DHA YURT BÜLTENİ-12

Sakarya'ya şehit ateşi düştü

AĞRI Doğubeyazıt ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü ile çıkan çatışmada Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Baş (27) şehit oldu. Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaşayan şehidin ailesine acı haber verildi.

Ağrı Doğubayazıt ilçesi kırsal kesiminde bölücü terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda çıkan çatışmada Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Baş yaralandı. Doğubeyazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Baş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit uzman çavuşun, Karasu Kuzuluk Mahallesi'nde yaşayan ailesine acı haber verildi. Karasu Kaymakamı Aziz Mercan, şehidin babası emekli polis 4 çocuk babası Polat Baş'a şehadet haberini verdi. Şehit haberini alanlar ailenin evine gelerek, baş sağlığı dileğinde bulundu. Karasu Belediyesi görevlileri şehidin evinin bulunduğu yere asılmak üzere bayraklar getirdi.

Aziz GÜVENER/KARASU(Sakarya)

Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü Elvan Karabulut(65) yaralandı.

Kaza, Malkara-Tekirdağ karayolu üzerindeki Gözsüz Mahallesi yolu girişinde bu akşam saatlerinde meydana geldi. Erkan Altın (40), yönetimindeki 59 LB 019 plakalı otomobille önünde seyreden Elvan Karabulut'un kullandığı plakasız motosikleti sollayıp mahalleye dönmek istedi. İddiaya göre, otomobil sürücüsünün kontrolsüz şekilde dönüş yapması üzerine arkasından gelen motosiklet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet devrilirken, kasksız sürücüsü Elvan Karabulut yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle gelen sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Karabulut, Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ)

Öldü sanılan adamın evindeki 'gamalı haç' figürlerine inceleme

ANTALYA'da uzun süre dışarı çıkmadığı için öldüğü düşünen Ali Y.'nin evine polis eşliğinde girildi. Ali Y. evde bulunmazken duvara ve tavana çizili gamalı haç dikkati çekti.

Olay, Kepez ilçesi Karşıyaka Mahallesi 3239 Sokak'taki 3 katlı apartmanın giriş katındaki dairede meydana geldi. Dairede yalnız yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ali Y'yi uzun süredir görmeyen komşuları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, dairenin kapı ve pencerelerinin kilitli olması nedeniyle Ali Y'ye ulaşamadı. Kapının açılması için itfaiye ekiplerinden destek isteyen polis, savcıdan da eve girebilmek için izin istedi.

Ali Y'nin tedaviye ihtiyacı olabileceği düşünülerek sağlık görevlileri de hazır bekletildi. Nöbetçi savcılık tarafından verilen iznin ardından kapı çilingir marifetiyle açıldı. İçeri giren polis ve sağlık ekipleri Ali Y'yi evde bulamadı. Zeminde halı ya da kilim bulunmazken evin tüm pencerelerinin siyah örtü ile kapatıldığı görüldü. Evin duvarlarına ve tavana ise gamalı haç sembolü çizildiği dikkati çekti. Ali Y'nin kendisine ait bir vesikalık fotoğrafı yapıştırdığı aynaya ise 'Gestapo Kowalski' yazdığı görüldü.

Polis, evdeki gamalı haç işareti ve 'Gestapo Kowalski' yazısından görüntü aldı. Polis, Ali Y'nin bulunması için çalışma başlattı.

Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA

Karaya vuran caretta caretta öldü

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, kıyıya vuran caretta ceratta cinsi bir deniz kaplumbağası, bir süre can çekiştikten sonra öldü.

Çeşme'nin Şifne Mahallesi'nde caretta ceratta cinsi deniz kaplumbağası, kıyıya vurdu. Naylon parçaları yiyerek soluksuz kaldığı sanılan caretta caretta, bir süre can çekişip telef oldu. Vatandaşlar, ölen deniz kaplumbağasını gömdü.

Caretta caretta'nın öldüğünü gören Edip Özkök, "Uzun yıllardır burada balıkçılık yapıyorum. İlk kez caretta caretta'nın karaya vurduğunu ve can çekiştiğini gördüm. Büyük olasılıkla, ince naylon parçalarını yem diye yemesi sonucu bu hale gelip, karaya vurdu" dedi.

Çavuşoğlu: Müdahale, kimyasal silah kullanan rejime yönelikti (2)

'SIRF MÜSLÜMAN DİYE BÖYLE BİR ZALİMİ Mİ (ESAD) DESTEKLEYECEĞİM'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, baba ocağı Antalya'nın Alanya ilçesinde, Ak Parti Alanya 5'inci Kadın Kolları Olağan Kongresi'ne katıldı. Kongrede konuşan Bakan Çavuşoğlu, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye yönelik müdahalesini hatırlatarak, müdahale sürecinde ABD'nin kendileriyle sürekli temas halinde olduğunu söyledi. Bu müdahaleyi doğru bulduklarını belirten Çavuşoğlu, "Türkiye'den bazıları çıkıyor 'vay efendim siz zalimlerin müdahalesine niye doğrudur diyorsunuz. Miraç gecesinde buraya roket indi, neden bunu doğru buldunuz' diyor. O roketler, füzeler Suriyeli kardeşlerimizin üstüne inse ilk karşı çıkan biz oluruz. Bu durumda tüm kandillerde, ramazanın her gecesinde, bayramlarda kendi insanını, kimyasal silahlarla, açlığa terk ederek, zindanlarda ölüme terk eden ve bugüne kadar 1 milyon insanı öldüren bir zalimin yanında mı duracağım? Sırf Müslüman diye böyle bir zalimimi destekleyeceğim? Doğru ile yanlışı çok iyi ayırt edelim" diye konuştu.

MÜSLÜMAN DİYE DEAŞ TERÖR ÖRGÜTÜ DESTEKLENİR Mİ?

ABD'nin yanlışlarına en güçlü karşı çıkanın Türkiye olduğunu belirten Mevlüt Çavuşoğlu, şöyle dedi:

"Sırf Müslüman diye bir zalim desteklenmez. Sırf Müslüman diye DEAŞ terör örgütü desteklenir mi? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ama terörist, ben onun arkasında mı duracağım? Kendisini benim vatandaşlarımın ortasında patlatıp onlarca vatandaşımı öldüren kişi Müslüman ya da Türkiye vatandaşı diye ben onu savunamam. Biz her zaman mazlumun yanındayız, zalimin karşısındayız, kim olursa olsun. Niye sadece kimyasal silah kullandığı zaman hassas oluyoruz da her türlü silahlarla on binlerce insanı öldüren rejime, bir zalime hesap sormuyoruz? Neden zindanlarda insanları açsı susuz öldüren zalime dur demiyoruz da kimyasal silah kullandığı zaman tepki gösteriyoruz."

RUSYA İLE ABD ARASINDA BİR TERCİHTE BULUNMUYORUZ

Rejimin Suriye'nin başında kalmaması gerektiğine dikkati çeken Bakan Çavuşoğlu, rejim ile Suriye'yi bütünleştiremeyeceklerini söyledi. Kendi insanını öldüren bir kişinin ülkesini yönetmemesi gerektiğini savunan Bakan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"1,5 yıldır siyasi süreç için riskler alıyoruz. Bu rejim siyasi sürece inanmıyor. Doğu Guta'daki olaylardan sonra askeri çözümleri ön plana alıyor. Böyle bir rejime sen yürü öldürmeye devam mı et denir. Sonuçta zalimin karşısındaki ile işimize gelirse işbirliği yaparız. Teröre karşı kim samimi ise onunla da işbirliği yaparız. Bizim tavrımız ve tutumumuz ilkelidir. Biz Rusya ile ABD arasında bir tercihte bulunmuyoruz. Biz rejim ve ABD, İngiltere ve Fransa arasında da bir tercih yapmıyoruz. Sadece münferit olayla ilgili doğru mudur, yanlış mıdır , doğruysa eksiklikleri nedir bunu söylüyoruz. Bizim gayemiz Suriye'ye barışı getirmek ve sınır ile toprak bütünlüğünü sağlamak."

CHP'li Köse: Asla umudunuzu kaybetmeyin

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, hükümeti eleştirerek, "Kadını baskı altına alırlarsa toplumu istedikleri şekle sokabileceklerini düşünüyorlar. Buna izin mi vereceğiz? Biz varız. Biz varsak bu ülkede umut var. Bir kişi kalıncaya kadar bu ülkede umut var demektir. Asla umudunuzu kaybetmeyin" dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı tarafından Kemer'deki bir otelde İl Kadın Kolları Toplantısı düzenlendi. Toplantının açılışına CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, Kemer Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Gül ile 81 ilin kadın kolları başkanlarıyla yöneticileri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, CHP'li kadınları ağırlamaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

'YARIN BİZİM GÜNÜMÜZLE DEĞİŞECEK'

Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, "Bizler biliyoruz ki kadınların bedeni üzerinden siyaseti uygulayarak medeni haklarımıza ve yaşantımıza kasteden bir iktidarla karşı karşıyayız. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kadını toplumun önderi olarak kabul eden anlayışını yok etmeye çabalayan karanlık günler yaşıyoruz. Biz kadınlar şunu açıklıkla ifade ediyoruz ki hani bir sözümüz vardı hatırlayın, 'Çatlasalar da, patlasalar da biat etmeyeceğiz.' Biz kadın örgütü yarını değiştirmeye bugünden başlıyoruz arkadaşlar. Yarın bizim günümüzle değişecek" dedi.

'ASLA UMUDUNUZU KAYBETMEYİN'

İktidarın siyasal ajandasında eğitim ve kadınların çok önemli iki konu olduğunu savunan Fatma Köse, "Hepimiz farkındayız. Son 15 yıldır her sıkıştıklarında kadın bedeni üzerinden siyaseti uygulamaya çalışan bir iktidarla karşı karşıyayız. Bunlara rıza mı göstereceğiz? Elbette hayır. Kadını baskı altına alırlarsa toplumu istedikleri şekle sokabileceklerini düşünüyorlar. Buna izin mi vereceğiz? Biz varız. Biz varsak bu ülkede umut var. Bir kişi kalıncaya kadar bu ülkede umut var demektir. Asla umudunuzu kaybetmeyin. Hani hep biz bu yolculuğa umudumuz var diye çıktık değil mi? O zaman umudumuzu kaybetmeye hakkımız yok" diye konuştu.

'KADINA YÖNELİK ŞİDDET ARTACAK'

Cumhuriyet kavramının çöküşünü sağlamaya kimsenin gücü yetmeyeceğini vurgulayan Fatma Köse, şöyle dedi:

"Hiç kimsenin gücü asla yetmeyecek. Mevcut hükümetin açıkladığı son çalışma raporunda açık açık şunu söylüyor; getirdiği yasalarla biz bunu hissediyoruz, yaşamımızda da hissediyoruz öyle değil mi? Bulunduğumuz illerde de hissediyoruz. Kadına yönelik şiddet artacak, katiller ödüllendirilecek, çocuk yaşta evlilikler artacak, kadının her türlüğü emeği yok sayılacak, kazanılmış hakları, cumhuriyet devrimleriyle kazanılmış hakları yok edilecek, özellikle kadın sosyal hayattan silinecek."

