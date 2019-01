DHA YURT BÜLTENİ -12

ERDOĞAN: TÜRKİYE NE ZAMAN YÜKSELİŞE GEÇSE ÖNÜNE TUZAKLAR DÖŞENMİŞTİR

CUMHURBAŞKANI ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da partisinin belediye başkan adayları tanıtım toplantısında konuştu. Türkiye’nin yükselişe geçtiği her dönemde önüne tuzaklar koyulduğunu söyleyen Erdoğan, “Cumhuriyet Tarihi boyunca Türkiye ne zaman yükselişe geçmişse, ne zaman kendine büyük hedefler belirleyip, oraya doğru yürümeye başlamışsa önüne hep tuzaklar döşenmiştir. Kimileri bilerek kimileri bilmeyerek, içimizdeki gafillerden bazıları da bu oyunda figüranlık yapmıştır" dedi.

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 14:45'de uçakla Samsun'un Çarşamba Havalimanı'na geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ak Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Çiğdem Karaaslan, Samsun Valisi Osman Kaymak ile Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin karşıladı. Erdoğan, toplantının yapılacağı Yaşar Doğu Kapalı Spor Salonu'na geçti.

Salon dışındaki partililere seslenen Erdoğan, 31 Mart seçimlerine fazla bir zaman kalmadığını hatırlatarak "31 Mart'a kadar kapı kapı inşallah dolaşacağız. Bütün akran, akraba, ahbap, yar, yaren ne varsa, hepsine ulaşacağız. Ve inşallah 31 Mart akşamı sizlerle birlikte bir demokrasi mutluluğunu yaşayacağız. Rabia'mızı güçlendireceğiz. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet diyeceğiz ve yola böyle devam edeceğiz. Ama bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Bizi bölemeyecek ve birbirimizden ayıramayacaklar. Çünkü biz birbirimizi Allah için seviyoruz" dedi.

SAMSUN TÜRKÜSÜ DİZELERİNİ OKUDU

Tezahürat ve alkışlar eşliğinde salona giren Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partililere seslendi. Karşısında Samsun'u vatan kılan fethin serdarı Melik Danişment Gazi'nin emanetine sahip çıkan bir kadro gördüğünü anlatan Erdoğan, "Bu salonda İstiklal harbimizin ilk adımını coşkuyla karşılayan Kuvâyi Milliye ruhunu görüyorum. Bu salonda 15 Temmuz'da sokakları darbecilere dar eden kahramanların cesaretini görüyorum. Bu salonda üstte gök çökmedikçe, altta yer yarılmadıkça birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, istikrarımızı korumaya ant içmiş cumhur ittifakının dirayetini görüyorum. Ne diyor o meşhur Samsun türküsünde; Kara kara kazanlar, kara yazı yazanlar, cennet yüzü görmesin aramızı bozanlar. Evet, biz de 'aramızı bozanlar, cennet yüzü görmesin' diyoruz. Buradan kurulduğu günden beri Samsun teşkilatımız bünyesinde görev yapmış partimize, şehrimize, ülkemize, demokrasimize hizmet etmiş tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Aday tanıtım toplantımızın, partimiz ve Samsun için hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Samsun'un bu seçimlerde de tercihini hizmet siyasetinden, gönül belediyesinden yana kullanacağına inanıyorum Ak Parti kadroları, bu seçimlerde, Samsun'da daha çok koşturacak, daha çok çalışacak, daha çok insana ulaşacak ve inşallah bir kez daha partimizin bayrağını zirvede dalgalandıracaktır" dedi.

'BERABERLİK İÇİNDE DÜŞMANI SEVİNDİRMEYELİM'

Şair merhum Cemal Safi'nin şiirini seslendiren Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hem millet hem de Ak partililer olarak, birlik ve beraberlik içinde düşmanı sevindirmeyelim. İnsaf ederek, aydınlık geleceğimizi hep beraber inşa edeceğiz. Kişisel hesaplarını şehrinin, partisinin ve ülkesinin üzerinde tutan kişi, bilin ki davasının değil, enaniyetinin emrindedir. Biz yolumuza, şehrine ve ülkesinde hizmet için yola çıkan; işte bu salondaki gibi dava erleriyle devam edeceğiz. Cumhur ittifakıyla kurduğumuz gönül birliğini inşallah hep birlikte yüceltecek,hep birlikte zafere taşıyacağız. Gençler ben de sizlerle gurur duyuyorum. Samsun, 31 Mart'ta belediyelerde, bu ak kadroya rekor bir oyla destek veriyor muyuz? Samsun, 31 Mart'ta sandıkları patlatıyor muyuz? Samsun, gönül belediyeciliğinin zaferi için 31 Mart'a kadar gece gündüz çalışıyor muyuz? Maşallah, işte benim görmek istediğim Samsun budur"

'BAŞLANGIÇLAR ÖNEMLİDİR'

Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümüne girilecek olan 19 Mayıs'ı daha farklı heyecanla kutlayacaklarını kaydeden Erdoğan, "Bu yıl, Kurtuluş Savaşımızın başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışının 100'üncü yıl dönümü. Gazi, 16 Mayıs'ta İstanbul'da yola çıkmış ve 19 Mayıs'ta Samsun'a ulaşarak istiklal harbimizin meşalesini burada yakmıştır. Bu yıl 19 Mayıs'ı daha farklı bir heyecanla, daha farklı bir anlamda kutlayacağız. Önümüzdeki yılda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 1923 yılında da Cumhuriyetimizin ilanın 100'üncü yıl dönümüne ulaşacağız. Maziden atiye kurduğumuz köprünün önemli dönüm noktaları olan bu tarihleri, hem bir hatırlatma hem bir muhasebe, hem de hedeflerimize olan bağlılığımızı birer timsali olarak görüyoruz. 19 Mayıs'tan başlayarak 1 asırlık tüm kutlamaları, gelecek nesillere, bu vatanın hangi fedakârlıklarla kurulduğunu gösterecek şekilde gerçekleştireceğiz. Samsun, bu kutlu mücadelenin sadece ilk adımının atıldığı değil, aynı zamanda ruhunun da şekillendiği yerdir. Bazıları ise Samsun'da atılan ilk adım da, Ankara'da faaliyete geçen mecliste cumhuriyetimizin kuruluşu da, demokrasiye geçişi bizde sadece slogandan, sadece istismardan ibaretti. Biz ise bunların her birinin, milletimizin kadim yolculuğunun yakın dönemdeki işaret taşları, yön levhaları olarak görüyoruz. Meseleye böyle baktığımız için de, bu tarihlerin her birinin önemini, değerini misyonunu, anlamını çok iyi biliyoruz. İşte bu anlayışla 2019'dan 2023'e kadar olan milli mücadele ve yeni devletimizin kuruluş dönemini kesintisiz bir kutlama programıyla değerlendirmeyi planlıyoruz. 16 Mayıs'ta başlayıp, 29 Ekim 2023 yılına kadar devam edecek bu süreçte; hem milli mücadelenin kendisini, hem gerisindeki o muhteşem arka planı milletimizle birlikte ortaya koyacağız. Başlangıçlar önemlidir. Onun için Moğolistan'a kadar gidip yazılı Türk tarihinin başlangıç yeri olarak gördüğümüz Orhun Anıtlarını sahip çıktık. Bizden öne kimse oralara gitmedi, ama biz gittik. Bunun için Orta Asya'dan Balkanlar'a, Avrupa'nın içlerinden Sudan'daki Sevakin Adası'na kadar, her yerde ata mirasına dört elle sarılıyoruz. Onun için gençler, Kudüs davasını canımız pahasına sahipleniyoruz" dedi.

'SAMSUN'U 100'ÜNCÜ YILA UYGUN PROJELERLE DONATACAĞIZ'

Mekke ve Medine ile medeniyetin sembolü diğer şehirlerin üzerine çok titrediklerini ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Sultan Alparslan Malazgirt’e gitmeden önce Ahlat’ta çadırını kurdu ve oradan geceleyip ondan sonra Malazgirt’e geçti. Şimdi biz de inşallah Ahlat’ta gecelemek için Cumhurbaşkanlığı olarak orada bir makam yapıyoruz. Orada geceleyeceğiz, dualarımızı yapacağız. Oradan yola çıkıp Malazgirt’e gideceğiz. Ayrıca İznik’te kurulup Konya’da yükselen Anadolu Selçuklu’yu, bunun için Söğüt’ten yükselip 4 kıta 7 iklimi kuşatan Osmanlı’yı, İstanbul’un fethini Akdeniz’den Karadeniz’e gönül sınırlarımız içindeki tüm coğrafyaları kalbimize kazıyoruz. Bunun için tam da bizi gömdüklerini sandıkları bir dönemde, kazandığımız o muhteşem Çanakkale zaferini, Samsun’dan başlayıp İzmir’e kadar süren o büyük mücadeleyi hafızamızda hep canlı tutuyoruz. Madem işe Samsun’dan başlıyoruz, her alanda yapacağımız yatırımlarla şehrimizi misyonuna uygun bir konuma çıkarmalıyız. Samsun’u millet bahçesi, millet kütüphanesi, kıraathanesi, müzesiyle, kültürüyle, sanatıyla 100’üncü yıla uygun projelerde donatacağız. Bunun hazırlıkları içerisindeyiz. Millet kıraathanelerinde gençlerimiz hem kitaplarını okuyacaklar, hem satrançlarını oynayacaklar ve düşünce, zihinsel inkılabı yapacaklar"

'BUNLARIN DEVRİŞLİKLE ALAKASI YOK'

Kendisinin millet kıraathanesi ifadelerini CHP zihniyetinin kumarhane olarak anladığını öne süren Erdoğan, "Yakıştırma şık değil ama Derviş’in zikri fikri meselesi var ya, bunlarınki de ona benziyor. Tabi bunların dervişlikle alakası yok. O ayrı mesele. Sanayisiyle, ticaretiyle, tarımıyla Samsun’u ekonomide de lokomotif şehirlerimizden biri haline getireceğiz. Samsun’a atılan o ilk adımla başlayan yolculuk, demokraside ve ekonomide sürekli yükselttiğimiz çıtalarla asla bitmeyecek bir büyük mücadelenin sembolüdür. Bu anlayışla Samsun’u yatırımlarla, projelerle, hizmetlerle donatmak için 16 yıldır gece gündüz çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Samsun’a bu dönemde 28,5 katrilyon yatırım yaptık. Tarihte Samsun’la ilgili böyle bir şey yok. Samsun, Amasya, Çorum, Kırıkkale hızlı tren projemizin etüt çalışmaları devam ediyor. Bu at ayrıca Yerköy, Kırşehir, Aksaray, Ulukışla demiryolu projesiyle de bağlantı sağlayacak. Böylece Samsun’un içi Anadolu ve Akdeniz bölgesine Samsun ve Mersin Limanlarına olan bağlantısı, hızlı trenle sağlanmış olacak. Samsun-Sivas demiryolunun 1,2 katrilyon maliyetle sıfırdan yapmışçasına modernize etme çalışmaları bitmek üzere. İnşallah bu yıl hizmete alıyoruz, işletmeye açıyoruz. Karadeniz’in en önemli problemlerinden olan taşkın ve sel baskınlarına köklü bir çözüm bulmak için bütün Havza’yı ele alarak çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu çerçevede 100 adet taşkın koruma tesisi yaptık. 26’sının inşaatına devam ediyoruz"

'İŞİ GÜCÜ YALAN'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerde bulunan Erdoğan, "Bay Kemal diyor ki 'çiftçiler aç, çiftçilerin ellerinden toprakları alındı'. Samsunlu çiftçilerimize toplamda 2 katrilyon tutarında tarımsal destek verdik. Ama bundan haberi yok, olmazda. Çünkü bunun derdi yalan, iftira. Aldığım paraları görüyorsunuz. 1,5 milyona yakın tazminata mahkum oldu. İşi gücü yalan. Şuanda devam eden mahkemeler var. Onlardan da gelecek. Bunun tazminatlarını ödemek üzere CHP’nin içinde bir tazminat komisyonu kurdular. Milletvekillerinden para topluyorlar. Onlardan toplanan paralarla bu tazminatları ödeyecekler. Onun için de rahat rahat yalan söyleyebiliyor. Onun oynayacak mecali de yok. Bırakın onu kendi halini" dedi.

20 Ocak 1989'da Samsunspor kafilesinin geçirdiği trafik kazasını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu vesile ile bundan 30 yıl önce 20 Ocak 1989 tarihinde Malatyaspor maçı için yola çıkan ve Havza’da trafik kazası geçiren Samsunspor kafilesinden hayatlarını kaybeden 5 kardeşimizi rahmetle yâd ediyorum. Samsunspor’umuz o elim kazadan beri kırmızı beyaz rengine siyahı da eklemiş ve bu şekilde yoluna devam etmiştir. Eski stadyumun yerine inşa edilecek millet bahçemize bu kazada hayatlarını kaybeden Samsunsporlu kardeşlerimizin hatıralarını yaşatacak bir anıt dikerek ahde vefamızı göstereceğiz” şeklinde konuştu.

'TÜRKİYE'NİN ÖNÜNE HEP TUZAKLAR DÖŞENMİŞTİR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan,Türkiye’nin yükselişe geçtiği her dönemde önüne tuzaklar koyulduğunu söyledi. Erdoğan, “Cumhuriyet Tarihi boyunca Türkiye ne zaman yükselişe geçmişse, ne zaman kendine büyük hedefler belirleyip, oraya doğru yürümeye başlamışsa önüne hep tuzaklar döşenmiştir. Kimileri bilerek kimileri bilmeyerek, içimizdeki gafillerden bazıları da bu oyunda figüranlık yapmıştır. Cumhuriyet’in ilk dönemlerinde başlatılan atılımların tek parti ve milli şef eliyle birer birer akamete uğratılması işte bunun bir örneğidir. Şehit Başbakan Adnan Menderes’in demokrasi ve ekonomide önünü açtığı ülkemizin 27 Mayıs darbesiyle istikrarsızlık bataklığına sürüklenmesi de böyle bir oyundur. Rahmetli Özal’ın bin bir zahmet ve emekle inşa ettiği özgürlük ve kalkınma ikliminin uzun koalisyon yıllarında zehirlenmesi de aynı tezgâhın bir parçasıdır. Şimdi Türkiye 16 yıldır bir kez daha yükseliş dönemine ve yine yolunu aydınlık istikamette yürütüyor ama yine önümüze tuzaklar koyuluyor. Son 5-6 yıldır yaşadığımız hadiseleri şöyle bir gözünüzün önünden geçirin. Hangisi bu ülkenin ve milletin menfaatini düşünen zihinlerin işi olabilir? Gezi eylemleriyle bu ülke çevreci mi yapılmak isteniyordu? Asla. 17-25 Aralık emniyet, yargı darbe girişimiyle hukukumuz mu tahkim edilmek isteniyordu? Asla. PKK’nın ve FETÖ’nün saldırılarına verilen destekle Türkiye’nin demokrasisi mi güçlendirilmeye çalışılıyordu? Asla. Çukur eylemleriyle birliğimize, beraberliğimize mi destek veriliyordu? Asla. Kesinlikle hayır. Sınırlarımız ötesinden ülkemize yönelen tehditler karşısında ülkesinin değil, teröristlerin yanında yer alanlar, geleceğimizi mi düşünüyordu?" dedi.

'SÖYLE BANA ARKADAŞINI SÖYLEYEYİM SANA KİM OLDUĞUNU'

Kılıçdaroğlu'nun Almanya’da kimlerle yan yana resimler çektirdiğini soran Erdoğan, " Avrupa Parlamentosu’nda YPG paçavrasıyla resim çektirenlerle yan yana, o da poz veriyor. Söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu. Bunlar bu. 15 Temmuz darbe girişimiyle İstiklalimiz ve İstikbalimiz mi teminat altına alınacaktı? Asla. Avrupa başta olmak üzere ülkemizi dışarıdan yıpratmaya çalışanların değirmenlerine su taşıyanlar milletimizin refahını mı yükseltmenin peşindeler? Asla. Yeni yönetim sistemimizi yerden yere vuranlar, ellerine fırsat geçse eski sisteme mi dönecekler? Kesinlikle hayır. Tüm bu gayretlerin nedir amacı? Türkiye’nin önünü keserek yeniden türbülânsa girmesini, patinaj yapmasını sağlamaktır. Bu işin başını çeken CHP’nin kimlerle beraber hareket ettiğine baktığınızda amacı zaten açıkça görürsünüz. Milletimizle bir olduk ülkemizin 16 yıllık kazanımlarına sahip çıktık. İnşallah 31 Mart’ta da aynısını sizlerle beraber yapacağız. Hep söylediğimiz gibi belediyecilik Ak Parti’nin işidir” ifadelerini kullandı.

ADAYLARI AÇIKLADI, 2 İLÇE MHP'YE BIRAKILDI

Erdoğan konuşmasının sonunda Samsun belediye başkan adaylarını açıkladı. Ak Parti Samsun adayları şöyle:

19 Mayıs: Osman Topaloğlu, Atakum: Zihni Şahin, Ayvacık: Halil Kalaycı, Bafra: Hamit Kılıç, Canik: İbrahim Sandıkçı, Çarşamba: Halit Doğan, Havza: Sebahattin Özdemir, İlkadım: Erdoğan Tok, Kavak: İbrahim Sarıcıoğlu, Ladik: Nurhan Yapıcı Özel, Salıpazarı: Halil Akgün, Tekkeköy: Hasan Togar, Terme: Ali Kılıç, Vezirköprü: İbrahim Sadık Edis, Yakakent: Hüseyin, Kıyma

Cumhur İttifakı adayları: Alaçam: İlyas Acar (MHP), Asarcık: Şerif Kılağuz (MHP)

Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı daha önce eski bakan Mustafa Demir olarak açıklanmıştı.

Çorum'da askeri helikopter zorunlu iniş yaptı

ÇORUM'da, askeri helikopter hava muhalefeti nedeniyle Sungurlu ilçesine zorunlu iniş yaptı.

Ankara'dan kalkan skorsky tipi askeri helikopter, Samsun'a gittiği sırada hava muhalefeti ile karşılaştı. Pilotlar ile birlikte 5 kişinin içinde bulunduğu helikopter, Çorum'un Sungurlu ilçesine zorunlu iniş yaptı. Polis ekipleri helikopter çevresinde güvenlik önlemi aldı. Bir süre ilçede bekleyen helikopter sisin dağılması üzerine havalanarak Samsun'a hareket etti.

Askerler, hastayı karlı yolda 2 kilometre taşıdı

KAHRAMANMARAŞ'ın Ekinözü ilçesinde rahatsızlanan ve yolun karla kaplı olması nedeniyle evinde mahsur kalan Ali Güneş (75), askerler tarafından battaniye ile 2 kilometre taşınarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ekinözü merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Kabaktepe Mahallesi'nde yaşayan Ali Güneş rahatsızlandı. Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi ancak yolun karla kapalı olmasından dolayı hastaya ulaşamadı. Bunun üzerine devreye Ekinözü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri girdi. Eve giden ekipler, yatağındaki Ali Güneş'i battaniyeye alıp taşımaya başladı. Kar kalınlığının yer yer 50 santimetreyi bulduğu yolda askerler hastayı yaklaşık 2 kilometre boyunca taşıdıktan sonra, hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim etti.

Ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alınan Ali Güneş'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Güneş ve yakınları askerlere teşekkür etti.

Hırsızlık şüphelisi: Çek kardeşim yakışıklı olsun

KAHRAMANMARAŞ'ta park halindeki araçlardan akü çaldığı iddiasıyla arkadaşıyla birlikte gözaltına alınan Devlet T. (38), kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Çek kardeşim çek, yakışıklı olsun" dedi.

Son bir ay içerisinde Erkenez, Divanlı, Bayazıtlı ve Sütçü İmam Mahalleleri'nde farklı tarihlerde meydana gelen olaylarda park halindeki araçlardan 5 akü çalındı. Hırsızları yakalamak için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, aküleri Hacı Hüseyin G. (38) ile Devlet T.'nin çaldığını tespit etti. Suç kaydı da olan şüpheliler, polisin yaptığı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Devlet T.'nin adresinde yapılan aramada 4 akü ele geçirildi. Şüpheliler tarafından satılan diğer akü ise iş yerinde bulundu.

Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Burada şüphelilerden Hacı Hüseyin G. kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi. Devlet T. ise gazetecilere seslenerek, "Çek kardeşim çek, yakışıklı olsun" dedi. Şüphelilerin sorgusunun sürdüğü belirtildi.

BAKAN ERSOY'DAN TURİZMCİLERE: KIŞIN PEYNİR EKMEK FİYATINA OTEL VERİYORSUNUZ

ANTALYA'da turizm sektörü temsilcileriyle buluşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "2019- 2020 kış dönemi kontratları yapılıyor ve herhalde gerekli cesaret oluştu, fiyatları artık herhalde yükselteceksiniz. Artık o cesaretiniz gelsin ve fiyatları artırın. Özellikle kışın peynir ekmek fiyatına otel veriyorsunuz. Olmaz o şekilde. Mutlaka fiyatlarınızı artırmak gerekiyor" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği'nin (AKTOB) her ay düzenlenen geleneksel olağan toplantısının konuğu oldu. Antalya Valisi Münir Karaoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, AKTOB Başkanı Erkan Yağcı ve turizm sektörü temsilcilerinin katıldığı toplantıda 2018 yılı ve 2019 öngörüleriyle sektör sorunları ele alındı. Toplantının açılışında AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, sektöre yönelik değerlendirmede bulundu.

TÜRKİYE DÜNYADA ALTINCI SIRADA

Türkiye'nin 2018 yılında dünya ortalamasının üzerinde bir oranla yüzde 20 büyüme gerçekleştirdiğini belirten Erkan Yağcı, Türkiye'nin dünyada en çok ziyaret edilen ülke sıralamasında altıncı olduğunu, turist sayısındaki başarısını gelirde yakalayamadığını, bu alanda ilk 10'a girilemediğini anlattı. Başkan Yağcı, dünyadaki kişi başı turist harcama ortalaması 1000 dolar iken, Türkiye'de bu rakamın 681 dolar olduğunu kaydetti.

ANTALYA AVRUPA'DA ÜÇÜNCÜ

Dünyada 1,3 milyar olan turist sayısının 2030'da 2 milyara çıkacağını kaydeden Yağcı, tahmine göre 2018'de ise Türkiye'nin 40 milyonu yabancı, 6 milyonu da yurt dışında yaşayan vatandaşlar olmak üzere toplamda 45 milyon civarında turist sayısına ulaşacağını söyledi. Antalya'nın 13 milyon 642 bin turist sayısını yakaladığını belirten Yağcı, "En iyi yıl oldu, çok büyük bir başarı. Antalya, Paris ve Londra'dan sonra Avrupa'da en fazla ziyaret edilen üçüncü şehir oldu" dedi.

2019'DA CİDDİ BÜYÜME ÖNGÖRÜLÜYOR

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise Türkiye'nin turizmde 2018'de yakaladığı ciddi büyümeyi 2019'da da sürdüreceğini öngördüklerini belirtti. Bu hızlı büyümenin devam etmesi halinde büyümeden kaynaklanan kapasite sorunlarını karşılayabilmenin en önemli sorun olacağını belirten Bakan Ersoy, "Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminali kapalı ve bu fırsatı değerlendirerek olası kapasite sorunları dikkate alınarak ciddi bir yatırıma başlandı. TAV, işletmeye açık terminalde kısmi tadilatlarla 2019'daki olası duruma hazırlanıyor. 2019'daki personel sayısında da yüzde 30 artış öngörüyorlar. Antalya, yaz sezonuna ciddi bir sıkıntı yaşanmadan hazır olacak" diye konuştu.

TÜM KIYILARDA ARITMA TESİSLERİ YENİLENİYOR

Altyapıyla ilgili de Büyükşehir Belediyesi ve sektörle Bakanlık olarak çalışmalar yapıldığını anlatan Bakan Ersoy, 2020'ye kadar Belek ve Kemer'de arıtma tesislerinin tamamen yenileceğini, bu modelin Side, Alanya, Ege sahilleri olmak üzere tüm kıyılarda yaygınlaştırılacağını söyledi.

ARTIK GELİRİ KONUŞUYORUZ

Sektörde artık turist sayısından çok gelirin konuşulmaya başlandığına dikkat çeken Bakan Ersoy, "En büyük sıkıntımız buydu. Patronlar müdürlerine otele girdiğinde ilk sorusu doluluk olurdu. Artık soruyu değiştiriyorlar; 'Bugün kişi başı gecelik fiyatınız ne oldu?' Artık kişi başı gelire konsantre olmamız, daha sonra doluluğa konsantre olmamız gerekiyor. Nicelikli turistten nitelikli turist geçmemiz gerekiyor. Turizm treninde biz en arka vagonlardan en ön vagonlara doğru ilerliyoruz" dedi.

'KIŞIN PEYNİR EKMEK FİYATINA OTEL VERİYORSUNUZ'

Otelde çok sayıda yatak bulunmasıyla büyük turizmci olunamayacağı söyleyen ve nitelikli turizm değişimiyle ilgili zor bir süreç ve çalışma gerektiğinden bahseden Bakan Mehmet Nuri Ersoy, şunları kaydetti:

"5 yıllık bir programla eğer biz bunu başarırsak, gerçekten çok zor bir işin altından kalkmış olacağız. En önemli nokta, 2019- 2020 kış dönemi kontratları yapılıyor ve herhalde gerekli cesaret oluştu, fiyatları artık herhalde yükselteceksiniz. Bakacağız kontratlarınıza tek tek, artık o cesaretiniz gelsin ve fiyatları artırın. Özellikle kışın peynir ekmek fiyatına otel veriyorsunuz. Olmaz o şekilde. Mutlaka fiyatlarınızı artırmak gerekiyor. Ama fiyat artırarak olmuyor, mutlaka konseptinize ve fiziki ortamınıza bazı ilaveler getirmeniz lazım."

NİTELİKLİ TURİZM NİTELİKLİ PERSONELLE OLUR

İkinci önemli nokta olarak nitelikli turizmin, nitelikli personelle olabileceğine dikkat çeken Ersoy, Antalya'da oda başı personel ortalamasının 0,6 olduğu ve bunun aşamalı oda başı 1 personele denk gelecek şekilde turizm planlamasının yapılması gerektiğini söyledi. Personel lojmanlarında da birçok şeyin iyileştirilmesi gerektiğini belirten Ersoy, "Personel nitelikli ve kalıcı hale getirilmeli" dedi.

11 TURİZM MESLEK LİSESİ DÖNÜŞÜYOR, ÜÇ LİSAN MECBURİ

Nitelikli personel konusunda Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokol çerçevesinde turizm meslek liselerindeki yeni projeyi de anlatan Bakan Ersoy, 76 turizm meslek lisesinden ilk etapta 11'i ile otel gruplarının protokol yaptığını kaydetti. Bakan Ersoy, "Bu liseler kolej statüsüne getirildi. Turizmde en önemli şey lisan bilmek ve en az üç lisan eğitimi alacaklar. Okulların müfredatları değiştiriliyor ve İngilizce, Rusça mecburi lisan, artı bir tane de seçmeli lisan getiriyoruz. Almanca, Fransızca, Çince, Arapça olabiliyor. MEB ile buluştuk ve 11 okulu bu yıl itibarıyla devreye alıyoruz. Uygulamadaki aksaklıkları görüp, hızlı bir şekilde düzeltip, önümüzdeki sezon 11 okulla başladığımız rakamı ihtiyaç kadar artıracağız" diye konuştu.

4-5 YILDA 100-150 BİN NİTELİKLİ, ÜÇ DİL BİLEN PERSONEL

Bu konseptin turizm meslek liseleriyle sınırlı olmadığını, mevcut diğer meslek liselerinin de ihtiyaç varsa turizm meslek lisesine çevrilebileceğini kaydeden Mehmet Nuri Ersoy, "Bunların ismi de değişiyor; maarif mi olur, kolej mi olur bilemiyorum. Gerçek anlamda uygulamalı ve otel yöneticileri tarafından yetiştirilmiş, turizmin ihtiyacına cevap verecek personel yetişecek. İkincisi 20 Nisan-20 Ekim tarihlerindeki eğitim sırasında eğitimini otelde göreceğinden sezonluk personel ihtiyacını da ciddi bir şekilde karşılayacak. Öngörülerimize göre 4-5 yıl sonra 100-150 bin otel personeli düzenli olarak istihdam edilebilecek. Öğrenciler açısından da çok iyi, üç tane lisan bilecek ve turizm yapmasa bile toplum açısından da çok faydalı gençler yetişecek" dedi.

DÖRT HAVALİMANINDAN THY'DEN 80 DİREKT SEFER BAŞLIYOR

Nitelikli turizmde en önemli şeylerden birinin nitelikli ulaşım olduğuna da dikkat çeken Ersoy, Türk Hava Yolları (THY) ile bir protokol yapıldığını ve Nisan ayı itibarıyla business class'lı tarifeli seferlere Antalya, Bodrum, Dalaman, İzmir havalimanlarından uçuşların başlatılacağını söyledi. İlk etaptaki plana göre 67 olan sefer sayısının 80'e çıkarılması kararı alındığını da belirten Bakan Ersoy, "Londra 4'tü, 7'ye çıktı. Almanya'dan gelen hatlar haftada 2'ydi ve 7'ye çıkaracağız. Hedefimiz aşamalı bir şekilde 2023'e kadar haftalık 500 sefer Antalya, Bodrum, Dalaman ve İzmir'e hem Avrupa'dan hem Körfez ülkelerinden hem Rusça konuşan ülkelerden direkt seferleri başlatmak. Hem tarifeli yolcuları hem busines class yolcuları bizim nitelikli turizm hedefimize ciddi şekilde hitap ediyor. Şubat ayının sonuna kadar bütün hatlar açılmış olacak" diye konuştu.

TURİZM GELİŞTİRME BİR AYDA FONU KURULUYOR

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, turizm geliştirme fonunu da bir ay içinde hayata geçireceklerini açıkladı. Bakan Ersoy, dünyada en çok gelir elde eden 10 ülkenin 7'sinde veya ilk 10'a giremediği halde hak ettiğinin çok üzerinde turizm geliri elde eden ülkelerde turizm geliştirme fonu ve global havayolu olduğunu dile getirdi. Ersoy, şöyle dedi:

"Global havayolumuz vardı ama istediğimiz yere uçmuyordu ve Nisan ayından itibaren istediğimiz yere uçmaya başlıyor. Fonla ilgili de çalışmalarımızı kısa sürede tamamlayıp devreye alacağız ve ikinci kilit sorunumuzu da çözmüş olacağız. '5 yıl içinde turist harcamasında 1000 dolara geleceğiz' diyoruz. Yeni hedefimiz bu. Hem turist sayısını artırmaya devam edeceğiz hem de gelirimizi 1000 dolara getireceğiz."

HAVALİMANINDA İNCELEME

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya ziyaretinde, Antalya Havalimanı İkinci Dış Hatlar Terminali'nde kış dönemi nedeniyle işletmeci firma TAV Havayolları'nın gerçekleştirdiği yeni yatırım ve düzenlemelerle ilgili inşa ve tadilat çalışmalarını yerinde inceledi. İkinci Dış Hatlar Terminali'nin Nisan ayından sonra tamamlanması hedefleniyor.

KARTEPE'YE TATİLCİ AKINI, 8 KİLOMETRELİK ARAÇ KUYRUĞU

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesindeki kayak tesislerinde yarı yıl tatiliyle birlikte yoğunluk yaşanıyor. Kayak merkezi yolunda yaklaşık 8 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan Kartepe Kayak Merkezi, yarıyıl tatiliyle birlikte hafta sonu tatilcilerin akınına uğradı. Kayak merkezi yolunda yaklaşık 8 kilometre kuyruk oluştu. Kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı pistler, kayak ve snowboard yapanlarla dolup taştı. Telesiyejler önünde uzun kuyruklar oluştu. Bazı tatilciler, kar motorlarıyla gezmeyi tercih etti. Günübirlikçi tatilciler ise pistlerin dışında bulunan alanlarda kızakla kayak yaparak kar manzarasının keyfini çıkardı.

Kartepe'deki bir otelin müdürü Mehmet Zeki Ünal, yoğunluk yaşandığını belirterek, "Otelimiz tamamen dolu. Pistler kayak yapmaya çok uygun ve hava çok güzel. Kar kalınlığı 2 metrenin üzerinde ve Türkiye'de en fazla kar olan bölge Kartepe'de. 17 kayak pistimizin 13'ü faal durumda. 2 tanesi kar kalınlığından dolayı açamadık. Diğerlerini de acil durumlar için yaralı götürüp getirmek için kullanıma açmıyoruz. Otel yolu girişinde de yoğunluk yaşıyoruz. İnsanlar akın akın buraya geliyor. Diğer kayak merkezlerinde insanlar konaklamak zorundalar fakat buraya günübirlik kullanmak için vatandaşlarımız geliyorlar" dedi.

Edirne'de kadın cinayetleri protesto edildi

Edirne'de, Kadın Merkezi Danışma Merkezi üyeleri, Keşan'da Didem Uslu'nun babası, Havsa ilçesinde ise Kübra Olgun Şahin'in eşi tarafından öldürülmelerini protesto etti.

Edirne Kadın Merkezi Danışma Derneği Kadın Kurultayı Bileşeni üyeleri, Keşan ilçesinde Didem Uslu'nun babası Hasan Uslu tarafından, Havsa ilçesinde de şiddet gördüğü eşine boşanma davası açan Kibra Olgun Şahin'in eşi Emre Şahin tarafından öldürülmesini protesto etti. Edirne'de Özgür Kadın Heykeli önünde toplanan yaklaşık 30 kadın adına konuşan Kadın Merkezi Danışma Derneği Başkanı Hülya Bodur, şunları söyledi:

"Gün geçmiyor ki bir kadın cinayeti ile karşılaşmayalım derken, bu kez ateş çok yakınımıza düştü. Edirne'den iki kadın cinayeti tüm ülkeye haber oldu. Geçtiğimiz hafta içinde Keşan'da Diğdem Uslu'nun vücut parçalarının ormanda bulunduğu haberi ile kadın cinayetlerine bir yenisi eklenirken, dün de Havsa'dan Kübra'nın öldürülmesi haberi ile sarsıldık. 21 yaşında 3 aylık evli olan Kübra, yaşadığı şiddet dolayısıyla birinci ayın sonunda ailesi ve jandarma ile birlikte yaşadığı evden alınmıştır. İki aydır ailesinin yanında saklanan Kübra, boşanmak istediği eşi tarafından pompalı tüfekle öldürülmüştür. Uzaklaştırma kararı alınmasına rağmen korunamayan Kübra ile birimiz daha yok edilmiştir. Kadına yönelik şiddet sadece kadının sorunu değildir. Şiddet bir insan hakları ihlalidir."

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'ni ilk imzalayan ülke olarak kadına yönelik şiddetle mücadelede çok önemli bir sorumluluğun altına girdiğini söyleyen Bodur, "İstanbul Sözleşmesi'nin 25'inci maddesi gereği, şiddet vakalarında derhal baroya bildirim yapılmalı, avukat istenmesi gerekir. Tüm kamu görevlilerine aldıkları ihbar üzerine işlem yapma zorunlulukları, aksi takdirde İstanbul Sözleşmesi gereği tazminat yükümlülüğü bulunduğu hatırlatılması ve dikkatlerinin çekilmesi gerekir. Şiddet mağduru kadınlar için 6284 sayılı yasanın uygulanması, yasa gereği nüfusu 50 bin üzerinde olan belediyelerin sığınak açmak için çalışmalar yapması gerektirmektedir. Kadına yönelik şiddetin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması için ilgili kurumların sorumluluk üstlenerek, tüm sivil ve resmi kuruluşlarla işbirliği yaparak, gerekli sosyal politikalar uygulanmalıdır. Şiddet hepimizi öldürüyor. Kadın hareketi olarak şiddet davalarının takipçiyiz. Ya bir oluruz, ya da bir bir yok oluruz" diye konuştu.

