DHA YURT BÜLTENİ-12

1)1,5 MİLYON LİRALIK VURGUN YAPAN NAKLİYE DOLANDIRICILARI YAKALANDI

BOLU'da, bir nakliye firmasına ait sahte plaka ve evraklarla gittikleri bir beyaz eşya fabrikasından 250 bin TL değerindeki malzemeyi fabrika işçilerine yüklettikleri TIR'la kaçan 2 şüpheli İstanbul'da yakalandı. Aynı yöntemi kullanarak 1,5 milyon liralık vurgun yaptıkları tespit edilen İlhan K. ve Abdullah G. adliyeye sevk edildi.

Bolu'da faaliyet gösteren bir beyaz eşya fabrikasının yetkilileri, Antalya'ya göndermek üzere hazırladıkları 250 bin lira değerindeki, ocak, fırın için bir nakliye firmasıyla iletişime geçti. Beyaz eşyalar, Antalya'ya gönderilmek üzere gelen TIR'a yüklendi. Ancak, TIR Antalya'daki alıcıya normal süresinde ulaşmayınca, fabrika yetkilileri durumdan şüphelenerek polise haber verdi. Fabrikaya gelen Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın dolandırıcılık olabileceği şüphesiyle soruşturma başlattı. Fabrikanın ve TIR'ın yol güzergahındaki güvenlik kameraları ile Mobese kameraları incelendi. Güvenlik kamera kayıtlarından sevkiyatı yapmak için anlaşılan TIR sürücüsü ile yanında bulunan kişi belirlendi. Ayrıca kamera kayıtlarında şüphelilerin fabrikadan ayrıldıktan kısa bir süre sonra aracın plakalarını değiştirerek, Antalya'ya değil İstanbul'a gittikleri tespit edildi. Polis, kimliklerini belirlediği şüphelilerin İstanbul'daki adreslerine operasyon düzenleyerek, İlhan K. ile Abdullah G.'yi gözaltına alarak Bolu'ya getirdi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda sahte fatura, irsaliye, plaka, ehliyet ve SRC belgesi bulundu. Bolu'ya getirilen 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

AYNI YÖNTEMLE 1,5 MİLYONLUK VURGUN

Ekipler, İlhan K. ve Abdullah G.'nin daha önce de İstanbul, Kocaeli ve Sakarya başta olmak üzere 10 farklı ilde bulunan fabrikalardan nakliye için anlaştığı ürünleri aynı yöntemle çaldığını belirledi. Yapılan dolandırıcılık olaylarından yaklaşık 1,5 milyon liralık vurgun yapıldığı tespit edildi. Benzer suçlardan 40'dan fazla dolandırıcılık kaydı bulunan İlhan K.'nın aynı zamanda 20 yıla yakın kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

FABRİKA PERSONELİ, ÜRÜNLERİ SOYGUNCULARIN ARAÇLARINA KENDİ ELLERİYLE YÜKLEDİ

Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, beyaz eşya fabrikasına gelen TIR'ın, fabrikanın kargo bölümüne yanaştığı, fabrika işçileri tarafından TIR'a yükleme yapıldığı görüldü.

2)SOLOTÜRK, ÇANAKKALE SEMALARINDA

TÜRK Hava Kuvvetleri gösteri takımının F-16 savaş uçağıyla hava akrobasisi sunan SOLOTÜRK, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi, Çanakkale Boğazı semalarında prova uçuşu gerçekleştirdi.

SOLOTÜRK, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlanacağı Pazartesi günü ile Çanakkale Kara Savaşları'nın 103'üncü yıl dönümü anma törenlerinin gerçekleştirileceği 24- 25 Nisan tarihleri arasında Şehitler Abidesi üzerinde gösteri uçuşu yapacak. Bu gösteriler öncesi SOLOTÜRK, bugün boğaz ve kordon boyu semalarında prova uçuşu gerçekleştirdi.

SOLOTÜRK'ün prova uçuşunu izlemek isteyenler kordona akın etti, bu anı cep telefonlarıyla görüntüledi.

3)ÖĞRENCİLER YEDİKLERİ BAKLAVADAN ZEHİRLENDİ

ŞANLIURFA'da Mustafa Hüsnü Özyeğin İlkokulu'nda marketten alınan baklavadan yedikleri öne sürülen 12 öğrenci, zehirlenme teşhisiyle hastanede tedaviye alındı. Olay, Devteşti Mahallesinde bulunan Mustafa Hüsnü Özyeğin İlkokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, okulun yakınında bulunan bir marketten alınan baklavayı sınıfta yiyen öğrenciler, bir süre sonra mide bulantısı ve şiddetli karın ağrısı şikayetiyle öğretmenlerine başvurdu. Öğretmenlerin ihbarıyla okula gelen sağlık görevlileri, sınıftan alınan öğrencileri ambulansla Şanlıurfa Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedavilerine başlanılan çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Çocukların zehirlenmesine yol açtığı öne sürülen baklavadan numune alınırken, olayla ilgili soruşturma da başlatıldı.

4)CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A DESTEK İÇİN ÇIKTIĞI TÜRKİYE TURUNU SÜRDÜRÜYOR

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'a destek için 5 yıl önce Türkiye turuna başlayan Erol Özavcı, 5'inci turunu yapıyor. Turu kapsamında 5'inci kez Afyonkarahisar'a gelen Erol Özavcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük bir ilgi olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermek için 5 yıl önce kendi otomobiliyle Şırnak'tan başlayıp Türkiye'yi dolaşan Erol Özavcı, 5'inci kez Afyonkarahisar'a geldi. Üzerinde Türk bayrağı, Cumhurbaşkanlığı forsu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafıyla "Biz Türkiye'yiz" ve "Dünya lideri" yazılarının yer aldığı otomobiliyle şehir turu adan Erol Özavcı, turun ardından gazetecilere açıklama yaptı.

'O KADAR BÜYÜK İLGİ VAR Kİ'

Erol Özavcı, 5 yılda Türkiye'yi 5'inci kez turladığını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve dava arkadaşları sadece Allah'a güvenerek bu zorlu yola çıktı. Sadece ülkemizdeki vatandaşlarımız için değil tüm mazlum insanların huzur ve kurtuluşu için yılmadan ve usanmadan koşuyorlar. 5'inci kez Türkiye turu yapıyorum. Bugün Afyonkarahisar'dayım ve Şırnak'tan başladım. O kadar büyük ilgi var ki Sayın Cumhurbaşkanımıza. Ben bu araçla giydirilmiş şekilde Türkiye'yi karış karış geziyorum. Daha önce aracını böyle giydiren bir kişi Türkiye turu yapamazdı. Hiçbir zaman siyasi lider doğuya kadar gidemezdi. Güneydoğuya gidip de hiç siyaset yapmadı. Ama Cumhurbaşkanımız her yere köşe bucağa gitti. Cumhurbaşkanımız her yerde Türkiye'mizin güzelliğini anlattı" dedi.

'KARDEŞLİK BAĞLARINI GÜÇLENDİRDİ'

Türkiye'deki kardeşlik bağlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuvvetlendirdiğini vurgulayan Özavcı, Türk ve Kürt ayrımına Erdoğan'ın son verdiğini savundu. Özavcı, şöyle dedi:

"Türk ve Kürt kardeşliğimizi ayırmaya kalktılar. Bugün ise Türk ve Kürt ayrımı yok. Eskiden Kürt dediğim zaman dışlanıyordum. Kürt bir insan Türklerin içerisine girdiği zaman hor görülüyordu. Aynı sistem iki tarafta da vardı. Bu artık kırıldı. Hepimiz et tırnak olduk. Gelin bir ve beraber olmaya devam edelim. Sayın Cumhurbaşkanımıza destek olalım. Artık güçlü bir ülkeyiz. ABD'ye geçmişte gidildiğinde ceketlerin düğmeleri iliklenirdi. Ama bugün ise eğilmek ve bükülmek yok. Sayın Cumhurbaşkanımız dimdik ayakta. Biz Cumhurbaşkanımızın her zaman yanındayız. Yeter ki dik dursun. Biz sadece elimizi değil gövdemizi taşın altına koymaya hazırız."

Erol Özavcı, bir sonraki durağının Isparta olduğunu belirtti.

