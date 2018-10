DHA YURT BÜLTENİ -12

1)KAPIKULE'DE 12 KİLOMETRELİK TIR KUYRUĞU

EDİRNE'de taşıdıkları ihracat yüklerini Avrupa ülkelerine götürmek Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen TIR araçları yaklaşık 12 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Son üç günde Kapıkule'den 2 bin 485 TIR'ın girişi yapılırken, 2 bin 814 TIR'ın da çıkış işlemi yapıldı. Karayolları TIR kuyruklarının yaşandığı sınır kapısı yoluna belirli aralıklarla 100 kadar poşetli çöp kovaları koydu.

İhracat ürünlerini TIR'larla Avrupa'nın çeşitli ülkelerine götürmek için yola çıkan sürücüler, Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı sınır kapılarında yoğunluğun artmasına neden oldu. Yoğunluk nedeniyle hafta sonu erişmeyen kuyruklar hafta başına da sarktı. Yurt dışına çıkış yapmak için Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nı tercih eden sürücüler, TIR parkı dışında yaklaşık 12 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda ise TIR araçları, 1.5 kilometrelik kuyruğun oluşmasına neden oldu.

İstanbul'dan aldığı tekstil yükünü Avusturya'ya götüre TIR sürücüsü Adem Keskin, "Gece kuyruğa girdim, Şuanda sınıra 5 kilometre kaldı. Neredeyse 24 saatte 18 kilometre yol gelebilmişim. Nasıl ki üçüncü köprüyü TIR araçları için yapmışlar, bizim içinde ayrı bir kapı olabilir. İki gümrükte yoğun. Buradaki yoğunluk gümrük içerisinde uzun süren mazot sırası. İyi bir düzen olursa kimse beklemeyen gümrüğü geçer. Karayolları yol kenarlarına çöp kovaları koymuş ama çevresinin bir temizlenmesi lazım. Yurt dışında herkes kurala uyuyor, buradaki sürücülerde bu düzende ne çöp atar ne attırır" dedi.

Kuyrukta bekleyen TIR sürücülerinden Serdar Biçer de neredeyse 24 saattir kuyrukta beklediğini belirterek, "Dün geceyi araçta geçirdik, mülteci araçlara girecek korkusu da var. Hangi gümrükte sıkıntı var bilmiyoruz ama çok bekliyoruz. Yetkililer daha iyi bilir ama sürücüler için çile kuyruklar. Parklara istenilen saatlerde varamıyoruz. Artık yollarda yatmak istemiyoruz, tuvalet sıkıntısı bile var. Çöp kovaları koymuşlar, daha önce poşetlerle yol kenarlarına bırakıyorduk artık çöo kovaları konuldu" şeklinde konuştu.

ÜÇ GÜNDE 5299 ARAÇ İŞLEM GÖRDÜ

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda son 3 günde 2 bin 485 TIR'ın girişi yapılırken, 2 bin 814 TIR'ın da çıkış işlemi yapıldı. Bulgaristan'a açılan diğer sınır kapısı olan Hamzabeyli de ise TIR sürücüleri 1.5 kilometrelik kuyruk oluşturdu. İki sınır kapısında da alımlar devam ediyor.

YOL KENARLARINA 100 KADAR ÇÖP KOVASI KONULDU

Her hafta kuyruklarda bekleyen TIR sürücülerinin en çok şikayet ettiği konuların başında gelen çöp kovaları, Karayolları tarafından hazırlanarak yol kenarlarına konulmaya başlandı. Karayolları Edirne Bakım şefliği tarafından yapılan poşetli 100 kadar çöp kovası olmasına rağmen çöplerin yere ve çöp kovası çevresine atıldığı görüldü.

İzne gelen uzman çavuş kazada öldü, arkadaşı yaralı (ek)

2)OĞLUNUN CENAZE NAMAZINI KILDIRDI

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobiliyle yaptığı kazada yaşamını yitiren Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Can için memleketi Manavgat ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Yeni Mahalle'deki cenaze törenine Kaymakam Mustafa Yiğit ile İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Kürşat Kutalmış Şenol ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'EVLADIMA HAKKINIZI HELAL EDİN'

Mehmet Ali Can'ın Türk bayrağına sarılı tabutu önündeki cenaze namazını Yeniköy Mahallesi'nin de imamı olan baba Hasan Hüseyin Can kıldırdı. Namazın ardından Hasan Hüseyin Can, "Evladıma hakkınızı helal edin" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.

'1.5 YILLIK UZMAN ÇAVUŞTU'

Hasan Hüseyin Can, gazetecilere yaptığı açıklamada ise "Allah'tan geldi, Allah'a gönderdik. Vatan sağ olsun. 1.5 yıllık uzman çavuştu. Diyarbakır Silvan'da görev yapıyordu. İzne gelmişti. Dün gece trafik kazasında kaybettik" dedi.

Cenazenin toprağa verilmesinin ardından Kaymakam Mustafa Yiğit, Mehmet Ali Can'ın tabuta sarılı Türk bayrağını baba Hasan Hüseyin Can'a teslim etti.

3)AĞAÇ KESME TARTIŞMASINDA YEĞENİNİ ÖLDÜRDÜ, HAMİLE EŞİNİ YARALADI

KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde, iddiaya göre 75 yaşındaki Necati Yarar evlerinin önündeki meyve ağacını kesmesi nedeniyle tartıştığı yeğeni 33 yaşındaki Recep Yarar'ı tabanca ile ateş ederek öldürdü, 2 aylık hamile eşini de yaraladı.

Olay, sabah saatlerinde Eskipazar Çandırlar Köyü'nde meydana geldi. Necati Yarar, yeğeni Recep Yarar ile giriş kapısı aynı olan bitişik evlerinin önündeki meyve ağacını kesmesi nedeniyle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birlikte Necati Yarar belinden çıkardığı tabancasıyla yeğenine ateş etti. Bu sırada eşini korumak amacıyla üzerine kapaklanan 2 aylık hamile eşi Yasemin Yarar da kurşunların hedefi oldu. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri, Recep Yarar'ın öldüğünü belirlerken eşini ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yapılan incelemelerin ardından Recep Yarar'ın cesedi Eskipazar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Recep Yarar'ın yakınları olay yerinde sinir krizleri geçirdi. Yasemin Yarar'ın ise hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Jandarma, tabancasını da yanına alarak olay yerinden kaçan Necati Yarar'ı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

4)YARALI BULUNAN YILAN VETERİNERE GÖTÜRÜLDÜ

BURSA'nın İznik ilçesinde zeytin bahçesinde 2 metrelik yılan gören işçiler önce korkuya kapıldı. Yaralı olduğu için hareket etmekte güçlük çektiği belirlenen yılan, zabıtalar tarafından, tedavi için Uludağ Ünversitesi Veteriner Fakültesi'ne götürüldü.

İlçenin Yenişehir Kapı mevkiindeki bir zeytin bahçesinde çalışan işçiler yaklaşık 2 metre uzunluğunda bir yılan gördü. Korkuya kapılıp kaçan işçiler daha sonra yılanın yaralı olduğunu ve hareket edemediğini fark etti. Yılanı bahçeden uzaklaştıran bahçe sahibi Ahmet Tekin, "Burada çalışan arkadaşlarımız yılan bulduklarını söylediler. Yılanı incelediğimde benim boyumdan büyük olduğunu gördüm. Korktuk, ama bir şekilde bahçeden uzaklaştırdık. Yaşıyor ama durumunun ne olduğunu ve türünü bilemiyoruz" dedi.

Haber verilmesi üzerine zeytinliğe gelen İznik Belediyesi Zabıta Ekipleri, yılanı, tedavi için Uludağ Ünversitesi Veteriner Fakültesi'ne götürdü.

5)YARALI KERKENEZİ EVİNDE BESLEYİP SAĞLIĞINA KAVUŞTURDU

ZONGULDAK'ta hayvansever Necdet Kutoğlu, yaralı olarak bulunan kerkenez kuşunu 10 gün evinde baktıktan sonra doğaya bıraktı.

Hayvansever Necdet Kutoğlu, mahallede yaralı olarak bulunan ve uçamayan kerkenez kuşuna evinde bakmaya başladı. Kutoğlu, 10 gün boyunca kuşu evinde etle besleyerek sağlığına kavuşturdu. Mahallesinde hayvan sevgisiyle bilinen Kutoğlu, "Kuşu komşular getirdi. Mezarlık yanında bulunmuş. Kediler etrafını çevirmiş. Mahallenin çocukları kurtarmışlar. Kuşu bana getirdiler. Uçamadığını anladık. Yarasının ne olduğunu tam olarak bilemedik. Evde besledim. Kendini topladı. Bugün de ait olduğu yere, doğaya bıraktım" dedi. Kutoğlu, kerkenezi evinin önünden doğaya bıraktı. Kerkenez, uçarak gözden kayboldu.

