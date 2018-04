DHA YURT BÜLTENİ-12

Bilal Erdoğan: Türkiye'de at binmek ya sosyete sporu ya köylü işi görüldü



OKÇULAR Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi Bilal Erdoğan, "Türkiye'de at binmek, ya sosyete sporu ya köylü işi olarak görüldü. Bu, doğru bir şey değil" dedi.

Konya'da, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Dünya Etnospor Konfederasyonu, Okçular Vakfı, Konya Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen 6'ncı Fetih Kupası Geleneksel Türk Okçuluğu ön elemeleri başladı. Kentte 2 gün sürecek ön elemelerin açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi Bilal Erdoğan da katıldı. Okçuluğun önemine değinen Erdoğan, "Bizim ecdadımız çok köklü bir inancın savunucuları olmuşlar. Dünyanın dört bir yerinde at binmiş, kılıç kuşanmış, ok atmışlardır. Bunu, dünyanın her bir tarafına barış ve huzur götürmek için yapmışlar. Bugün egemen güçlerin yaptığı gibi mazlum ve masum insanları katletmek için değil. Onları özgürleştirmek için savaşmışlar, cihat etmişler" dedi.

'EN İYİ BİLİMİ BİZLER BAŞARMAK ZORUNDAYIZ'

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile belediyelerin geleneksel sporlara daha çok önem vermesini istediklerini belirten Bilal Erdoğan, "Türkiye'de at binmek, ya sosyete sporu ya köylü işi olarak görüldü. Bu, doğru bir şey değil. Bizim ecdadımız, at üstünde kıtalar dolaştı. Bizim ecdadımız, tarihin gördüğü en iyi okçuları yetiştirmiş. Biz bugün de hem at binmede hem de ok atmada zirve olacağız. Peki bu gericilik mi? Gericilik değildir. Neden biliyor musunuz? Biz yine bugün okçulukta, binicilikte, güreşte, geleneksel sporlarda zirve olmaya gayret gösterirken, aynı zamanda diyoruz ki Fatih, döneminin en iyi toplarını döktürdüyse Osmanlı- Türk yayı tarihinin en iyi yayıysa biz de bugün teknolojide, teknikte devrinin döneminin en iyilerini üretmek zorundayız. Hem at bineceğiz hem ok atacağız; ama aynı zamanda bugünün gördüğü en iyi bilimi bizler başarmak zorundayız" diye konuştu.

Bilal Erdoğan, daha sonra hazırlanan alanda, at üzerindeki kemankeşlerin gösterisini izledi. Erdoğan, alanda bulunan öğrencilerle de yakından ilgilenerek, at binmelerini tavsiye etti.

ÖZHASEKİ: YENİDEN HARİTALAR ÇİZİLİRKEN TÜRKİYE MASADA OLMALI (2)

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kahramanmaraş Valiliği ziyaretinin ardından yapımı tamamlanan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü binası ile Elbistan Tapu ve Kadastro binasının açılış törenine katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Bakan Özhaseki, binaların lüks ve büyük olmasının hizmeti kaliteli hale getirmediğini ifade ederek şunları söyledi:

"Bunun en güzel örneğini Osmanlı vermiş. Hepiniz Topkapı'ya gitmiştir, büyük bir çoğunluğumuz görmüştür. Batıdaki saraylarla kıyaslandığı zaman nihayetinde Topkapı Sarayı onların yanında çok mütevazı bir ev gibi kalır. Batıda birçok küçücük alanlara hükmeden kralların, düklerin, şansölyelerin kendine has o sarayları bile çok ihtişamlı ve büyüktür. Bunun yanında bizim Osmanlı'nın Topkapı'da oturduğu mekanlar adeta gecekondu gibi kalır. Ama Osmanlı'da öyle bir imar, öyle bir anlayış, öyle bir hizmet aşkı vardı ki, oturdukları mekanları hiçe sayarlar tüm dünya üzerinde hesaplar yaparlar, sonra da doğru bir planlamayla doğru adımları atarak hedefe doğru azimle de hareket ederlerdi. Allah'a hamdolsun bizler de AK Parti hükümetleri olarak gerek bizden önceki arkadaşlarımız, gerek şimdi görevde beraber olduğumuz, kol kola verdiğimiz, gayret ettiğimiz arkadaşlarımız aynı inançla, aynı şevk ve arzuyla bu istikamete devam ediyoruz."

'BAŞIMIZDAKİ BELALARDAN BİRİ BATI'DA OLSA ÇÖKERLERDİ'

Türkiye'nin PKK, FETÖ, DEAŞ gibi belalarla uğraşırken Batı'nın Türkiye'ye karşı ekonomik ambargo ve boğma hareketi uyguladığını kaydeden Özhaseki, bu sıkıntılardan kurtulup açığa çıkmak için büyük bir mücadele verdiklerini söyledi. Bakan Özhaseki şöyle devam etti:

"Eğer bizim başımızda olan belalardan bir tanesi Batı'nın başında olmuş olsaydı çökerdi o ülke. Batı'da hangi ülkeleri güçlü görüyorsanız, aklınızdan geçirin bir PKK belası 40 yıldır onların başında olsaydı, bütün dünya da onları desteklemiş olsaydı o ülkeler onlarla mücadele edemezlerdi. FETÖ gibi bir bela herhangi birisinin başında olsaydı, bütün devletin ve milletin kılcal damarlarına kadar ikiyüzlü bir siyasetle, yalancı bir gülüşle dini ve milli duygularımızı sömürerek o ülkelerde aynı faaliyetleri göstermiş olsalardı ve dışarıdan da üst akılla birlikte destekleri devam ettirselerdi emin olun Avrupa'da herhangi bir ülke bunun altından kalkamazdı."

Konuşmasının devamında Ortadoğu'daki sorunlara da değinen Özhaseki, "DEAŞ diye, IŞİD diye bir örgütten bahsediyorlar ya, proje örgüt. Sakalını uzattırıyorlar IŞİD'ci oluyor, sakalını kesiyor PYD'ci oluyor. Onu bahane ediyorlar ve orada toplanıyorlar. O ülkelerin hepsine diyoruz ki '10 bin kilometre öteden siz niye geldiniz buraya? 5 bin kilometre öteden siz niye geldiniz buraya? Burada sizin bir hukukunuz mu var, komşuluğunuz, akrabalığınız mı var? Ortak bir kültürünüz ve geçmişiniz mi var?' Hayır. Niye geldiniz o zaman buraya? Bunun bahanesi işte o IŞİD dedikleri DEAŞ dedikleri örgüt. Hâlâ ABD'nin başındaki zat durmadan 'efendim IŞİD'e odaklanalım, onun üzerindeki odaklanmayı lütfen başka yerlere çevirmeyin.' Çocuk kandıdır gibi aklımızla alay eder gibi orayı göstererek 'kuşa bak' misali o senaryoya devam ediyorlar" dedi.

Konuşmanın ardından Bakan Mehmet Özhaseki ile törene katılanlar kestikleri kurdeleyle açılışı gerçekleştirdi. Binada incelemelerde bulunan Özhaseki, buradan 'Çevre ve Şehircilik Çalıştayı'na geçti.

AFRİN ŞEHİDİNİN 'YETİMHANE' VASİYETİ (EK)

ŞEHİT ANNESİ: OĞLUMUN VASİYETİ YERİNE GETİRİLSİN

Suriye'nin Afrin bölgesinde teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Muhittin Talha Çalışkan'a ait eşyalar geçen pazartesi günü Antalya'da yaşayan ailesine teslim edildi. Anne Melike Çalışkan, oğluna ait valizi aile bireyleriyle birlikte açtı. Askeri kamuflajı ve sivil kıyafetlerinin yanı sıra valiz içerisinde bir de defter bulundu. Defterin sayfalarını çeviren anne Melike Çalışkan, oğlunun askerdeyken tuttuğu silahlarla ilgili teknik bilgilerin yanı sıra bir de 'vasiyetname' buldu. ehidin el yazısı ile yazdığı vasiyetname ile adına bir yetimhane yapılmasını istediğini gören aile, durumu Antalya'daki askeri yetkililerle görüştü. Yetkililerin kendilerine yazının şehide ait olup olmadığıyla ilgili inceleme yapılması gerektiğini söylediğini belirten Melike Çalışkan, “Oğlumun bir vasiyeti var ortada. Valizinin içerisinden çıktı. Vasiyette yetimhane yapılmasını ve adının bu yetimhaneye verilmesini istiyor. Biz ailesi olarak vasiyetin gereğinin devlet büyüklerimizden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan talep ediyoruz" dedi.

Melike Çalışkan, bir başka defterde ise şehit oğlunun 2011 yılında kalp krizinden vefat eden babası adına bir şiir kaleme aldığını ve bu defterde çok sayıda şiir olduğunu söyledi. Şiirlerinin yazılı olduğu defterin de kitap haline getirilmesini vasiyet ettiğini belirten Melike Çalışkan, “Oğlumun arkadaşları o yazıları temize çekmek üzere bizden teslim aldı. İnşallah onlar bir kitap haline getirilecek" dedi.

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, ()

MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI BAŞKANI YÜKSEL: ÖZELLEŞTİRMELER ARTARAK DEVAM EDECEK

MADEN Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Yüksel, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez'in bu yıl en az 5 kömür sahasının özelleştirileceği yönünde açıklamasını değerlendirerek, "Sadece şu anda Armutçuk ile başlayan işlemler Amasra'daki sahaların özelleştirilmesiyle, Zonguldak merkezindeki küçük ölçekli sahaların özelleştirilmesiyle, TKİ'ye ait sahaların özelleştirilmesiyle devam edecek. Biz bunun ileride daha artarak devam edeceğini düşünüyoruz" dedi.

Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Yüksel, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez'in Temiz Kömür Teknolojileri Zirvesi'nde bu yıl en az beş kömür sahasını, ruhsat devri suretiyle işletme hakkının verilmesi yöntemini kullanarak ihale etmeyi amaçladıklarını, ilk ihalenin Armutçuk Alacaağzı kömür madeni olduğunu söylediğini açıkladı. Bakanlığın uzun süredir madenciliğin gerektirdiği bilim, teknik ve uzmanlıktan uzak, kamu işleyişine aykırı siyasi ve ekonomik ilişkiler içerisinde davranmaya devam ettiğini söyleyen Yüksel, şöyle konuştu:

"Armutçuk ve Alacaağzı sahalarının özelleştirileceği söylendi. Aslında bu sahalar geçmişte rödovans karşılığı özel sektöre verilmişti. Şu anda devlet rödovanstan önemli bir gelir elde ederken elde ettiği gelirlerden feragat edip özel sektöre devretmek istiyor. Sadece şu anda Armutçuk ile başlayan işlemler Amasra'daki sahaların özelleştirilmesiyle, Zonguldak merkezindeki küçük ölçekli sahaların özelleştirilmesiyle, TKİ'ye ait sahaların özelleştirilmesiyle devam edecek. Biz bunun ileride daha artarak devam edeceğini düşünüyoruz. Bu TKİ'den başlayarak öncelikle küçük ölçekli işletmeler kapatılıp özel sektöre devredildikten bir süre sonra TTK'da kapatılacak. Muhtemelen TKİ'de devredilecek"

ÖZELLEŞTİRME ÇARE DEĞİL

Özelleştirmenin ölüm getirdiğini yıllardır söylediklerini bunun örneklerini de Zonguldak'ta ve Soma'da ki maden facialarında gördüklerini söyleyen Yüksel, bakanlığın bu politikaları devam ettikçe aynı acıların yaşanacağını ifade etti. Özelleştirmenin bir çare olmadığını söyleyen Yüksel, "Sahaları zaten rödovans sisteminde özelleştirmişsiniz, bir şirkete vermişsiniz. Şimdi tekrar özel sektöre ihale edeceğiz diyorsunuz. O sözleşmeyi niye yaptınız? Niye fesih ediyorsunuz? Bunun kamuoyuna açıklanması gerekiyor. TTK ve TKİ'nin işletmediği sahalar deniyor. Niye işletilmediği kamuoyuna açıklanması gerekiyor. Yetkililer mi işletmedi, yoksa birileri işlettirmedi mi? Bu kavramların ortaya konması gerekiyor. Biz bu konuda kamuoyunda yetkililerle bunu tartışmaya hazırız" dedi.

Kurtulmuş: 'Vekalet savaşları'nın ne kadar insanlık düşmanı olduğunu biliyoruz

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, silahlı terör örgütleri üzerinden mücadele sürdürenlerin, yeni türde savaş başlattıklarını belirterek, "Bu savaşın adını 'vekalet savaşları' koydular. Biz bu 'vekalet savaşları'nın ne kadar yanlış, ahlaksız ve ne kadar insanlık düşmanı olduğunu biliyoruz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, Şanlıurfa'daki Harran Üniversitesi'nde düzenlenen 'Yeni Dünyada Türkiye'nin Yeri' adlı konferansa katıldı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın da yer aldığı konferansta konuşan Bakan Kurtulmuş, dünyada 1990 yılından sonra çatışmaların, savaşların, gerilimlerin geride kalacağının tahmin edildiğini; ancak bunun gerçekleşmediğini söyledi. Türkiye'nin de bu süreçten etkilenen ülkelerin başında geldiğini aktaran Kurtulmuş, "Türkiye, soğuk savaş döneminde en ağır bedeller ödeyen ülkelerden biridir. Sağ-sol çatışmaları adı altında Türkiye maalesef çok sayıda genç evladını toprağın altına vermiştir" diye konuştu.

Teknolojinin hızlı geliştiği dönemde olunduğunu kaydeden Kurtulmuş, “İçinde bulunduğumuz süreç tabiri caizse 1990'dan yeni dönemlere kadar devam eden süreç, dünyada bir taraftan çok büyük gelişmelerin kaydedildiği özellikle yüksek teknoloji anlamında büyük gelişmelerin sağlandığı, bilginin, bilimin, teknolojinin fevkalade hızlı arttığı dönem olacak. Aynı zamanda da gerilim ve çatışmaların sürdüğü dönem olacak. Bunun olmaması temennisiyle söylüyorum ama görünen köy böyle bir noktayı ortaya koyuyor. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz dönemin şartlarını iyi anlamak algılamak ve ona göre hareket etme mecburiyetimiz var. Hele hele Türkiye gibi bu coğrafyanın kilit taşı olan ve büyük medeniyet iddiası olan ülkenin ne olup bittiğini çok iyi anlaması bu ülkenin özellikle genç evlatlarının büyük resmi iyi görmesi ve ona göre hareket etmesi gerekiyor" dedi.

'BUNDAN SONRA ABD İLE RUSYA ÇATIŞMA ORTAMINA GİRECEK'

Silahlı terör örgütleri üzerinden mücadele sürdürenlerin, yeni bir tür savaş başlattıklarını belirten Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Her 'vekalet savaşı'nın bir sonu vardır. Suriye'deki 'vekalet savaşı'nın da sınırları dolmuş. Eğer Suriye'de insani çözüm bulunup, Suriye halkının istediği demokratik rejim kurulamazsa bundan sonra sadece vekalet savaşlarında büyük ülkeler maşaları üzerinden savaşacak değil. Bundan sonra ABD ile Rusya çatışma ortamına girecek. Ürettikleri birtakım terör örgütleri üzerinden DEAŞ, PYD/PKK ya da Boko Haram gibi birtakım örgütlerle dünyayı hizaya sokmak, siyasete ayar vermek, ülkeleri bir şekilde kendi kontrollerine almak için silahlı terör örgütleri üzerinden mücadeleyi sürdürenler aslında yeni tür bir savaşı da başlatmış oldular. Adını da 'vekalet savaşları' koydular. Biz bu vekalet savaşlarının ne kadar yanlış, ahlaksız ve ne kadar insanlık düşmanı olduğunu biliyoruz."

'TÜRKİYE'YE AYAR VERMEYE ÇALIŞANLARA FIRSAT VERİLMEYECEK'

Bakan Kurtulmuş, ülkeler arasında 'ticaret savaşı'nın başlatıldığını ve bunun üzerinden ülkelere ayar verilmeye çalışıldığını da savunarak, şöyle konuştu:

"Türkiye gibi ülkelerde zaten emperyalist güçlerin birtakım operasyonlarla birtakım manipülasyonlarla ekonomi üzerinden etki yaşatamaya çalışacakları da çok açıktır. Son zamanlarda borsada ve özellikle de döviz kurları üzerinde oynamalar küresel ölçekte başlattıkları ticaret savaşlarının bir parçasıdır; ancak şunu çok açık söylemek istiyorum. Türkiye nasıl ki terör örgütleri vasıtasıyla kendi üzerine yüklenilmeye çalışılan bu ağır yüke karşı istiklal ve istikbal mücadelesini veriyorsa hiç kimse heveslenmesin ekonomik olarak Türkiye'yi hizaya sokmak isteyenlere karşı da bu ekonomik mücadeleyi kazanacak, Türkiye'ye ayar vermeye çalışanlara fırsat vermeyecektir."

Konuşmaların ardından Kurtulmuş ile Fakıbaba’ya üniversite yönetimi tarafından plaket verildi. Cuma namazını Harran Üniversitesi'nde kılan bakanlar, ardından 'Turizm Çalıştayı'na katıldı.

Nusaybin'de minibüs bisiklete çaptı: 1 ölü

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde bir minübüsün bisiklete çarpması sonucu bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Nusaybin ilçesi İpekyolu üzerindeki Çağ çağ köprüsü üzerinde seyin halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 47 AAB 664 plakalı minübüs, 20 yaşandaki Kamuran Sönmez'in kullandığı bisiklete çarptı. Ambulans ile Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılan Sönmez, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili polis ekipleri minibüs sürücüsünü gözaltına aldı.

Osmanlı Çeşmesinden şerbet akıtıldı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, Miraç Kandili nedeniyle meydandaki Osmanlı çeşmesinden su yerine şerbet aktı. Şerbet içmek isteyen vatandaşlar, çeşmelerin başında uzun kuyruklar oluşturdu.

Nazilli Belediyesi tarafından Belediye Meydanı'ndaki Osmanlı çeşmesinden, Miraç Kandili nedeniyle şerbet akıtıldı. Vatandaşa şerbetten almaları için 10 bin bardak dağıtıldı. Nazillililer, çeşmelerin başında uzun kuyruklar oluşturdu. Özel günlerde çeşmelerden su yerine şerbet aktığına dikkat çeken ve vatandaşa şerbet ikram eden Nazilli Belediye Başkanı MHP'li Haluk Alıcık, "Çeşmenin altında yer alan hazneye doldurulan şerbet, kurulan pompalama sistemiyle çeşmelere ulaşıyor. 8 tarihi çeşmeden oluşan çeşmesinin üst bölümünde yer alan 4 küçük kurnalı çeşmeden akan şerbet, sabahtan itibaren vatandaşlarımıza ikram edilmeye başlandı. Uygulamadan vatandaşlarımız çok memnun. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Biz Osmanlı çeşmemizden önemli gün ve haftalarda yaz-kış demeden bu uygulamayı sürdüreceğiz" dedi.

