DHA YURT BÜLTENİ -12

1)OTOMOBİL, YEŞİLIRMAK NEHRİ'NE UÇTU: 3 YARALI

AMASYA'da seyir halindeyken başka otomobilin çarpmasıyla, kontrolden çıkan otomobil, köprüden Yeşilırmak Nehri'ne düştü. Kazada, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Kazada, hastanede tedaviye alınan 10 aylık Elif Beren Gümüş'ün sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Kaza, sabah 09.30 sıralarında Kazım Karabekir Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Alaattin Küçükdeveci (61) yönetimindeki 55 DG 760 plakalı otomobil, kontrolsüz girdiği kavşakta seyir halindeki Mehmet Gümüş yönetimindeki 19 AAH 049 plakalı otomobile çarptı. Çarpamın etkisiyle kontrolden çıkan Mehmet Gümüş'ün kullandığı otomobil, köprü korkuluklarını da aşıp Yeşilırmak Nehri'ne düştü. Kazada, nehre düşen otomobilde Mehmet Gümüş (34), Sibel Gümüş (34), 10 aylık Elif Beren Gümüş, yaralandı. Kazayı gören çevredekiler durumu polis, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve Amasya Belediyesi sualtı arama ve kurtarma ekibi sevk edildi. Sualtı arama ve kurtarma ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan yaralılar olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan bebeğin sağlık durumunun ciddi olduğu ve yoğun bakım ünitesine alındığı belirtildi. Kazaya neden olduğu öne sürülen sürücü Alaattin Küçükdeveci, kazadan yara almadan kurtulurken, nehre uçan otomobil ise vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

NEHİRDE CAN PAZARI KAMERADA

Amasya'da seyir halindeyken başka otomobilin çarpmasıyla, kontrolden çıkıp köprüden Yeşilırmak Nehri'ne düşen ve 1'i çocuk 3 kişinin yaralandığı kaza sonrası yaşanan kurtarma anları cep telefonu kamerasınca anbean görüntüledi. Görüntüye, Yeşilırmak'a düşüp sular içinde ters dönen otomobilde yaşam mücadelesi veren Mehmet Gümüş (34), eşi Sibel Gümüş (34) ile çocuğu 10 aylık Elif Beren Gümüş'ü kurtarmak için ırmağa atlayan yöre sakini Muammer Kiraz'ın (38) zamanla yarıştığı, ardından da aileyi, araçtan çıkardığı yansıdı. Can pazarının yaşandığı kazada araçtan çıkarılan yaralılara nehre inen sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu, çevredekilerin ise kurtarma anlarını izledikleri sırada "Allah'ım, yaşıyorlar" diye bağırdıkları duyuldu.

Görüntü Dökümü

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Kurtarma anları

Aracın çıkarılışı

HABER: Sinan HARMANCI KAMERA: AMASYA-

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2)HASTANENİN OTOPARKINDA KANALİZASYON BORUSU PATLADI, ARAÇLAR PİSLİK İÇİNDE KALDI

KARABÜK Eğitim ve Araştırma Hastanesi ‘nin kapalı otoparkının tavanından geçen kanalizasyon borularının patlaması sonucu park halindeki araçlar pislik içinde kaldı. İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, personellerinden ve vatandaşlardan özür diledi. 2014 yılında 300 yataklı akıllı hastane olarak inşa edilen Karabük Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nin eksi 3. katında bulunan personel otoparkının tavanından geçen kanalizasyon borularının patlaması sonucu park halindeki araçların üzeri pislikle doldu. Araçların üzerindeki pisliklerini gören araç sahipleri büyük şok yaşadı. Hastanenin Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Orhan Önalan da aracını pislik içinde görünce cep telefonu ile görüntüleyip duruma tepki gösterdi.

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ AHMET SARI ÖZÜR DİLEDİ

Karabük İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, sosyal paylaşım sitesinden açıklamada bulundu. Sarı şöyle dedi:’’ Gider tıkanıklığı ve boru patlaması ile ilgili olayı yakinen takip ettik. Yaşanan problemin hastane servis katlarının giderinde oluştuğu ve halkımızın hizmetine açık tuvaletlere atılan suda erimesi mümkün olmayan yabancı maddelerden kaynaklandığı tespit edildi. Binanın yaklaşık 22 metre altında bulunan ana giderlerin açılması için Belediye ekipleri ile AFAD ekiplerinden yardım alınarak sorun tamamen giderildi. Bahse konu alanın gerekli temizlik ve dezenfekte işlemleri ivedi bir şekilde yapıldı. Elimizde olmayan sebeplerden kaynaklanan aksaklıktan dolayı araçlarını kapalı otoparka park eden ve sıkıntı yaşayan personelimizden ve vatandaşlarımızdan özür dileriz.’’

Görüntü Dökümü

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-Hastaneden detay

-Kanalizasyon pisliği içinde kalan cip ve sürücüsü konuşması(cep telefonu)

Dosya adı:krbhastane Süre:(01.44) Boyutu:(193 MB.)

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,() -

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3)KLASİK OTOMOBİL TUTKUNLARI KOCAELİ'DE BİR ARAYA GELDİ

KOCAELİ Klasik Otomobil Derneği üyeleri araçları ile birlikte Kocaeli'nin Başiskele Sahili'nde biraraya geldi.

Kocaeli Klasik Otomobil Dernek üyelerinin tanışması amacıyla düzenlenen programda sergilenen yarım asırlık otomobiller büyük beğeni topladı. Filmlerde gördükleri tarihi otomobiller ile ilk kez karşılaşan vatandaşlar ise araçlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Etkinliğe katılımın beklenenden yoğun olduğunu söyleyen Kocaeli Klasik Otomobil Derneği Başkanı Hakan Çetin, “Kocaeli Klasik Otomobil Derneği olarak biz, klasik otomobilleri hobi edinmiş tüm Kocaeli klasik otomobil severlerini bir araya toplayıp, güzel bir gün geçirmekti. İstanbul’dan, Sakarya’dan ve Bursa’dan arkadaşlarımız geldi. Güzel bir gün geçirdik, hava da müsaitti. İnşallah seneye daha güzel bir şekilde yapacağız. 80 aracımız oldu, aslında biz 50 araç bekliyorduk. Gayet iyi oldu, seneye daha fazla araçla bunu yapmayı düşünüyoruz. Herkes çok memnun oldu. Fotoğraflarda, filmlerde gördükleri araçlarla fotoğraf çektirmek herkes için iyi olduö şeklinde konuştu.

Etkinliğe 1959 model klasik otomobiliyle katılan Muzaffer Aktaş, “Kocaeli Klasik Otomobil Kulübü’nün her yıl yaptığı şenliğe devam ediyoruz. Bu şenliğimize yurdun pek çok yerinden klasik otomobil sevenler, kendi otomobilleri ile katıldılar. Aktivitelerimiz sadece bugünle sınırlı değil. Önemli günlerde aynı şekilde bir araya toplanıp, hoşça vekit geçirmek amacıyla bu şenlikleri düzenliyoruz. Ben de aracımı 5 yıl önce alıp tamir ettirdim. Kullanıyorum, çok ayrı bir zevkö dedi.

Görüntü Dökümü

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- klasik otomobillerden drone görüntüsü

- klasik otomobillerin aktüel görüntüsü

- etkinlikten görüntüler

- etkinlik katılımcısı Muzaffer Aktaş ile röp.

- dernek başkanı hakan çetin ile röp.

- detay

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/BAŞİSKELE(Kocaeli),()

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4)HAKKARİGÜCÜ KADIN FUTBOL TAKIMI, GAZİANTEP ALG SPOR'U 3-2 MAĞLUP ETTİ

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 1'inci Ligi'nde oynayan Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, kendi evinde konuk ettiği Gaziantep ALG Spor'u 3-2'lik skorla mağlup ederek, taraftarlarını sevindirdi.

TFF Kadınlar Futbol Ligi 1'inci Lig'de mücadele eden Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, ligin ilk maçında kendi evinde Gaziantep ALG Spor takımını konuk etti. Aşağı Merzan Mahallesi'ndeki stadyumda oynanan maçı, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Başsavcı Mustafa Balık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve yüzlerce taraftar izledi.

Taraftarlar, kadın takımına destek veren Vali Toprak'a 'En büyük vali bizim vali' tezahüratları yaparken, takımlarına alkışlar yaparak destek verdi. Rakip takıma karşı daha üstün bir futbol sergileyen Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı'nın 3 golünü, maçın 8 ve 60'ıncı dakikalarında takımın Gürcistan uyruklu kadın futbolcusu Tamari Tatuashvılı, ikinci yarının uzatma dakikalarında (90+5) ise Rahime Atabay kaydetti. Rakip takımın gollerini ise, 52 ve ikinci yarının uzatma dakikalarında (90+2) Sevgi Çınar kaydetti. Maç, Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı'nın 3-2'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte sahaya inen taraftarlar Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı'na tezahüratlarda bulunup, futbolcularla birlikte sahada sevinç gösterisi yaptı. Maçı baştan sona izleyen Vali Toprak ise rakip takıma karşı galip gelen Hakkargücü ile ALG Spor takımın futbolcularını tebrik etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Maça çıkan Hakkarigücü Kadın takımının oyuncuları

- Taraftarların tezahürat yaparak takıma destek verilmeleri

-Maçtan detaylar

- Maçta Hakkarigücü futbol takımın oyuncu Tamari Tatuashvılı'nın fol atması

-Futbolcuların gol sevinci

-Bitiş düdüğünden sonra sporcuların Hakkari valisi Cüneyit Orhan Toprak ile sevinçlerini paylaşması

- Maçtan genel ve dataylar

Mehmet ÖZKAN / HAKKARİ,() -



