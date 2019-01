DHA YURT BÜLTENİ -12

YURT BÜLTENİ -12

Ulukışla'da seçmen sayısı nüfusu geçti iddiasına inceleme

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Ulukışla ilçesinde nüfustan fazla seçmen bulunduğu iddiası üzerine Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı inceleme başlattı. Ulukışla Belediye Başkanı AK Part'ili Ali Uğurlu ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yapılan konutlara talep nedeniyle ilçe nüfusunun 7 bin 500'ü aştığını, seçmen sayısının da 5 bin 900'e yükseldiğini bildirdi.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, seçim bölgesi olan Niğde'nin Ulukışla ilçesinde 24 Haziran seçimlerindeki seçmen sayısında aradan geçen sürede 1700 artış olduğunu ileri sürdü. Gürer, "İlçenin tabelasında nüfus 5 bin 800 yazılı ancak seçmen sayısı 5 bin 900'a çıkmış. Burada AK Partili bir belediye başkanı görev yapıyor. Ben bu konuyu Meclis gündemine getirince, belediye başkanı Ulukışla'ya çok büyük bir ilgi olduğundan bahsetti. 24 Haziran seçimlerinden bu yana 1700 seçmen hangi cazibeyle Ulukışla'ya geldi?" dedi.

BELEDİYE BAŞKANI: NÜFUSUMUZ DA SEÇMEN DE ARTTI

Ulukışla Belediye Başkanı Ali Uğurlu ise Milletvekili Gürer'in iddialarına sosyal medya hesabından yanıt verdi. Çukurova'nın yaylası olmaya aday Ulukışla'ya konut yapılacağını belirten Başkan Uğurlu, konut almak isteyenlerin nüfusunu ilçeye taşıdığını, bunun etkisiyle ilçe nüfusunun 7 bin 500'ü aştığını, seçmen sayısının da buna bağlı olarak 5 bin 900'e çıktığını kaydetti. Uğurlu, açıklamasında şunları ifade etti:

"2014 yılında göreve geldiğimde Ulukışla'mızın nüfusu 4 bin 800'dü. Yapmış olduğumuz hizmetlerle ve hizmetlerdeki en önemli projemiz olan yaylacı turizmini geliştirmek amacıyla Ulukışlalılara yayla konutları yapılması noktasında vermiş olduğumuz desteklerle, yaklaşık 2 bine yakın konut yapıldı. Bunun içerisinde 1'inci ve ikinci etap dahil olmak üzere. Yıllara bakıldığında 2014, 2015, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında nasıl bir sonuç çıkacağı TÜİK tarafından açıklanacak. Nüfusumuzun hızla arttığını, Ulukışla'nın göç veren ilçe değil de göç alan ilçe haline geldiğini yakınen göreceksiniz. Gerçeklerden uzak, Ulukışla'nın kalkınmasına gelişmesine ve büyümesine karşı duran, yıllardır Ulukışla'yı bu noktaya getiren zihniyetin temsilcileri Ulukışla ile ilgili olumsuz, kamuoyunu yanıltan bilgiler vermektedir. Kesinlikle yalandır."

GENEL SEÇİMDE SEÇMEN SAYISI 4 BİN 446

Yüksek Seçim Kurulu kayıtlarında, 24 Haziran seçimlerinde 8 mahallesi olan Ulukışla'da 15 sandıkta 4 bin 446 seçmen gözüküyor. Köylerle birlikte ilçede 71 sandıkta toplam 16 bin 30 seçmen kaydı bulunuyor.

İNCELEME BAŞLATILDI

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı ise Ulukışla'daki seçmen sayısıyla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi. Savcılık, polis ve jandarma ekiplerinin, seçmen sayılarıyla ilgili çalışma yaptığını kaydetti.

Haber-Kamera: Ali KADI- Malik GÖDELİNER/NİĞDE, ()-

Su baskınları yüzünden ıspanağın fiyatı 4 kat arttı

Adana ve Hatay’da yetişen yeşillik ve narenciye ürünlerinin aşırı yağışlar sonrası oluşan su baskınlarında zarar görmesi nedeniyle fiyatlar yaklaşık yüzde 30 arttı ve sebze haline ürün girişleri yüzde 50 düştü. Daha önce 1,20 TL’ye satılan ıspanağın kilosu 4,5 TL’ye, yerli mandalinanın fiyatı ise 60 kuruştan 1,50 TL'ye yükseldi.

Hatay ve Adana’ya son 4 gündür mevsim normallerinin üzerinde yağmur yağması nedeniyle Çukurova ve Amik ovasında yüz binlerce dönüm tarım arazisini su bastı. Tarla ve bahçeler adeta göle dönerken, ekili tarım ürünleri kullanılamaz hale geldi.

Adana Kabzımallar Esnaf Odası 2. Başkanı Mahsun Doğan, su baskınlarında ürünlerin zarar görmesi nedeniyle Vedat Dalokay Hal Kompleksi’ne giren sebze ve meyvelerin yüzde 50 oranda düştüğünü söyledi. Su baskınlarından en çok yeşilliklerin etkilendiğini vurgulayan Doğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Ispanağın kilosu 1,20 TL’yken 4,50 TL’ye kadar çıktı. Şu an halde ıspanak bulmak bile çok zor. Çünkü ürün çok azaldı ve baskınlardan etkilendi. Marulun tanesi 70 kuruştan 1,40 TL’ye geldi. Mandalina 60 kuruştan 1,50 TL’ye çıktı. Portakal 70 kuruşla 1 TL arası değişiyor. Adana üretici bölge olduğu için diğer illere göre fiyatlar nispeten biraz daha ucuz. Diğer şehirlerde daha yüksek olacaktır. Şu an ürün bulunması aşırı sıkıntı. Hale getirip mal satmakta çok sıkıntı çekiyoruz" diye konuştu.

Hal esnaflarından Bilal Macit ise Hatay’da yetişen maydanozların yüzde 60’ının zarar gördüğü için çuval fiyatının 10 TL'den 25 TL'ye yükseldiğini kaydetti.

Turgutlu'da sağanak, su baskınlarına yol açtı (2)

IRLAMAZ ÇAYI'NDA SET YIKILDI

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 3 gündür aralıklarla süren sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yukarı Bozkır Mahallesi'nden başlayarak Gediz Nehri'ne kadar uzanan Irlamaz Çayı da yağmurdan nasibini aldı. Çay için çekilen set, Kanlıgölcük Mevkii'nde yıkılırken; buğday, karnabahar, lahana ve ıspanak gibi ürünler ekili yaklaşık bin dönüm tarım arazisi, sular altında kaldı.

DAĞ SULARINA DİKKAT ÇEKTİ

Taşkınların yaşandığı bölgeye giden Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol, "Bize gelen raporlara göre asıl dağlardan gelecek yağmur ve kar suları, Irlamaz Çayını olumsuz yönde etkileyecek. Çiftçilerimiz dikkatli olsun" diye konuştu.

Irlamaz mevkiinde tarım arazisi bulunan İdris Düzgören, "Irlamaz'da çay yatağının temizlenmesi için Devlet Su İşleri'ne (DSİ), Kaymakamlığa ve yetkililere dilekçe verdik, herhangi bir işlem yapılmadı. Geçen hafta DSİ Müdürlüğü'ne gittik. Bize temizlik yapılamayacağı söylendi. Buğday, lahana, karnabahar ve ıspanak ekili 40 dönüm arazim sular altında kaldı. Buralar temizlenmediği için sular altında kaldı. Yetkililerimiz bir an önce bizim sesimizi duymalı. Bize aynı korkuyu her zaman yaşatmamalılar" dedi.

KARAYOLU ULAŞIMINI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Öte yandan şiddetli yağmur, İzmir- Ankara karayolunun Köprübaşı Mevkii'nde de ulaşımı olumsuz etkiledi. Her iki yönde de yağmur suyu tahliye kanallarından sular birikince, 3'er şeritli yollar 1'er şeride düştü. Büyükşehir ve ilçe beledisi ekipleri yolda çalışma başlattı. Bir süre sonra yoldaki ulaşım normal seyrine döndü.

ANAOKULUNUN KAZAN DAİRESİNİ SU BASTI

Turgutlu'nun Yıldırım Mahallesi'nde bulunan Mehmet Altan Anaokulu'nun ise kazan dairesine su bastı. Kurum görevlileri itfaiyeden yardım istedi. Okula gelen itfaiye görevlileri, bodrum katta biriken suları, pompayla boşalttı. Öte yandan Ergenekon Mahallesi'nde de su baskınının yaşandığı bir anaokulunda biriken suları, itfaiye ekipleri tahliye etti.

Karadere Çayı taştı, yol trafiğe kapandı

İzmir'in Kınık ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle Karadere Çayı taştı. Çay üzerindeki köprü sular altında kalarak ulaşıma kapandı.

Kınık ilçesinde, dün sabah sabahlayan ve aralıklara devam eden sağanak yağmur gece saatlerinde etkisini daha da artırdı. Yağmur nedeniyle, Kocaömer Mahallesi sınırlarındaki Karadere Çayı'nda taşkın yaşandı. Çayın üzerindeki köprü, saat 02.00 sıralarında sular altında kaldı, yol ulaşıma kapandı. Kırsal Kocaömer ile Değirmencieli mahallelerini birbirbirine bağlayan yolun açılması için suların çekilmesinin beklendiği bildirildi.

Metoroloji yetkilileri, yağmurlu havanın cumartesi gününe kadar süreceğini bildirdi.

37 yaban ördeği öldüren avcılara 22 bin 595 lira ceza

Samsun'da geçen 6 Aralık'ta, Kızılırmak Deltası Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda 37 yaban ördeğini öldüren kaçak avcılar bulundu. 2 avcıya toplam 22 bin 595 TL ceza kesildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı 11'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri geçen 6 Aralık'ta, Kızılırmak Deltası Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'ndan gelen tüfek sesleri üzerine belirlenen bölgeye gitti. Yüzlerinde kar maskesi bulunan kaçak avcılar ekipleri görünce kaçtı. Kaçak avcıların, bölgede 37 yaban ördeğini öldürdüğü belirlendi. Kaçak avcılara baskın anına ilişkin cep telefonuyla kaydedilen görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüleri izleyenler avcılara büyük tepki gösterdi. Jandarma ekipleri kaçan avcıların bulunması için çalışma başlattı. Ekipler bölgedeki kameraların görüntülerini inceleyip çevredeki yerleşim bölgelerinde de inceleme yaptı. Çalışma sonucunda 2i kaçak avcı bulundu.

Samsun Valiliği tarafından yapılan yazılı açılama ile avcılara verilen ceza kamuoyuyla duyuruldu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Samsun İl Jandarma Komutanlığınca olay faillerinin yakalanması maksadıyla yapılan teknik ve istihbarı çalışmalar neticesinde olayın Cernek Gölü/Karaboğaz mevkii, Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında meydana geldiği tespit edilmiştir. Samsun İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışmalar ve elde edilen bulgular sonucunda olay failleri M.A. ve H. T. isimli şahıslar hakkında '4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununa Muhalefet' suçundan Bafra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğince toplam 22 bin 595 TL cezai müeyyide uygulanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

356 KUŞ TÜRÜ YAŞIYOR

Samsun'da 356 kuş türünün yaşadığı, 56 bin hektarlık Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin korunması için bölge geçen Temmuz ayında araç girişine kapatıldı. 5 bin 174 hektarlık kısmı Yaban Hayatı Geliştirme Alanı olan ve Uluslararası Ramsar Sözleşmesi kapsamında koruma altında bulunan deltada irili ufaklı 20 göl ile büyük bataklık ve sazlık alanlar yer alıyor. Avrupa Kuş Alanları Envanteri'ndeki en önemli 4 kriterden 3'üne sahip olan kuş cennetinde, dünyada nesli tehlike altında olan 24 kuş türünün 15'i görülüp, kayıt altına alındı. Kızılırmak Deltası, göç sırasında Karadeniz'i doğrudan aşan kuş türleri için yaşamsal önem taşıyor. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin daimi listeye alınması için başlatılan sürecin de devam ettiği belirtildi.

Aç kalan dağ keçisi jandarma tarafından kurtarıldı

Adıyaman'ın Tut ilçesinde dağda aç kalan dağ keçisi jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Kaşlıca köyü Soğukpınar mevkiinde meydana geldi. Yoğun kar yağışının yaşandığı bölgede yabani dağ keçisinin bir eve yaklaştığı bilgisi üzerine Tut Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgyee gitti. Jandarmalar tarafından yabani dağ keçisi kurtarılarak Adıyaman Milli Parklar ve Doğa Koruma Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Alacağını istedi, bacağından vuruldu

Sivas'ta sigorta şirketi sahibi Sinan F., iddiaya göre alacağını istemeye gelen Yunis K.'yi tabancayla bacağından yaraladı.

Olay, saat 14.00 sıralarında, Eskikale Mahallesi Bankalar Caddesi 1'inci Park Sokak üzerinde bulunan sigorta şirketinde meydana geldi. İddiaya göre Sinan F.'den bir miktar alacağı olan Yunis K., iş yerine gelerek parasını istedi. Taraflar arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Sigorta şirketinin sahibi Sinan F., yanında bulunan tabancasını çıkararak Yunis K.'ye ateş etti. Sağ bacağına 2 kurşun isabet eden Yunis K., yaralandı. Silah seslerini duyan çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yunis K. olay yerine gelen ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yunis K.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken şüpheli Sinan F. olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sağlıkçılardan 'Kardan adam'lı döner sermaye eylemi

TOKAT'ta Sağlık-Sen üyeleri, devlet hastanesinde döner sermaye sisteminde adaletsizlik yapıldığını savunarak, kardan adamlı eylem yaptı.

Tokat Devlet Hastanesi önünde toplanan sendika üyesi yaklaşık 50 kişi, 'Dönerde adalet bunun neresinde', 'Döner durur beklerim hani benim emeklerim', yazılı dövizler taşıdı. Sendika üyeleri, hastane acil servisi bahçesinde önceden yaptıkları kardan adamın önünde toplandı.

Sağlık Sen Şube Başkanı Suat Mantar döner sermaye sistemine benzettikleri için kardan adam önünde eylem yapıklarını söyledi. Mantar, "Acil önlem alınmaz ise 1 yıl içerisinde hekimler dahil tüm sağlık çalışanları sadece sabit ek ödemeye mahkum kalacak ve sistem tamamen çökecektir. Döner sermayenin arttırılması için çalışmalar yapılmasını istiyoruz. Tasarruf sağlamak için çalışanların nöbet ücretlerinden kesinti yapılmasın. Sonuç olarak iktidarı muhalefeti herkes seçim meydanlarında halkın sağlık hizmetlerinden duymuş oldukları memnuniyetten bahsettiler. Hiç kimse kusura bakmasın ki bu memnuniyet bu çalışanların eliyle yapılmıştır. Söylediğimiz çözüm önerileri dikkat etmeyenler, sağlık hizmetlerinde oluşacak sorunların sorumlularıdır. Döner sermaye sistemini şurada duran kardan adam gibi hava soğuyunca donan, ısınınca eriyen değil gerçek bir insan gibi, dimdik duran, sorun ve sıkıntılar karşısında zaman geçtikçe kendini yenileyen bir sisteme dönüşmeli" dedi.

Nüfus müdürü kuruma gelemeyen aileye makam aracını tahisis etti

Afyonkarahisar'da, yeni kimlik başvurusunda bulunmak isteyen KOAH ve obezite hastası Eyüp Demir (88) ve görme engelli oğlu Halil Demir (58), kendi imkanlarıyla Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'ne gidemeyince, devreye kurumun İl Müdürü İlhan Eser girdi. Eser, makam aracını Demir ailesine tahsis etti.

Afyonkarahisar merkez Kışlacık Mahallesi'nde oturan KOAH ve obezite hastası, konuşma güçlüğü çeken, işitme duyusunu da kaybeden Eyüp Demir ve görme engelli oğlu Halil Demir, sağlık ve engellilik durumu nedeniyle ihtiyaçlarını kendi başlarına karşılamakta güçlük çekiyor. Eşi Hatice Demir'in yardımıyla günlük işlerini yapan Eyüp Demir, oğlu ile yeni kimlik kartı çıkartmak için Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürlüğü'ne başvuruda bulunmak istedi. Ancak baba ve oğul, sağlık sorunları nedeniyle kendi imkanlarıyla kuruma gidemedi.

'PERSONEL YARDIM ETTİ'

150 kilo olan ve bu nedenle yürüme güçlüğü de çeken Eyüp Demir ve oğlu, Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürlüğü'yle iletişime geçerek yardım istedi. Talep üzerine Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürü İlhan Eser, makam aracını Demir ailesine tahsis etti. Baba Eyüp Demir, eşi Hatice ve oğlu Halil, araçla evlerinden alınarak İl Müdürlüğüne getirildi. Eyüp Demir ve Halil Demir, kendilerine refakat eden personelin yardımıyla kimlik başvurusunu gerçekleştirdi. Demir ailesi işlemlerinin ardından yeniden makam aracıyla evine bırakıldı.

'VATANDAŞA HİZMET ODAKLI ÇALIŞIYORUZ'

Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürü İlhan Eser, devletin her zaman vatandaşının yanında olduğunu belirterek, bize ulaştıklarında hemen yardımcı olmak için harekete geçtiklerini söyledi. Eyüp Demir'in KOAH ve obezite hastası olduğunu, konuşma güçlüğü çektiğini, işitme yetisini kaybettiğini, kilosu nedeniyle de yürüme güçlüğü çektiğini belirten İlhan Eser, "Oğlu da görme engelli. Bizi arayıp yardım istediler. Valimizin verdiği talimat, 'Vatandaşa hizmet odaklı anlayış içerisinde çalışın'dır. Genel olarak bu Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatıdır. Biz düşünceyle vatandaşımızı evinden aldık. Kurumumuzun girişine engelli vatandaşlar için açtığımız büroda tüm işlemlerini yaptık" dedi.

BİZE YARDIMCI OLAN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM

Halil Demir ise babası ve kendisi için gönderilen araçla hizmet noktasına gelerek işlemlerini yaptıklarını söyledi.

Hatice Demir de eşinin işitme engelli ve yaşlılığa bağlı çeşitli hastalıklarının olduğunu anlatarak, kendilerine gösterilen kolaylık için yetkililere teşekkür etti.

Minik öğrenciler sahipsiz hayvanlar için bağış yaptı

Bursa’da, Yıldırım Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (YIL-MEK) Okul Öncesi Eğitim Bölümü öğrencileri, barınaklarda yaşayan sokak hayvanlarına yönelik yardım kampanyası düzenledi. ‘Bir Kap Sevgi’ projesi kapsamında toplanan 1 ton 107 kilo mama ve kulübeler Yıldırım Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi’ne teslim edildi.

Yıldırım Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (YIL-MEK) Okul Öncesi Eğitim Bölümü’nde öğrenim gören bir grup öğrenci, ‘Bir Kap Sevgi’ projesi kapsamında sahipsiz hayvanlar için mama ve kulübe bağışı yaptı. Yıldırım Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi’nde gerçekleştirilen teslim örteninde çocuklar, 1 ton 107 kilo kedi ve köpek maması, 521 kilo süt ve 20 koli battaniye ile kıyafeti de yetkililere teslim etti. Daha sonra merkezi gezerek, hayvanlarla yakından ilgilenen minikler, barınaktaki hayvanlarla oyun oynadı. Çocuklarca kendilerine teslim edilen kedi, köpek ve kuş evlerini ilçenin muhtelif noktalarına yerleştireceklerini aktaran Yıldırım Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, proje sayesinde sokak hayvanlarının barınma ve yeme içme sorunlarını bir nebze de olsa ortadan kaldıracaklarını bildirdi.

Çanakkale’de 97 kaçak yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen Afganistan uyruklu 97 kaçak göçmen yakalandı.

Yasa dışı geçişlere karşı mücadelesini sürdüren Çanakkale İl jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, 3- 9 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirdiği 3 ayrı operasyonda Ayvacık ilçesinin Küçükkuyu Beldesi Mıhlı Mahallesi'nde 17, Kocaköy sahil şeridinde 38, Büyükhüsun Köyü tek ev mevkiindeki zeytinlik arazide 42 olmak üzere, Afganistan uyruklu toplam 97 kaçak göçmen yakaladı. Kaçak göçmenlerin yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmayı planladıkları belirlenirken, operayonlarda 1 organizatör gözaltına alındı. 1 minibüs ve 38 can yeleği de ele geçirildi. 97 Afgan, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Gözaltına alınan organizatör ise sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartı getirilerek serbest bırakıldı.

Manavgat'ta uyuşturucu ticaretine 14 tutuklama (2)

9 KİŞİ DAHA TUTUKLANDI

Manavgat ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda tutuklanan 5 kişinin ardından, gözaltındaki 3'ü kadın 9 şüpheli de savcılık sorgusunun ardından tutuklanma istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Ü.K., Ü.K., H.K., H.K., M.D., S.K., T.K., M.K. ve Ş.K., 'uyuşturucu madde imalat ve ticareti' suçundan tutuklandı. Operasyonda tutuklananların sayısı 14 oldu.

