DHA YURT BÜLTENİ 12

SAMSUN’DA YÜRÜYEN MERDİVEN KAZASI, ÇOK SAYIDA ÖĞRENCİ YARALI (EK)

1)12 ÖĞRENCİ YARALANDI

Samsun’da, bir alışveriş merkezinde yürüyen merdivende dengesini kaybederek düşen 12 öğrencinin yaralandığı belirlendi. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan öğrencilere hastanelerde müdahale edildi. Canik ilçesi Fatih Ortaokulu’nda okuyan öğrencilerin alışveriş merkezinde götürüldüğü sinema salonu çıkışında olayın yaşandığı öğrenildi.

SAMSUN/

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2)DEPREMDE HAYATINI KAYBEDENLERİN MEZARLARI ZİYARET EDİLİP, DUA OKUNDU

VAN'ın Erciş İlçesinde 2011 yılında meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin yıl dönümünde hayatını kaybedenler için anma etkinlikleri gerçekleştirildi.

Van'da 23 Ekim 2011'de Merkez üssü Tabanlı Mahallesi olan 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem özellikle Erciş ilçesinde büyük yıkıma neden olurken 23 Ekim ve 9 Kasım 2011 depremlerinde toplam 644 kişi yaşamını yitirdi. Bugün Erciş'te hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi. Erciş Kaymakamlığı ve Erciş Belediyesi Belediyesi tarafından düzenlenen anma töreni etkinlikleri, Van Yolu Caminde okunan Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından da mevlit okundu.

Yapılan duaların ardından Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, kamu kurum amirleri ve vatandaşlarla birlikte depremde hayatını kaybedenlerin olduğu Beyazıt Mahallesi'ndeki Seyit Muhammed mezarlığı ziyaret edildi. Kaymakam Mehmetbeyoğlu ve beraberindekiler burada depremde yaşamını yitirenler için dua edip, mezarlarına tek tek karanfil bıraktı. Mehmetbeyoğlu, depremde hayatını kaybedenleri rahmetle andıklarını belirterek şöyle konuştu: "Binlerce vatandaşımızın da enkazdan yaralı olarak çıkarıldığı 23 Ekim depreminin 7. yılını geride bırakmış bulunmaktayız. Bu vesileyle Ercişli hemşerilerimin yaşadığı o acı olayı bir kez daha hatırlamış bulunmaktayız. İlçe halkımızın binbir sıkıntılarla enkaz başında geçirdikleri o günlerde tüm Türkiye bir dayanışma örneği göstermiş, gerek devletimiz gerekse milletimiz bu zorlu süreçte ilçe halkımızı yalnız bırakmamış, her türlü yardımına koşmuştur. Bu süreçte ilçe halkımızı bir an bile olsun yalnız bırakmayan dönemin Başbakanı, şimdiki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere geçen süreçteki hükümetlerimize, ülkemizin duyarlı vatandaşlarına ilçe halkım adına şükranlarımı sunarım. Yüce Rabbimden, benzer olay ve hadiselerden tüm insanlığı muhafaza etmesini niyaz ederim.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet dilerken enkazdan yaralı olarak çıkarılıp o süreçten sonra sağlığına kavuşamayan hemşehrilerime de Yüce Allah’tan sağlık, sıhhat vermesini dilerim."

Depremde hayatını kaybeden 76 öğretmen için de Erciş Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek ve beraberindeki öğretmenler hayatını kaybeden öğretmenleri kabirleri başında ziyaret edip dualar okuyup karanfil bıraktılar. Şimşek, "Depremde hayatlarını kaybeden 76 deprem şehidimizi rahmetle anıyoruz, acıları ilk gün gibi tazeliğini koruyor. 23 Ekim depreminin izlerini devletimizin destekleri ile ortadan kaldırdık. Allah bir daha böylesi felaketler hiçbir insanımıza göstermesin" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Van Yolu Caddesi Camiinde Kuran vemevlit okunması

-Camiye gelenlerden detaylar

-Dua edilmesi

-Mezarların ziyaret edilmesi

-Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu'nun mezarlara karanfil bırakması

-Kaymakam Mehmetbeyoğlu'nun konuşması

-Yapılan anma etkinliklerinden detaylar

Barbaros KUL/ERCİŞ(Van), () ...

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3)BEDELLİ ASKER KALBİNE YENİK DÜŞTÜ

ERZİNCAN'da bedelli askerlik görevini yerine getiren Piyade Er Onur Yavuzoğlu (29), birliğinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yavuzoğlu hastane bahçesinde düzenlenen askeri törenin ardından memleketi İstanbul'a gönderildi.

Bedelli askerlik görevini yerine getirmek için geçen 6 Ekim'de Erzincan'daki 59'ncu Topçu Er Eğitim Tugayı'na teslim olan Onur Yavuzoğlu, 12 Ekim sabahı aniden rahatsızlanınca birliğin revirine, ardından ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste kalbi duran talihsiz genç yoğun bakımda 10 gündür devam eden yaşam mücadelesini kaybetti. Yapılan otopsinin ardından Er Yavuzoğlu için bugün hastane bahçesinde askeri tören düzenlendi. 3'ncü Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, 59'ncu Topçu Eğitim Tugay komutanı Tuğgeneral Ertuğrul Sağlam, askeri erkan ve gencin yakınlarının katıldığı tören kuranı kerim okunması ve dua edilmesi ile sona erdi. Piyade Er Onur Yavuzoğlu'nun cenazesi havayolu ile memleketi olan İstanbul Sarıyer'e gönderildi.

Görüntü Dökümü

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-Cenazenin gelişi

-Askerin yakınlarından görüntü

-Kuranı kerim okunması dua edilmesi

-Tabutun askerler tarafından taşınarak araca konması

Haber-Kamera: Coşkun MENEK / ERZİNCAN, ()

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4)EĞLENCE DÖNÜŞÜ KAZA: 1 ÖLÜ 1 YARALI

İZMİR'in Kınık ilçesinde, birahaneden dönerken bariyerlere çarparak sürüklenen motosikletin alkollü sürücüsü Uğur Makinist (30) yaralanırken, arkasındaki arkadaşı Ufuk Türkekul (33) yaşamını yitirdi.

Kınık'ın kırsal Poyracık Mahallesi'ndeki biri birahaneye giden Uğur Makinist ve marangozluk yapan arkadaşı Ufuk Türkekul, bugün saat 02.30'a kadar eğlendi. Gecenin sonunda iki arkadaş Uğur Makinist'in bir arkadaşından ödünç aldığı öğrenilen pakasız motosikletle Bergama'ya gitmek üzere yola çıktı. Kınık-Bergama karayolu Yayakent Kavşağı'na geldiğinde Makinist, kullandığı motosikletin hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet bariyerlere çarpıp, metrelerce sürüklendi. Motosiklet sürücüsü Makinist yaralanırken, arkasındaki kendisi gibi kask takmadığı belirlenen arkadaşı evli ve 4 çocuk babası Ufuk Türkekul ise olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan Makinist, ambulansla Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Makinist, ilk müdahalenini ardından önce İzmir'deki Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne, ardından da Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Makinist'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Motosiklet sürücüsü Makinist'in 1.49 promil alkollü olduğu belirlenirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan kazada ölen Türkekul'un cenazesi bugün öğlende Kınık Yeni Cami'de kılınan namazın ardından, ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yapan motosikletin görüntüsü

-Ölen Ufuk Türkekul'un fotoğrafı

-Cenaze namazındang örüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Cevdet ŞEN / KINIK (İzmir), ()

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5)LİSİNİA'YA YENİ DAMITMA SİSTEMİ

BURDUR'daki Lisinia Doğa Proje Alanı'nda tıbbi aromatik bitkileri nihai ürüne dönüştürecek sistemin kurulması için Lisinia Proje Sorumlusu Öztürk Sarıca ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) arasında sözleşme imzalandı.

Karakent köyü yakınlarındaki Lisinia Doğa Proje Alanı'nda kurulacak sistemle ilgili imza töreni düzenlendi. Törende konuşan Lisinia Doğa Proje Sorumlusu Öztürk Sarıca, Lisinia olarak uzun zamandan beri Burdur Gölü'nün çekilmesi ve sularla ilgili olarak projeler yürüttüklerini söyledi. Öztürk Sarıca, "Özellikle bu noktada susuz yetişen aromatik bitkiler ve tıbbi aromatik bitkiler üzerine çalışıyoruz. Yöremizde bu konuda yeterince bilinç oluşturmak için özellikle TKDK'nın son çağrısındaki projeler bizim için çok uygun projelerdi. Özellikle aromatik bitkilerin halka yaygınlaştırılması ve üretildikten sonra işlenmesi konusunda TKDK ile ortak bir şeyler yapmak için yola çıktık ve sözleşme imzaladık. Önümüzdeki süreçte aromatik bitkilerin sadece yetiştirilmesi değil, nihai ürüne dönüştürülmesi noktasında da devletimizin bir kurumu ile çalışmalar yapmış olacağız. Bu bizim için çok önemli. Burdur'da aromatik bitkilerin yaygınlaştırılması için bir fırsat olarak düşünüyorum" dedi.

Yeni distilasyon (damıtma), ekstraksiyon (ayırma), kurutma ve öğütme sistemlerini Lisinia ve TKDK işbirliğinde kuracaklarını da kaydeden Öztürk Sarıca, şunları söyledi:

"Tıbbi ve aromatik bitkiler noktasında bu sistemlerin tamamını kurmuş olacağız. Yöremizde şu ana kadar yetiştirilen ancak tıbbi ve aromatik önemi pek bilinmeyen diğer bitkileri de işlemiş ve nihai ürüne ulaştırmış olacağız. Distilasyon ve ekstraksiyon sistemleriyle yağlarının çıkarılmasının dışında bitkinin tüm içeriğinin alınması, tıbbi özelliklerinden tamamen faydalanılabilir hale getirilmesi, yağlı tohumlardan yağ çıkartılması bitki özelliklerini kaybetmeden yapılmış kurutma işlemlerinin tamamı yapılmış olacak."

TKDK Burdur Koordinatörü Mesut Yıldıran da kurum olarak 6 yıldır 20'den fazla sektörde hibe desteği verdiklerini aktardı. Mesut Yıldıran, "Proje olarak en fazla tıbbi aromatik bitki yetiştirme alanında proje aldık. Yaklaşık 270 projeyi destekledik ama bunların hiç birisi ürünlerin katma değerinin ülkemizde kalmasına yönelik değildi, yetiştirilmesiyle sınırlıydı. Tıbbi aromatik bitkilerin işlenmesi anlamında bir ilk olarak bu projeyi destekliyoruz. Öztürk Bey'i hem öncülüğünden dolayı tebrik ediyor ve diğer vatandaşlarımıza da örnek olmasını istiyoruz. Projemizin 600 bin liralık yatırım tutarının 320 bin lirası hibe olarak verilecek. Kurulacak distilasyon sistemi iş güvenliği açısından da Türkiye'de bir ilk olacak. Avrupa'daki sistemlerin üzerinde bir sistem kurulmuş olacak. Sadece tıbbi aromatik bitkilerin işlenmesi olarak düşünmemek lazım bu proje aynı zamanda bir laboratuvar olarak faaliyet gösterecek" diye konuştu.

Konuşmalardan sonra sözleşme Mesut Yıldıran ve Öztürk Sarıca ile proje yürütücüsü Özgül Özçelik tarafından imzalandı.

Görüntü Dökümü

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- Protokol imza

- Öztürk Sarıca'nın açıklaması

- Mesut Yıldıran'ın açıklaması

- Detay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,()



