 2 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Şüpheliler, adliyeye sevk edildikleri sırada kendilerini görüntüleyen gazetecilere de 'Niye çekiyorsunuz. Çekmeyin' diyerek tepki gösterdi. Ç.C.'nin adliye önünde bekleyen ağabeyi de gazetecilerin çekim yapmasını engellemeye çalıştı.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

-Gazetecilere tepki göstermeleri

-Adliyeden detaylar

Süre: 01.11-Boyut: 134.8 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,()

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Profesyonel dalgıç, onarım için girdiği baraj gölünde boğuldu

Gaziantep'te, profesyonel dalgıç Mehmet Genç (54), kapak onarımı için girdiği Afrin Barajı gölünde boğuldu.

Profesyonel dalgıç Mehmet Genç, Akbayın Mahallesi yakınlarında yapımı süren Afrin Baraj Gölü'ne kapak onarımı için dün öğle saatlerinde dalış yaptı. Baraj sularının 20 metre derinliğinde bulunan boru üzerinde tadilat çalışması için dalış yapan Genç, uzun süre dışarı çıkmayınca baraj görevlileri durumu jandarmaya bildirdi. Jandarmanın çağrısıyla bölgeye gelen Adıyaman Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı su altı polisleri, baraj gölünde yaptıkları aramada Genç'e ulaşamadı. Bu sabah yeniden başlatılan çalışmalarda Genç'in cansız bedenine ulaşıldı. Mehmet Genç’in cesedi vinç yardımı ile yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından karaya çıkarıldı. Bu sırada baraj gölü kıyısında bekleyen 4 çocuk babası Mehmet Genç’in yakınları ölüm haberiyle gözyaşına boğuldu. Mehmet Genç’in cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Mehmet Genç’in fotoğrafı

- Dalgıç polisler

- Kurtarma çalışmaları

- Vinçle halat çekilmesi

- Cesedin çıkarılması

- Cenaze aracına konulması

- Yakınlarının ağlaması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 241 MB

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-)

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Derik'te güvenlik korucuları yemin etti

Mardin'in Derik ilçesinde, 2 haftalık eğitimlerini tamamlayan 12 güvenlik korucusu, yemin edip, göreve başladı.

Derik merkez Cevizpınar Mahallesi'nde bulunan Prof. Dr. Aydın Ayaydın Öğretmenevi'nde düzenlenen yemin törenine Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hakan Kafkas ile İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay İlker Gönen ve çok sayıda davetli katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başlayan törende konuşan Kaymakam Kafkas, son yıllarda güvenlik korucularının, görevleri bakımında önemli bir seviyeye ulaştığını söyledi. Kafkas, "Şuan itibariyle çok güzel bir seviyedeyiz. Hem yeni korucularımız aramıza katıldı hem de güvenlik korucularımız görevleriyle iyi bir seviyeye geldi. Bu da bizim için onur ve gurur verici bir mesele. Güvenlik koruculuğu güvenliğin, huzurun adeta kılcal damarlarıdır. Bu anlamda sizler de burada büyük bir fedakarlık içerisinde çalışıyorsunuz. Aynı fedakarlıkla yeni arkadaşlarımız aramıza katıldı. Yeni göreve başlayan arkadaşlarımıza başarılar dilerim. Allah kazasız belasız emekliliklerini nasip eder, diyorum" dedi.

Konuşmaların ardından 2 haftalık eğitimlerini tamamlayan güvenlik korucuları yemin etti.

Görüntü Dökümü:

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- Saygı duruşu ve İstikla Marşı

- Törene katılanlar

- Güvenlik korucularının yemin töreni

- Kaymakam Kafkas'ın konuşmaları

- Ödüllerin verilmesi

- Genel ve detay görüntü

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 275 MB

Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/DERİK(Mardin),()

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Bitlis merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 14 gözaltı

Bitlis'te terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında binbaşı, yüzbaşı ve astsubay rütbelerinde muvazzaf askerlerin de bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı.

Bitlis Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Bitlis merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda aralarında binbaşı, yüzbaşı ve astsubay rütbelerinde muvazzaf askerlerin de bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı. Yurt dışında bulunan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Haber: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, ()-

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İzmir'deki bombalı saldırıların davasında sonraki celse karar açıklanacak

İzmir'de, AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanlığı binası, MHP Çamdibi İrtibat Bürosu ile Çamdibi Polis Merkezi Amirliği'ne ses bombalı saldırı düzenleyen ve Buca'da polisle çatışmaya giren terör örgütü MLKP üyesi Deniz Aytaç'ın (23) yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Davanın sona erdiğini belirten mahkeme heyeti, kararın sonraki celse açıklanacağını belirtti.

AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanlığı binasına, 2015 yılında ses bombasıyla saldırı düzenlendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, binada hasar oluştu. Daha sonra MHP Çamdibi İrtibat Bürosu ve Çamdibi Polis Merkezi Amirliği'ne yine ses bombalı saldırı düzenlendi. Bu saldırıda da 2 binada hasar meydana geldi. Buca'da ise devriye görevi yapan polis ekibine ateş açıldı. Polis memurları, aracın camlarının kırılması ve kendilerine isabet etmesi nedeniyle hafif yaralandı. Soruşturma kapsamında, saldırıları gerçekleştirdiği iddiasıyla terör örgütü MLKP üyesi Deniz Aytaç, elindeki poşette dipçiksiz otomatik silah, tabanca ve el bombasıyla yakalandı. Aytaç'a yardım ettiği tespit edilen bir kişi ise kaçarak, izini kaybettirdi. Tutuklanan Aytaç hakkında, ömür boyu hapis ve 30 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasına, Deniz Aytaç ve sanığın avukatı katıldı. Savunmasını yapan sanık Aytaç, Buca'da devriye görevinde bulunan polislere ateş etmesi konusunda, kendisini öldürme amaçlı ateş ettikleri için karşılık verdiğini öne sürdü. Sanık Aytaç, hakimin "Bombalı eylemleri sen mi yaptın?" sorusu üzerine "İddianamede yer alan 'terör örgütü MLKP' ifadesini kabul etmiyorum. Bombalı eylemleri ben yaptım ya da yapmadım, diyemem; çünkü o eylemleri partimiz yapmıştır ve üstlenmiştir. Ben zaten 'şehir gerillası'yım. Buca'da polisler bana öldürmek için ateş etti. Ben de aynı şekilde karşılık verdim. Mahkemenin de iktidar baskısı altında olduğunu düşünüyorum. Talimatlara göre karar vereceğiniz açıkça bellidir" dedi.

Sanık avukatı da müvekkilinin 3 yıldır tutuklu bulunduğunu belirterek, tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, davanın bittiğini, uzun süren savunmalar nedeniyle kararın sonraki celse açıklanacağını belirterek, duruşmayı erteledi. Tutukluluk halinin devamına karar verilen Deniz Aytaç hakkındaki karar, 22 Şubat'ta açıklanacak.

Haber: Mehmet CANDAN/İZMİR, () -