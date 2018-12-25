DHA YURT BÜLTENİ-12

1)KAZA ŞEHİDİ POLİSİ, NİŞANLISI YÜZÜĞÜNÜ GÖSTERİP, GÖZYAŞIYLA UĞURLADI



İstanbul'da hafriyat yüklü kamyonun polis aracına çarpması sonucu şehit olan trafik polisi Servet Arslan (28) memleketi Samsun'da düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin 3 ay önce nişanlandığı Yağmur Dinçtaş, tabutun başında nişan yüzüğünü göstererek, "O beni çok seviyordu, beni bırakmaz" diyerek gözyaşı döktü.

Kaza, dün Eyüpsultan TEM yolu Hasdal mevkisi Edirne yönünde, saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polisler, denetim yaptıkları sırada 34 EH 8330 plakalı mobilya yüklü kamyonu durdurmak istedi. Bu sırada arkadan gelen Hasan Şen yönetimindeki 34 ZOL 58 plakalı hafriyat kamyonu, duramayarak önce trafik polisine sonra da polis aracına çarptı. Kazada ağır yaralanan trafik polisi Servet Arslan, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

Şehit trafik polisi Servet Arslan'ın cenazesi dün gece memleketi Samsun'a getirildi. Şehit trafik polisi Arslan için Çarşamba ilçesi Durusu Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Şehit trafik polisi Arslan için babaevinde dua okunup helallik alındı. Burada şehidin annesi Hatice Arslan oğlunun tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Şehidin 3 ay önce nişanlandığı Yağmur Dinçtaş ise, nişan yüzüğünü öpüp gözyaşı döktü. Dinçtaş şehit nişanlısının fotoğrafını öperek yanındakilere nişan yüzüğünü gösterdi. Yağmur Dinçtaş, "Benim yüzüğüm var. Bizim nişanımız var. Bizim hayallerimiz var. O beni çok seviyordu. O beni bırakmaz" diyerek gözyaşı döktü. Şehit Arslan ile nişanlısı Yağmur Dinçtaş'ın bir ay sonra resmi nikah kıydırmayı, 25 Ağustosta da düğün yapmayı planladığı öğrenildi.

Şehidin amcasının kızı olan Zeynep Arslan ise tabuta sarılarak, "Ağabeyimi götürmeyin. Ağabeyim kalk ayağa. Biz sensiz ne yapacağız" diyerek ağladı.

Şehit babası Bayram ve şehit ağabeyi Tarık Arslan da taziyeleri kabul etti.

Şehit Polis Servet Arslan'ın cenazesi daha sonra Karakiraz Camii'ne getirildi. Öğlen namazı sonrasında İl Müftüsü Veysel Çakı tarafından cenaze namazı kıldırıldı. Şehit Arslan, ardından Zeyfeli Mahallesi'nde bulunan aile kabristanlığında toprağa veridi. Cenaze törenine Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehidin ailesi ve yakınları ile yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Şehit Polis Servet Arslan'ın ilk görev yeri olan İstanbul'da yaklaşık 2 yıldır görev yaptığı belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şehidin nişanlısının yüzüğünü gösterip ağlaması

-Şehidin annesi, babası, ağabeyi ve nişanlısından detay

-Baba evinden detay

-Helalik alınması

-Ağlayanlardan detay

-Tabutun taşınması

-Cenaze namazının kılınması

-Detaylar

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER, Hüseyin KALAY/ÇARŞAMBA(Samsun), ()

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2)AYNI ODADA ÖLEN ÜÇ KARDEŞ YAN YANA GÖMÜLDÜ

UŞAK'ta evlerinde kaldıkları odada ölü bulunan kardeşler, Ayşe Özdemir (25), Hatice Yeşilkuşak (19) ve bedensel engelli Ali Yeşilkuşak'ı (16) cenazeleri gözyaşları içinde son yolculuklarına uğurlandı. Cenazede, kardeşlerden 13 günlük evli olan Ayşe Özdemir'in tabutuna duvağı serildi.

Karaağaç Mahallesi'nde, iki katlı binanın alt katında yaşayan, işçi emeklisi Kazım Yeşilkuşak, geçen 23 Aralık'ta saat 10.00 sıralarında, aynı odada kalan çocukları Ayşe Özdemir (25), Hatice Yeşilkuşak (19) ve bedensel engelli Ali Yeşilkuşak'ı (16) hareketsiz buldu. Yeşilkuşak'ın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde, 3 kardeşin de yaşamını yitirdiğini belirledi. Üç kardeşin İzmir Adil Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından bugün öğle saatlerinde alınan cenazeleri son kez baba evinin bulunduğu Karaağaç Mahallesi'ne getirildi. Cenazeler evin önüne geldiğinde gözyaşları sel oldu. Burada hellallik alınmasının ardından cenazeler Işık Mahallesi'ndeki Şehitler Camii'ne götürüldü. Düzenlenen törene ölen 3 kardeşin babaları Kazım Yeşilkuşak, ağabeyleri Serkan Yeşilkuşak, ölen Ayşe Özdemir'in eşi Necmettin Özdemir, Yeşilkuşak Ailesi'nin yakınları ve sevenleri katıldı. Cenazede ölen kardeşlerden Ayşe Özdemir'in tabutuna duvağı serildiğinde, cenazeye katılanlar gözyaşlarını tutamadı. Cenazede taziyeleri kabul eden baba Kazım Yeşilkuşak, güçlükle ayakta durabildi. Yağmur altında, üç kardeş için ayrı ayrı cenaze namazı kılındı. Omuzlarda bir süre taşınan tabutlar, cenaze aracına konularak Şehitler Mezarlığı'na götürüldü. Üç kardeş burada yan yana toprağa verildi. Öte yandan 3 kardeşin kesin ölüm nedenlerinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından mı yoksa gıda zehirlenmesinden mi kaynaklandığının tesiti için yapılan otopsi sonucunun henüz çıkmadığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Ölen üç kardeşin fotoğrafı

-Cenazelerin baba evinin önüne getirilip, helallik alınması

-Cenaze namazının kılınmasından görüntü

-Cenazeye katılanlardan görüntü

-Baba Kazım Yeşilkuşak ve ölen 3 kardeşin ağebeyleri Serkan Yeşilkuşak'ın görüntüsü

-Tabutların omuzlarda taşınması

-Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Feyzi DAVUCU / UŞAK, )

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3)MARDİN VE MİDYAT'TA NOEL AYİNİ



Mardin ve Midyat ilçesinde yaşayan Süryaniler, Hz. İsa'nın doğuşunu simgeleyen Noel Bayramı'nı düzenlenen ayinlerle kutladı.

Mardin'de yaşayan Süryaniler, Noel Bayramı'nı Kırklar Kilisesi'nde bir araya gelerek yaptıkları ayinle kutladı. Ayine; Vali Mustafa Yaman'ın yanı sıra turistler de izleyici olarak katıldı. Kırklar Kilisesi'ne erken saatlerden itibaren gelen Süryaniler, bayramlık elbiseleri ile kilise girişinde mum yakarak dua etti.

Noel Bayramı nedeniyle Süryanilere ait işyerlerinin kapalı oluğu Mardin'de, Kırklar Kilisesi'nde düzenlenen ayini Mardin ve Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen ile Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz yönetti. Ayinde kız ve erkek koroları Süryanice ilahiler okurken, Metropolit Özmen ile Akyüz erkek ilahi grubu ile Süryanice ve Türkçe ilahi ve dualar okudu. Ayine Mardin'i ziyarete gelen turistler ile Mardinli Müslümanlar da izleyici olarak katıldı.

Ayinde Hz. İsa'nin doğduğu mağarada bulunuşu ve ısıtılması ateş yakılarak canlandırıldı. Erkekler korosu ve ruhani liderler mangalda yakılan ateşin etrafında dönerken, kızlar korosu ilahiler okudu.

SÜRYANİLER, MÜSLÜMANLARI ZILGITLARLA KARŞILADI

1600 yıllık Kırklar Kilisesi'nde toplanan Süryani vatandaşlar ile Metropolit Saliba Özmen'in bayramını kutlamak için kiliseye gelen Mardin Valisi Mustafa Yaman, Emniyet Müdürü Hasan Onar ile Müftü İsmail Çiçek'i, Süryani kadınlar alkışlar ve zılgıtlarla karşıladı. Kilisenin kabul salonun gelerek Süryanilerin bayramını kutlayan Vali Yaman, Mardin'in birçok medeniyetlere ev sahipliği yaptığını belirterek, "Mardin'de artık çok sayıda misafir ağırlıyoruz. Herkesin gözü masal şehirde. İnşallah huzurlu, daha mutlu ve daha güzel hep birlikte birlik ve beraberliğimizi ilelebet sürdüreceğiz" dedi.

Mardin'deki huzur ortamına dikkat çeken Vali Yaman, "Dini bayramlar birlik ve beraberliğimizi artıran günlerdir. Bu günler mutluluğunuzu artırır, dostluklarımızı pekiştirir. Kıymetli Saliba dostumuz başkanlığında Mardinimizin bugünkü huzurlu ortamına, birlik ve beraberliğine ve bu ortamın daha da giderek artmasında sağlamış oldukları katkılarından dolayı Süryani toplumuna teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

'ÜLKEMİZ ÇOK KIYMETLİ KUTSAL VE ÇOK DEĞERLİ BİR ÜLKE'

Metropolit Saliba Özmen ise dini bayramlarda son günlerde yaşanan kargaşalıkların sona ermesi için dua ettiklerini söyleyerek, şunları söyledi:

"Noel Bayramı'nın özellikle savaşların bitmesi, barışın, huzurun ve selametin vuku bulması için özellikle dualar ettik ve etmekteyiz. Ülkemiz çok kıymetli kutsal ve çok değerli bir ülke. Etnik dini ve kültürel unsurları ile bir bütün olarak ülkemizin ayakta, zinde, barış içinde olması için bu ruhani mevsimler çok değerlidir. Bu mevsimlerde birbirimize olan sevgimizi, saygımızı ve karşılıklı anlayışımızı birbirimize karşı uyguluyoruz. Bu güzel günde Sayın Valimizin ve Mardin'in ileri gelenlerin aramızda olması bizleri çok ama çok mutlu etmiştir ve bayram sevincimize sevinç katmıştır. Tabii ki akla her zaman özellikle Ortadoğu'da ve bütün dünyada barışın sağlanması geliyor. Bizim bütün dualarımıza özellikle Ortadoğu'da barışın huzurun ve sükûnetin hüküm sürmesi için dualarımızda hep o yönde."

Ayini izlemeye gelen turistlerden Tijan Türkseven, "Yazdan beri arkadaşlarımızla birlikte program yapmıştım. Noel'i burada kutlamak istedik, ayini yerinde görmek istedik. Süryanilerin buradaki bayramını kutlamak istedik. Onun için buradayım. Benim için çok etkileyiciydi. Aslında dini olan manevi olan her şey çok etkiliyici" dedi.

MİDYAT'TA NOEL AYİNİ METROPOLİT AKTAŞ YÖNETTİ

Noel Bayram kutlamaları Midyat'taki Mort İşmuni Kilisesi'nde yapıldı. Düzenlenen ayini Mor Gabriel Manastırı ve Turabdin Metropoliti Timotheos Samuel Aktaş yönetti. Ayinde Hz. İsa'nın doğumunda çobanların yaktığı ateşi simgelemek amacıyla kilisenin ortasına tepsi içinde çıralar konulurken, ayine katılanlar ellerindeki mumlarla bu çıraları tutuşturarak, ateşin etrafında dönüp ilahiler okudu. Ayinin ardından kilisenin misafir konuk odasına geçen Metropolit Samuel Aktaş, Papaz İshak Ergün, Midyat Kiliseleri Vakfı Başkanı Anto Nuay ve Mor Gabriel Manastırı Vakfı Başkanı Kuryakus Ergün, burada bayramlaşmaya gelen misafirlerin tebriklerini kabul etti.

Görüntü Dökümü

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- Ayinden görüntü

- Ayine katılanlar

- Vali, Metropoil, Süryani vatandaşlar ve turistlerin açıklamaları

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ-MARDİN-

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4)DENİZLİ'DE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ÜCRETSİZ KAYAK EĞİTİMİ VERECEK

DENİZLİ'de 2 bin 420 metre rakıma sahip Ege Bölgesi'nin en büyüğü durumundaki Denizli Kayak Merkezi'nde, sezonunun açılmasının ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz kayak kursları verileceği bildirildi.

Denizli'nin Tavas ilçesi Nikfer Mahallesi'ndeki Bozdağ'da bulunan ve Türkiye'deki kış turizminin önemli merkezlerinden olması beklenen, Denizli Kayak Merkezi'nde vatandaşlara ücretsiz kayak kursu verilecek. 2 Ocak'ta başlayacak ücretsiz kurslar 2 grup halinde düzenlenecek. Bu kapsamda kurslara 10-18 yaş ve 19 yaş ve üzerindeki isteyen herkes katılabilecek. Eğitim sürecince kursiyerlere öğle yemeği ve kayak ekipmanları da ücretsiz olarak Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından verilecek. Vatandaşlar, kurs başvuruları için Denizli Büyükşehir Belediyesi Spor Merkezi, İncilipınar Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi ile Yenişehir Spor Merkezi'ne başvurabilecek. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, Denizli Kayak Merkezi'nin faaliyete geçtiği ilk günden bu yana yoğun ilgi gördüğünü belirterek, isteyen tüm vatandaşların kayak sporu ile tanışmalarını önerdi. Ege'nin en büyük kayak merkezine Denizli ve özellikle çevre illerden yoğun talep geldiğini belirten Başkan Osman Zolan, "Hemşehrilerimiz kayak yapanları artık televizyonlardan izlemeyecek. 10 yaşından itibaren isteyen herkes ücretsiz vereceğimiz kurslarla kayak sporu ile tanışabilecek. Tüm vatandaşlarımızı kurslarımıza bekliyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Kayak yapanlardan görüntü

-Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'dan görüntü

-Telesiyejden görüntü

-Kayak Merkezi'nden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

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5)ŞANLIURFA’DA, ‘GÖBEKLİTEPE YILI’ SEVİNCİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 yılını 'Göbeklitepe Yılı' ilan etmesi Şanlıurfa’da sevinç yarattı. Göbeklitepe Derneği Başkanı Yusuf Sabri Dişli, kararın kent ve bölge turizmine katkı sağlayacağını belirterek, “Bu kararla büyük sevinç yaşıyoruz. 2019 yılında Şanlıurfa’nın turist akınına uğrayacağına inanıyoruzö dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 yılını bugün 'Göbeklitepe Yılı' ilan ettiklerini duyurdu. UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası kalıcı listesinde yer alan Göbeklitepe'nin bulunduğu Şanlıurfa, alınan karar ile büyük sevinç yaşattı. Göbeklitepe Derneği Başkanı Yusuf Sabri Dişli, kararın kendilerini çok sevindirdiğini ve 2019 yılında tarihin sıfır noktası olarak tanımlanan 12 bin yıllık geçmişe sahip Göbeklitepe'ye turist akını olacağını belirterek, "Cumhurbaşkanımız tarafından 2019 yılının 'Göbeklitepe Yılı' ilan edilmesi bizleri çok sevindirdi. Bu ilanla birlikte Şanlıurfa turist akınına uğrayacaktır. Buraya gelen turistler, geri döndüğünde tekrar bize turist gönderecekler. Bu fırsatı bizler iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Bacasız fabrika dediğimiz turizm için derhal eksikliklerin giderilmesi için önlem almamız gerekiyor. Kentimiz ve ülkemiz adına böyle bir dünya mirasının cumhurbaşkanımız tarafından gündeme alınması ve 2019 yılının Göbeklitepe Yılı ilan edilmesi büyük bir fırsattır. 2019 'Göbeklitepe Yılı'nı çok iyi değerlendirmemiz gerekiyorö diye konuştu.

Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Müslüm Çoban, Göbeklitepe'nin dünyanın en önemli tarihi alanlarından birisi olduğunu ve 2019 yılının Göbeklitepe yılı olması nedeniyle çok sevinçli olduğunu vurgulayarak, “Tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen Göbeklitepe 2018 yılımız çok güzel geçti. Sene başında hedefimiz 1 milyondu. Göbeklitepe’nin UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası asıl listesine geçtikten sonra Göbeklitepe’ye olan ilgi, meraktan dolayı insanlar kışın da Şanlıurfa’ya gelmeye başladılar. O bakımdan önceki yıllarla karşılaştırdığımızda kış şu anda önceki yıllara oranla iyi. Şu anda hem turist rehberi isteyen acenteler olsun hem de bireysel gruplar geliyor. Bireysel gruplar da kış olmasına rağmen Göbeklitepe’den dolayı Urfa’ya geliyorlar. Birinci geliş amaçları Göbeklitepe’dir. Göbeklitepe’den sonra misafirlerimizin en çok görmek istediği yer Harran. Daha sonra Halfeti, Urfa’nın tarihi sokakları, Balıklıgöl, Eyyüp Peygamber Makamı geliyor. Özellikle Şanlıurfa sıra gecesi insanların ilgisini çekiyor. Bu anlamda 2019 yılının ‘Göbeklitepe Yılı’ ilan edilmesinden dolayı devlet büyüklerimize teşekkür ediyoruzö dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019 yılı ‘Göbeklitepe Yılı’ ilan edilmesini memnuniyetle karşıladığını ifade eden turizmci Ali Doney de turizm sezonunda kente yönelik uçak sefer sayılarının artırılması gerektiğini kaydetti.

Görüntü Dökümü

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- Göbeklitepe’den genel görüntü

- Şanlıurfa’dan genel görüntü

- Göbeklitepe Dernek Başkanı Yusuf Sabri Dişli’nin açıklaması

- Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Müslüm Çoban açıklaması

- Turizmci Ali Doney

- Genel ve detay görüntüler

(Haber:Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-)

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