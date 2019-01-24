DHA YURT BÜLTENİ -12

Ünlü oyuncu Erkan Can'ın ağabeyi evinden ölü bulundu

Ünlü oyuncu ve yapımcı Erkan Can'ın, 74 yaşındaki ağabeyi Ömer Can, Bursa'da yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Ömer Can'ın şüpheli ölümüyle ilgili polis ve savcılık, soruşturma başlattı.

Sevilen oyuncusu ve yapımcı Erkan Can'ın ağabeyi Ömer Can, öğle satlerinde evinde ölü bulundu. Yıldırım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde yalnız yaşayan Ömer Can'dan haber alamayan komşuları, bahçe kapısının açık olduğunu görüp içeri girdi. Ömer Can'ın hareketsiz yattığını gören komşular, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri, 3 çocuk babası Ömer Can'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerine gelen polis ekipleri ve Cumhuriyet savcısı, evde detaylı inceleme yaptı. İncelemenin ardından Can'ın cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Ömer Can'ın komşularından Mehmet Çolak, "Mahalleli tarafından çok sevilen biri. Dün birlikte çay içtik. Kendini iyi hissetmediğini söyledi" dedi. Komşuları, oyuncu Erkan Can'ın özel günlerde gelerek ağabeyi Ömer Can'ı ziyaret ettiğini belirtti. Ömer Can'ın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

Görüntü Dökümü:

-------------

-Polis ekiplerinin incelemesi

-Binadan görüntüler

-komşularının polis ekipleri ile görüşmesi

-Komşusu Mehmet Çolak Röportaj

-Detaylar

Süre: 02.50 Boyut: 319 MB

Haber: Berktuğ ÖNCÜ-Mehmet İNAN Kamera:Serkan AKKUŞ/BURSA,()

================

Vurup yaraladıkları adamı, geri dönüp hastaneye götürdüler

Bursa'da 3 kişi, tartıştıkları Hasan Şahin'i (41), tabancayla vurdu. Otomobille olay yerinden uzaklaşan şüpheliler, bir süre sonra dönüp yaralı Şahin'i alarak hastaneye götürdü. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından şüphelilerden biri yakalandı.

Kent merkezinde dün gece 5 kişi, kendi aralarında tartışmaya başladı. Bir süre sonra bu kişilerden 3'ü araca bindi. Araçtakilerden biri, hareket etmeden önce, aracın yanında kendileriyle tartışan Hasan Şahin'i (41) tabancayla vurdu. Şahin acı içerisinde yere yığılırken, şüpheliler, otomobille kaçtı. Kısa süre sonra olay yerine dönen şüpheliler, Şahin'i otomobile alıp, özel hastaneye götürülüp, bıraktı. Ameliyat edilen Şahin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameraları görüntülerini inceleyerek, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Hasan Şahin'i vuran saldırganlardan biri gözaltına alınırken, diğer 2 kişinin arandığı bildirildi.

Görüntü dökümü;

----------

-Güvenlik kamerası

-Olay yeri görüntüleri

Süre: 3 dakika 22 saniye, Boyut: 444 MB

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ-Serkan AKKUŞ/BURSA,()

===================

Yağış ve fırtına ağaç devirdi

Burdur'un Bucak ilçesinde şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle Hükümet Konağı önündeki ağaç devrildi.

Bucak'ta dün akşam saatlerinde başlayan yağmur gece boyunca sağanak şekilde etkili olurken, sabah sağanakla birlikte artan rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Yer yer şiddetini artıran rüzgar ilçede bazı ağaçları kökünden sökerek, bazılarını da ortadan kırarak devirdi.

Kaymakamlık Parkı'nda fırtınadan kırılan servi ağacı Hükümet Konağı giriş yoluna düşerek yolu kapatırken, Bucak Belediyesi ekipleri ağacı keserek kaldırdı.

Görüntü Dökümü

----------

- Yolu kapatan ağaç

- Belediye ekiplerinin ağacı kaldırması

Haber-Kamera: Halim AKCA/BUCAK(Burdur), ()

=============

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp, bahçeye gömdü

Hatay'ın Belen ilçesinde, Havva Z. (35), eşi Mikail Z.'yi (40) bıçaklayarak, öldürdükten sonra cesedini 4 parçaya bölüp, oturdukları binanın arka bahçesine gömdüğü iddiasıyla gözaltına alındı. Bahçede yapılan kazıda 1 çocuk babasının battaniyeye sarılı ceset parçaları bulundu.

Olay, dün gece Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre Havva Z., bir çocuğunun babası eşi Mikail Z. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Havva Z., eşini bıçaklayarak, öldürdü. Daha sonra cesedini 4 parçaya ayırıp, oturdukları 3 katlı binanın arkasındaki bahçeye gömdü.

Komşuları, evden gelen kavga seslerinin ardından Havva Z.'nin evin arkasına açtığı çukura battaniye sarılı bir şeyler gömdüğünü görüp, polise ihbarda bulundu.

Gözaltına alınan Havva Z., eşini öldürüp arka bahçeye gömdüğünü söyledi. Bunun üzerine belediye ekipleri, polis eşliğinde bahçede kazı yaptı. Kazıda Mikail Z.'nin 4 parçaya bölünmüş cesedini, battaniyeye sarılı halde buldu. Ceset parçaları, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Havva Z.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Görüntü Dökümü

---------------

- Öldürülen Mikail zor un sağlık fotoğrafı

- Olayın olduğu binadan ve sokaktan görüntü

- Evin bahçesinde yapılan kazı yerinden görüntü

- kocası ile birlikte fotoğrafı kocasını

- Öldüren kadının sağlık fotoğrafı

SÜRE : 0'46 SN BOYUT : 33 MB

Haber-Kamera Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),()

===============

Çocukluk arkadaşını öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

İzmit kent merkezindeki dün bir parkta, çocukluk arkadaşı olan ve para anlaşmazlığı yüzünden aralarında tartışma çıkan Birol Kırşan'ı (50) tabancayla ateş ederek öldüren S. E. (47) adliyeye sevk edildi.

Dün Ömerağa Mahallesinde bir AVM önünde buluşan çocukluk arkadaşları S. E. ile Birol Kırşan Yenicuma Camii önündeki parka gelerek burada oturmaya başladı. Bir süre sonra S. E., Birol Kırşan’a verdiği 700 lira borç parayı istedi. Birol Kırşan’ın parayı veremeyeceğini söylemesi üzerinde iki arkadaş arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında S. E. üzerinde taşıdığı tabancayı çekerek, çevredekilerin gözü önünde Birol Kırşan'a 3 el ateş etti. Göğsünden vurulan Kırşan, kanlar içersinde yere yığıldı. İhbarla olay yerine gelen polis, çevre güvenliği alırken, sağlık ekipleri ağır yaralı Kırşan'a ilk müdaheleyi yaptı. Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılmak istenilen Birol Kırşan, hayatını kaybetti. Olayı gerçekleştiren S. E. ise olay yerinde bulunan polisler tarafından gözaltına alındı. S. E.'nin, yapılan kontrollerde 300 promil alkollü olduğu belirlendi. Gözaltına alınan katil zanlısı, Asayiş Şube Müdürlüğünde tamamalan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

--------

-Zanlı S. E. adliyeye sevk edilmesi

-Asayiş sube önünden detaylar

Haber-Kamera: Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli)()-

===============

Villada 5 kilo esrar operasyonuna 3 gözaltı

Antalya'nın Kemer ilçesinde jandarmanın villaya yaptığı operasyonda 5 kilo 700 gram toz esrar ve 50 gram skunk maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şüpheli yakalandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Kısım Amirliği ve Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Tekirova Jandarma Karakolu ekipleri 5 ayrı suçtan aranan S.K.'nın (45) Beycik Mahallesi'ndeki villada saklandığı ve burada uyuşturucu madde satışı yaptığını tespit etti.

Dün akşam saatlerinde villaya baskın yapan jandarma ekipleri yaptıkları araştırmada villada 5 kilo 700 gram toz esrar, 50 gram skunk, hassas terazi, toz esrar yapımında kullanılan elek ve öğütücüyle başka biri adına düzenlenmiş sahte ehliyet ele geçirdi.

Jandarmanın olayla ilgili yaptığı detaylı araştırmalar neticesinde S.K. ile bağlantısı olduğu tespit edilen ve uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan hakkında 18.5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.T. (44) ve iki ayrı hırsızlık suçundan arama kaydı bulunan M.K. (30) de sahte kimliklerle yakalanarak Tekirova Karakol Komutanlığı'na getirildi. 3 şüpheli yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

-------------

- Hükümet Konağı yazısı detay

- Jandarma araçlarının alana gelişi

- Jandarma aracındaki jandarma yazısı detay

- Şahısların jandarma ile birlikte adliyeye getirilmesi

- Villa baskınında ele geçirilen uyuşturucu maddelerin detayı

120 MB /// 01.03"

Haber-Kamera: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), ()

==================

Kendi geliştirdiği makine ile 1 saatte radyatör temizliyor

Kayseri'de otomobil radyatörü tamircisi Mustafa Çakır, kendi imkanlarıyla 'Kössü' adını verdiği radyatör temizleme makinesi geliştirdi. İlkokul mezunu Mustafa Çakır, normalde 1 gün süren ve yaklaşık 1000-1500 TL'ye yapılan radyatör temizliğini, geliştirdiği cihaz ile 1 saatte ve 100 TL'ye yaptığını söyledi.

Yeni Sanayi Mahallesinde 39 yıldır radyatör tamiri yapan Mustafa Çakır, bir müşterisi ile yaşadığı tartışmanın ardından yüzde yüz yerli üretim kalorifer ve radyatör temizleme cihazı üretti. Çakır, aracını tamir ettiği müşterisinin kendisin arayıp, "Araba daha önce bir marşta çalışıyordu, şimdi 2 marşta çalışıyor" dediğini söyleyerek şöyle konuştu:

"Beni suçladı. Ben izah etmeye çalıştım; ama anlamadı. O gece hiç uyumadım ve bu makineyi tasarlamaya başladım. Elime kağıt kalemi aldım. Öncek projesini çizdim. Önce kaba saba bir tasarım yaptım. Sonra çay süzgeciyle kullandım ve denedim. Baktım olmuyor biraz daha geliştirdim. Önce sac deposunu falan yaptık. Baktık çalışıyor, daha sonra patent başvurusu yaptım. 'Faydalı ürün belgesi' verdiler" dedi.

Çakır, geçmiş yıllarda 1 gün süren ve yaklaşık 1000-1500 TL'ye yapılan radyatör temizliğini, geliştirdiği cihaz ile sadece 1 saatte ve 100 TL'ye yaptığını söyledi. Çakır, "Bu ürünü yapmak için üniversite mezunu olmaya gerek yok. Öncelikle azim lazımdı, bu da bende var. Türkiye genelinde Kars'tan Edirne'ye kadar bu ürünü satıyoruz. İlçelere kadar bu ürünü ulaştırıyoruz. Azerbaycan ve Kosava'dan arayanlar var. İnşallah yurt dışı pazarına da açılmayı hedefliyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

--------------

- Geliştirdiği Kössü makinesini demonte ederken görüntü

- Kössü makinesinin bitmiş modellerinden görüntü

- İlk okul mezunu radyatör ustası Mustafa Çakır ile röportaj

- Otomobile cihazın bağlanması

-Diğer detaylar

Süre: 5.41 Boyut: 637 MB

Haber -Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,

=================

Otobüste yolcu çaldı, şoför söyledi

Adana'da özel halk otobüsünde bağlama çalan yolcu ile ona türkü söyleyerek eşlik eden otobüs şoförünün görüntüleri sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Çukurova ilçesindeki Turgut Özal Bulvarı güzergahında ilerleyen özel halk otobüsünde yolculuk yapan yolcu, bağlamasını çıkarıp, 'Suzan Suzi' türküsünü çalmaya başladı. Otobüs şoförü ise türküyü söyleyerek ona eşlik etti. Başka bir yolcunun cep telefonuyla görüntülediği 'mini konser', diğer yolcular tarafından da beğeniyle karşılandı. Bazı yolcuların da bağlama çalan gencin bağlama kabına para bıraktığı görüldü. İkilinin performansı, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Görüntü Dökümü

-----------

- Yolcunun saz çalması

- Şoförün türku söylemesi

SÜRE:00'49" BOYUT:91,0 MB

Haber:Nuri PİR-Kamera:ADANA,()

===================