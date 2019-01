DHA YURT BÜLTENİ -12

YURT BÜLTENİ -12

Sinop açıklarında balıkçı teknesi battı: 1 ölü, 1 kayıp, 2 kişi kurtarıldı (2) Yeniden

SİNOP'un Gerze ilçesi açıklarında bir balıkçı teknesi battı. Olayda, 1 balıkçı hayatını kaybetti, 2 balıkçı kurtarıldı, 1 balıkçı kayboldu.

Olay, saat 11:15'de Sinop’un Gerze ilçesinin 1.2 mil açığında meydana geldi. Döngel Limanı’ndan açılan bir balıkçı teknesi fırtınanın etkisiyle dalgalı denizde alabora oldu. Batan teknedeki Nadir Özer hayatını kaybetti, Güray Yılmaz ve Gürkan Çetin kurtarıldı. Kayıp Murat Yağlıoğlu için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

SAHİL GÜVENLİK'TEN AÇIKLAMA

Sinop'ta batan balıkçı teknesiyle ilgili Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan açıklama yapıldı. Döngel mevkiinde içinde 4 kişinin bulunduğu bir teknenin battığı ihbarının alındığı belirtilen açıklama şöyle:

"İhbar üzerine derhal sahil güvenliğe ait bir helikopter, bot ve dalış timi görevlendirildi. Olay yeri yakınlarındaki bir balıkçı teknesi tarafından batan teknede bulunanlardan 2 kazazedenin sağ kurtarıldığı, bir kişinin cesedinin denizden alındığı öğrenilmiştir. Kayıp bir kişinin bulunması maksadıyla arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir"

Görüntü Dökümü

----------

Olay yerinden görüntü

Ambulanslar

Bekleyenler

Haber-Kamera: Tayfur KARA-Hüseyin KALAY-Esra AKSU/SİNOP, ()-

=================

Doğu buz kesti: Karaçoban -26,9, Göle -26,7'yi gördü

Türkiye'de dün gece en soğuk yerleşim birimleri sıfırın altında 26,9 derece ile Erzurum'un Karaçoban ilçesi ve termometrelerin sıfırın altında 26,7'yi gösterdiği Ardahan'ın Göle ilçesi oldu.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini kaybeden kar yağışı yerini donduru soğuğa bıraktı. Yapılan ölçümlere göre, dün gece Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimleri Erzurum'un Karaçoban ile Ardahan'ın Göle ilçeleri oldu. Termometrelerin sıfırın altında 26,9'u gösterdiği Karaçoban ile en düşük sıcaklığın sıfırın altında 26,7 ölçüldüğü Göle buz kesti. Bölgenin diğer soğuk yerleşim birimi ise sıfırın altında 26,5 derece ile Erzincan'ın Tercan ilçesi oldu.

Erzurum, Ağrı, Erzincan ve Ardahan ile ilçelerinde yapılan ölçümlerde mevsimin en soğuk gecesinin yaşandığı belirlendi. Buna göre Ardahan merkezde hava sıcaklığı en düşük sıfırın altında 22,7 olarak belirlenirken, Çıldır'da 25,5, Damal'da ise 22 derece ölçüldü. Ağrı'da gece en düşük sıcaklık sıfırın altında 24,2 derece ölçüldü, termometreler sıfırın altında olmak üzere Eleşkirt'te 25, Tutak'ta ise 20,4'ü gördü. Erzurum'da ise en soğuk ilçe olan Karaçoban'ı 25,8 ile Tekman izledi. Erzurum Havalimanı'nda sıcaklık 23,1 olarak belirlenirken, sıcaklık yine sıfırın altında olarak Pasinler'de 22,9, Aziziye'de 21,8, Aşkale'de 21,7, Hınıs'ta 21,3, Karayazı'da 20,2 derece ölçüldü.

Erzincan merkezinde sıfırın altında 13 derece ölçülen hava sıcaklığı, Otlukbeli'de 25,1, Refahiye'de 23, Çayırlı'da 21,6 olarak gerçekleşti. Ölçümlere göre Kars'ta en düşük sıcaklık 22,4, Muş'ta 11,7, Iğdır'da ise 4,3 tespit edildi.

Yağışın etkisini kaybettiği bölgede kar kalınlıkları ise şöyle oldu: Palandöken Kayak Merkezi 91, Konaklı Kayak Merkezi 56, Erzincan Sakaltutan 89, Ağrı 35, Muş 34, Erzurum 30, Kars 17, Erzincan 14 santimetre.

Bölgede kapalı köy yollarının açılmasına da hız verildi. Erzurum'da 634, Erzincan'da 197, Kars'ta 76, Muş'ta 67, Ardahan'da ise 9 köy yolunun açılması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Öte yandan havyanseverler, bitki örtüsünün karla kaplı olması ve soğuk hava nedeniyle doğadaki hayvanlar için yiyecek ve yem bırakılmasını istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------

-Hümeyra Pardelinin anonsu

-Buz tutan süs havuzundan detay

-Soğuk havada yürüyen vatandaşlar

-Vatandaşlar ile röp

SÜRE: 03.53 BOYUT: 436 MB

Haber: Salih TEKİN - Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,()

==================

Şanlıurfa merkezli dolandırıcılık operasyonunda 15 tutuklama

Şanlıurfa merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, kimlik avı yöntemi ile internet üzerinden dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 20 şüpheliden 15'i tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Şanlıurfa, Ankara, Aydın, Antalya, İstanbul, Mersin ve Gaziantep'te internet üzerinden dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı yapılan baskınlarda, 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, yaptıkları bankaların internet sitelerinin benzeri sahte sitelere erişim sağlayan vatandaşların hesaplarındaki paraları kendi hesaplarına aktardığı belirlendi.

KORSAN YAZILIMLARA ULAŞILDI

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi. Materyallerde, çok sayıda kişiye ait kredi kartı bilgilerine, 2009 yılına ait adres ve açık kimlik bilgilerine, eski tip kimlik kartları için kimlik kartı hazırlama programına, yerli ve yabancı alışveriş siteleri üzerinden çalınmış kimlik kartları ve sahte kimlikler ile yapılmış çok sayıda alışveriş teyidi bilgisine, yine çok sayıda bankaya ait sahte internet sitesi yazılımlarına, mobil cihazlar üzerinden dolandırıcılık yapmak üzere hazırlanmış gerçek uygulama görünümlü korsan yazılımlara ve kodlara ulaşıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla, yaşı küçük 1 kişi ise cumhuriyet savcılığında serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------

- Asayiş Şube Müdürlüğü

- Ele geçirilen bilgisayarlar

- Şüphelilerin adliyeye çıkarılması

- Şüphelilerin adliyeye konulması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 10 MB

Haber: Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-)

=================

'Tarımsal sulamada, yılda 20 milyar metreküp su israf ediliyor'

Bursa Uludağ Üniversitesi’nde tarımsal eğitim ve öğretimin 173’üncü yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Programın onur konuğu Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Yusuf Demir, tarımsal sulamada yıllık 33 milyar metreküp su kullanıldığını belirterek, bunun 20 milyar metreküpünün israf edildiğini söyledi.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yüce,Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Bilgili, BUÜ Genel Sekreteri Kemal Demirel, Tarım A.Ş. Genel Müdürü Fetullah Bingül, akademik odalar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, ziraat mühendisleri ile öğrenciler katıldı. Programa onur konuğu olarak katılan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Demir ise ‘İklim Değişikliği, İnsan ve Su’ konulu sunum yaptı.

40 YILDA YÜZDE 40 ARTIŞ

Tarımın dünyada vazgeçilemez bir sektör olduğuna dikkat çeken Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Bilgili, tarımın, Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne kadar Türkiye’nin ekonomik ve sosyal gelişiminde önemli görevler üstlendiğine vurgu yaptı. Tarım dış ticaretinin son yıllarda artış gösterdiğini belirten Bilgili, “Geçen süreç içerisinde ülke nüfusumuz yaklaşık 6 katı artış göstermiştir. Türkiye’deki kentleşme oranı yüzde 25 iken bugün bu oran tam tersi seviyelere gelmiştir. Boşalmış köyler ve terk edilmiş arazilerin önüne geçebilmek için, tarımsal üretim bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Son 40 yılda tarım dış ticareti küresel bazda yüzde 40 artış göstermiştir. Ülkemizde de benzer artışlar yaşanmıştır. Tarımsal anlamda da sulamaya açılacak ekstra tarım alanları bulunmaktadır. Dolayısıyla su tüketimimiz tarımsal anlamda daha da artacak. Tarımsal alanda istihdam edilen kırsal nüfus yüzde 40’lar civarındaydı. Şu an bu nüfus yüzde 20’lere kadar düştü. Köyler boşaltıldı. Genç nüfus şehirlere geldi. Dolayısıyla tarım yapılacak alanlarda tarımsal üretim daha sınırlı yapılmakta. Bunun önüne geçilebilmesi için bazı teşviklerin verilmesi, devlet eliyle bazı cazip politikaların hayata geçmesi gerekiyorö dedi.

'TARIMDA DOĞRU SULAMA YAPILMIYOR'

Programın onur konuğu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Yusuf Demir, ‘İklim Değişikliği, İnsan ve Su’ konulu sunumunda ise Türkiye’nin mevcut su miktarları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Küresel ısınma ve su kirliliğinin iki ana sebebi üzerinde açıklama yapan Demir, “Birincisi uzun yıllara bağlı olarak kendiliğinden gelişen ve yaşanan bir süreç. İkincisi ise insan faktörünün etkilemesi. İnsanın doğaya, çevreye olan etkilerle bizim çevremizi ve sürdürülebilir yaşamımızı değerlendirmemize bağlı olarak götürdüğümüz bir süreçtir. Hepimiz görüyoruz ki bugün maalesef elimizdeki ana kaynak olan su ve toprağı yok etmek için yoğun bir mücadele içerisindeyiz. Eğer biz bir avuç toprağı geri kazanamıyorsak onun kıymetini bilmemiz lazım. Bir damla suyun da bir yaşam olduğunun bilincinde olmamız lazım. Suyun dünyada çok önemli 2 özelliği var. Biri bütün kainattaki enerjiyi depolayabilen tek ana madde olması. İkincisi ise bütün kainattaki taşıyıcı ana tek madde. Bir canlının vücudundaki tek bir zerreyi su olmadan bir noktadan başka bir noktaya taşımamız mümkün değil. Türkiye’nin 112 milyar metreküp suyu var. Bunun 45 milyar metreküpünü bugün kullanıyoruz. 33 milyar metreküpünü de tarımda kullanıyoruz. Tarımda kullandığımız suyun yaklaşık 20 milyar metreküpünü israf ediyoruz. Çok büyük bir israfımız var. Doğru sulama yapmıyoruz, doğru su kullanmıyoruzö ifadelerini kullandı. Türkiye’nin su fakirliği sınırında bir ülke olduğunu dile getiren Yusuf Demir şunları söyledi:

“Bir ülkenin su zengini olabilmesi için kişi başı 8 bin metreküp suyunun olması lazım. Şu anda Türkiye’deki kişi başı su varlığımız bin 300 metreküp civarında. Bu hızla devam ederse önümüzdeki 20 yıl içerisinde bin metreküpün altına düşecek. Nüfus arttığı için kullanımda artıyor. Dolayısıyla su fakirliği sınırında olan bir ülkeyiz. Bu da bölgelere göre değişiyor. Dolayısıyla gelecekte su fakirliği sınırında olduğumuzu bilmemiz lazım. Mevcut suyumuzu kirletmeden dooğru kullanmamız lazım. Bunu alışkanlık haline getirmemiz lazım. Sanayiden iş dünyasına kadar toplumun her kesimine bunu yaymamız lazım. Büyük bir sıkıntı bizi bekliyor ama sıkıtının bilincinde olursak tedbirleri almak bizim elimizde.ö

Görüntü Dökümü

--------------

-Çelenk koyma görüntüleri

-Toplantı detayları

-Katılımcı konuşmaları

-Genel detaylar

Süre:04.47 Boyut: 534 mb

Haber-Kamera: Tahsin AYDIN/BURSA, ()

==================

Siverek'te 19 kilo eroin ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, yakıt tankına gizlenmiş 19 kilo eroin ele geçirilen otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, dün gece Siverek-Diyarbakır karayolu üzerinde kontrol noktasında M.G. yönetimindeki otomobili durdurdu. Otomobilde eğitimli köpek Sedef'in de yer aldığı aramada yakıt tankına gizlenmiş paketlerde 19 kilo eroin ele geçirildi. Eroine el konulurken gözaltına alınan M.G.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------

- Polis ekiplerinin durduğu otomobil

- Ele geçirilen eroin

- LPG tankının içinden çıkan eroinler

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 2.22MB

Haber: Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-)

==================

Boşandığı Iraklı eşinin kaçırdığı oğlunu arıyor

Amasya'da 3 yıl önce tanışarak evlendiği Irak uyruklu May Hasan Saeed Al-Kılıdar 'den (33) boşanan, esnaf Ferdi Bozdemir, mahkemece velayetini aldığı oğlu Ercenk Bozdemir'den (2), 18 aydır haber alamıyor. Boşandığı eşinin kendisini 100 bin lira dolandırıldığını ve oğlunu alarak kayıplara karıştığını belirten Ferdi Bozdemir, "Oğlunun hayatından endişeleniyorum. Oğlumun yüzünü 18 aydır göremiyorum" dedi.

Amasya'da esnaf Ferdi Bozdemir, oturduğu apartmanda komşuları tarafından tanıştırılan ve 4 ay sonra nişanlandığı Irak uyruklu May Hasan Saeed Al-Kılıdar ile 2016 yılında evlendi. Düğünden sonra takılan altın ve paraların yanı sıra çiftin birikimlerini iddiaya göre kendi hesabına yatıran Al-Kılıdar, ile eşi Ferdi Bozdemir arasında tartışma yaşandı. Kadının eve geç geldiği gerekçesiyle çift arasında yaşanan tartışmalar giderek büyüdü. Çift arasında yaşanan ve ailelerine de akseden tartışmalar üzerine, Iraklı Al-Kılıdar, evi terk etmek istedi. Evdeki ziynet ve bazı eşyaları almak isteyen Iraklı kadına, kayınvalidesi Gülendam Bozdemir, engel olmak isteyince, kadının eve gelen yakınları tarafından saldırıya uğradı. Iraklı kadın, evliliklerinden doğan 2 yaşındaki Ercenk Bozdemir ve ziynet eşyalarını yanına alıp, kentten ayrıldı. Yaşananlar üzerine Bozdemir ailesi de polise giderek şikâyette bulundu. Kent dışında olan Ferdi Bozdemir de, olan biten karşısında şaşkına dönüp, eşi hakkında boşanma davası açtı.

VELAYETİNİ ALDIĞI ÇOCUĞUNU ARIYOR

Açılan boşanma davasında, mahkeme çiftin boşanmasına karar verip, çocuğun velayetinin de baba Ferdi Bozdemir'e verilmesine hükmetti. Boşandığı eşinin kendisini dolandırdığını, çocuğunu da alarak kayıplara karıştığını anlatan Ferdi Bozdemir, hayatından endişe ettiği oğlunu 18 aydır göremediğini söyledi. Bozdemir "Oğlumun yüzünü 18 aydır göremiyorum. Gitmediğim kurum kuruluş, şikâyetçi olmadığım merciler kalmadı, halen bir sonuç alamadık. Oğlumun velayeti tamamen bana geçti. Eşim ve oğlum şuan halen bulunamadı. Ben bu konuda Amasya’da bulunan savcılarımızı ve emniyeti göreve davet ediyorum. Bu konu için artık bir sonuca ulaşmak istiyoruz" dedi.

YARDIM BEKLİYORUZ

Ferdi Bozdemir’in babası Yaşar Bozdemir ise, torunu çok özlediklerini belirterek, seslendiği Iraklı yetkililerin de kendilerine yardım etmesini istedi. Yaşar Bozdemir, "Torunumu 2 ay görebildim. Ondan sonra göremedim. Annesine ve ailesine sesleniyorum. Ne olur çıkarın. Sağ mı? değil mi? Merak ediyorum. Torunumu annesinden ayıracak kadar vicdansız değiliz. Her ne kadar mahkeme velayeti bize verse bile biz asla torunumu annesinden ayırmayız. Sadece yetkililerden Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve halkımızdan yardım istiyorum. Görenler lütfen ihbar etsinlerö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------

- Evlilik fotolarından detay

- Düğünden detay

-Ferdi Bozdemir ve babasından detay

-Röportaj

- Diğer detaylar

BOYUT: 522 MB

Süre:4 dakika 40 saniye

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA, ()

=================

Otomobilin arkasına tehlikeli kızak keyfi

Aksaray'da otomobilin arkasına bağlanan kızakta tehlikeye rağmen bir çocuğun kayması ilginç görüntü oluşturdu.

Kentte ekili olan kar yağışının ardından kar keyfi yaşamak isteyenler, tehlikeli ve renkli görüntüler ortaya çıkardı. Küçük Bölcek Mahallesi Şehit Sinan Kunduracı Sokak'ta otomobilin arkasına bağlanan kızakta bir çocuk kayarken görüldü. Bu görüntülerde arkasından gelen sürücü tarafından kaydedildi.

Görüntü Dökümü

-----------------

- Otomobile bağlanan kızakla kayılması

Haber:Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY ))

==================

Edirne Belediye sokak hayvanları için kedi evi ve köpek kulübesi yaptırdı

Edirne Belediyesi, sokak hayvanlarının kışı daha iyi koşullarda geçirebilmeleri için 65 kedi evi ile 50 köpek kulübesi yaptırarak kentin farklı noktalarına bıraktı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Can dostlarımıza sahip çıkmaya, onlar için daha iyi yaşam koşulları sağlamaya devam ediyoruz" dedi.

Edirne Belediyesi Veteriner İşleri Birimi tarafından sokak hayvanlarının soğuk kış günlerini daha iyi koşullarda geçirmesi için barınabilecekleri alanlar yaratmaya devam ediyor. Bu amaçla Edirne Belediyesi tarafından 65 kedi evi ve 50 köpek kulübesi hazırlandı. Hazırlanan kulübeler kedi ve köpeklerin yoğun yaşadığı alanlara bırakıldı. Daha öncede 22 Dost Eli Derneği ile birlikte kedi evleri ve köpek kulübeleri yaparak sokak hayvanlarının yoğun olarak yaşadıkları eski çöplüğe bırakıldığını ifade eden Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Edirne Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan 65 kedi evi ve 50 köpek kulübesi ekiplerimiz tarafından sokak hayvanlarının yoğun olarak yaşadığı yerlere dağıtılıyor. Can dostlarımızın bu kulübelerde kışı daha iyi geçirecek, soğuktan da bir nebze olsun korunmuş olacak. Edirne Belediyesi olarak can dostlarıma sahip çıkmaya, onlar için daha iyi yaşam koşulları sağlamaya devam ediyoruzö dedi.

Kulübelerin dağıtımına Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu da eşlik etti. Şehrin muhtelif yelerlerine kedi evlerini ve köpek kulübelerini dağıttıklarını aktaran Tanrıkulu, "Binevler Baca tarafında çiçekçilik yapan Tuğçe Dıramalı da dükkanın önündeki kediler ile yakından ilgilenmekte. Bir kedi evi de buraya bıraktık. Edirnelilerden ricamız, bu dağıttığımız kedi evleri ve kulübelere sahip çıkmaları" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

--------------

-Kedi evlerinin getirilmesi

-Yerine konması

-Ertuğrul Tanrıkulu ile röp.

-Tuğçe Dıramalı ile röp.

-Kedi evi detay

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: EDİRNE,()-

===================

Sokak hayvanları için su borusundan mama kabı yaptı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde esnaflık yapan Özgür Dolapçı, sokak hayvanlarının kar ve soğuk havada aç kalmaması için su borularından mama ve su kabı yaptı.

Muhittin Mahallesi’nde eşi ile birlikte tül perde satış ve montajı yaptığı dükkanının dış duvarına eski su borularını keserek sokak hayvanlarına yönelik kalıcı mama ve su kabı yapan Özgür Dolapçı, herkesin bu konuda duyarlı olması gerektiğini söyledi. Sokak hayvanlarının özellikle de kış aylarında çok zor yaşam koşullarında yaşam ile ölüm arasında mücadele verdiğini belirten Dolapçı, "Yazın pet şişeleri keserek yem ve su koyarak sokak hayvanlarına yardımcı oluyordum. Ama kış aylarındaki zor şartlarda bunun yetmediğini gördük. Sokak hayvanları kış aylarında daha çok yemeğe ihtiyaç duyuyorlar ve bu ihtiyaçları kadar yiyecek bulamıyorlar. Bunun için bir kalıcı çözüm olarak bu yöntemi buldum" dedi.

Kendi imkanlarıyla eski su borularını dükkanının dış yüzeyine monte ederek mama ve su koymaya başladığını ifade eden Dolapçı, çok sayıda sokak hayvanının buradan karnını doyurmaya başladığını görerek mutlu olduğunu da kaydetti. Dolapçı, eski su borularının üzerinden dökülen mamaların alt taraftaki açık olan kısımdan sokak hayvanları tarafından tüketildiğini dile getirerek, "Kendi imkanlarımla basit bir şekilde eski su borularından kalıcı mama kabı yaparak olayı buraya taşıdık. Bu sayede, sokak hayvanları 24 saat mama ve su bulma sıkıntısı yaşamıyor. Bu çok maliyetli bir şey değil. Fazla bir maliyeti de olmadığı için böyle bir şey yaptık. Bunu herkesin yapmasını tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------

Esnafın yaptığı mama kapları

Özgür Dolapçı ile röp.

Kaplara mama konması

Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),()-

==================

İzmir'de trans bireyi vuran polis tutuklandı

İzmir'in Konak ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan kavgada, trans birey Burak Batmaz'ı tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan polis memuru A.D., tutuklandı.

Olay, dün sabah saat 06.30 sıralarında Alsancak'taki 1468 Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. 'Hande Şeker' takma adını kullanan trans birey Burak Batmaz ile para karşılığı birlikte olmak için eve geldiği öne sürülen ikinci el telefon satışı yapan A.T.K. arasında tartışma çıktı. Bu sırada dairenin dışında bulunan ve izinli olduğu belirtilen polis memuru A.D. 23), trans bireylerin, arkadaşı A.T.K.'ye saldırdığını düşünüp içeri girdi ve tabancasını çekerek, peş peşe ateş etti. Vücuduna 2 kurşun isabet eden Burak Batmaz ile kendisi gibi trans birey olan arkadaşı Y.A. ve A.T.K. yaralandı.

Bina sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Batmaz'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kolundan yaralanan Y.A. ambulansla Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne, seken kurşunla ayağından vurulan A.T.K. da Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, meslektaşları A.D. ile tedavisinin tamamlanmasının ardından A.T.K.'yi gözaltına aldı.

Polis memuru A.D., bu sabah adliyeye sevk edildi. A.T.K. ise emniyetten serbest bırakıldı. Polis memuru A.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Haber: Davut CAN / İZMİR, ()