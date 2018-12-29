DHA YURT BÜLTENİ -12

HAKKARİ'de kar yağışı altında doğum yapan ve 3 yavrusu soğuktan ölen sokak köpeği ile hayatta kalan 3 yavrusu, belediye ekiplerince kurtarılarak koruma altına alındı.

Hakkari’nin Gazi Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar, dün gece kar yağışı altında doğum yapan ve donmak üzere olan sokak köpeğini fark etti. Belediye ekiplerini arayan vatandaşlar, köpeğin ve yavrularının kurtarılması için yardım istedi. Olay yerine gelen Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeni doğum yapmış köpeği ve yavrularını kontrol etti. Ancak 3 yavru köpeğin öldüğü görüldü. Ekipler, anne köpek ile hayatta kalan 3 yavrusunu alarak, belediyeye ait Veteriner Kliniği'ne götürdü. Sobanın bulunduğu bölüme alınarak, ısıtılan köpeklere burada mama ve su da verildi.

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Teknikeri Fatih Çiftçi, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine harekete geçtiklerini belirterek, "Olay yerine gittiğimizde, yeni doğum yapmış anne köpeği ve 6 yavrusunu gördük. 3 yavrusu ölmüş geri kalan 3 yavruyu kurtardık. Köpekleri olay yerinden alarak kliniğimize getirip, tedavi altına aldık. Anne köpek ile yavrularının durumu şu an için iyi ve bir sıkıntı görünmüyor. Bizim misafirimiz olacaklar ve yavrular biraz büyüyene kadar gözetimimiz altında kalacaklar. Vatandaşlardan da rica ediyoruz. Havalar çok soğuk. Böyle bir vaka ile karşılaştıklarında hemen bize ulaşsınlar" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Belediye ekiplerinin köpeklerin yanına gitmesi

-Köpek ve yavrularının araca bindirilmesi

-Haber veren vatandaş ile röportaj

-Hayvanın veteriner kiliniğine getirilmesi

-Yavurların soba önünde ısıtılması

-Yavrulara ve anne köpeğe mama verilmesi

-Yeni doğum yapmış köpeğin muayene edilmesi

-Veteriner teknikerinin açıklaması

-Genel ve detaylar

SÜRE: 3 DK 37 SNY- BOYUT: 404 MB-

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ...

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15 dakikada 9 tahinli pide yiyerek 10 çeyrek altın kazandı

BURSA'da bulunan Tarihi Taş Fırın, 40’ncı kuruluş yılı dolayısıyla "tahinli pide" yeme yarışması düzenledi. Çekilişle belirlenen 40 kişinin katıldığı yarışmayı 15 dakikada 9 tahinli pide yiyen Tahir Oruç kazandı.

Merkez Osmangazi ilçesi Demirtaşpaşa Mahallesi'ndeki "Tarihi Taş Fırın" tarafından düzenlenen yarışmada 40 kişi, birinci olmak için kıyasıya mücadele etti. Çevredeki vatandaşların da izlemek için yoğun ilgi gösterdiği yarışmada, katılımcıların en fazla tahinli pide yeme çabası renkli görüntülere sahne oldu. Yarışmayı, 15 dakikada 9 pide yiyen Tahir Oruç kazandı. 8 pide yiyen Hüseyin Topuz ikinci ve 6 pide yiyen Eyüp Dursun ise yarışmada üçüncü oldu. Birinciye 10, ikinciye 4, üçüncüye 2 çeyrek altın hediye edilirken, etkinliğe dizi ve film oyuncusu "çaycı Hüseyin" olarak da bilinen Alparslan Özmol da katıldı. 1979 yılından bu yana baba mesleği olan fırıncılığı sürdürdüğünü söyleyen Gürsel Kavan, “Bursa'ya özgü tahinli pideyi bu yarışmayla yeni nesillere tattırmak ve tanıtmayı amaçlıyorum. Yarışmamız için 458 kişi başvuru yaptı, kura seçimiyle 40 kişi belirledik. 15 dakika içinde en fazla tahinli pide yiyen yarışmacı birinci olacak. Çok büyük bir talep var, bu kadarını beklemiyordum. Çok güzel geri dönüşler alıyorum. Tahinli pidemizi dünyaya tanıtmak istiyoruz. Bu yarışmayı 5 yılda bir yaparak geleneksel hale getirmek istiyoruz” dedi.

‘KAHVALTI YAPMASAYDIM DAHA ÇOK YERDİM’

Pide yeme yarışmasında birinci olduğu için mutlu olduğunu söyleyen Tahir Oruç, "Kahvaltı yapmadan gelseydim daha fazla yerdim. Denedim ve 8,5 tane yedim, bir sonraki yarışmada 10 tane yemek istiyorum. Diğer yarışmacılarda çok güçlüydü, altınları yeni yılda harcamayı düşünüyorum" dedi.

Etkinliğin ardından yarışmayı takip eden vatandaşlara tahinli pide ikram edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Yarışmadan detaylar

-DRONE görüntüleri

-İzleyen vatandaşlardan görüntüler

-Tahinli yiyen yarışmacılardan detaylar

-Kazanan Tahir Oruç ve oyuncu Alparslan Özmol'dan detaylar

-İşletmeci Gürsel Kavan ile röportaj

Süre:3.24 Boyut 380 MB

Haber: Muammer İRTEM - Kamera: Enver Fatih TIKIR/BURSA, ()

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Özel çocuklara 'Hoşgeldin 2019’ balosu

ADANA’da özel çocukların katıldığı ‘Hoşgeldin 2019’ balosu renkli görüntüler oluşturdu.

Adana Büyükşehir Belediyesi, Kent Konseyi Engelliler Meclisi, Mavisu Engelliler Sanat ve Spor Kulübü, Son Nokta Engelliler Spor Kulübü, Gönüllü Anneler Topluluğu Otizm ve Barış Derneği işbirliğiyle düzenlenen, engelsiz baloda özel çocukların özel gösterileri beğeniyle izlendi. Adana 75'inci Yıl Sanat Galerisi'nde düzenlenen balosuya, Adana Valisi Mahmut Demirtaş’ın eşi Beyhan Demirtaş, Seyhan Belediyesi başkan adayları arasında adı öne çıkan eski Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Ali Duran Karakaya, Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Şube Müdürü Kadir Gül, çok sayıda özel çocuk, aileleri ve yakınları katıldı. Özel çocuklar zumba ve halk oyunlarını yüksek beceriyle oynadı. Katılımcılara plaket ve teşekkür belgesi verilirken, konuşmacılar çocukların ailelerine, dernek ve kulüplere, 2019 balosuna katkı koyan herkese teşekkür etti. Balo, oyun havaları eşliğinde sona erdi.

Görüntü Dökümü

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- Özel çocukların gösterilerinden görüntüler

- Adana Kent Konseyi Engelliler Meclisi başkanının konuşması

SÜRE:02'43" BOYUT: 301 mb

Haber-Kamera: Malik GÖDELİNER/ADANA, ()