DHA YURT BÜLTENİ -12

YURT BÜLTENİ -12

BAKAN SOYLU: İYİ POLİS OLUN

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Niğde Polis Eğitim Merkezi’nde(POMEM) eğitimlerini tamamlayan 774 özel hareket polisinin mezuniyet törenine katıldı. Soylu, yeni mezun özel harekat polislerine seslenerek, "İyi polis olacaksınız, iyiliği savunmak için varsınız" dedi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Beden Eğitim ve Meslek Yüksek Okulu Spor Salonu'nda düzenlenen törene mezun olan polislerin aileleri ile Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak, Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan ve çok sayıda davetli katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, törende yaptığı konuşmada, Türkiye’de terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü ve bitme noktasına geldiğini söyledi. Bakan Soylu, "Birilerinin 15 Temmuz sevdası hem içeride hem dışarıda bitmedi. Bu milleti hiç anlayamıyorlar. Türkiye’nin eski Türkiye olmadığına, tehditlerle, darbelerlerle, döviz operasyonlarıyla sarsılmayacağına bir türlü inanmıyorlar. Ekonomimize, siyasetimize, birliğimize saldırdılar hiç usanmadılar ama birliğimizle, imanımızla bertaraf ettik. Ahlaklı, vatanına devletine bağlı evlatlarımızın gücüyle, bertaraf ettik. Türkiye bugün, PKK, DEAŞ, FETÖ, DHKPC ile mücadelesini sürdürmekte ve bitirme aşamasına getirmiştir’’ dedi.

Bakan Soylu, yeni mezun özel hareket polislerine seslenerek, şunları söyledi;

"İyi polis olacaksınız, iyiliği savunmak için varsınız. Her biriniz yaklaşık 30 kişi arasından seçildiniz. Bunun hakkını vermelisiniz. Sırada bekleyen on binlerce özel harekat polisi olmak isteyen adaylar var. Siz iyi olmazsanız biz dünyada hiçbir şeyi düzeltemeyiz. Size kısa bir soru sormak, cevabını da sizin ağzınızdan duymak isterim. Niğde POMEM’den mezun olan özel harekatçılar iyi polis olmaya hazır mısınız?. Vatanı, bayrağı, devleti, milleti, vatandaşın malını, canını namusunu korumaya hazır mısınız? Ay yıldızlı bayrak nerede dalgalanırsa orada görev yapmaya hazır mısınız? Şehadete yürümek gerektiğinde koşmaya hazır mısınız? Allah sizleri yetiştirenlerden razı olsun. Bu makamlar gelir geçer. Asla hukuktan, vicdandan, annelerinizin, babalarınızın size öğrettiklerinden sapmayın. Hukuk dışı, kanun dışı işlerin içinde olmayın. Silahın gücüne asla kapılmayın. Karşımda gördüğüm güçlü iradenizden hiçbir zaman ayrılmayın. Bugün yemin eden Özel Harekat Teşkilatı'na katılan, duruşları asalet olan, cesaretlerini asil milletimiz ile buluşturan özel harekatçılar, arkadaşlarınızı bazen 3 bin metrede bir üst bölgesinde, bazen bir operasyonda ölüme atlayarak, ülkenin bütünlüğüne gelebilecek bir felaket varsa önce kendini feda eden arkadaşlarınızla, Doğu Anadolu’da Güneydoğu Anadolu’da her noktaya kadar dağların tepelerine kadar hep karşılaştık. Ben onlarda her zaman bayrağa sağdık, vatanına sağdık, bulunduğu toprak parçasını korumaya yemin etmiş aslanlar gördüm. Allah sizi muzaffer etsin."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuşmasının ardından dereceye giren ilk 3 öğrenciye ödüllerini vererek, hatıra fotoğrafı çektirdi. Soylu tören sonunda Niğde’den ayrıldı.

Bingöl'de kar nedeniyle 281 köy yolu kapandı (2)

EVLER KARA GÖMÜLDÜ

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 3 gündür etkili olan kar yağışı, günlük hayatı olumsuz etkilerken, ilçe merkezindeki evler de kara gömüldü. İlçe merkezi ile bağlı köylerde eğitime 2 gün ara verilirken, engelli ve hamile kamu çalışanları ise idari izinli sayıldı. Kar kalınlığının yarım metreye ulaştığı ilçe merkezinde, beyaza bürünen yerleşim yerlerinde yaşayanlar, evlerine tünele benzer yerler açarak, giriyor.

Karlıova Belediyesi'ne bağlı ekipler ise ilçe merkezinde kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Karlıova Kaymakamı Levent Yetgin da kar çalışmalarını yerinde incelemek üzere köy yollarında denetim yaptı.

Öte yandan dün kar yağışı nedeniyle kapanan Erzurum- Karlıova yolunun ulaşıma açılması başlatılan çalışmalar, bugün de sürdürülüyor.



URLA’DA VATANDAŞLAR ÇED İÇİN HALKIN KATILIM TOPLANTISINI YAPTIRMADI

İZMİR’in Urla’ya bağlı Demirci Mahallesi'nde kurulmak istenen orkinos çiftliği için verilen 'ÇED olumlu' kararının ardından, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri ile şirket yetkilileri, halkın katılımı toplantısı yapmak için mahalleye gitti. Ancak vatandaşlar, toplantıyı protesto ederek, alanı terk etti. Bilgilendirme toplantısı yapamayan görevliler, mahalleden ayrılırken, 'ÇED olumlu' kararının iptali için dava açılacağı duyuruldu.

İzmir’in Seferihisar ile Urla sınırları arasında kalan Sığacık Koyu’nda, su ürünleri yetiştiricilik alanı olarak belirlenen 10 No'lu alanda orkinos çiftliği bulunan bir şirket, hala faaliyette olan çiftliği, 9 No'lu alana taşımak için ÇED dosyası hazırladı. Daha önce de farklı şirketler tarafından balık çiftliği kurmak için istenen fakat açılan davaların ardından iptal edilen projelere rağmen, başvuru yapan şirkete, ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) olumlu kararı verildi. Projeyi hayata geçirmek için Urla’nın Demircili Mahallesi'nde bir kahvede halkın katılım toplantısı yapmak isteyen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri ile şirket yetkilileri, vatandaşların tepkisi ile karşılaştı. Toplantıyı protesto eden vatandaşlar, 'Hak, hukuk, adalet', 'Adalet hemen şimdi', 'Orkinos çiftliği istemiyoruz' sloganları attı. Bölge halkı üzerinde, 'Sığacık cenneti cehennem olmasın’, ‘Koylarımızı koruyalım’, ‘Sığacık Körfezi’nde balık çiftliği istemiyoruz’, ‘Yetti gari’ yazılı dövizler de taşıdı.

‘BU KÖRFEZ BABALARININ MALI DEĞİL’

Vatandaşların yanı sıra CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP eski İzmir Milletvekili Musa Çam da projeye tepki gösterdi. Tunç Soyer, daha önce aynı bölgede kurulmak istenen benzer projeler için sayısız dava açıldığını ve hepsini de kazandıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Aynı noktaya aynı şirkete tekrar izin vermek istiyorlar. Biz de aptalız ya, koyunuz ya, yiyeceğiz bu numaraları. Yemeyeceğiz kardeşim. Kaldığımız yerden devam edeceğiz, sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bu körfez babalarının malı değil. Bu körfez atalarımızın bize bıraktığı, bizim de torunlarımıza bırakacağımız en büyük zenginliklerimizden biri. Onların kar hırsına feda etmeyeceğiz. Sonuna kadar direneceğiz, mücadele edeceğiz ve buradan onları göndereceğiz. İstedikleri kadar toplantılarını yapsınlar. Orada kimin ne imzaladığının kıymeti yok. Biz hukuki mücadele başlatacağız. Haklarımızı, elde ettiğimiz kazanımlarımızı mahkemeye yeniden götüreceğiz."

Yeniden ÇED olumlu kararının iptali için dava açacaklarını da duyuran Soyer, "Hiçbir şey yokmuş gibi davranıyorlar ama çok şey var. O toplantıda ne yazıldığının bir önemi yok, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yeni davayı daha çok kişiyle dava açacağız. Önünüze geldiği zaman davacı olacaksınız, hep birlikte daha kuvvetli bir mücadele vereceğiz. Dava süreci bizi bekliyor, mümkün olduğu kadar kalabalık olmamız gerekiyor. Bu memlekette haklı olmak yetmiyor, hakkınızı daha güçlü ifade etmeniz gerekiyor" diye konuştu.

‘DEVLET ÇEVREYİ KORUMUYOR’

Daha önce açılan davalara bakan Avukat Şehrazat Mercan da, 10 yıldır bu konuda mücadele verdikleri anımsatarak, halkın yeniden bu davaya sahip çıkmasını istedi. Daha önce açılan davalarda, bölgedeki otellerin davalara müdahil olduğunu kaydeden Mercan, "Oteller turizmin olumsuz şekilde etkileneceğini söyledi. Bilirkişi de ‘Evet doğru söylüyorlar, turizmden olumsuz etkilenecek’ dedi. Anayasa’nın 56’ncı maddesi, ‘Çevreyi koruma hakkı eşit şekilde devletin ve yurttaşındır’ der. Devlet bizi korumuyor, çevreyi korumuyor. Devlet işletmeleri koruyor, onlara uygun kes-kopyala-yapıştır ÇED raporlarına izin veriyor. Bu raporların hepsi, aldığımız mahkeme raporları ile çürüdü. Bu mahkeme kararlarına, bilirkişi raporlarına sahip çıkmaya çağırıyorum. Bu raporlara rağmen yeni ÇED süreçlerini başlatanlarını şikayet etmeye çağırıyoruz. Gidecek yerimiz kalmadı, yaşadığımız yer ülkemiz, dünya, inanılmaz bir iştahla sömürülüyor. Ben bu kararları ve raporları hepimize emanet ediyorum, çok emek var burada" diye konuştu.

‘CENNETİ CEHENNEME ÇEVİRMEK İSTİYORLAR’

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko ise, ekolojinin ekonomiye feda edilemeyeceğini, Yarımada’nın bir cennet olduğunu, bu cenneti cehenneme çevirmek isteyenlere karşı yan yana mücadele etmeleri gerektiğini söyleyerek, "Bunu yaptığımız takdirde burayı onlar için cehenneme çeviririz" diye konuştu. Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar da "Yarımadayı kirletecek, ekolojiye zarar verecek böyle bir projeye izin vermeyeceğiz. Sizlerin de desteği ile sonuna kadar bu konuda mücadele edeceğiz. Bizler koylarımızda denizlerimizi kirletecek balık çiftlikleri istemiyoruz" diye konuştu.

‘DOĞAYA İHTİYACIMIZ VAR’

Mahalle sakinlerinden Medine Sungur, "Urla’da orkinos çiftliği istemiyoruz. Biz doğayı seviyoruz. Mandalina tarlalarına, denizimize sahip çıkıyoruz" sözleri ile projeye tepki gösterirken, Neşe Şener de, "Doğanın bize ihtiyacı yok ama bizim ona ihtiyacımız var. Doğayı koruma sorumluluğu da bize ait" dedi. İpek Bilek isimli vatandaş ise, “Davaları tekrar tekrar kazanıyoruz ama sonuç alamıyoruz. Savaşmak zorundayız" diye konuştu. Toplantı yapamayan yetkililerin mahalleden ayrılmasının ardından, vatandaşlar da dağıldı.

POLİSLER GELİNCE UYUŞTURUCU MADDEYİ YANAN SOBAYA ATTI

Bursa'da emniyet güçlerinin, Özel Hareket ekipleri ve narkotik köpekleriyle yaptığı operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı. Şüphelinin, polislerin eve geldiğini görünce bir miktar uyuşturucu maddeyi yanan sobaya attığı belirlendi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İnegöl KOM-Narkotik Grup Amirliği ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında Özel Hareket Şube Müdürlüğü ekipleri ve narkotik köpeklerinin de katılımıyla operasyon düzenledi. İnegöl’de belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 1 kişi uyuşturucu ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Şüphelinin evinde ve aracında yapılan aramalarda 122 gram esrar, 50 adet ecstasy tablet ve 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Şüphelinin polislerin geldiğini görünce bir miktar uyuşturucu maddeyi yanmakta olan sobaya attığı belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan adliyeye sevk edildi.

15 ASKERİN ŞEHİT OLDUĞU SALDIRININ ALMANYA'DA YAKALANAN SANIĞI İSTENECEK

KAYSERİ'de, terör örgütü PKK tarafından 2 yıl önce düzenlenen 15 askerin şehit olduğu, 54 askerin yaralandığı canlı bomba saldırısı davasında, Almanya'da yakalanan firari sanık Sait K.'nin iadesinin istenmesine, tutuklu 3 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verilerek, duruşma erteledi.

4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 3'ü tutuklu 18 sanığın yargılandığı davanın bugünkü duruşması, sanık, davacı sayısının çok olması ve güvenlik nedeniyle Kayseri Adalet Sarayı Konferans Salonu'nda görüldü. Duruşmada, tutuklu sanıklar Ekrem Uğur ve Mehmet Oluk ile bir önceki duruşmada tahliye edilen tutuksuz sanık Ümit K. hazır bulundu. Tutuksuz sanık Abdullah A. ise Sesli ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Tutuklu sanıklardan Kenan Çiçek ise SEGBİS ile duruşmaya katılmak istemediğine dair dilekçesini mahkemeye sunarak, duruşmaya katılmadı. Mahkeme salonunda, bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile şehitlerin yakınları ve gaziler de yer aldı.

Mahkeme başkanı, firari erkek sanık Sait.K.'nin Almanya'da yakalandığını, tutuklu sanık Kenan Çiçek'in ise SEGBİS ile duruşmaya katılmak istemediğine dair mahkemeye dilekçe sunduğunu açıkladı. Başkan, bir önceki davada tahliye olan Ümit K. hakkında 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin yakalama kararı çıkarılmasına dair isteğini açıkladı.

Tutuklu sanıklardan Ekrem Uğur, iyi niyetinin kurbanı olduğunu iddia ederek, "Burada acı çeken insanlara çektiğim sıkıntıları anlatırken zorlanıyorum. Suçsuzum. Bir şey yapmadım. Eğer, tutuklu kalmam bu insanların acılarını hafifletecekse ömür boyu tutuklu kalmaya razıyım. 3 saat evimde misafir ettim iyi niyetimin kurbanı oldum. Yarın oğlumun doğum günü, oğlumun yanında olmak istiyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, tutuklu 3 sanığın tutukluluk halleri ile 2 kişinin yakalama karalarının devamına, Almanya'da yakalanan Sait K.'nin iadesi için gerekli işlemlerin başlatılmasına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 21 Mart 2019'a erteledi.

Haber: Samed Aydın SUN/KAYSERİ, ()-

ERZURUM'DA EĞİTİME KAR ENGELİ

Erzurum'da ilk ve orta dereceli okullar 28 Aralık Cuma günü tatil edildi.

Balkanlardan gelen yağışlı havanın etkisine giren Erzurum'da kar yağışı gün boyu devam etti. Meteoroloji'nin yağışın devam edeceğine yönelik raporundan sonra Erzurum Valiliği, merkez ve ilçelerde okulların 1 gün tatil edildiğini açıkladı. Valiliğin twitter hesabından yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde bulunan tüm okul öncesi, ilköğretim okulları, liseler ve özel eğitim ve öğretim kurumları 28.12.2018 Cuma günü 1 gün tatil edilmistir. Kurum ve kuruluslarda çalışan engelli personel ile hamile bayanlar da idari izinli sayilacaktir" denildi.

ERZURUM,()-

Uludağ'da karla mücadele sürüyor (2)

PİST DIŞINDA KIZAKLA KAYANLARA 259 LİRA CEZA

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da, belirlenen pist dışında kızakla kayanlara 259 lira para cezası verilecek.

Otel ve misafirhanelerinde 8 binin üzerinde yatak kapasitesi bulunan Uludağ'da, 15 Aralık'ta sezonun açılmasının ardından güvenlik önlemlerini artıran İl Jandarma Komutanlığı, tatilcilere broşürlü uyarılarda bulundu. Broşürde, olası kaybolma durumlarında yapılacaklara ait bilgiler de bulunuyor. Broşürde, Uludağ'da, kızakla kayacaklar için özel pist belirlendiği, bu pistin dışında kızakla kayanlara 259 lira para cezası verileceği uyarısına da yer verildi. İlk sayfasında 'Kaybolduğunuzda jandarma sizi bulur' ve 'Güvenliğiniz için 24 saat görevdeyiz' notlarının bulunduğu broşürün iç sayfalarında, tatilcilere yönelik Türkçe ve İngilizce sıralanmış önemli bilgiler yer alıyor.

Haber: Enver Fatih TIKIR/BURSA, ()