DHA YURT BÜLTENİ -12

YURT BÜLTENİ -12

İZBAN'da grev devam ediyor



Sendika Başkanı Ervüz: Ben işçiler için 700 lira seyyanen zam, 112 gün ikramiye istediğimizi söyledim

İzmir'de, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ve Büyükşehir Belediyesi'nin ortaklaşa işlettiği, raylı sistemle yolcu taşımacılığı yapılan İZBAN'da başlayan grev, 25 gündür devam ediyor. İZBAN grevi sürerken, metro ve tramvayda da grev hazırlıkları başladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun, metro ve tramvay işçileri ile yaptığı toplantının ardından açıklama yapan Demiryol-İş İzmir Şubesi Başkanı Hüseyin Ervüz, "İşveren, metro ve tramvay işçilerine teklif edilen ücret zammının kabul edilmesi koşuluyla İZBAN'a yüzde 30 oranında zam teklifi yapılacağını söyledi" dedi.

İzmir'de İZBAN grevi sürerken, metro ve tramvayda da grev hazırlığı başladı. Sendika, İzmir trafiği için önemli konumda olan metro ve tramvay için greve çıkacağı tarihi henüz netleştirmedi. İşçiler greve hazırlanırken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, dün (çarşamba) personel ile toplantı yaparak, metro ve tramvay işçilerine yüzde 25 oranında ücret zammı önerdi. Kocaoğlu, bu teklifin kabul edilmesi durumunda İZBAN için de 'yüzde 30' teklifini ortağı TCDD'ye ileteceğini söyledi. Ancak sendika kanadından her iki teklife de olumsuz yanıt geldi.

Bu gelişmenin ardından Demiryol-İş Sendikası İzmir Şubesi Başkanı Hüseyin Ervüz'den açıklama geldi. Kocaoğlu'nun İZBAN için kendilerine bir teklif sunmadığını söyleyen Ervüz, "Kocaoğlu'nun metro ve tramvay için önerisi kabul edilmedi. Ben de işçiler için 700 lira seyyanen zam, 112 gün ikramiye istediğimizi söyledim. Başkan Kocaoğlu kabul etmedi. 'Sonuna kadar greve gidebilirsiniz, ölümüne greve gidebilirsiniz' dedi. Tam kapıdan çıkarken 'Eğer siz yüzde 25'i kabul etseydiniz, ben de İZBAN için ortağıma yüzde 30 teklif edecektim' dedi. Orta yerde bir şey söyledi, yani ortada teklif falan yok. Bize bir teklif yapılmadı. Çalışan arkadaşlara teklif yaptı, onlar da verilen rakamı reddetti. Sendika sadece aracı oldu, hatta sendika salondan çıkarıldı" dedi. İZBAN ile ilgili teklifin ön şartının, metronun önerilen zammının kabul edilmesi olduğunu söyleyen Ervüz, "Metro ve tramvay işçileri kabul etmediği için İZBAN'a yeni bir teklif verilmedi" diye konuştu.

METRO VE TRAMVAY İÇİN YÜZDE 30.55

Metro ve tramvayda çalışan personel için yüzde 30.55 oranında ücret zammı istediklerini aktaran Hüseyin Ervüz, "Kocaoğlu, yüzde 25 oranında teklif yaptı, onu da odadan çıkınca yaptı. Daha önce yüzde 14 ücret zammı önermişti, şimdi o da yok. Sıfır zam" diye konuştu. Metroda çalışan 499 kişiden 212'sinin asgari ücretli olduğunu söyleyen Ervüz, sürüş tazminatı ve vardiya tazminatı taleplerinin olduğunu aktardı.

İŞÇİLERİN ALDIĞI RAKAMLARI AÇIKLADI

İZBAN'da da işçilerin aldığı ücretleri açıklayan Hüseyin Ervüz, şunları söyledi: "Tekniker mevcut durumda aile yardımları ve sosyal haklar dahil 2 bin 651 lira ortalama ücret alıyor. Burada 1860 lira alan da var 2 bin 324 lira alan da var. Ama aile yardımlarını ekleyince ortalama 2 bin 651 lira alıyor. İşveren bize 3 bin 212 lira teklif ediyor. Yol yemek hariç. Sendika olarak biz ortalama 3 bin 482 lira talep ediyoruz. Makinist arkadaşlarımız için 2 bin 567 lira mevcut durum ortalaması var. 3 bin 205 lira işveren teklifi var. Bu teklifler de ortada yok. Masada teklif ediyorlar, masadan kalkınca balon gibi sönüyor. Bizim talebimiz 3 bin 548 lira. Teknisyenler 2 bin 547 lira, yine onların da 1867 lira neti var. İşveren bize ortalamada net 3 bin 132 lira teklif etti. Evli ve bekar olmasına göre ortalama esneklik gösteriyor. Vezne ve gişe personeli, kasa tazminatı dahil eline ortalamada 2 bin 410 lira geçiyor. İşveren teklifi 2 bin 843 TL. Sendikanın talebi ortalama 3 bin 555 lira. Biz ayrıca iş riskini makinist arkadaşlarda kilometre tazminatı olarak istiyoruz. İşveren teklifinde ise vardiya tazminatı ve yüksek gerilim tazminatı yok. Ayrıca ücretlerin 2 bin liranın üzerinde olmasının nedenleri, ikramiyelerin ücretlere eklenmesi."

Başkan Ervüz, "Bu kurum, yüzde 50'si TCDD'nin, yüzde 50'si İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin. Bu iki şirket arasında bir konsensüs var mı yok mu, orada niyet okuyamadığımız için bilmiyoruz. Aziz Kocaoğlu, yaptığı açıklamalarda bu dönem toplu iş sözleşmesi yetkisini TCDD'ye devrettiğini söylüyor. TCDD ise bir defa bizden brifing aldı. Daha sonra herhangi bir teklif sunmadı" dedi.

Görüntü Dökümü

----------

-İZBAN Alsancak istasyonundan görüntü

-Demiryol-İş İzmir Şube Başkanı Hüseyin Ervüz'ün açıklaması

-İşçiler ile röp.

-Genel ve detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR, ()

=================

Kazada ölen üniversite öğrencisi göz yaşları içinde uğurlandı

Adıyaman'da, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Elif Dağdelen'in (21) cenazesi, annesi Sevkinaz Dağdelen'e teslim edilerek toprağa verilmek üzere İzmir'e uğurlandı. Genç kızın cansız bedeninin bulunduğu tabutu omuzlarında taşıyan arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. M.D. yönetimindeki 02 LE 251 plakalı otomobil, okul çıkışında yolun karşısına geçmeye çalışan Adıyaman Üniversitesi Arapça öğretmenliği bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Elif Dağdelen ile Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu 1'inci sınıf öğrencisi Emine Şevval Aytemir'e çarptı. Kazanın etkisiyle yola savrularak yaralanan 2 öğrenci kazayı görenlerin haber verdiği ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan öğrencilerden Elif Dağdelen doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Elif Dağdelen'in cenazesi otopsinin ardından İzmir'e götürülmek üzere ailesine teslim edildi. Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, Adıyaman Üniversitesi öğrencileri, Elif Dağdelen'in arkadaşları, Dağdelen'in gitmiş olduğu Olimpiyat Spor Merkezi yöneticileri ile sporcular gözyaşları içinde genç kızın tabutunu omuzlarında cenaze aracına taşıdı. Karayolu ile Şanlıurfa'ya götürülecek cenazenin, Elif Dağdelen'in annesinin yaşadığı İzmir'in Kuşadası ilçesine toprağa verileceği öğrenildi.

Kazada yaralanan ve tedavisi devam eden Emine Şevval Aytemir'in ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---

-Hastane morgundan görüntü

-Arkadaşlarının ağlama görüntüsü

-Genel ve detay

-Cenaze aracının gelmesi

-Cenazenin arkadaşlarının omzunda araca konulması

-Cenaze aracını arkasında arkadaşlarının konuşması

-Cenaze aracının morgdan çıkışı

-Üniversiteli kızın yılbaşı gecesi arkdaşları ile çektiği video

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 400 MB

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

===================

Hakkari ve ilçelerinde okullara yarım gün kar tatili(2)

VAN'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

Van'da bugün sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, kar yağışı nedeniyle Türk Hava Yolları, saat 11.30'da yapması gereken İstanbul-Van seferini iptal etmek zorunda kaldı.

Kar yağışının zaman zaman sürdüğü kentte kar kalınlığı 7 ise santimetreyi buldu. 18 mahalle ve mezranın yolu da ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri, kapalı olan mahalle ve mezra yollarının açmak için yoğun bir çalışma yürütüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------

-Lapa lapa yağan kar yağışı

-Kar yağışı altında yürüyen vatandaşlar

-Beyaza bürünen araçlar

-Bir vatandaş ile röportaj

-Aracının üzerindeki karı temizleyen vatandaş

-Karla kaplı ağaçlar

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ/VAN,()



===================

Gemiler Çayağzı Limanı'na sığındı

Akdeniz'de beklenen şiddetli fırtına nedeniyle açık denizde seyreden gemiler Demre'nin Çayağzı Limanı ile Kekova Adası'nın arasında kalan bölgeye sığındı.

Akdeniz'de beklenen şiddetli fırtına nedeniyle Türk bandıralı 3 kuru yük gemisi Demre'nin Çayağzı Limanı açıklarında demir attı. Arızalanan büyük ölçekli bir balıkçı teknesi veya yolcu şilebi olduğu sanılan gemi de römorkör tarafından fırtına öncesi kuru yük gemilerinin bulunduğu bölgeye çekildi.

Gemilerin bu akşam saatlerinde başlayacağı belirtilen fırtınanın dinmesine kadar burada kalacağı açıklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------

- Gemilerden görüntüler

- Bölgeden görüntüler

82.7 MB /// 02.35"

HABER- KAMERA: Ahmet ACAR/DEMRE, ()

=================

Vidanjörle dereye atık boşaltan sürücüye 58 bin lira ceza

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde fosseptikten çektiği atıkları Şahbaz Deresi'ne döken vidanjör sürücüsü cep telefonu ile görüntülendi. Şikayet üzerine jandarma vidanjör sürücüsü E.Ş.'yi gözaltına alırken, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü de 58 bin lira para cezası uyguladı.

Çorlu'nun Şahbaz Mahallesi'nde mahalle ile aynı adı taşıyan dereye bir vidanjörden atık su boşaltıldığını gören vatandaşlar bölgeye gitti. Vatandaşlar, 59 AAG 168 plakalı vidanjörden dereye atıkları döken sürücü E.Ş.'ye tepki gösterip, atıkların dökülmesini de cep telefonu ile görüntüledi. Sürücünün görüntülerinin çekilmesini tepki göstermesi üzerine vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine giden Çorlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sürücü E.Ş.'yi gözaltına aldı. Sürücü E.Ş., jandarmadaki ilk ifadesinde, Şahbaz Mahallesi'nden bir evden fosseptik çektiğini belirterek, "Dereye boşalttım. Pişmanım" dedi. E.Ş.'nin jandarmadaki soruşturmanın ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, vidanjör ile atık dökülen dereden su numunelerinin alınıp, bakanlığın yetkilendirdiği laboratuvara gönderildiği belirtildi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Kaan Sinan Tohumcu, vidanjör sürücüsüne 58 bin lira para cezası uygulandığını belirterek, hakkında da gerekli idari ve adli işlemlerin yapılacağını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

Vidanjörden dereye atık boşaltılması

Vatandaşların sürücüyü tepki göstermesi

Araçtan atık boşaltılması

Dereden detaylar

Vatandaşların sürücüyle tartışması

Araç ve çevreden detaylar

Haber: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),()

==================

Kocaeli'nde 11 yıldır kayıp anne ve kızının cesetleri aranıyor(2)

ARAMALARA YARIN DEVAM EDİLECEK

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Tütünçiftlik sahilinde Meryem Tahnaz ve kızı Melike Tahnaz'ın cesetlerini arayan kadavra köpeği Melone'nin bir sonuca ulaşamaması sonucu aramalara bugünlük son verildi. Yarın sabah itibariyle Hava Palu'nun damadı Tuncer Ustaer'in cesetlerin gömüldüğünün iddia edildiği yerden itibaren yeniden başlanacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

-İş makinesi detayları

-Polisler ve köpek arama detayları

KOCAELİ,()

===================

CHP'li Kılınç: İttifak, Türkiye'deki siyasal ihtiyaçları karşılamaya yönelik - Yeniden

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, partisinin yerel seçimlere olabildiğince bir ittifak politikasıyla gitmeye çalıştığını belirterek, "İYİ Parti ile gerçekleştirilen ittifakta görülüyor ki; bazı illerde belediye başkanlıklarını almaya yönelik değil, beraberinde Türkiye'deki siyasal ihtiyaçları karşılamaya yönelik bir önderlik sorumluluğu" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, partisinin Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu ile birlikte seçim çalışmaları kapsamında Diyarbakır'a geldi. İki vekil, CHP İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. CHP İl Başkanı Mehmet Sayın ile görüşen vekillerden Yüksel Mansur Kılınç, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kılınç, CHP'nin Diyarbakır'da milletvekili çıkaramadığı için burukluk hissettiklerini belirterek, "Ama inanıyoruz ki, Diyarbakırlıların kalbinde CHP var. Türkiye'nin kurucu partisi CHP, Diyarbakırlıların gönlünden hiç eksik olmadı. Bize düşen bundan sonraki görev, eksikliklerimizi tamamlamaktır. Sorumluluğumuzun yüksek olduğunu biliyoruz. Bu sorumluluğu Diyarbakırlılarla birlikte gönül birliği içerisinde gerçekleştireceğimize inanıyoruz. Çabamız ve çalışmamız bu yönde olacak" dedi.

'İTTİFAKIN AMACI SİYASAL İHTİYAÇLARI KARŞILAMAYA YÖNELİK'

CHP'nin yerel seçimlere olabildiğince bir ittifak politikasıyla gitmeye çalıştığını anlatan Kılınç, İYİ Parti ile gerçekleştirilen bu anlaşmanın bazı illerde belediye başkanlıklarını almaya yönelik olmadığını söyledi. İttifakın Türkiye'deki siyasal ihtiyaçları karşılamaya yönelik bir önderlik sorumluluğu olduğunu kaydeden Kılınç, şöyle konuştu:

"CHP yerel seçimlerde olabildiğince bir ittifak politikasıyla gitmeye çalışıyor. Yine İYİ Parti ile gerçekleştirilen ittifakta görülüyor ki; bazı illerde belediye başkanlıklarını almaya yönelik değil, beraberinde Türkiye'deki siyasal ihtiyaçları karşılamaya yönelik bir önderlik sorumluluğu. Yerel seçimlerde hukuki bir ittifak olamadığı için bazı illerde İYİ Parti'nin adaylarını CHP'nin desteklemesi, birçok ilde de İYİ Parti'nin CHP'li adayları desteklemesi şeklindedir. Ama esasen üzerinde durduğumuz şey taban ittifakı. Bu ittifakın çok geniş bir biçimde gerçekleşeceğini ve Mart yerel seçimlerinde CHP'nin özellikle nüfusun yoğun olduğu büyükşehirlerde çok büyük bir başarı kazanacağını biliyoruz. CHP Türkiye'nin kurucu partisi ve hiçbir yeri unutmamak gibi sorumluluğu vardır. Bu sorumluluğunu, eksikleri nedeniyle tamamen yerine getirememiş olabiliriz. Ama bugünkü yönetimi, bu sorumluluğun bilinciyle tam da bugün bizim yaptığımız ve ara vermeksizin milletvekilimizin olmadığı bölgelerde hem milletvekilleri, hem genel başkan yardımcıları, hem de diğer çalışma gruplarıyla, bölgedeki yerel kuvvetlerle daha çok buluşmaktır. CHP'nin ihtiyaç olduğunu, gelecekte de ancak CHP'nin Türkiye'yi huzura kavuşturacak bir iktidarı gerçekleştirebilecek bir parti olduğunu anlatmaya devam edeceğiz."

GÖRÜNTÜLERİ GEÇİLMİŞTİ

Haber-Kamera: Emrah KIZIL-Serdar SUNAR-DİYARBAKIR-

